Огляд війни. російські фронти борються один з одним за ресурс – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер на початку року описав оперативно-стратегічну ситуацію на трьох зонах бойових дій. Бої в Курській області активізувалися з відновленням українського наступу, в той час як росіяни зосередилися в основному на кількох точках фронту на Донбасі, зокрема Покровську, Часовому Яру, Великій Новосілці тощо. При цьому, через брак ресурсу, тепер кожний з цих фронтів є окремою операцією і конкурує з іншими фронтами за ресурси. Попри складне становище української оборони в цьому секторі, Ендрю Таннер вірить, що українцям вдасться вистояти та завдати непоправних втрат росіянам. Крім того він переконаний, що військово-морська міць росії в Чорному морі добігла свого кінця.

Обидві сторони вирішили зустріти новий рік новими наступальними діями. Посилення атаки орків на Покровськ було передбачуваним і поки що відбувається за найбільш очевидними маршрутами. З іншого боку, на вихідних з'явилися повідомлення про масштабну українську атаку в Курській області.

Жодна зі сторін не поводиться так, ніби справді очікує початку серйозних переговорів найближчим часом. Загалом, мій прогноз на 2025 рік, як і раніше, передбачає виснаження росіян на всіх фронтах, окрім одного-двох, до літа, а потім тотальний український контрнаступ – те, чим мав би стати 2023 рік. Подивимось.

Північний театр воєнних дій. У Курській області бої з початку нового року йшли більш-менш спокійно, поки українські війська не просунулися майже на шість кілометрів на північний схід від периметру навколо Суджі. І це лише те, що підтверджують повідомлення з відкритих джерел – цілком можливо, що це початок чогось набагато масштабнішого.

Курськ, 6 січня 2024 року. Підтверджені просування суцільними стрілками, можливі – пунктиром. Що задумала Україна на східному фланзі? Зондування, маленька атака, більша атака? Розгортання посиленої роти за підтримки танків і машин розмінування може свідчити про те, що Україна планує розширити "Вільний Курськ" на схід. Наразі, втім, ця та кілька інших менш масштабних атак, про які повідомляється по периметру, свідчать про опортуністичні зусилля, спрямовані на покращення позицій України на схід від Суджі.

На південь від міста, і набагато ближче до нього, орки повільно просуваються до Махнівки з лісистої місцевості й Мирного вздовж залізничної лінії, що йде від Білиці. Наносячи удари в напрямку Великого Солдатського, українські війська, можливо, намагаються вдарити по північному флангу російсько-терористичних військ, що наступають на Суджу зі сходу. Поки Москва у відповідь укріплює пряму дорогу на Курськ, українські війська можуть повернути на схід, а потім на південь, захопивши хребет, який в іншому випадку допоміг би оркам просунутися вперед.

Були деякі згадки про українські атаки в інших місцях Курської області, тож, можливо, боєздатний корпус, який Україна має тут, планує щось більш амбітне. Для України завжди було можливим, хоча, очевидно, неймовірно складним завданням, особливо в снігу і багнюці, використати Курський плацдарм для підтримки ширшого наступу в напрямку Бєлгорода. Просто змусити Москву турбуватися про це – це вже перемога.

На даному етапі дуже складно робити прогнози, зважаючи на брак даних. Наразі відеозаписи української атаки здебільшого зроблені з боку орків, які, природно, намагаються підкреслити очікувану втрату кількох одиниць техніки. Це, а також мовчання Києва, може свідчити про те, що інші українські атаки були ще більш успішними. Або ж це одиничний випадок.

Харківський фронт залишається практично незмінним, він є допоміжним до Курського і тому в основному характеризується перестрілками вздовж фронту і періодичними ударами по логістиці та командній інфраструктурі в тилу. Як Бєлгородський, так і Курський райони регулярно зазнають ударів, а останнім часом українці знову почали активніше застосовувати HIMARS.

Південний театр воєнних дій. Якщо глянути на південь, де погода не така холодна, то мало що змінилося, за винятком наступу місцевих орків на захід від Оріхова, що, ймовірно, може бути початком спроби досягти міста або обійти його з флангу. Це регіональний оборонний вузол, тому будь-яка загроза йому має сприйматися серйозно. Але Москва час від часу зондує вісімдесятикілометрову дугу від Дніпра до Гуляйполя, і нічого з цього не виходить.

Україна має невеликий корпус, який охороняє цей фронт, не більше трьох-чотирьох механізованих і стільки ж легких піхотних бригад. Але 118-та і 65-та механізовані, а також 108-ма бригада тероборони, як повідомляється, мають або співпрацюють з кількома ротами безпілотників, а також одним з полків, що швидко зростають. Це, здається, має велике значення.

Вздовж усього Дніпра тривають перестрілки над островами поблизу Херсона, а також "сафарі" безпілотників-орків. Варто зазначити, що на інших фронтах оператори безпілотників орків, як правило, надають перевагу військовим цілям, але в Херсоні їхньою основною метою є просто терор.

Східний театр воєнних дій. Найнапруженішою частиною боротьби за Україну залишається боротьба за Донбас, зокрема Покровський фронт. Москва почала битву за Покровськ так, як і прогнозувала: з обох флангів. З нового року орки просунулися на кілька кілометрів до українських позицій, явно намагаючись захопити життєздатний плацдарм через Казенний Торець на півночі та Солону на півдні. В обох випадках мета – перерізати найпряміший логістичний маршрут, що з'єднує Костянтинівку з Дніпром і проходить через Покровськ.

Битва за Покровськ, січень 2024 року. Товстими стрілками показані осі флангових ударів, пунктиром – ймовірні шляхи фронтального тиску. Історія наступних кількох місяців.

Оборону Покровська прикриває, схоже, ще один новий корпус, що складається з 8-10 бригад. Більшість з них є досвідченими, і тут, як і на інших ділянках, новіші бригади 140 і 150 серій, схоже, в основному служать під командуванням більш сформованих з'єднань, що видається розумним.

Залишається сподіватися, що перевантажене оперативне угруповання, яке минулого року не змогло зупинити наступ орків на захід від Авдіївки, вже фактично розділене на корпуси, які окремо відповідають за оборону Покровська і Великої Новосілки. Корпус, відповідальний за Покровськ, перебуває у невдалому становищі, оскільки змушений займати жорстку позицію, тримаючи резерви в готовності до контратаки, щоб контролювати фланги.

Хоча фронт у Великій Новосілці зараз виглядає погано, українська оборона, схоже, зміцнюється на південному фланзі біля самого міста, в той час як далі на північ українські бригади мудро відходять на, як ми сподіваємося, міцні оборонні позиції в трикутнику Улакли-Андріївка-Костянтинопіль. Якщо це не було зроблено належним чином, за це доведеться розплачуватися, оскільки проблеми з контролем якості постійно підривали важливі українські позиції в минулому.

Фронт у Великій Новосілці, січень 2024 року і можливий розвиток подій до березня, якщо справи підуть погано. Україна також може контратакувати, щоб захистити базову карту Великої Новосілки від OSINT-проєкту "Сова".

З нового року повзуче просування Москви до Великої Новосілки було зупинено, хоча, якщо не перерізати дві основні дороги, що ведуть туди, вони залишаються вкрай небезпечними для використання. Я продовжую вважати, що незабаром тут знадобиться досить потужна контратака на одному або обох флангах; на жаль, є деякі припущення, що командування орків може знати про цю небезпеку і бути готовим до неї.

Курахове технічно ще не впало повністю, але якщо Україна не розпочне масштабну контратаку на оперативному рівні, то воно вже втрачено. Українські бригади в цьому секторі проробили величезну роботу за останні пару місяців, але, як і очікувалося, повільно відступають назад до Улаклів. Таким чином, угруповання з 3-5 бригад має скоротитися до однієї-двох, що посилить оборону всього оборонного комплексу, залежно від того, наскільки вони побиті.

Однак північний фланг цієї зони, схоже, зазнає дедалі більшого тиску; поки що Україна не змогла зупинити, а лише відвернути вістря, яке почало повзти на захід від Авдіївки минулої весни. Лінія Вовчої, що проходить зі сходу на захід у цій частині України, створює хребет, який закріплює будь-яку оборону на фланзі Улаклі-Костянтинопіль. Якщо орки зможуть розширити свій плацдарм через Страшний на схід або просунутися на південь по трасі до Покровська, Україна може бути знову відкинута назад.

Як і втрата Великої Новосілки, це не буде великою поразкою. Але не можна заперечувати крихкий політичний стан оборони України зараз. Життя не варті того, щоб перемагати ворожий наратив, але за інших рівних умов, якщо Україна зможе утримати оборону на цьому фронті протягом зими, це буде ознакою суттєвого покращення місцевої командної структури.

Костянтинівський фронт, як і раніше, був кривавою м'ясорубкою для орків – будинок за будинком. Центральний Торецьк майже повністю під контролем росіян, проте вже не так багато залишилося зайняти. Україна все ще бореться за передмістя та віддалені села, а між Торецьком та Костянтинівкою залишилося багато корисних позицій, які потрібно захищати. Цей фронт помітно пересіченіший, ніж Покровськ.

Бої в Часовому Яру досі точаться навколо великого промислового об'єкту на східній околиці центру міста. Тут, як і в Торецьку, є пристойні позиції в тилу, але ті, що зараз займає Україна, є досить вигідними, щоб зробити тверду позицію найкращим ходом. У мене складається враження, що бойовими діями на цьому фронті керує інший корпус, що формується, оскільки відомо, що бригади пересуваються між Торецьком і Часовим Яром – їх розділяє лише близько 25 км, ці дві фортеці охороняють підступи до Костянтинополя.

На півночі Сіверський виступ все ще залишається в основному статичним, за винятком деяких локальних українських контратак в місцях, які московським військам вдалося просунути вперед за останні кілька місяців. У той час як атаки на Куп'янськ знову зупинилися, між Боровою і Тернами вони продовжують спроби просунутися до Осколу. Темпи залишаються неймовірно повільними, але в районі Тернів, схоже, орки розгорнули наступ через річку Жеребець по обидва боки великого водосховища. Українські війська наразі завдають по ньому сильного удару: поки що невідомо, чи втримаються орки там, чи відійдуть назад у сіру зону.

Загалом, бойові дії на місцях залишаються інтенсивними, але зусилля Москви продовжують повільно слабшати на непріоритетних напрямках. Загальна картина продовжує свідчити про фактично франчайзингову операцію, коли кожен фронт конкурує з іншими за ресурси, а офіцери здійснюють безрезультатні атаки здебільшого для того, щоб довести, що вони працюють. Лише в районі Покровська вони демонструють ознаки розуміння того, що їхньою кінцевою метою є не якесь конкретне місце, а військова міць України в цілому.

Тобто вони діють проти українського командування, яке на цій ділянці, схоже, справді неодноразово хибило без особливих на те причин. За його проблеми у 2024 році вхопилися іноземні ЗМІ, створюючи хибне враження, що ситуація скрізь однакова.

Завжди кумедно читати, як коментатори звинувачують Сирського в мікроменеджменті української війни, хоча більшість його втручань спрямовані на вищих керівників, які явно зазнали невдачі. Повідомлення про те, що він наказав 79-й десантно-штурмовій евакуюватися з Успенівки, свідчить про те, що хтось на місцях не реагував на інформацію, яку передавали команди на передовій. Нікому не потрібен дозвіл на відступ: якщо ситуація вимагає цього, відступайте. Це територіальна війна. Альтернатива - криваве місиво з невеликим виграшем.

Повітряна і морська війна. Україна, схоже, увійшла в нову норму щодо ударної кампанії, регулярно випробовуючи хвилі безпілотників і розтягуючи протиповітряну оборону орків, спричиняючи певний хаос, відкриваючи двері для більш потужних ударів високоточними ракетами. Москва намагається робити те саме, але з меншим успіхом завдяки тому, що Україна постійно нарощує свою протиповітряну оборону – хоча і недостатньо. З 3000 гібридів малих безпілотників з крилатими ракетами і 10 000 безпілотників дальнього радіусу дії, поставку яких заплановано на 2025 рік, Україна зможе витрачати по сотні кожного з них щомісяця, зберігаючи при цьому здатність наносити справді нищівні удари.

Москва, на жаль, змогла збільшити власні запаси ракет, незважаючи на санкції. Але якщо світове виробництво перехоплювачів Patriot буде йти такими ж темпами, як і має йти, то у відносному сенсі Москва скоро опиниться в пастці неприємної ситуації фактичного паритету, в кращому випадку, коли справа доходить до стратегічних ударів. Якщо Україна зможе використати значну частину своїх нових засобів для атак на оперативному рівні, щоб перервати постачання на певному фронті, ефект може бути вражаючим вже влітку.

Ситуація з повітряними боями також рухається на користь України, хоча і повільно. Перші літаки Mirage 2000 вже прибули, а до літа планується поставити ще близько десяти, і вони мають дозволити Україні здійснювати кон'юнктурні нальоти на важливі об'єкти. Необхідність покладатися на імпровізовані механізми, які потребують значної роботи з передпольотного програмування, обмежує швидкість реагування України на розвідувальні дані. Але патрульний Mirage, що несе навіть одну Storm Shadow, може отримати завдання в польоті скористатися шансом прослизнути зі зброєю буквально під ворожим радаром, щоб зірвати нараду командирів.

Якщо до літа Україна не введе в експлуатацію щонайменше півдюжини винищувачів Gripen з ракетами "Метеор", які можуть перевершити будь-що, запущене літаками-орками, то Європа справді настільки залежить від США, що їй краще прислухатися до того, що скаже Трамп. Якщо припустити, що шведські літаки AWACS будуть патрулювати на той час, як і належить, Україна отримає можливість захопити контроль над небом принаймні на обмежений час, коли вона захоче.

Крім того, Москва досі не спромоглася збити "Вайпер", але кожної російської ракетної хвилі "Вайпери" в небі збивають їх і рятують життя людей. Варто замислитися, чи не є найкращою підготовкою для новоспеченого бойового пілота, який отримав базові навички керування F-16, полювання на "Шахеди" і "Калібри" в Західній Україні.

На морі дні Москви як потуги в Чорному морі, схоже, добігають кінця. Ракети класу "земля-повітря", випущені військово-морськими безпілотниками, минулого тижня збили не один, а два гелікоптери-орки, звівши нанівець найефективніший засіб полювання на українську інновацію. Зрештою, хтось здогадається, як прикріпити до одного буя пасивний і активний гідролокатор, до іншого – торпеду, а третій – ретранслятор сигналу, щоб сформувати флотилію протичовнових мисливців-вбивць. Занурювальний дрон з кількома невеликими гібридами дронів з крилатими ракетами на борту може принести на берег неприємні сюрпризи.

Коли ви розділяєте функцію і форму, можливі великі речі. Виявляється, вам не завжди потрібні дедалі дорожчі кастомні технології, коли достатньо простого і адекватного спорядження.

Проте зібрати всі необхідні компоненти воєдино ніколи не буває простим завданням. І це виявляється одним із найсерйозніших викликів для України. Виправити це надзвичайно важливо, а часу обмаль.

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