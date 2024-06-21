Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян

Австралійський генерал-майор (у відставці), дослідник війни Мік Раян проаналізував застосування росіянами своїх чудернацьких танків-черепах на полі бою в Україні і переконує, що попри його обмежене застосування на невеликій ділянці поля бою, це відкриває шлях до низки адаптацій бойових машин у бойових умовах і нового дизайну як танків, так і інших броньованих машин, а також їхніх завдань на полі бою.

Я давно хотів написати на цю тему, тому що це ще один приклад тактичних інновацій в українській війні, який заслуговує на увагу. Захоплення українцями танку "Черепаха" цього тижня підштовхнуло мене написати це.

У квітні цього року на полі бою в районі Красногорівки на сході України з'явилася дивовижна нова броньована машина. російський танк, закутий у залізний панцир і оснащений комплексом радіоелектронної боротьби, був використаний російською армією під час атаки на українські збройні сили. Нову машину швидко охрестили "танком-черепахою". Про цю розробку в той час повідомляла War Zone:

Появі російських танків "Черепаха" вже передувало використання все більш досконалого додаткового захисту від безпілотників у вигляді клітки. Зараз вони стали звичним елементом бронетехніки по обидва боки конфлікту і почали з'являтися за межами України, зокрема потенційно навіть на підводних човнах. Як раніше писала War Zone: танки-черепахи є яскравим прикладом шаленої швидкості циклу інновацій на полі бою.

Зображення: @Ukraine_map та @bayraktar_1love у Twitter / X

Відтоді ці дивні транспортні засоби неодноразово використовувалися на сході України. Ці машини, схоже, також еволюціонували. Якщо перші версії мали лише металеву оболонку для захисту від безпілотників, то у другому поколінні з'явився захист радіоелектронної боротьби. Наступне покоління має додаткові протидронні клітки над металевою оболонкою, а також мінні катки в передній частині машини.

Отже, ми можемо розглядати поточний розвиток цих машин наступним чином:

Покоління 0: транспортний засіб з клітками та камуфляжем з лютого 2022 року до квітня 2024 року.

Покоління 1: транспортний засіб з металевим торсіонним корпусом.

Покоління 2: транспортний засіб з металевим корпусом та комплектом РЕБ.

Покоління 3: транспортний засіб з металевим корпусом, комплектом захисту РЕБ, додатковими клітинами та мінним катком.

Ця стаття від The Armourers Bench надає гарний огляд спостережень за черепашачими танками за останні кілька місяців.

Вирішення оперативної проблеми. Наступальні операції на суходолі стають дедалі складнішими

Очевидно, що росіяни вклали певні зусилля в цю нову спроможність своїх сухопутних військ в Україні. Це результат застосування кількох нових технологій у цій війні, які зробили оборону найсильнішою її формою за останні два роки або близько того. Як я писав у нещодавній статті на цю тему:

Після двох років війни і деяких перших успіхів у наступальних операціях, адаптація з обох сторін призвела до того, що умови для проведення наступальних операцій стають дедалі складнішими. Як показує український контрнаступ минулого року і відсутність значного прогресу в наступальних операціях росії цьогоріч проти значно слабших українських сил, оборона зараз є сильнішою формою війни – принаймні в Україні.

Це конвергенція трьох ключових технологічних систем:

Автономність – контравтономність, яка включає автономні і напівавтономні системи у повітряному, наземному і морському середовищах, а також системи контравтономності, що розвиваються.

Об'єднання цивільних і військових сенсорів та аналітичних можливостей, що трансформує рівень ситуаційної обізнаності, доступний для всіх рівнів військового командування, і впорядковує мережі ураження (або, можливо, їх краще назвати "сітки ураження").

Демократизація цифрових систем командування і управління (C2) на полі бою, завдяки чому цифрові C2 стають доступними майже для всіх бійців і допоміжного персоналу.

Ця конвергенція означає, що наступальні операції на суходолі стають дедалі складнішими. Ключовим оперативним викликом, який намагаються вирішити ці танки-черепахи, є здатність наземних бойових сил масово, швидко перетинати лінію відправлення для штурму, безпечно переходити звідти до передньої лінії оборони противника і підтримувати прорив у бою для наземних бойових сил (за підтримки БПЛА та інших систем).

У статті для Інституту сучасної війни, опублікованій у лютому 2024 року, я описав цей виклик так:

Сучасні збройні сили потребують техніки нової ери, яка є швидшою, малопомітною і більш живучою при перетині оперативного й тактичного простору між ними та їхніми цілями. Недоліки сучасної західної військової доктрини продемонструвала боротьба України у 2023 році за проникнення через російські мінні поля і оборонні смуги на півдні країни. Це була комбінація традиційних (читай старих) зон перешкод, мінних полів, окопів і дотів з переплетеними цивільно-військовими датчиками, оцінками і вогневими засобами. За пів століття технології і методи прориву оборони майже не змінилися, але оборонна зона, в яку потрібно проникнути, зазнала кардинальних змін завдяки новим технологіям.

Сучасні солдати не вперше стикаються з такою дилемою. Патова ситуація на Західному фронті під час Першої світової війни характеризувалася подібним переходом до оборони як найсильнішої форми війни завдяки впливу масового виробництва, кулеметів, кращої артилерії, кращих приладів спостереження, літаків і поліпшеного зв'язку між спостерігачами та артилерією.

Як союзники, так і німці випробовували різні наступальні методи протягом перших трьох років війни. Хоча вони демонстрували нерівномірний підхід до навчання, загалом обидві сторони усвідомили необхідність нової тактики і різних форм наземного маневру для виходу з глухого кута на Західному фронті.

Перемога канадців у битві за Вімі-Рідж стала можлива завдяки інтеграції танків з піхотою, артилерією, інженерними військами, використанню підземного мінування та авіації. Це стало початком успішних наступальних операцій, які союзники на Західному фронті вдосконалювали під час наступальних операцій 1918 року з липня до листопаду того ж року.

Чи є новий російський танк-черепаха першим проблиском нових методів наступальних операцій для сучасної війни на суходолі?

Еволюція у танкобудуванні? Скоріше випробувальний майданчик

Перш ніж перейти до нових методів ведення війни на суші, я хочу коротко розглянути майбутнє танка в контексті російських танків-черепах. Тема майбутнього танків та іншої бронетехніки стала предметом численних коментарів від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Думаю, буде справедливо сказати, що російська інновація, ймовірно, не є новим еволюційним шляхом для танків. Це скоріше випробувальний майданчик для технологій, тактики і техніки для наступальних операцій. Хоча я не очікую, що ми побачимо, як Китай чи західні країни перейдуть до широкомасштабного виробництва такої машини, вона дає уявлення про майбутнє дизайну бронетехніки.

Зокрема, випробовуються наступні можливості:

виживання проти безпілотників, планерних боєприпасів, і дронів FPV в тактичному середовищі;

проведення операцій з радіоелектронного ураження в рамках наземного штурму;

інтеграція захисту від безпілотників і РЕБ у загальновійськові операції;

інтеграція фізичного та електронного прориву в єдину платформу.

Кожна з цих можливостей наразі випробовується і згодом може з'явитися в більш мініатюрній формі на майбутніх бронемашинах, на наземних машинах без екіпажу або в комбінації обох варіантів.

Водночас українці будуть шукати способи швидкого знерухомлення і знищення цих машин. Є певні докази того, що танки-черепахи можуть витримати десятки ударів FPV-дронів, що робить їх смертоносним доповненням до наземних бойових сил росії.

Тим не менш, танк-черепаха, ймовірно, є лише проміжним засобом для вирішення проблеми надійного змикання з противником і забезпечення можливості прориву в атаці бойових підрозділів.

Тимчасова здатність на полі бою. Якими можуть бути подальші адаптації

Хоча танк-черепаха є корисною демонстрацією різних можливостей для підтримки наступальних операцій, сам по собі він, ймовірно, є еволюційним глухим кутом. Ці машини великі, повільні і громіздкі, з обмеженою видимістю для екіпажу (якщо тільки не існує численних зовнішніх камер, про які ми не знаємо). Хоча їх поява, вірогідно, сприяла російським операціям, поки Україні не вистачало великої кількості західних боєприпасів протягом кількох місяців, ця можливість скоро закінчиться для росіян.

Якщо це так, то якими можуть бути подальші адаптації росіян?

По-перше, радіоелектронний прорив для наступальних операцій можуть здійснювати оснащені РЕБ безекіпажні та екіпажні броньовані машини в майбутньому. Зокрема, прискорення розробки і розгортання безекіпажних бойових машин (ББМ) обома сторонами в Україні вказує на те, що це може бути однією з багатьох місій, які виконуватимуть ці машини.

По-друге, фізичне подолання мінних полів та інших перешкод також може бути місією для нових типів ББМ. Це можуть бути ББМ-камікадзе і ББМ, що встановлюють вибухові лінійні заряди. Прототипи таких машин вже розробляються.

По-третє, продовження розробки екіпажних броньованих машин з пасивними і активними засобами захисту від безпілотників, зокрема кращим маскуванням, електронною протидією та системами захисту від спрямованої енергії.

Отже, набір завдань, які зараз виконують танки-черепахи, найімовірніше, буде розподілений між багатьма меншими, менш помітними машинами без екіпажу, оскільки обидві сторони експериментують з новою тактикою і технологіями для наступальних операцій. І росіяни, і українці розуміють, що успішне повернення до наступальних операцій є ключем до їхніх теорій перемоги.

Битва за адаптацію триває. Ймовірно, черепах нейтралізують найближчим часом

Танк-черепаха – чудернацький звір на вигляд. Але він є адаптацією для вирішення конкретної проблеми на полі бою в конкретних умовах на одному театрі воєнних дій. Ймовірно, він буде нейтралізований українською адаптацією у найближчій перспективі, і навряд чи буде придатний для інших театрів бойових дій.

Це також є демонстрацією адаптаційної здатності російської армії. Хоча вони загалом повільніше навчаються, ніж українські військові, вони зуміли навчитися і адаптуватися протягом всієї війни.

Танк-черепаха знову демонструє, що коли росіяни врешті-решт винесли урок зі свого бойового досвіду, вони здатні використати свій промисловий потенціал для вирішення проблеми. Вони залишаються небезпечним і непередбачуваним супротивником.

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