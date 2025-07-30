Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів в районі Покровська – Дональд Гілл

У другій частині тижневика Дональд Гілл аналізує складну ситуацію довкола Покровська, на Запорізькому та Херсонському напрямках. Йдеться також про останні зміни в сфері озброєння і перспективні розробки.

Покровськ. Оскільки вогнева потужність у сучасній війні є настільки смертоносною, лінії фронту з обох боків є вузькими. Через це українські війська можуть проривати російські лінії оборони, щоб атакувати позиції, розташовані далі в тилу, і брати в полон військовополонених, а росіяни можуть відправляти невеликі групи в тил України. Деякі російські групи увійшли в Покровськ, перш ніж були знищені. Інші просунулися на 6 км, щоб перерізати шосе Е50 на західній стороні Покровська. Вони також були знищені, але кількість російських груп проникнення призвела до випадків дружнього вогню між українськими силами.

Україна відчуває нестачу піхоти, що посилює прогалини в лінії оборони. Вони намагаються компенсувати цю нестачу за допомогою дронів, але коли в травні Rubicon почав висвітлювати ситуацію в секторі Костянтинівка та Покровськ, росіяни відреагували посиленням своїх дрон-команд, які почали перехоплювати українські БПЛА з набагато більшою частотою. Вони також були більш ефективними в атаках на українські БПЛА-команди. Навіть якщо команда дронів не гине і не отримує поранень, підвищена небезпека вимагає від них вжиття захисних заходів, таких як відмова від запуску з близької відстані до фронту або збільшення часу на запуск, особливо поблизу фронту. Загроза атак ще більше знижує швидкість операцій, ніж самі атаки. Будь-який пробіл у покритті дронами в поєднанні з пробілами в покритті піхотою означає, що шанси на проникнення російської піхоти є вищими.

Якщо ви бачите, що вас переслідує дрон, перебуваючи в неброньованому транспортному засобі, правило полягає в тому, щоб покинути транспортний засіб. Електронні засоби протидії знешкоджені за допомогою оптоволоконного дрона, штучного інтелекту для виявлення цілей або використання частоти, яка не була заглушена.

російський пропагандист подорожував по району Покровська на мотоциклі, що було невдалим рішенням. Україна скинула на будинки газові та запальні гранати. 155-та бригада вражає російські цілі поблизу Шевченка.

Використовуючи супутникові фотографії, Клемент Молін позначив усі відомі авіаудари в секторі Покровська. Червоні крапки на карті нижче – це удари до 11 червня. Помаранчеві – удари між 11 червня і 11 липня. Сині – удари між 11 липня і 18 липня. Це позиція, яку все ще утримує Україна і яка була бомбардована протягом трьох місяців: зображення до і після.

Інтенсивність авіаударів зростає: з приблизно 120 ударів на тиждень з середини квітня до 11 червня, до приблизно 240 ударів на тиждень з 11 червня до 11 липня, до 450 ударів на тиждень з 11 по 18 липня. Ці бомбардування вражають українські оборонні позиції та логістичні маршрути. У поєднанні з артилерійськими та дронними атаками це надзвичайно ускладнює евакуацію поранених у тил та доставку підкріплення, боєприпасів, води та продовольства на передову.

962 удари з середини квітня до 11 червня, приблизно за два місяці, з лінією фронту 11 червня, позначено коричневим кольором.

Близько 700 ударів з 11 червня по 11 липня, за один місяць, з лінією фронту 11 липня, позначено коричневим кольором.

Близько 450 ударів з 11 по 18 липня, всього за один тиждень, з лінією фронту 18 липня, позначено зеленим кольором.

Комар. росія просунулася в Малівку. російські окуповані будинки в Зеленому Гаї та цілі у Вільному Полі атакуються дронами. російські авіаудари вразили Січневе. Леопард 1A5 обстрілює російські окуповані будинки в Комарі. Ситуація в цьому секторі залишається нестабільною.

З середини квітня авіаудари, що підтримують російський наступ навколо Комара, були інтенсивними, але авіаудари навколо Покровська були приблизно вдесятеро інтенсивнішими.

Запоріжжя. росіяни просунулися в Плавні, але 128-а гірська штурмова бригада та 210-й штурмовий полк провели контрнаступ у Плавні та Кам'янському, використовуючи дрони та піхоту для очищення будинків. За 290 метрів від місця очищення російський дрон атакує будинок.

російський командний пункт, розташований за 5 км від лінії фронту, зазнав удару з повітря.

Херсонщина. "Атеш" знищив релейну шафу, зупинивши залізничний рух між Сафоново та Новоолексіївкою.

Український розвідувальний дрон, що перевозив дрони FPV, був атакований російським дроном FPV. Регіональне управління поліції в Херсоні зазнало удару з повітря. Було знищено трансформатор. Неподалік від Херсона Садове зазнало удару з повітря.

На східній стороні Олешків наблизилися українські вертольоти, тому росіянин вистрілив з переносного зенітно-ракетного комплексу. Це можна побачити в першій секунді відео. Немає повідомлень про те, що він влучив у вертоліт. Район був обстріляний ракетним вогнем.

Крим. Управління військової розвідки України розпочало DDoS-атаку, яка паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру, а потім вилучило 100 терабайт конфіденційних і секретних даних про інфраструктуру та логістику на Кримському півострові. Після цього вони знищили дані на серверах окупаційної влади.

росія. Доходи від нафти і газу в липні були на 37% нижчими, ніж у попередньому році, через здешевлення нафти і зміцнення рубля. 25% бюджету росії надходить від нафти і газу, і очікується, що доходи від цих джерел після липня скоротяться на 20%.

росія є найбільшим виробником пшениці, але її експорт знаходиться на найнижчому рівні за останні 17 років через посуху, низькі ціни та сильний рубль. Експорт впав на 25% у 2024-25 маркетинговому році, і міністерство сільського господарства прогнозує, що в 2025-26 році він буде трохи вищим.

У Новочеркаську було пошкоджено залізничну станцію та електростанцію, але пошкодження електростанції виявилися незначними. Було пошкоджено нафтобазу в Сочі. Було пошкоджено нафтобазу в Краснодарському краї, а навчальний літак SU-27 було підпалено. У Волгограді було пошкоджено електричну підстанцію, деякі невідомі будівлі (можливо, сигнальне обладнання) та нафтовий об'єкт.

Повітряне сполучення в аеропортах Москви було порушено на кілька днів через атаки дронів. Було пошкоджено залізничну станцію в Ростовській області, і росіяни стурбовані небезпекою для людей.

Торгівля між росією і Китаєм у 2024 році перевищила $240 млрд, що на 66% більше, ніж у 2022 році, і становить 6% економіки росії. Китай є найбільшим експортним ринком для російської нафти, деревини та вугілля і незабаром стане найбільшим покупцем російського газу. росія постачає сировину, а Китай – компоненти для дронів, одяг та електроніку, китайські автомобілі становлять 60% продажів у росії. Через конкуренцію з російськими виробниками на імпортні автомобілі було накладено мито в розмірі $7500, що зменшило імпорт на 58%. Але це мито не поширюється на вживані автомобілі, які росіяни купують для особистого користування, тому Китай продає їх в прикордонних містах.

Два найбільші російські автовиробники скорочують виробництво до чотирьох днів на тиждень, оскільки попит на середні вантажівки впав на 40%, на легкі комерційні автомобілі – на 30%, а на автобуси – на 60%. Попит на легкові автомобілі впав на 25% за перші шість місяців цього року.

У 2020 році французька компанія отримала контракт на будівництво 23-кілометрового вугільного конвеєра від шахти до морського порту на острові Сахалін. Його відкриття було заплановано на кінець цього року, але внаслідок пожежі 200 метрів конвеєра згоріли, і невідомо, коли він знову запрацює на повну потужність.

Озброєння. росія почала використовувати дрон, який виглядає як зменшена версія Шахед/Герань, має боєголовку вагою 15 кг і може вражати рухомі цілі. Він має зашифровану дальність 40-80 км, а інші дрони в межах дальності можуть виступати в ролі ретрансляційних вузлів, що робить рій дронів стійким до глушіння.

Swift Beat – американська компанія, яка виробляє дрони у партнерстві з Україною. Дрони продаються за ціною виробництва без прибутку. Три моделі цієї компанії були відповідальні за 90% збиття російських дронів Шахед/Герань. Інформація про дрони, їх рівень перехоплення та кількість запущених дронів не була надана. Зеленський заявляє, що для будівництва дронів, ракет та обладнання РЕБ потрібно $25 млрд, а для перехоплюючих дронів – $6 млрд.

російські Су-35 використовують вдосконалену ракету повітря-повітря Р-77М, яка, за заявленими даними, має дальність 190 км, порівняно з дальністю 110 км ракети Р-77-1.

Фотографія Су-35С ВКС, нібито озброєного чотирма ракетами повітря-повітря Р-77М: це варіант Р-77-1 з збільшеною дальністю дії.

(Ліворуч) VARTA DroneHunter – це система вагою 2,3 кг, яку можна прикріпити до дронів за ціною 300 євро. Два стволи 12-го калібру вміщують 12 патронів і мають систему зменшення відбою, яка використовує протидію для стабілізації платформи стрільби. Вона може вражати дрони та персонал на відстані 5-20 метрів і була офіційно прийнята на озброєння української армії. (Праворуч) Компанія 3DTech повідомила, що її Khyzhak Shooter пройшов польові випробування з шістьма 12-каліберними стволами, які також використовують протидію для компенсації відбою. Стволи можуть стріляти окремо або всі одночасно, і розробник стверджує, що дрони з оптоволоконними котушками легше збивати, оскільки маса оптоволоконної котушки сповільнює дрон.

Європа працює над створенням недорогого ударного дрона з реактивним двигуном, швидкістю 400 км/год, дальністю польоту 500 км і боєголовкою вагою 36 кг. Шахед-136 має швидкість близько 185 км год, дальність польоту 1600 км і боєголовку вагою 50 кг. Дві українські компанії у партнерстві з американськими компаніями до жовтня розроблять прототип недорогого одноразового безпілотника з дальністю польоту 50-300 км, який запускатиметься з землі та матиме можливість навігації в умовах радіоелектронної боротьби. Вимоги до ваги боєголовки не згадувалися.

Бездротова передача енергії може забезпечувати живлення дронів, датчиків та іншого обладнання в віддалених місцях бойових дій. Попередній рекорд бездротової передачі енергії становив 230 Вт протягом 25 секунд на відстані 1,7 км і невідома кількість енергії на відстані 3,7 км. У рамках програми DARPA (Агентство з перспективних оборонних дослідницьких проєктів США) за допомогою лазера було передано 800 Вт енергії на відстань 8,6 км протягом 30 секунд. Стандартні лінії електропередач мають ефективність близько 95%, втрачаючи 5% переданої енергії. Використовуючи готове обладнання, ця ініціатива мала рівень ефективності 20%. З використанням спеціалізованого обладнання рівень ефективності збільшиться. Оптичні (лазерні) промені можуть передавати більш сфокусований промінь, ніж радіочастоти, і потребують меншої антени, але можуть розсіюватися туманом і хмарами. Ця ініціатива тривала три місяці і є першою з трьох частин проєкту.

Джерело: частина 3, частина 4 та частина 5