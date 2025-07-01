Огляд війни в Україні. Лінія фронту залишалася незмінною – Дональд Гілл і Том Купер

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла про основні події на фронті російсько-української війни з власною передмовою, в якій відзначив успішні українські удари по російських авіабазах. Водночас він пригнічений тим, як триває війна в Україні, і з огляду на гальмівну позицію Заходу, і через українське командування. Дон Гілл розповідає, зокрема, про "Форпост-Р" – російський БПЛА вартістю $7 млн, виготовлений за ліцензією від ізраїльтян, а також про проблеми зі здоров’ям у тих, хто перетнув лінію фронту газогінними трубами і вижив.

Вступ Тома Купера. Повернувся в етер після кількох днів, присвячених підготовці кількох додаткових книг для видавництва Helion… але… ну, просто неможливо не стежити за розвитком подій в Україні.

Ні, це не лише через успішний український удар по авіабазі Маринівка під Волгоградом, в результаті якого було знищено чотири Су-34, що готувалися до бойового вильоту. Або через іншу, подібну атаку, але цього разу на Кіровське – вертолітну базу на окупованому росією Кримському півострові. В результаті якої було знищено Панцир С1, Мі-8, Мі-26 і два вертольоти Мі-28. Або через повідомлення з росії про те, що учасники операції "Труба" в Суджі масово помирають від раку, а потім українці вразили штаб 346-го спецназу і вбили близько десятка високопоставлених офіцерів ГРУ...

... принаймні не лише через такі звіти. Набагато частіше це статті на кшталт "План перемоги України мертвий, вбитий російськими ядерними психологічними іграми"...

і це не кажучи вже про таке: "Оборона в Донецькій області: тактична група "Вугледар" регулярно подавала неправдиві звіти – DeepState".

Я не можу бути більш відвертим: ніщо з цього не є новиною для тих, хто читає цей блог вже давно. Принаймні не з літа минулого року, коли ми протягом тижнів і місяців детально повідомляли про професійну військову некомпетентність; про успішне ігнорування Сирським кризи в цьому районі, що призвело до втрати такої чудової оборонної позиції у Вугледарі, супроводжуваної знищенням 72-ї механізованої бригади, механізованого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади, батальйону тероборони тощо, тощо, тощо... Перш за все тому, що Сирський є генералом фантастичних новин Зеленського/Єрмака...

Натомість, все працює як очікувалося.

Подібним чином, постійні, і уважні, читачі Sarcastosuarus згадають попередження про відмову Заходу підтримати перемогу України через побоювання можливих, уявних наслідків, які це може мати (включаючи те, що розгромлена росія може розвалитися)...

Отже, як би абсурдно це не звучало (принаймні для мене), справжнє питання полягає в тому: що ми ще можемо вам повідомити про цю війну, коли ми регулярно опиняємося роками (див.: "Ядерні погрози путіна – це блеф", літо 2022 року) і через дев'ять-десять місяців (див.: катастрофа у Вугледарі, а потім некомпетентність командування Зеле/Єрмака/Сирського) попереду мейнстріму..?

... і це лише через обережне збирання інформації, тверезий, об'єктивний аналіз та висновки, засновані на простій логіці?

Зверніть увагу: я звик стежити та аналізувати десятки збройних конфліктів по всьому світу і це вже протягом десятиліть. Я звик до розчарувань, викликаних усвідомленням того, що більшість збройних конфліктів спричинені нічим іншим, як неймовірною дурістю, жадібністю, безпідставними упередженнями, що призводять до расизму та ненависті, і мають відповідні наслідки. Я звик спостерігати за надзвичайно розумними зомбі-ідіотами, які моделюють результати багатьох воєн. За систематичною некомпетентністю, що призводить до геноциду, щонайменше до страждань мільйонів людей. Я анітрохи не здивований, що всі зомбі-ідіоти на Заході відчувають відверте полегшення, відволікаючись від своєї необізнаності щодо геноциду Ізраїлю над палестинцями та нагальної необхідності протидіяти наслідкам глобального потепління, базікаючи про 5 % витрат на оборону, принаймні третина з яких, насправді, буде витрачена на все, що завгодно, але не на оборону...

Але, повне одкровення: сарказм у мене тим часом закінчився. Я не бачив війни, яка була б настільки провальною, як ця, і то з причин, які можна описати лише як "дистильований, чистий ідіотизм". Поклавши руку на серце: частина мене хотіла б, щоб цей український кошмар був надрукований на папері, щоб я міг принаймні розчавити його, а потім розірвати на шматки і викинути у смітник, що терпляче чекає в кутку мого кабінету...

(...і я, звісно, анітрохи не здивований, що Сирський не наважується з'явитися на передовій без балістичного шолома та бронежилета з пластиною...).

Курська/Сумська області. 14 полонених було взято з 810-ї та 155-ї бригад морської піхоти, які відомі вбивствами та відсіканням голів українським полоненим. Загін спеціального призначення вступив у бій з російським загоном і знищив або взяв їх у полон. 73-й морський центр спеціальних операцій вийшов на патрулювання.

Десять російських артилерійських установок були атаковані 8-м полком ССО, хоча часові рамки цих атак не були вказані.

Минулого тижня жодна зі сторін не просунулася

росія використовувала мотоцикли для штурму Андріївки. Метою було досягти села до того, як українські безпілотники або артилерія зможуть відреагувати. Якщо це не вдасться, сподівалися, що штурм буде достатньо швидким, щоб українські БПЛА не змогли атакувати їх усіх, і частина з них дійде до Андріївки. Але їхній рух було виявлено досить далеко, тому всі солдати були знищені, чи то на мотоциклах, чи то пішки, і жоден з них не дійшов до села. На південній околиці Олексіївки також були зафіксовані бої з російською піхотою.

Від Водолаг до Андріївки 8 км, і дрони покрили весь цей шлях. Жовтим кольором позначені місця на відео в цей час. На відео 0:25 росіяни віддаляються від Андріївки, ймовірно, відступаючи.

російські штурмові групи були атаковані при просуванні через північну та південну Олексіївку. Більше тижня тому 12 росіян здалися на північній околиці Андріївки. Українські війська та техніка атаковані при в'їзді в Андріївку. Один російський дрон чекає на транспортні засоби на дорозі – технологія, вперше застосована "Птахами Мадяра" на Херсонщині. У Кіндратівці та навколо неї росіян обстрілюють з артилерії, а також завдають авіаударів. Три мости в Юнаківці атаковані українською авіацією.

Танк 1-ї танкової бригади обстрілює російські позиції за 700-1000 метрів на південний захід від Яблунівки.

Нова російська бомба КАБ-20 має 17 кг вибухівки і може пролетіти 12 км, якщо її скинути з висоти 4000 метрів. Вона використовує інерційну навігацію з супутниковими поправками, може керуватися за допомогою лазерного або відеосенсора. "Форпост-Р" – це російський БПЛА вартістю $7 млн, виготовлений за ліцензією від ізраїльтян, який має дальність польоту 250 км і висоту польоту 6000 метрів. Було перехоплено два безпілотники "Форпост", кожен з яких ніс по дві бомби. Один з них був перехоплений за 3 км на захід від Гуєво.

У перший тиждень березня російські війська пройшли понад 12 км недіючим газопроводом, щоб опинитися на відстані 5 км за лінією фронту. Вони зазнали значних втрат, коли вийшли з оточення. До кінця місяця ті, хто вижив, страждали від пошкоджень легенів, що нагадували хронічну пневмонію. Зараз з'явилися повідомлення про те, що у деяких вцілілих тромби і рак, і що їм заплатили по 100 тис. рублів (менше $1300) за їхні проблеми.

Харківщина. Дрон переслідував солдатів 92-ї бригади по дорозі, поки кілька пострілів з рушниці нарешті не збили його.

Україна все ще утримує агрегатний завод на північному березі річки Вовчанськ. росія продовжує надсилати штурмові групи з 3-5 чоловік, іноді до десяти. За 4 км на південь від річки українська 57-мм гармата АА була підбита дроном.

"Пожежна команда" ЗСУ – 225-й штурмовий полк – знищила російську штурмову групу поблизу села Андріївка. Вони використовували боєприпаси Foot Crusher, які можуть поранити або вбити 700 осколками калібру 4 мм на відстані до 15-20 метрів, залежно від розміру снаряда. У ґрунті залишає характерний слід від вибуху.

Куп'янськ. У листопаді 2024 року росія розпочала вузьку атаку вздовж пари залізничних колій, яка вела до Куп'янська. Згодом вони були відбиті, а Україна підготувала до знищення останній уцілілий міст через невелику річку Гнилицю. Коли росія здійснила ще один наступ, який дійшов до Голубівки та Радьківки, Україна вирішила підірвати міст за допомогою БПЛА, щоб унеможливити будь-яке просування росіян вздовж залізничних колій.

Зеленим позначено 5-кілометровий шлях російського наступу в листопаді 2024 року. Рожевим – територія, яку росія зайняла минулого тижня. На щастя для України, російське командування виявилося занадто дурним, щоб принаймні спробувати утримати висоти на північ і південь від мосту: позиції там зробили б майже неможливим для ЗСУ вибити їх з цієї території – принаймні, без надмірних втрат.

43-тя бригада добиває російську техніку. російський дрон влучив в український автомобіль у Петропавлівці, що за 2 км на південь від Синьківки. Черговий авіаудар по Куп'янську цього разу влучив у житловий будинок.

Терни. Сирський сказав, що в майбутньому Україна буде проводити більше контрнаступів і дрібномасштабних атак... і це вже відбувається в багатьох місцях в невеликих масштабах, просто щоб утримати лінію фронту. Як люб'язно з його боку заявляти щось очевидне вже кілька місяців, а потім попереджати росіян про те, що буде далі – і це публічно...

3-я штурмова бригада докладає більше зусиль для висвітлення своїх дій, щоб набирати поповнення і залишатися в повній бойовій готовності. Наприкінці травня росіяни просунулися до невеликого села Рідкодуб, і відтоді сектор Терни залишається статичним, незважаючи на триваючі бої. Командир 3-го корпусу, колишній командир 3-ї бригади, пообіцяв, що вони почнуть відтісняти росіян у цьому секторі ще кілька місяців тому. Рота бригади атакувала Рідкодуб за допомогою БПЛА 66-ї бригади і знищила російський взвод. Густа рослинність і будівлі забезпечували прикриття і укриття від російських дронів. Густа місцевість є перевагою для кваліфікованої піхоти.

За 13 км за лінією фронту знищено російську ракетну установку, а за 4 км від фронту – Д-30. Обстріли з боку росії свідчать про те, що на захід від Ямполівки все ще залишаються українські позиції.

Торецьк. Було завдано авіаудару по Костянтинівці, а також атаковано росіян, які рухалися на північ від Новооленівки. В Торецьку та Сіверську на північ від нього з рук в руки перейшло дуже мало території.

Покровськ. Це лише одне відео з шістдесяти авіаударів у районі між Шаховим і Поповим Яром. Авіаудари були завдані по маршрутах, якими Україна постачала і підкріплювала цей сектор, і російські наступальні дії обмежувалися цим районом.

Ділянки, заштриховані червоним кольором, деякі з них накладаються одна на одну, – це місця, де відбулися відомі російські авіаудари

Теплоізоляційні пончо блокують теплове випромінювання тіла. Однак, якщо земля тепліша за пончо, різниця температур все одно буде відчутною, тим більше у відкритому полі. Це була їхня перша помилка. Другою помилкою було те, що вони лягли так близько один до одного, що всі опинилися в зоні ураження однієї гранати. Третьою помилкою було те, що вони вторглися в Україну. 59-та бригада щойно перейшла з моторизованої в десантно-штурмову, приєднавшись до 3-ї, 5-ї та 9-ї бригад, які мали такий статус. Вони подбали про те, щоб росіяни більше не повторили цих помилок.

Залежно від рельєфу місцевості, дріт "плутанка" важко помітити, якщо не бути уважним. Один солдат на шляху до Удачного застряг у ньому, а інший наздоганяє його, роблячи групову мішень для бомби з дрону.

3-й полк спеціального призначення діє в Донецькій області. У перші два місяці війни вони атакували російські тилові райони. Коли вони вперше отримали Javelin і NLAW, їхня підготовка складалася з перегляду відео, а потім вони використовували їх у бою. Коли вони захопили зброю, наприклад, міномети, вони вивчали її близько двох днів і використовували під час виконання завдань. Як і всі інші, вони навчилися користуватися БПЛА, спроможності яких постійно змінюються. За можливості, вони використовують дрони замість людей. Але коли їм потрібен в'язень, вони проводять наземну операцію.

Комар. DeepState повідомляє, що підрозділи в цій зоні подають неправдиві звіти про утримання села чи позиції, коли вони не утримують їх. Неповна або неправильна інформація, безумовно, ускладнює ведення належної оборони. Відповідальність лежить не лише на передових підрозділах, які брешуть, але й на їхньому керівництві, яке

а) не повинно було створювати систему брехні у звітах, першою чергою, і

б) мали б дізнаватися про брехню протягом кількох днів, завдяки регулярним поїздкам для перевірки різних підрозділів та іншим способам збору інформації.

В Україні, в ЗСУ, однак, цю систему брехні створив не хто інший, як Генерал Фантастичних Новин. Він створив її, розгорнувши занадто багато дрібних підрозділів в одному секторі, а потім втративши здатність командувати і контролювати, що не дивно, адже занадто велика кількість розрізнених батальйонів збільшує труднощі з командуванням і контролем. А його приятелі в Генштабі підкріплюють невдачі Сирського.

Для орієнтації: підрозділи, позначені синім кольором, належать до XX корпусу ЗСУ. 17-та важка механізована бригада також входить до складу XX корпусу, але перебуває на Покровському напрямку. Світло-блакитні великі підрозділи – це бригади, не пов'язані з XX корпусом. Менші квадратики – розрізнені батальйони з безлічі інших бригад... Ось так Сирський командує цією битвою (і не лише цією: він так командує вже з 24 лютого 2022 року, особливо зі Слов'янська, а потім Бахмута), і зараз Драпатому треба розбиратися, і що кожен божий день – новий...

БПЛА влучає в північнокорейську ракетну установку в Пречистівці, за 25 км від лінії фронту. Ракета спрацьовує і пролітає крізь кабіну транспортного засобу, а полум'я від двигуна спалахує в кабіні. Двоє членів екіпажу випадають живими. Невідомо, на якій відстані вони були, коли вибухнув весь автомобіль.

Після сильного бомбардування та авіаударів російська піхота закріпилася в селищі Ялта. А після сильного обстрілу російська піхота зайняла село Шевченко. У Мирному підбито замасковану українську позицію, а решта села зазнає обстрілів. російські ракети обстрілюють поля за 4 км на південний захід від Комара.

Зруйновано мостове полотно через річку Мокрі Яли поблизу Веселого. Поблизу Шевченка знищено автомобіль HUMMWV.

Запоріжжя. У нападі на російський паливний поїзд 22 червня брали участь оперативно-стратегічна група "Хортиця", Запорізька тактична група, група "Некст" Держспецзв'язку, підрозділ "Альфа" СБУ, 65-та бригада та підрозділ "Кабул-9" ГУР Міноборони. Вони опублікували відео атаки. Ось ще одне відео з розвідувального БПЛА.

Судячи лише з відеозаписів, які тим часом з'явилися у соцмережах, Степногірськ зазнав щонайменше дев'яти авіаударів, а Кам'янське – 36 ракетних.

Три різні ракурси знищення українським БПЛА залізничної колії в Токмаку.

Двоповерховий будинок у Нестер'янці перетворився на одноповерховий внаслідок українського авіаудару. Малинівка під обстрілом росіян.

Херсонщина. Україна все ще присутня на Дачах на південному кінці Антонівського мосту.

У 70-80-х роках тут висаджували дерева, щоб запобігти розповсюдженню Олешківських пісків. росіяни використовували дерева біля Нової Маячки як організаційний майданчик за 15 км від Дніпра. Минулого тижня українські ВПС розбомбили його. Також були атаковані російські цілі на лівому березі.

Дальність дії КАБів становить близько 70 км. Grom-E1 – це планерна бомба з двигуном. Вона має 315-кілограмову боєголовку з дальністю польоту 120 км при скиданні з висоти 12 км і 35 км при скиданні з висоти 5 км. "Громи" використовувалися і раніше, але одна з них була збита під Дніпром, вперше пролетівши понад 100 км.

Біля західного узбережжя Херсона було знищено російський катер. Одним з БПЛА, що використовувався в атаці, був турецький TB-2 Bayraktar. TB-2 був важливим у перші місяці війни для скидання боєприпасів і виявлення цілей для артилерійського вогню, про нього навіть написали пісню. Коли були сформовані оборонні лінії, російська ППО почала збивати їх, і Україна втратила 26 з них у 2022-23 роках. Кожен з них коштував $5 млн, а замінити їх було надто дорого, тим більше, що для виконання тих самих функцій були розроблені дешевші БПЛА. Їх зняли з бойового чергування і використовували лише в тих районах, де вони були безпечні з точки зору ППО. Той факт, що вони були використані в операції на Херсонщині, свідчить про те, що російська ППО була відсутня.

72-хвилинний документальний фільм херсонців, які розповідають про вторгнення та окупацію, що пахне горілою шкірою та волоссям. Вони стояли в довгих чергах за хлібом, ризикуючи життям заради їжі через блокпости і патрулі, які заарештовували людей, допитували, катували і вбивали їх. Дітей евакуювали, конфісковували для оздоровлення і відправляли в росію, а їх самих переправляли в безпечне місце. Перед відходом росіяни зруйнували і вкрали все, що змогли. Через тиждень після звільнення росіяни почали безладний обстріл. До них приєдналися повітряні бомбардування. росіяни зруйнували Каховську дамбу і затопили землю. Спроби врятувати жертв повені на лівому березі наштовхувалися на російський вогонь. Потім росіяни почали переслідувати людей за допомогою дронів. Людське сафарі відбувається щодня. Колись лівий берег буде звільнений і настане мир.

А поки що сафарі на людей триває.

Миколаїв. П'ятий раз з березня український навчальний центр був атакований, цього разу дроном. Постраждала лише одна людина, оскільки на полігоні дотримувалися протоколів безпеки.

Крим. Чотири радари і пускова установка – все це частина системи ППО С-400 ПКС росії – були знищені під час того ж українського удару (завжди смішно читати коментарі в Індії, де "нічого подібного не може статися": індійські С-400 набагато кращі... а потім вони отримають російські С-500, які ще кращі...).

Чорне море. Повідомляється, що молодші офіцери ВМС саботували кораблі та підводні човни, щоб перешкодити їм проводити операції. Тепер з'явилися докази того, що старші офіцери, можливо, викачують гроші з постійних ремонтів і ремонтують кораблі, які мають бути виведені з експлуатації.

Після того, як російські літаки і гелікоптери були збиті військово-морськими БПЛА, росія почала атакувати ракетами "Ланцет" і Х-31.

Балтійське море. Танкер тіньового флоту, який супроводжував російський військовий корабель у Середземному морі та Англійській протоці, безперешкодно пройшов через Балтійське море і увійшов у російські води.

росія. Компанія, яка виробляла мікроелектроніку, опинилася на межі банкрутства і зупинила виробництво. Ціни на компоненти встановлюються військовими, і компанія не може відмовитися від виробництва за цими цінами, інакше на неї будуть накладені санкції з боку уряду. Доля компанії є невизначеною.

На тлі деескалації атак на Іран ціна на російську нафту минулого тижня неухильно падала. ОПЕК продовжує видобувати великі обсяги нафти.

У Брянську постраждали склади ракетного палива та інших паливних матеріалів. Постраждала також база зберігання та ремонту артилерійського озброєння. Хоча збитки невідомі, повітря наповнилося чорним стовпом диму.

Супутниковий сервіс NASA FIRMS показує, що деякі з 32 нафтових цистерн горіли за 70 км на схід від Луганська з російського боку кордону. Ці резервуари також були атаковані в серпні (двічі) і листопаді 2024 року.

Завод "Атлант-Аеро" в Таганрозі виробляє безпілотники "Оріон", системи РЕБ та цифрову інтеграцію для БПЛА. Його підпалили безпілотники.

Заворушення в Інгушетії продовжуються вибухом у поліцейському коледжі. За 370 км на схід від Москви відбулися етнічні заворушення.

росія отримала ще два Су-35, третю таку поставку в 2025 році. За 50 км на захід від Волгограда росіяни готувалися до польотів на авіабазі Маринівка, коли прибули українські БПЛА, які знищили чотири Су-34 і пошкодили частину інфраструктури. Хоча атаки безпілотників на статичні об'єкти з великої відстані є звичайною справою, атака на припарковані літаки вимагає розвідданих (за допомогою знімків або місцевих спостережень) і переконання, заснованого на їхній поведінці, що вони залишатимуться в цьому місці, поки БПЛА летітимуть 4-6 годин, щоб атакувати їх.

Джерело: частина 1 та частина 2