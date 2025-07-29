Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл

Цього тижня у передмові до тижневика Дональда Гілла Том Купер звернув увагу на "пригоди" Зеленського-Єрмака з антикорупційними органами, називаючи це (на додаток до неспроможності реформувати керівництво ЗСУ) "повільною катастрофою" для України. Аналізуючи перебіг війни Дональд Гілл присвятив особливу увагу 225-му окремому штурмовому полку та його звитягам на Курщині, а тепер на Сумщині.

Вступ Тома Купера: З одного боку, надзвичайно прикро спостерігати за "повільною катастрофою" України – нездатністю реформувати керівництво, а отже, і збройні сили, перетворивши їх на ефективний інструмент ведення війни... та/або нездатністю України та Заходу вчасно (тобто 2-3 роки тому) зміцнити ППО країни для протидії новим загрозам, але: минулого тижня було і смішно, і трагічно спостерігати, як Зеленський викручувався з саморобних проблем, спричинених його (читай: Єрмака) спробами підпорядкувати НАБУ і САП – два органи, покликані боротися з корупцією, – під час того, як керівництво НАБУ перебувало у відрядженні у Великій Британії, під прямий контроль Зе... е-е-е... прямий контроль Єрмака.

Читайте: Зеленський, по суті, робить те, що Пуддінг вже зробив у росії, а Дамф робить у США (і багато інших роблять в інших країнах)...

(...де, для вашої орієнтації: НАБУ має завдання розслідувати корупцію в уряді, а САП відповідає за нагляд за розслідуваннями, що проводяться НАБУ...).

Звісно, СБУ стверджує, що російські спецслужби проникли в українські антикорупційні органи. Очевидно: якщо це так, то це дуже погано, тому що, серед іншого, НАБУ має (теоретичні) повноваження розслідувати справи як Зеленського, так і Єрмака. Тобто можливість дізнатися про найпотаємніші державні таємниці України. І не забуваймо: одна з головних причин, чому українці борються проти російської спроби їх знищити, – це боротьба проти корупції російського типу.

Але

а) де докази того, що СБУ стверджує про НАБУ та САП (що їхні посадовці "мають зв'язки з росією"), і

б) чому тоді не притягнути до відповідальності тих, хто корумпований?

Чому ж тоді СБУ відкриває справи проти щонайменше 15 співробітників НАБУ, детально розслідує (щонайменше) двох з них, проводить щонайменше 70 обшуків у приміщеннях НАБУ, робить те саме в САП... і все це без судового ордера? Чому намагаються або розформувати ці органи, або підпорядкувати їх під контроль тих самих людей, яких вони повинні контролювати?

Або ж давайте розглянемо кілька фактів. Перш за все, той, що в Україні, під керівництвом президента, який проголошує себе "антикорупціонером", вже протягом багатьох років нічого не відбувається. Найбільше, що роблять, – це звинувачують людей у корупції, іноді навіть звільняють з посад, але ніколи не притягають до юридичної відповідальності, ніколи не карають... Так само, як некомпетентних командирів ЗСУ рідко звільняють, а лише розслідують, але ці розслідування ніколи не закінчуються і не приносять якихось чітких висновків...

Саме тому, що Зеленський-Єрмак не дозволив би цього.

Більше того: всі, кого я знаю в Києві, і я повторюю для наголосу – всі – кажуть одне й те саме: спроба Зелі підпорядкувати дві інституції своєму контролю (або розформувати їх, якщо не вдасться) була нічим іншим, як спробою захистити Єрмака. ... і справа зайшла так далеко, що Зеленський фактично підписав закон...

Що не менш погано: закон отримав також масову підтримку у Верховній Раді. Це свідчить про те, що політична корупція там так само поширена (або принаймні, що парламент є нічим іншим, як купкою прихильників Єрмака), як і в уряді та антикорупційних органах.

Просто фантастичне поєднання...

І все ж, фанати Зелі негайно накидаються на всіх, хто наважується публічно критикувати їхнього героя. Перш за все тому, що "він не втік, він герой", і "з політиками можна боротися після війни", і, звісно, "він просто людина, а люди роблять помилки", розумієте.

(Це як коли австрійські журналісти скаржаться, що війна між Камбоджею і Таїландом – ніщо інше, як протистояння місцевих еліт: щось, за що борються через незгоду між багатими, на спинах бідних… де Австрія – це нація, побудована майже виключно на цій концепції: дійсно, країна, яка керується таким чином вже понад 100 років).

Серйозно? Ви твердо переконані, що Зеля не міг просто ветувати цей ідіотський закон? Не міг стримати СБУ? І що він, і той невибраний, безжальний, безкомпромісний Єрмак можуть і повинні просто продовжувати так, приймаючи рішення на власний розсуд, підбираючи чиновників (або звільняючи їх) залежно від їхньої лояльності до себе (так, до Єрмака; навіть не до Зеленського), що призводить до постійного поширення корупції, некомпетентності, і до того, що Україна програє цю війну...?

Зітхніть... Змиріться, люди: адміністрація Зеленського-Єрмака просто жахлива.

Це неприємно усвідомлювати, знати, але це факт.

Так само, як і те, що якби не було війни, вони знайшли б 1897 інших причин, чому вони повинні залишатися при владі і продовжувати свою політичну корупцію та некомпетентність.., що підтверджують тисячі українців, які, незважаючи на обставини, виходять на вулиці, щоб протестувати проти їхніх злочинів.

Я пояснював чому – принаймні десяток разів з вересня-жовтня минулого року, і мені набридло повторюватися. Ви повинні прийняти це і жити з цим: принаймні з тим фактом, що більшість українців, які служать в ЗСУ, воюють не за Зеленського, а за свої ідеали, які не включають політичну корупцію Зеленського-Єрмака, а навпаки.

... і саме українці повинні вигнати цю (чергову) банду корумпованих некомпетентних людей. У високому стилі, будь ласка.

Передаю слово Дональду Гіллу.

Сумська/Курська область. 425-й штурмовий полк "Скала", який протягом кількох місяців працював над стабілізацією сектора Покровська за допомогою контрнаступів, був переведений до Яблунівки. Україна атакує Олексіївку та Юнаківку. російські повідомлення стверджують, що Олексіївка перебуває в облозі, а північна частина Юнаківки перебуває в "стабільно напруженому стані", але українські дрони переважають російські у співвідношенні 3:1.

Вибір жити так близько до фронту є рішенням з високим ризиком, особливо з огляду на багату історію росії щодо навмисного націлювання на цивільне населення. 3 людини загинули і 20 отримали поранення, коли російський дрон влучив у цивільний автобус.

російські авіаудари та обстріли атакують українські позиції в Кіндратівці, а українські безпілотники вражають російські цілі в Кіндратівці. За 3 км на північ від Кіндратівки українські оператори БПЛА помітили на землі нерозірвану російську бомбу, а поруч з нею ходили росіяни.

У цьому сенсі… кілька слів про 225-й штурмовий полк

225-й штурмовий полк був одним із підрозділів, які використовувалися для атаки або контратаки російських позицій, коли Україна була в Курській області. Коли Україна була витіснена з Курщини, вони були виведені з цього сектора. Коли росія просунулася на Сумщину, їх повернули і вони захопили села Андріївка та Кіндратівка на лівому фланзі України. росія втратила три батальйони у цих операціях. За останні 12 місяців російська 155-та морська піхотна бригада та 76-та повітряно-десантна дивізія, 810-та морська піхотна бригада та 30-та мотострілецька бригада були чотири рази реорганізовані через великі втрати. Більшість з них були спричинені 225-м штурмовим полком.

Як це сталося?

Ось один приклад. Ще перебуваючи в Курській області росії і маючи статус батальйону, 225-й підрозділ зазнав нападу полку (середній полк складається з трьох батальйонів) 76-ї дивізії в Дар’їно. Вони заблокували два мости і замінували підходи до них. росіяни втратили вісім транспортних засобів лише за одну атаку. росіяни продовжували свої атаки піхотою, тому українці спустили воду з дамби в Біловодському (в Україні), і росіяни бродили по воді по груди при температурі -10 °C. Полонені розповіли, що після переправи вони намагалися сховатися і зігрітися за допомогою траншейної свічки, але у них не було сухого одягу, а радіоперехоплення і звіти з фронту свідчили, що багато хто з них отримав обмороження кінцівок. Їм було наказано переправитися через річку в певному місці, і вони виконали наказ, маючи в пам'яті приклад Олександра Матросова...

Ще один приклад?

російська 30-та бригада перебувала в Андріївці і встановила командний пункт для одного зі своїх батальйонів у селі. Вони починали продовжувати свій наступ, коли прибув 225-й батальйон, який встановив оборонні позиції і почав прощупувати російську оборону. Вони знайшли слабке місце і атакували північну частину села, відрізавши росіян. Коли вони вбили командира батальйону та його офіцера розвідки, російський батальйон втратив командування та управління. 225-тий батальйон також підтримував високий темп операцій, що допомогло подолати російську оборону.

Коли це можливо, 225-й полк любить атакувати під час дощу, оскільки дощ ускладнює роботу операторів дронів. Артилерійські підрозділи, які отримують завдання вести вогонь під час грози, тепер припускають, що 225-й полк проводить наступ.

Операція не обійшлася без труднощів. Біля лісосмуги невеликий підрозділ зазнав атаки, і залишився лише один українець, який вистрілював останні набої. Дрон вбив російського солдата, і українець використав набої загиблого, щоб продовжити атаку. Бої переросли в сутичку, в результаті якої кілька росіян було вбито ножами.

Як це сталося?

Маса людей, які вербуються до ЗСУ, проходять лише базову підготовку перед відправкою до підрозділу. Якщо взагалі проходять. У разі, якщо їх відібрали до 225-го полку, полк спочатку відправляє їх до одного зі своїх навчальних таборів на ще один місяць підготовки, де під час навчань використовуються пневматична зброя, навчальні гранати та дрони. Потім вони проводять місяць у підрозділі, щоб налагодити стосунки, вивчити процедури та деталі військової справи, перш ніж брати участь в операціях.

Дисципліна є ключовою складовою їхнього успіху. 225-й полк є одним з небагатьох підрозділів ЗСУ, де командний склад має право мати та користуватися смартфонами. Решта особового складу полку може здійснювати один дзвінок на тиждень тривалістю одну годину, щоб сигнали не були виявлені та не стали мішенню для росіян. Деякі підрозділи раніше дозволяли користуватися телефонами за десять кілометрів від лінії фронту, але з часом можливості виявлення та атаки зросли. Телефони також можуть відволікати від деталей, необхідних для виживання в бою.

Персонал 225-го полку також постійно зміцнює власну культуру. Щонеділі капелан проводить службу. Щодня вони нагадують один одному, що вони є українською армією, що вони є 225-м окремим штурмовим полком і що вони є командою, штурмовою командою.

Перед проведенням операції 225-й підрозділ проводить ретельну підготовку, враховуючи такі деталі, як логістика, медична підтримка, розвідка, планування та координація з підрозділами підтримки. Вони намагаються ізолювати або нейтралізувати російські позиції за допомогою мін або прямих ударів перед штурмом, а також переконуються, що всі знають свої ролі, щоб після початку операції вона продовжувалася швидкими темпами, щоб потрапити в цикл OODA росії. Командир використовує фразу "Amat victoria curam", яку здебільшого інтерпретують як "Перемога любить підготовку". На підготовку штурму Андріївки знадобилося три дні, а на очищення села – десять днів.

Завдяки своїй майстерності 225-й підрозділ регулярно використовується як пожежна бригада, яку терміново відправляють з однієї критичної ситуації в іншу. Ці "атаки з коліс" не дають можливості ретельно підготуватися і сприяють втомі солдатів і персоналу. Саме тоді вони зазнають найбільших втрат. Спроба впоратися з втомою під час постійних операції у швидкому темпі, через постійні вимоги, що висуваються до них, є одним з найскладніших викликів для командирів підрозділу.

Вони постійно перебувають у чисельній меншості під час атак, і коли росіяни дізнаються, що мають справу з 225-м, кількість авіаударів збільшується. Настільки, що окремі позиції – наприклад, ті, що включають двох або трьох солдатів з 225-го – регулярно стають мішенню для до восьми УМПК (тобто КАБ) на день. Ворог постійно шукає інформацію за допомогою цифрової розвідки, а 225-тий полк 1-2 рази на тиждень сканує всі свої системи, програми та пристрої на наявність шпигунського програмного забезпечення.Під час операції в Курській області 225-ий полк додав до свого інвентарю три Т-72 та сім легких транспортних засобів (МТЛБ та БМП) після їх захоплення. Жоден з автоматів, захоплених у росіян, не мав шомпола для простого обслуговування ствола. Вони також мають Бредлі, HUMMWV та Oshkosh MRAP, що краще за радянське озброєння, але через дрони вони частіше використовували квадроцикли та мотоцикли.

російська диверсійна група намагалася проникнути в тил 225-го полку та атакувати його логістику, але була знищена за п'ять кілометрів на південь від Андріївки розвідувальним підрозділом 225-го полку. Один із них мав розвідувальний ніж NRS-2 з піхвами для різання дроту та функцією поодинокого пострілу з глушником, що навіть командир полку вважав міфом. 225-й полк також проникає в групи, щоб мінувати тилові райони і атакувати російські логістичні об'єкти, отримуючи підкріплення від дронів, і такі підрозділи використовувалися перед атакою на Андріївку.

Командир 225-го полку повторює те, що вже говорили багато хто: ті, хто хотів вступити до армії, вже це зробили. Призов повинен продовжуватися, щоб поповнювати армію, і він переконаний, що буде достатньо людей для утримання армії, але дуже важливо навчити їх перед тим, як вони вступлять у бій. Проблеми зі створенням бригад серії 150 були вирішені. Його підрозділ працював з батальйонами, відрядженими з 156-ї та 158-ї бригад, і він каже, що це нормальні хлопці з яйцями, які діяли рішуче і слідували прикладу його солдатів 225-го полку. Навіть люди, яких затримали на кордоні при спробі покинути Україну, добре показали себе в бою, коли їх належним чином навчили і провели.

Не дивно, що 225-й штурмовий полк є чудовим прикладом того, наскільки ефективними в бою можуть стати всі ЗСУ – якщо тільки їх навчити і командувати так, як того вимагають багато офіцерів та інших військовослужбовців. Але цього не відбувається, тому що Єрмак і його друзі, насамперед Сирський, не дозволяють цього.Вовчанськ. Двоє росіян потрапили під удар безпілотника на південному краю пустиря Вовчанська. У лісах на захід від Вовчанська подальших рухів росіян не спостерігалося, але вони просунулися на кілометр у напрямку Тихе.

Мілове. російський авіаудар влучив поблизу Хатнє. 127-а бригада територіальної оборони була сформована в 2022 році і переведена до Сухопутних військ із резерву, а нещодавно була реформована в 127-у важку механізовану бригаду. Були сутички, але територія залишилася без змін.

Куп'янськ. Дрони вразили російські позиції на північній околиці Куп'янська. Піщане зазнало удару з повітря з боку України. Український пункт збору поранених не може евакуювати пораненого через дрони. Поблизу Дворічної російський добровольчий корпус очищає лісосмугу від своїх співвітчизників, захопивши двох з них. росія продовжує розширюватися на півночі Куп'янська і на північній околиці міста.

Радіоперехоплення розповіло жахливу історію.

Терни. 66-та бригада атакує штурмову групу на мотоциклах на захід від Нового. Дві російські броньовані машини знищені на захід від Іванівки 60-ю бригадою. За 5 км на схід від Торського знищено російський наземний дрон. У самому Торському російські солдати вбивають цивільного. Український дрон відстежує їх, і вони гинуть від ударів дронів та артилерії.

російська диверсійна група (ДРГ) дісталася до Серебрянського лісу: їхнє відео спонукало багатьох росіян стверджувати, що весь ліс перебуває під їхнім контролем.

…потім два сержанти 63-ї бригади ЗСУ виявили позицію, зайняту росіянами, і захопили двох ворожих солдатів. Вони дізналися про ще одну бойову позицію і вступили в бій з п'ятьма росіянами, які там перебували. Після того, як один з них був поранений в руку, всі вони здалися. У цей момент українці та їхні полонені швидко покинули місце, щоб уникнути росіян, які постійно намагаються вбити всіх, хто здався.

Сіверськ. Ще один авіаудар по Сіверську, а за 8 км на захід фермер збирає пшеницю. російська піхота просувається на 1500 метрів у Срібнянському лісі, на північ від Григорівки, але час покаже, чи втримають вони цю територію.

Батальйон безпілотників K2 почав працювати в секторі Сіверськ, ще будучи частиною 54-ї механізованої бригади, у травні 2023 року. У грудні 2024 року їхня ефективність призвела до розширення до полку, а збільшення їхнього розміру супроводжувалося збільшенням довжини лінії фронту, яку вони підтримували. У березні 2025 року російські війська почали наступати. За 5 місяців росія завоювала стільки ж території, скільки за попередні 22 місяці. Причин для цього може бути кілька, одна з яких – ослаблення підтримки в секторі Сіверськ.

Костянтинівка. Українська авіація завдала удару по ангару в Часовому Яру, де зберігалися боєприпаси, персонал і транспортні засоби. російська авіація завдала удару по будівлі в місті.

російська піхота була помічена і атакована в Білій Горі, де вона вивісила прапор у селі. росіяни атаковані за 500 метрів на схід від Щербинівки. Українські позиції за кілометр на захід від Щербинівки обстріляні. Солдати бригади "Лють" рухаються в Олександро-Калинове, а росіяни захоплюють Яблунівку. 36-та бригада атакує росіян навколо Яблунівки. росіяни в Торецьку атаковані важкими дронами.

Далі буде...

Джерело: частина 1 та частина 2