Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер традиційно опублікував тижневий огляд війни росії проти України, сконцентрувавшись на оперативних завданнях сторін. Він вважає, що фронт майже по всій довжині залишався незмінним, окрім південної частини Донеччини, де орки намагаються просуватися вперед за рахунок життів своїх солдатів.

Орки зазнають до двох тисяч втрат на день, щоб захопити нові шматки території. Це відроджений Західний фронт Першої світової війни, який погано закінчиться для москви.

Це був позитивно запаморочливий тиждень у світових справах! Від Південної Кореї до Сирії – справді, дуже цікаві часи, хоча останнім часом з'явилося багато хороших новин.

Попри те, що бойові дії на всіх фронтах є жорстокими, жахливими і призвели до загибелі приблизно 43 000 українських військових, ситуація з іншого боку є набагато гіршою. І Україна поступово стає сильнішою, завдяки жорстким рішенням про те, де і як важко воювати.

За останні три місяці путін викидав орієнтовно п'ятдесят солдатів на кожен захоплений квадратний кілометр. В середньому в день знищується приблизно десяток танків і кілька десятків бронетранспортерів, а у 2025 році ці запаси досягнуть критичного рівня. Вже зараз на зміну їм приходять гольф-кари та мотоцикли. Загальна кількість жертв серед орків за час війни становить близько 200 000, а кількість поранених – щонайменше 300 000.

Ні, ресурси москви не безмежні: можна лише вичерпати запаси часів Холодної війни і викинути "одноразових" членів суспільства до того, як наслідки стануть відчутними. Як щойно зрозумів Асад, ви можете загнати свій народ в землю лише на певний час.

Всі казки ЗМІ про те, що оборона України розвалюється, що її солдати повністю виснажені, – це все західна і російська пропаганда. У певний час і в певних місцях, звичайно. Але не глобально.

Якщо тільки моя теорія не є абсолютно неправильною, велика стратегія України для перемоги у цій війні залежить від того, щоб зібрати якомога більше сил для тотального контрнаступу у 2025 році. Лише тоді буде доступний повний пакет комбінованих озброєнь, необхідних для завершення рецепту. До того моменту завданням залишається нанесення максимальних втрат. На відміну від минулої зими, коли дефіцит снарядів на тлі американської некомпетентності дозволив путіну наростити свої запаси, цьогоріч він спалює їх рекордними темпами. Метаболічна криза прискорюється.

Тижневий огляд бойових дій. Чому відступати – правильна тактика ЗСУ

На цьому етапі видається справедливим провести паралель між осінніми і зимовими зусиллями москви. Погодні умови зараз відіграють величезну роль у тактичних діях, а кінцевий ефект полягає в тому, що підтримувати операції у заданому темпі протягом багатьох тижнів набагато складніше.

Як зазначають багато аналітиків, оперативна схема москви є дуже жорсткою і дуже класичною. Вогнева міць і безперервні хвилі штурмових військ у поєднанні створюють надто гарячу зону для того, щоб Україна могла відправити туди свої війська. За кілька днів або тижнів сектор бригади буде переповнений, створюючи клин, який оголює фланги сусідніх захисників, ускладнюючи їхнє життя.

Зрештою, москва або закільцює це проникнення позаду української бригади, або створить нове за кілька кілометрів від неї. Українські війська, що опинилися між ними, повільно відтісняються назад, і лінія знову вирівнюється.

Щоб утримати будь-яку лінію, Україні доводиться або розгортати набагато більше військ на певній території, наражаючи їх на неточні, але часті удари ракетних залпів і планерних бомб, або організовувати контратаку, що підвищує рівень втрат. Оскільки кінцевий успіх України залежить від підтримання однобокого співвідношення втрат, зазвичай краще залишити позиції, розраховуючи на те, що оркам знадобиться час, щоб накопичити резерви для побудови нового набору.

Це неприємна, важка і гірка робота. Кожен крок назад – це важка жертва, принесена заради збереження сил для наступу, який дійсно має значення. Сторонні спостерігачі бачать те, що виглядає, якщо використовувати метафори командних видів спорту, як марш до поразки, коли супротивник накопичує очки. Але є змагання – дзюдо та інші бойові мистецтва серед них, де єдине, що має значення, – це останній зроблений рух, якщо він правильний.

У Сирії альянс повстанців щойно довів це у вражаючий спосіб. Протягом усієї європейської історії, відколи приручили коня, легкоброньовані, але дуже мобільні воїни на маленьких степових конях завдавали страждань осілим народам.

путін готує себе до масштабного і принизливого розвороту, і крах його позиції в Сирії є лише передвістям. Ця ситуація є чудовим нагадуванням про те, що заморожені конфлікти ніколи не залишаються такими, а також про те, чому режим може виглядати сильним за класичними показниками, але насправді виявитися абсолютно порожнім, коли його піддають випробуванню. Очевидно, намагаючись вплинути на розрахунки Трампа, путін швидко виснажує свої і без того виснажені сили.

Минулої зими можна було сподіватися, що його безрозсудні атаки вартуватимуть стільки жертв, що мобілізаційні зусилля не встигатимуть за ними. Потім настали шість місяців критично низького рівня постачання артилерії, значною мірою завдяки припиненню американської допомоги. Зараз ситуація інша: Україна може похвалитися фактичним паритетом у вогневому протистоянні, навіть якщо не враховувати безпілотники. Цієї зими втрати москви вже настільки високі, що, якщо так триватиме ще пів року, частина фронту в окупованій Україні буде такою ж виснаженою і вразливою, якою була ділянка на схід від Харкова восени 2022-го.

Кожен крок, який Україна зробила за останні півтора року, був спрямований на те, щоб скористатися цим моментом. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним. Він торгує кров'ю в обмін на землю, намагаючись відвернути поразку, що насувається.

Східний театр бойових дій. Фронт зайшов у глухий кут скрізь, окрім південного краю

Найбільша загроза від орків для впертої оборони України продовжує надходити з фронту на Донбасі, де, схоже, розпочалася битва за Покровськ. Генерали орків, здається, вважають, що фланг атаки на Покровськ у безпеці. Це дозволяє їм переключити свою увагу на сам Покровськ.

Загальна ситуація в Покровську 8 грудня 2024 року та можливий розвиток подій.

Після захоплення Селидового наприкінці жовтня московські війська на Покровському фронті зосередилися на зачистці решти західного берега річки Вовча, відтісняючи українські сили до траси Покровськ-Велика Новосілка. Один із векторів атаки просувався долиною річки Солона; за місяць він досяг околиць селища Шевченко, що на південний схід від Покровська, вздовж траси.

Цікаво відзначити, що цей сектор, вочевидь, прикривають 25-та повітряно-десантна та 68-ма єгерська бригади, які цьогоріч були повільно витіснені з Авдіївки. Якщо інформація з відкритих джерел відповідає дійсності, це свідчить про те, що москва все ще активно намагається використовувати формування, які вона вважає виснаженими або слабкими.

Цей крок не є несподіваним, оскільки для штурму Покровська потрібно спочатку оточити його з трьох боків. Це головним чином розділяє українські угруповання на дві окремі логістичні зони: Покровськ і Велика Новосілка-Курахове. Перерізання шосе, що з'єднує ці два угруповання, змушує логістику останніх залежати від довгої траси Донецьк-Запоріжжя, яка проходить через Курахове.

Україна вперто утримує ключові оборонні позиції, незважаючи на сильний тиск з метою завдати якомога більшої шкоди. Успішній обороні будь-якої лінії, прокладеної в глибині, сприятиме примушення орків до прориву через Курахове, де Україна все ще утримує корисні позиції.

Українські військові з 46-ї аеромобільної, 79-ї десантно-штурмової, 33-ї механізованої та 116-ї бригади тероборони досі ведуть бої за лінію Курахове-Успенівка, причому орки намагаються вибити 79-ту з Успенівки та кількох населених пунктів вздовж річки Сухі Яли, наступаючи на неї одразу з півночі та півдня. Поки що це ефективне угруповання розміром з корпус не відповідає прогнозам експертів, а вперті бої бригад змушують москву намагатися відрізати трасу на Курахове з півночі, біля Старих Тернів, де нещодавно з'явилася 151-ша механізована на південь від 35-ї бригади морської піхоти.

Орки зараз борються за захоплення висоток у Кураховому та невеликого району на південь від нього, і цілком можуть застрягти там на тижні, як це було в Торецьку. Лінія річки Сухі Яли поки що прикриває південний фланг, і перш ніж шосе на Курахове буде перерізане, орки повинні перейти Вовчу, взявши при цьому Солону, притоку Вовчої, яка, схоже, не має гідрологічного зв'язку з Великою Солоною, що тече північніше.

Втрата Курахового, на жаль, виглядає як питання часу: загалом, москва все ще може прокласти собі шлях через будь-яку фортецю. На щастя, оркські генерали вирішили або вважають за потрібне розпорошити зусилля по всій Україні. Замість того, щоб зосередити всі сили на одній битві за раз, вони підтримують купу наступів, керівник кожного з них має стимул брехати про свій прогрес.

Роль Курахового – бути скелею, за яку мають загинути тисячі орків. Вся справа в обмінному курсі, яким би жорстоким він не був. Коли маєш справу з такою бездушною машиною, як московська, саме так треба думати. Війна за виживання – це війна за виживання, і, якщо комусь потрібно нагадати, логіка, яка керує путіним, і стимули, з якими він стикається, невблаганно ведуть його до війни з НАТО, якщо він не програє в Україні.

Сподіваємось, що Україна наполегливо працює над укріпленням району Костянтинопіль-Андріївка-Улакли, а за ним – Багатир-Олексіївка. Наразі прибуття 23-ї механізованої бригади та 37-ї бригади морської піхоти, яка передислокувалася на захід, коли 79-та десантно-штурмова передислокувалася з Іллінки до Успенівки, схоже, зупинило просування орків до відгалуження дороги, що з'єднує Курахівську трасу з Великою Новосілкою.

У Великій Новосілці Україна дала зрозуміти про свій намір боротися, розпочавши потужну контратаку проти орків, які просувалися до Нового Комару, на ключовому логістичному шляху на північ від міста. Орки були відкинуті на кілька кілометрів від річки Мокрі Яли – важливої артерії з півночі на південь, що спускається з Комарів у бік Роздольного.

Орки повільно просуваються вгору долиною річки Мокрі Яли, відвойовуючи території, які українські війська звільнили у травні та червні 2023 року. Але поки що тривожні атаки на захід від Великої Новосілки, по той бік річки, зупиняються холоднокровно. Дві механізовані бригади, 32-га і, сподіваємось, реформована 31-ша, підтримують тут 122-гу і 128-му бригади тероборони, а також 11-ту бригаду Національної гвардії і кілька приданих батальйонів. Сподіваємось, цього достатньо.

17-та бригада Нацгвардії і батальйони Президентської бригади прикривають саму Велику Новосілку, а 128-ма гірсько-штурмова і придані їй батальйони, очевидно, включно з 48-м штурмовим батальйоном, прикривають північний фланг. Ситуація залишається нестабільною, але схоже, що атаки орків тут – це, головним чином, спроба розвернути український оперативний фланг у цьому секторі. Без суттєвого підкріплення, можливо, ціною просування у Кураховому або Покровську, марш на Велику Новосілку може застопоритися.

Питання про те, наскільки важко боротися за Велику Новосілку, є складним. Це не ідеальне місце для оборони, хоча хребет на західному березі Мокрих Ялів може виявитися дуже корисним. Але якщо орки робитимуть все напівзаходами, відволікаючись на інші свої операції, то ціна її утримання може виявитися не надто високою. Місто розташоване на перехресті доріг і є єдиним населеним пунктом подібного розміру на сорок кілометрів навколо, тож проєктування потужності з нього було б корисним для України у 2025 році.

Однак, якщо українські лідери побачать можливість, яку я прогнозую, навіть втрата Великої Новосілки не буде страшним ударом. Як я напишу в другому розділі, орки, схоже, відкривають себе для жорстокого правого хука, як це називається в боксі, наступного літа.

Просуваючись на північ по Східному фронту, ситуація в Покровську, окрім краю південного флангу, залишається стабільною. Покровськ має низку природних оборонних бар'єрів, розташованих уздовж його південно-східного флангу, тому москві необхідно обійти його з південного заходу, якщо це можливо. Досягнення лише цього завдання, ймовірно, займе половину зими.

Однак ситуація на Північно-Східному фронті може погіршитися залежно від того, що відбуватиметься на Костянтинівському напрямку. Це стосується як Торецького, так і Часів-Ярського фронтів – двох віддалених міст, які є ключовими оборонними бар'єрами, оскільки розташовані на висотах.

Південний Донбас між вереснем і груднем 2024 року – це сто днів, можливо, сто тисяч жертв, і в кращому випадку орки зможуть відвоювати стільки ж території до літа. Тим часом фронт зайшов у глухий кут скрізь, окрім південного краю, під Донецьком.

Орки повільно, квартал за кварталом, дерево за деревом, захоплюють контроль над центром Торецька. На даний момент це переважно руїни, обидві сторони вдаються до знесення цілих споруд, а не до боротьби за них.

У сільських населених пунктах для цього достатньо танків і артилерії. Бетонні багатоповерхівки та склади потребують більш спеціалізованих інструментів. І останнє, чого хоче Україна, – це щоб Часів Яр і Торецьк, коли вони опиняться під окупацією, з легкістю прихистили безліч орків.

москва, схоже, захопить обидва об'єкти протягом наступних кількох місяців, а можливо, і до кінця року, шляхом навального удару. Але оскільки ключові резерви вже перекинуті до Курської області й Покровська, наступ, схоже, не закінчиться біля Костянтинівки. Щоб безпечно просунутися на достатню відстань для штурму, орки повинні не лише зачистити простір між містом і навколишніми населеними пунктами, але й зробити щось з українськими військами, що перебувають ближче до Покровська.

Між річками Бичок і Кривий Торець знаходиться ділянка території, яку, як я вважав на початку цього року, москві доведеться зачистити, перш ніж йти на Торецьк, не кажучи вже про Костянтинівку. Велике водосховище у місці злиття цих річок захищає її з півдня, так само як Курахівське водосховище ускладнює підхід з півночі. москві, найімовірніше, доведеться обійти його із заходу, зрізавши трасу на Покровськ, перш ніж вона зможе потрапити до Костянтинівки. І це лише перше з низки міст Донбасу, які все ще утримує Україна.

Щоб дістатися Краматорська і Слов'янська, москва повинна зруйнувати Сіверську дугу, вийти до річки Оскіл між Лиманом і Боровою та пробитися через Костянтинівку. Лише перші два компоненти, якщо збережеться нещодавній показник у 50 жертв на квадратний кілометр, поглинуть ще понад 100 000 солдатів-орків. І це була б найлегша частина.

Говорячи про Оскіл, далі на північ, на Куп'янському фронті, путінські війська провели минулий тиждень у досить серйозній скруті. Спроба форсувати Оскіл на північ від Куп'янська закінчилася невдачею, українські підкріплення, очевидно, вибили обидва плацдарми.

Частково проблема москви полягає в тому, що більша частина Куп'янська розташована на західному березі Осколу. Спроба переправитися через річку в районі Дворічної має певний сенс, якщо ви хочете дістатися до неї. Підтримка продовження Піщанського коридору за Сенькове виявиться дуже ризикованою. Велике озеро на півдні ускладнює фланговий обхід Сенькового. А вимушені переправи через річки не є сильною стороною росіян.

Північний театр бойових дій. Схоже, москва згортає новий масштабний наступ

На Харківщині бойові дії майже повністю зайшли у глухий кут, москва обмежилася спробами забезпечити собі пристойну артилерійську позицію, достатньо близьку для обстрілу Харкова. Обидві сторони значно більше цікавляться Курським напрямком, де ситуація залишається фактично незмінною.

Найбільш інтенсивні бої на Курському фронті тривають на західному фланзі українського вторгнення. Поки що північнокорейці не проявляють особливої активності, вочевидь, посилюючи призовні підрозділи, щоб контрактники могли піти на шутрм. Схоже, москва згортає новий масштабний наступ, а повідомлення свідчать про те, що путін зациклений на інавгурації Трампа наприкінці січня як на важливому дедлайні.

Я загалом скептично ставлюся до всіх розмов про встановлення чітких термінів, тому що на цьому етапі війни всі учасники знають, що їх ніколи не дотримуються. Західні ЗМІ намагаються продати історію про те, що українським солдатам наказано утримувати Курську дугу до того часу, що пахне чутками і скаргами, які репортери перетворили на щось більше.

Взагалі кажучи, жоден такий наказ не може бути серйозним. Те, що вирішує робити команда, яка перебуває в контакті з ворогом, залежить від інтенсивності атак і підтримки, яку вона має, незалежно від будь-яких наказів. Наказ утримувати позицію за будь-яку ціну – це лише спосіб зняти з себе відповідальність за невдалий план. Запасні позиції і резерви для них є обов'язковими, і забезпечення їх своєчасної розробки – одна з головних функцій вищих рівнів командування.

Ворог завжди має право голосу, і статистичні дані можуть вас здивувати. На щастя, існують жорсткі межі можливостей, тому процес створення резервних планів не є нескінченним – він починається і закінчується там, де ваші люди можуть займати позиції достатньо довго для реорганізації та адаптації.

Чи можна утримати певну лінію, залежить від того, чи мають захисники достатньо ресурсів у резерві, щоб відвоювати територію, яку вони були змушені залишити. Якщо і доки ця умова не буде забезпечена, ви не можете очікувати, що будь-яка позиція втримається.

У будь-якому випадку, поки що українська оборона на Курській дузі тримається добре. Основні зусилля москви наразі все ще спрямовані на форсування річки Снагість в районі Дар'їного або в обхід по шосе на південь від Новоіванівки. 21-ша механізована бригада і 36-та бригада морської піхоти продовжують бити по першій, в той час як 47-ма механізована і 82-га десантно-штурмова вибивають з другої. 95-та десантно-штурмова тримає північний фланг, а 80-та десантно-штурмова і 61-ша механізована з приданими батальйонами прикривають схід.

Інтенсивність боїв на Курській дузі може зрости в будь-який момент. Особливий інтерес тут викликає широке використання орками дронів з проводовим радіокеруванням для атак на бронетехніку. Я очікував, що це стане проблемою з удосконаленням засобів радіоелектронної боротьби, і виявляється, що можлива дальність ураження до 20 км, при цьому цілі майже не мають попередження, оскільки сигнали не транслюються.

Поряд з керованими людиною безпілотниками-перехоплювачами, які націлені на розвідувальні й ударні БПЛА противника, тактичні моделі з оптоволоконним управлінням, ймовірно, відіграватимуть важливу роль у майбутній війні. До кожної бронемашини, найімовірніше, буде прив'язаний один із них, щоб надати тим, хто знаходиться всередині, детальний огляд того, що відбувається навколо. Кожній вогневій команді потрібно буде мати ще менший пульт. Атакуючі моделі також набудуть широкого розповсюдження, оскільки точність цих дронів перевершує більш дорогі протитанкові ракети, водночас компенсуючи їх менші боєголовки.

Ще один виклик для того, щоб хтось створив ефективну систему боротьби з безпілотниками. Проста дистанційно керована рушниця з оптичною системою стеження на башті – це краще, ніж нічого, принаймні зараз. Кулемети, керовані камерою, інтегровані в українські БПЛА катери, тож щось подібне має стати недорогим засобом захисту танків Leopard та Abrams на ходу, коли ворог зазвичай намагається атакувати ззаду.

Південний театр бойових дій. Чи можливий наступ орків

Якщо перейти через Україну на теплий південь, то останнім часом багато говорять про наступ орків на Запоріжжі або навіть через Дніпро. У москви, найімовірніше, не вистачить сил, щоб наступати на обох напрямках. Більшість резервів були відправлені до Курської області або Покровська.

Трьохсот катерів, про які повідомляють ЗМІ, далеко не достатньо для масштабного наступу. Боротьба за острови в дельті Дніпра, звісно, ведеться, але це здебільшого пов'язано з тим, що москва боїться форсування річки українцями. Великий наступ на Запоріжжі виглядає більш правдоподібним, однак я маю задатися питанням, чи не були повідомлення про цю загрозу пов'язані з нарощуванням військ напередодні атаки на Велику Новосілку.

Масштабний наступ на Оріхів чи Гуляйполе може бути дуже небезпечним, але обидва ці напрямки видаються більшим, аніж москва може спробувати, оскільки є зв'язаною в інших місцях. Навіть падіння Курахового, Часового Яру і Торецька не вивільнить достатньо сил для проведення великого наступу ще ближче до українських центрів постачання.

Те, що ідея безглузда, не означає, що ворог не спробує її реалізувати. Загалом, я бачу, що москва стає більш активною тут, коли дозволяє погода, але труднощі з постачанням військ вздовж Азовського коридору і в Криму зростають. Зрештою, Україна може серйозно пошкодити сполучення через Керченську протоку, залишивши величезну частину окупаційної армії залежною від залізничного сполучення, що проходить через Волноваху, всього в шістдесяти кілометрах від Великої Новосілки під час польоту ракети HIMARS.

Це залишається головним стратегічним завданням, що спонукає москву до невпинного наступу тут. За іронією долі, путіну вдається потрапити в пастку, яку Україна потребує навесні, щоб скористатися цією спокусливою можливістю.

Повітряна та морська війна. Чим займаються F-16

Важливою віхою стало те, що українські військово-морські безпілотники, оснащені кулеметами, почали стріляти по гелікоптерах, на які покладаються путінські війська для забезпечення безпеки кораблів і берегової інфраструктури. Це лише питання часу, коли українські флотилії БПЛА зможуть виконувати всі основні функції класичного військового корабля. Обмежені морські простори стануть для військових кораблів тим, чим сьогодні є малі висоти для літаків. Вибачте за життєздатність концепції прибережних бойових кораблів ВМС США. І традиційні десантні операції.

А якщо зазирнути у майбутнє, то я багато думаю про те, що правильна команда могла б зробити з переобладнаним торговим судном. Ці перевезення між Північною Кореєю і Владивостоком так і просяться, кажу вам...

Що стосується стратегічних ударних кампаній кожної зі сторін, то минулий тиждень був відносно спокійним. Я маю на увазі, що не було випадкових цивільних, які загинули в Запоріжжі від надзвичайно зухвалої атаки планерної бомби, або в одному з місць, куди москва кидає пару ракет разом із нічними рейдами безпілотників. Але масових ракетних обстрілів не було, і Україна не оголошувала про масштабні удари БПЛА або більш сучасної зброї. Невеликі удари продовжуються, особливо по об'єктах протиповітряної оборони, але географічно прив'язаних відеоматеріалів було небагато.

Для того, щоб максимізувати вплив українських атак з використанням ракет ATACMS і Storm Shadow/SCALP, ідеальним варіантом є виведення з ладу систем ППО в усіх можливих місцях. москва використовує той самий підхід у своїх безперервних рейдах "Шахедів" – дедалі більше справжніх ударних безпілотників у супроводі простих приманок, які використовують радіолокаційні відбивачі, щоб виглядати більшими. ППО москви повільно розтягується і виснажується і це не допомагає, коли один з модних радарів захоплюють повстанці в Сирії.

Шановні сирійські повстанці, новий сирійський уряд: будь ласка, надішліть це в Україну. Багато людей щиро радіють, що ви нарешті здобули свободу.

Нарешті, цього тижня Україна отримала чергову партію винищувачів F-16 з Данії, що має довести їх загальну кількість до двадцяти. Кількість пілотів залишається великою невідомістю – частина мене задається питанням, чи не пройшли деякі з тих, хто не пройшов офіційні курси в Данії або Арізоні, перепідготовку вдома. Як би там не було, зараз Україна має бути близька до повного складу ескадрильї, тобто 2-6 "Вайперів" постійно перебувають у повітрі, і стільки ж готові до запуску.

За більшістю свідчень, все, що вони зараз роблять, – це полюють на безпілотники і крилаті ракети, обмежені дальністю дії своєї зброї і радарів. Однак спостерігачі з відкритих джерел відзначають 50% зниження кількості атак російських планерних бомб за останні кілька місяців.

Ймовірно, це пов'язано з кількома чинниками. Один із них – переміщення літаків на бази поза межами досяжності систем ATACMS і Storm Shadow. Хоча це додає лише від пів години до години польотного часу, залежно від найближчої бази, вплив на операції зростає. Загроза нападу безпілотників, ймовірно, також важлива; кілька великих ударів по складах і авіабазах на початку цієї осені могли знищити більше запасів, ніж передбачалося спочатку.

Ще одним фактором, ймовірно, є загроза, яку становлять винищувачі F-16. москва ретельно захищає своїх авіаторів, оскільки повітряна міць – чи не єдине, що утримує орків у бою або що надто турбує планувальників НАТО. Цієї осені з невідомих причин було втрачено дві "Сушки", і Україна дуже активно завдавала власних авіаударів, незважаючи на загрозу з боку оборони орків.

Розумним припущенням є те, що більш досвідчені українські пілоти F-16 грають з ворогом в ігри на випередження. Коли велика кількість літаків піднімається в повітря одночасно, як у випадку з атакою на штаб у Курській області, в якій було задіяно щонайменше чотири, а можливо, і дванадцять ракет Storm Shadows, має сенс розгорнути принаймні пару F-16 для прикриття.

Вони не йдуть лоб в лоб з літаками орків, натомість несуть протирадіолокаційні ракети для стрільби по наземним ЗРК і вмикають блоки постановки перешкод, щоб погіршити роботу радарів противника. Створюючи бульбашку захисту навколо бомбардувальників, F-16 повідомляли про свою присутність навіть без використання власних радарів, але не про своє точне місцезнаходження. Не знаючи напевно, чи були "Вайпери" озброєні далекобійними версіями AMRAAM чи українські інженери здійснили якесь чаклунство, обмінявши розмір боєголовки на більшу кількість пального, літакам орків слід остерігатися підходити надто близько.

Ця тактика може бути потенційно поширена на звичайні патрулі F-16, які літають далеко за лінією фронту, поки планерні бомбардувальники не будуть виявлені наземними системами, і тоді винищувачі мчать до лінії фронту, погрожуючи перехопленням, на яке вони насправді ніколи не підуть. Натомість вони відриваються від лінії фронту. Можливо, багато пілотів-орків сприймуть появу радара F-16 на своєму приймачі попередження про загрозу як привід скинути бомби і побігти в укриття.

Якою б не була причина, чим менше таких апаратів влучить в українські війська, тим краще. Вони можуть бути неточними, але ймовірність не дуже втішає, коли навколо вас падають бомби.

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