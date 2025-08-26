Обшук у Джона Болтона, який критикував підхід Трампа до путіна. Моторошний знак правління, заснованого на помсті – The Times

Британська The Times дуже обережно натякає, що США поступово сповзають у диктатуру. Як і переконлива більшість спостерігачів, видання вважає, що Трамп мститься своєму колишньому раднику Джону Болтону за його коментарі стосовно зустрічі Трампа з путіним і позиції щодо України. Для цього Трамп використовує ФБР. І це дуже поганий знак, адже таке використання державної влади для розправи притаманно диктатурам, а не демократіям.

Колишній радник з питань національної безпеки США сміливо критикував підхід Трампа до путіна. І те, як з ним поводяться, викликає занепокоєння, пише британська The Times.

Минулої п'ятниці о сьомій ранку ФБР провело обшук у будинку колишнього радника Трампа з питань національної безпеки США Джона Болтона. Були вилучені коробки з документами, очевидно, у рамках розслідування щодо неправомірного використання секретних документів – тема, яка регулярно спливає у Вашингтоні, оскільки і Байден, і Трамп мали проблеми через зберігання чутливих документів удома, зазначає видання.

На думку The Times, виправданий такий рейд чи ні, але він має моторошний аспект. Болтон є дуже ефективним критиком зовнішньої політики Трампа, маючи унікальний досвід радника президента у його першій каденції. Останніми тижнями його проникливий аналіз переговорів Трампа з путіним широко висвітлювався і був нищівним, що розлютило його колишнього боса.

Видання вважає той факт, що за цим послідував обшук у Болтона вдома і в офісі, натякає, м'яко кажучи, на використання державної влади для переслідування з мотивів помсти: картина, більш звична для авторитарних режимів, аніж для США. Це, за The Times, ставить питання про свободу слова в Америці й повинно привернути увагу до переконливих аргументів, які Болтон висуває щодо останніх переговорів про Україну.

За словами автора статті Вілліяма Хага, Болтон завжди був войовничим у таких питаннях, як переговори з Іраном. Але розуміння Болтона світових справ є загальновизнаним, і немає сумнівів, що він говорить, спираючись на величезний досвід, і дотримується своїх принципів. Саме це залишило його шокованим досвідом у першій адміністрації Трампа. Після цього він написав нищівну книжку, яку Міністерство юстиції намагалося заборонити.

Кілька років тому Болтон сказав автору, що, на його думку, ніколи не було серйозних шансів на укладення реальної угоди з Кім Чен Ином щодо ядерної зброї Північної Кореї, коли Трамп з ентузіазмом переслідував цю ціль під час свого першого терміну. Болтон був безпосереднім свідком цих переговорів, але вважав, що президент, який відчайдушно прагнув виглядати великим переговорником, здатним налагодити стосунки з диктатором, був абсолютно нереалістичним: Північна Корея ніколи не відмовиться від потужного важеля впливу у світових справах, який надає ядерний арсенал. Кім приходив на зустрічі заради престижу та визнання, які приносило ставлення до нього з великою повагою з боку президента США.

Тож не дивно, що Болтон різко висловився про аналогічну нагоду, яку цього місяця отримав путін, запрошений на територію США на довгі перемовини з Трампом, ніби два великі світові лідери намагаються шляхетно владнати справи. Він зауважив, що навіть початковий формат зустрічі був "великою перемогою для путіна: він, ізгой, лідер-злочинець держави-парії, і його вітають у США", інформує видання.

Болтон дав похмуру, але реалістичну оцінку перспективам угоди. "Я не думаю, що мирна угода можлива найближчим часом, – сказав він. – Доки путін просувається на полі бою, навіть якщо це три ярди в хмарі пилу, він не відмовиться від бажаного, якщо зможе уникнути відповідальності".

Він вважав, що бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру є сильним мотиватором його поведінки, але що ним маніпулює путін, чия "кампанія лестощів добре діє на Трампа, про що свідчить недавня заява Трампа про те, що Україна нібито не мала починати війну. Україна нічого не починала – на неї напали".

Ці точні зауваження розлютили Трампа, який поскаржився на "дуже несправедливі ЗМІ", які "постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, як Джон Болтон". І те, що менш ніж за десять днів після таких особистих коментарів президента агенти ФБР з'явилися в домі його критика, свідчить про систему, яка рухається від правосуддя до помсти, наголошує The Times.

Водночас, за словами видання, події останніх днів лише підтвердили, що аналіз Болтона щодо переговорів на Алясці був влучним. путін вправно підлещувався до Трампа, заявляючи, наприклад, що війни ніколи не сталося б, якби той був при владі.

Заява Трампа Макрону, що він думає, ніби путін хоче укласти угоду для нього, продемонструвала, наскільки путін використав особисти лестощі на повну, як безжально зазначав Болтон. Але останні дні показали, що позиція москви майже не змінилася: Лавров відкинув надії на зустріч путіна й Зеленського, звинуватив європейських лідерів у відсутності зацікавленості в мирі й наполягав, що будь-які майбутні гарантії безпеки для України мають узгоджуватися з росією та навіть Китаєм.

Лавров десятиліттями виконує цю функцію: після обнадійливих розмов путіна з іноземними лідерами, очільник російського МЗС дбає про те, щоб нічого насправді не відбулося. І робить це за наказом путіна. Автор пригадує, як на переговорах щодо Сирії Лавров постійно телефонував путіну, щоб отримати точні вказівки, що він може сказати або погодити. Це подвійна гра, яка особливо підходить для введення Трампа в оману, ніби він на шляху отримання Нобелівської премії миру, тоді як росіяни лише посилюють війну.

Як зазначає The Times, цього місяця, коли Трамп нарешті почав втрачати терпіння й погрожував жорсткішими санкціями, путін запропонував зустріч, аби зіграти на його найслабшому місці – прагненні укласти велику угоду з диктатором. Коли це вдалося, Зеленський та європейські лідери змушені були поспіхом летіти до Вашингтона, з метою застосувати єдиний відомий антидот: рівну дозу дружби, лестощів і розсудливості, щоб нейтралізувати путінську отруту.

Але попри всю цю метушню головна проблема лишається незмінною. путін не закінчить війну, якщо умови не зроблять неможливим існування ослабленої України як суверенної та обороноздатної держави, або якщо він не перестане отримувати вигоду від подальших бойових дій. Єдиний спосіб змінити ці розрахунки – підвищити для нього ціну продовження війни. Підхід Трампа, який полягає в уникненні нового тиску на росію та пошуку малоймовірної мирної угоди, з такою ж вірогідністю одовжить війну, як і скоротить її.

Як висловився Болтон, насправді Трамп мав би сказати путіну: "якщо вони не почнуть серйозно ставитися до виведення російських військ з України, він значно збільшить допомогу США ... для відновлення повного суверенітету і територіальної цілісності України". Це дуже добра порада, переконана The Times.

Джерело: The Times