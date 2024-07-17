Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер

Том Купер зробив черговий "серіал", присвячений F-16. Цього разу він пояснює, чому F-16 досі немає в Україні. Винні Захід, ПСУ і … англійська мова. Але почав день він з короткого огляду ситуації на фронті. Купер розповів, як ЗСУ витісняють росіян на півночі Харківщини, а натомість на Донбасі у росіян є невеликі просування.

Огляд подій на фронті. Повітряна і наземна війна

Повітряна/ракетна війна. Минулого тижня ВКС та всрф намагалися атакувати українські авіабази на заході країни (передусім Старокостянтинівську АБ; про це йтиметься в окремому матеріалі). Вони також вивели з ладу електромережу в районі Нікополя (комбінацією ударів з повітря та FPV-дронами).

Останні 4-5 днів ВКС зосередилися або на знищенні окремих ділянок українського фронту, або на перекритті потоку постачання і підкріплень для ЗСУ через бомбардування районів за ними. Найбільше постраждали райони на південь від Вовчанська та Куп'янська. На півдні за останні кілька днів ВКС сильно бомбардували Урожайне, Херсон (місто), а також численні села вздовж Дніпра, які використовувалися як плацдарми для українських операцій на лівому/східному березі річки.

Удар УМПК по центру Куп'янська, 16 липня, як видно через тепловізійну камеру російського БПЛА.

Своєю чергою в ніч з понеділка на вівторок 19-та ракетна бригада вивела з ладу ще один російський ЗРК С-300 в районі Маріуполя – за допомогою SHARK ССО та ATACMS.

Північна Харківщина. 13-14 липня ЗСУ вдалося відвоювати прикордонне село Сотницький Козачок. Тобто відтіснила росіян назад через кордон на цій ділянці.

Глибоке... українці відрізають росіян, які все ще перебувають у центрі зруйнованого села.

Вовчанськ... ЗСУ просуваються на північ, росіяни з радістю відволікають українців, тримаючись у центрі.

Битва за Донбас. Куп'янськ-Сватове... Так, минулого тижня були новини та деякі російські просування в цьому районі (див. оновлення Дональда Гілла), але з тих пір нічого нового.

Сіверськ... росіяни завершили захоплення Роздолівки і закріплюються там.

Часів Яр... росіяни повернулися до спроб форсувати канал Сіверський Донець – Донбас. При цьому вони все ще заклопотані спробами завершити захоплення Калініної. Принаймні, всі російські атаки через Кліщіївку та на Андріївку були відбиті.

Торецьк... російська 27-а мотострілецька дивізія досягла певних успіхів на східній стороні Дружби та в районі Хитрого Рівнока. Повітряні удари ВКС та неодноразові артилерійські обстріли тим часом руйнують Торецьк. Далі на південь російська 132-а мотострілецька бригада продовжує просування до центру Нью Йорка. Контратака (більш потужна, ніж минулого тижня) батальйону «Скала» ЗСУ змогла відтіснити її, але не змогла витіснити росіян з села: перш за все, росіяни продовжили, і успішно, розширювати своє проникнення в цьому секторі в західному напрямку (приблизно в напрямку Пантелеймонівки).

Авдіївка-Покровськ... Наступаючи з Новоолександрівки, підрозділи російського угруповання «Центр» (2 та 41 АК) вийшли на східну сторону Воздвиженки, Лозуватського (ймовірно, це село вже під їхнім контролем) та Прогресу. Далі на південь вони контролюють Євгенівку та Восход.

росіяни знаходяться в північній та центральній частині Новоселівки Першої. Звісно, ЗСУ контратакували там кілька разів протягом останнього тижня, але будь-які успіхи були тимчасовими за своєю природою.

Мар'їнка... битва за Красногорівку триває і триває. Звичайно, це надзвичайно повільна битва: росіяни тиснуть з центру на північ, у звичній для них манері. Бачите: вони бомблять і обстрілюють, потім атакують, атакують, атакують і атакують, поки українці нарешті не відступлять ще один-два будинки..., але росіяни все одно продовжують просуватися вперед.

Південь України. Старомайорське... Найгірша новина надійшла 13 липня: ЗСУ відійшли з Урожайного. Все село знаходиться під російським контролем. Причина: російські авіаудари та удари FPV-дронами, а також артилерійські обстріли зруйнували всі оборонні позиції. Захищатися вже не було звідки...

Херсон-Дніпро... і ще одна, схожа новина, яка не вщухає з учорашнього вечора: два-три дні тому українські морські піхотинці мали завершити евакуацію з Кринського плацдарму. Інакше кажучи: багатомісячні бої на лівому березі Дніпра закінчилися.

Сага про Україну та F-16. Увертюра або "Частина 1"

Жила-була країна за тридев'ять земель... і ... довго-довго-довго після того, як створили якусь іншу країну поблизу (найнявши групу вікінгів, щоб втихомирити та цивілізувати банду варварів у дикій місцевості по той бік річки), всі її принцеси зібралися разом і вирішили придбати собі кілька літаків F-16...

А потім, як то кажуть, "лайно на вентилятор полетіло"...

... Принаймні так, на мою думку, має починатися будь-яка сага про (Lockheed-Martin... колишня General Dynamics) F-16 в Україні.

Так, я вже висловив стільки критики щодо всієї цієї справи. Дійсно... Я думаю, що більшість з вас не знає, або не пам'ятає цього, але: я робив це ще задовго до тотального вторгнення Пуддінга. Навіть озираючись назад, я не шкодую, що зробив це.

Тоді причиною була системна некомпетентність потенційного донора. Десь у... це був 2017 чи 2018 рік? .... люди, які рекомендували "переозброєння" українських Військово-повітряних сил і Сил протиповітряної оборони (ПС ЗСУ; я зазвичай "скорочую" це до ППО) "300 F-16", просто не уявляли, наскільки величезною справою буде це.

Пізніше... зітхання... це ще більша системна некомпетентність, але тоді не тільки з боку донорів, а й майже всіх, хто був залучений.

Останнім часом я принаймні намагаюся робити те, що, на мою думку, в моїх силах, щоб зменшити очікування як українців, так і Заходу, і повернути людей на землю. Але це ще не все, не можу сказати. Дійсно, я щойно закінчив роботу над двома пов'язаними між собою книгами, яка тривала останні три-чотири місяці, і не можу не дивуватися багатьом речам. Погляньте на це...

1. У польотах, незалежно від того, цивільних чи військових, англійська мова вважається мовою. У всьому світі. Звичайно, можна зараз "звинувачувати" західний імперіалізм, скаржитися на нього і на все інше. Але холодна правда така: принаймні з 1950-х років англійська мова є міжнародною мовою спілкування в авіації. Цей статус був закріплений у 2008 році Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO). Завдяки цьому рішенню англійська мова де-факто стала "законом" у міжнародних польотах. Настільки, що навіть росіяни прийняли його з того часу.

Це означає, що не має значення де, але навіть якщо ви "просто хочете літати на цивільному спортивному літаку", ви повинні володіти хоча б мінімальними знаннями англійської мови, щоб спілкуватися з наземними диспетчерами та іншими пілотами в повітрі навколо вас.

2. Комунікація між пілотами та наземним управлінням... "дивна"... м'яко кажучи. Це особливий тип надзвичайно стислої, холодної і плавної взаємодії, повністю зосередженої на фактах. Його центральним елементом є власна, дуже формальна, стандартна фразеологія. Інакше кажучи: пілотуючи літак, ви не виходите в "онлайн", на радіо, звісно, і не забиваєте частоту белькотінням нісенітниць: ви маєте висловлюватися дуже конкретно, чітко і ясно.

Яка несподіванка: цьому потрібен час, щоб навчитися.

3. Тепер перейдемо до БП, а потім повернемося до... скажімо... 2021 року, щоб молодь не скаржилася, що я "занадто заглиблююся в історію"...

У той час... зітхання... насправді, немає можливості підкреслити, в яких негараздах перебували тодішні ПСУ:

a) пілоти отримували приблизно 40-50 годин нальоту на рік. Зверніть увагу: у світі пілотів 30-40 годин нальоту на рік вважається "мінімально необхідним для підтримання кваліфікації" на тому типі літака, на якому пілот зазвичай літає.

б) порівняйте ці 40-50 годин нальоту на рік, які отримували пілоти ПС, з 80-120 годинами нальоту на рік, які отримували пілоти Повітряно-космічних сил (ВКС) росії – і далі,

в) врахувати той факт, що останніх (тобто росіян) на Заході взагалі вважають кимось на кшталт "некомпетентними", бо там "норма" у військово-повітряних силах – "не менше 160 годин на рік, краще 200-240, а в ідеалі - 300+ годин".

г) все це, по суті, означає, що фактично ніякої тактичної підготовки в ПС не проводилося: у них просто не було грошей на паливо і запчастини, щоб навчити своїх пілотів застосовувати літаки в бою; вони могли лише підтримувати актуальний рівень знань про тип; решту навчання доводилося проводити в теорії і на тренажерах, на землі...

д) далі про 2021 рік: на той час пілоти ПС отримували настільки низьку зарплату, що за перші шість місяців того року понад 140 пілотів звільнилися зі служби.

f) крім того, ті, хто все ще продовжував служити, були обтяжені бюрократією без кінця: за кожен політ кожен пілот повинен був заповнювати близько 50 різних форм і звітів – тому що це було "правило", встановлене українською владою на основі правил, встановлених ще за радянських часів.

Коли пілотів хронічно мало тренують, вони припускаються помилок. Цей Су-27 був пошкоджений у 2016 році, коли його пілот перевищив швидкість руління і викотився за межі злітно-посадкової смуги... (тобто пілот навіть не намагався злетіти.) Літак був на багатомісячному ремонті... В іншому випадку, наприкінці 2018 року, висококваліфікований пілот Су-27 загинув сам і офіцер ВПС США, який перебував у гостях, порушивши правила і виконуючи бочку на надто малій висоті...

І ось воно: все ж таки, хоч і в кращих традиціях радянських часів, але ніхто в ПСУ не вилітав без цілого дня "підготовки" на землі. Тобто, навіть пілоти, яким пощастило налітати ці 40-50 годин на рік, не могли літати частіше, ніж 2, максимум 3 дні на тиждень. А під час польоту, особливо "стара гвардія", яка літала на Су-27, вправно розбивала свої літаки ­– чи то на публіку на різних авіашоу, чи то під час "демонстрації" типу відвідувачам ВПС США, чи то розбиваючи двигуни, збираючи дорожні знаки, чи то вдаючись до інших форм бравади, мотивованої тестостероном.

"Знамените" фото з серпня 2020 року, коли Су-27 зібрав два дорожні знаки під час відпрацювання посадки на ділянці траси в Рівненській області. "Добре", що хтось із командування 39-ї бригади "належним чином перевірив" ділянку дороги, про яку йдеться, перед початком навчань...

А тепер подумайте про наступне: незважаючи на те, що, таким чином, було достатньо часу (і це за якихось 20 з гаком років незалежності), і незважаючи на "обговорення" і "планування" (читай: мрії) придбання літаків, гелікоптерів і будь-якої іншої техніки західного виробництва, навіть претендуючи на "військово-повітряні сили натівського зразка", жоден командир жодної з бригад ПС не організував для своїх пілотів/пілотес уроки англійської мови. Жоден. У цифрах: 0.

Крім того, судячи з того, що доводиться чути, як з України, так і з-за кордону – щоразу, коли групу офіцерів ПСУ відправляли в турне до тих чи інших військово-повітряних сил НАТО тощо, дівчата, випивка та шопінг цікавили їх більше, ніж будь-що, пов'язане з "військовими науками".

Яке ж було здивування, коли все це "повернулося бумерангом" і вдарило по всій структурі, прямо по обличчю – у вигляді величезних проблем саме з цим:

a) знайти достатню кількість пілотів ПС, які достатньо вільно володіють англійською мовою, щоб розпочати курси переорієнтації на F-16 "вже" після "мінімального курсу англійської мови" (скажімо, 3-6 місяців); а потім

б) знайти достатню кількість курсантів, які достатньо вільно володіють англійською мовою, щоб відправити їх на базову/початкову, а потім і на вищу льотну підготовку на Заході.

Так, за останній рік близько 16-20 українських пілотів розпочали курси перенавчання на F-16. Але вони не поїхали на Захід і не почали вчитися літати на F-16. Ні: одна група почала свої курси перекваліфікації з... "хо-хо" ... "поглибленого" курсу англійської мови... інша (див.: більшість) – з "базового" курсу англійської мови. Тобто, вони мали спочатку вивчити англійську, а потім "пілотську англійську", перш ніж розпочати власне навчання на F-16.

Тим часом, окремо від процесу підготовки кваліфікованих пілотів, які проходили англомовні курси, інша група курсантів – кадети (некваліфіковані пілоти) – розпочали початкову льотну підготовку у Великій Британії, Франції і т.д.

Звісно, немає сумнівів, що це звичайна практика для всіх "іноземних замовників": кожні іноземні військово-повітряні сили, які купують літаки американського чи європейського виробництва, спочатку відправляють своїх льотчиків вивчати англійську мову. Тобто, кожен курс конверсії – неважливо, чи для F-15, чи для F-16, чи для F-35 – де-факто починається з того, що пілоти і наземний персонал проходять англомовні курси. Вони завжди адаптовані до їхніх навичок.

Справа в тому, що у випадку з країною, яка воює з 2014 року, можна було б очікувати, що відповідальні командири будуть думати заздалегідь і робити це вчасно...

Ну що ж...

Все зрозуміло?

Як склянка мармеладу, мабуть. Тому що: все це "ще тільки початок".

А тепер подумайте, скільки часу знадобиться, щоб перевести достатню кількість українських наземних екіпажів на англомовне обслуговування F-16... бо – ще один сюрприз – вся технічна документація на їхні майбутні літаки, всі інструкції з експлуатації теж англійською. Як і всі трафарети з технічного обслуговування, що наносяться на обшивку літаків, які вони збираються експлуатувати...

...а потім, ймовірно у майбутньому: перевести на англійську мову цілком ПСУ...?

... з чим ми... е-е-е... власне кажучи, ПСУ: тільки починає "ходити під стіл пішки". Тому що, як ми вже пояснювали близько року тому, навіть після того, як пілоти і наземний персонал перекваліфіковані для польотів і обслуговування F-16, серйозна робота з введення винищувача в бій тільки починається.

Тому що (ще один "супер-сюрприз"!): для базування і обслуговування F-16 в Україні потрібна інфраструктура. Об'єкти та інструменти для технічного обслуговування – планера, гідравліки, двигунів, авіоніки, озброєння... і (добре утримувані) злітно-посадочні смуги, придатні для їх експлуатації...

Хто б міг подумати?

Принаймні, в ПСУ – ніхто. Тому тільки зараз, у липні 2024 року, через місяць після того, як "F-16 прибудуть в Україну до червня 2024 року", люди там "поспішають" підготувати цю інфраструктуру.

...що є третьою "головною"причиною, чому в Україні досі немає винищувачів F-16 – на додаток до другої ("тієї" проблеми з англійською мовою).

А яка ж була перша, запитаєте ви?

О, дорогенькі мої: це ж звичайні зомбовані ідіоти на Заході.

Там, де всі можливі політики "обіцяли" десятки F-16 для України... просто нікому не спало на думку відправити в країну власні війська, перевірити місцеві потужності й допомогти ПСУ підготувати необхідну інфраструктуру для підтримки цього типу літака, коли він буде поставлений. Або сказати ПСУ: "Давайте, збирайтеся, починайте вчити своїх людей англійської мови". І зробити це вчасно.

Чи, якщо хтось так і зробив, то ПСУ виявилася винятково (за традицією?) "неслухняною до порад" у цьому питанні? Можливо, тому що, знаєте, "а, дайте нам F-16, а решту ми зробимо"... тому що, і як всі знають, але нікому не спадало на думку: поставити на озброєння F-16 так само просто, як навчити бійців ЗСУ користуватися штурмовими гвинтівками AR-15, чи не так?

...і, коли питання не в цьому, то в тому, скільки і яких F-16, хто і коли збирається надати. Тому що багато супер-розумних західних країн "обіцяли", але дуже мало хто насправді щось робив у цьому плані.

.... і навіть коли вони це зробили, то змушені були просити дозволу у США на фактичну поставку літаків в Україну. Що вони мали на увазі: фактично дозволити їх використання для навчання українських пілотів і наземного персоналу десь за межами України.

...дозвіл на їхнє фактичне розміщення в Україні, а потім і фактичне бойове застосування проти орд Пуддінга – це вже окреме питання, і тому воно мало бути окремо дозволене Тріо Фантастікус у Вашингтоні (див.: Байден-Блінкен-Салліван).

Інакше кажучи, вже наприкінці своєї "Увертюри" ця сага демонструє стільки масової некомпетентності, причому майже з боку всіх учасників (за винятком бідолашних інструкторів НАТО, які намагаються навчити українців... англійської мови, польотів англійською мовою і керування літаками F-16...), що залишається тільки кричати, кричати і кричати.

Але це лише початок...

Далі буде…

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