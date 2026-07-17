Олігархія в дії: як корпорації домоглися зниження податків. Чи можна повернути демократії владу над великими грошима – Пол Круґман

Нобелівський лауреат з економіки Пол Круґман звертає увагу, що різке падіння ефективної ставки податку на прибуток корпорацій у США – з 35% у 1960-х роках до приблизно 12% сьогодні – відбулося не завдяки суспільній підтримці, а всупереч стійкому переконанню переважної більшості американців, що корпорації платять замало. Цей розрив між громадською думкою та реальною політикою він пояснює впливом великих грошей на фінансування виборчих кампаній, прихованою, а за президентства Трампа вже відкритою політичною корупцією, а також здатністю великого капіталу зміщувати межі "прийнятного" в публічному дискурсі. Досвід податкової реформи Трампа 2017 року, на його думку, спростовує головний аргумент прихильників зниження корпоративних податків – тезу про те, що їхнє скорочення зрештою приносить користь працівникам і споживачам. Пол Круґман закликає голосувати за політиків, готових розірвати низхідну спіраль олігархії, та наводить приклади часткового, хоча й тимчасового, підвищення податків на найбагатших за президентства Клінтона й Обами.

Спіраль олігархії та корпоративні податки

Я неодноразово писав про низхідну спіраль олігархії в Америці: політична влада надбагатих схиляє державну політику на їхню користь, а та, своєю чергою, ще більше зміцнює багатство й владу цієї вузької меншості. У цьому дописі я зосереджуся на одному особливо наочному прикладі – різкому падінні податків на прибуток корпорацій, попри те що переважна більшість американців вважає їх надто низькими, а не надто високими.

Як я зазначав у вчорашньому матеріалі, найпереконливіші пояснення величезного зростання концентрації багатства у верхній частині розподілу вказують на значне зниження прогресивності оподаткування з 1970-х років, яке суттєво зменшило податкові ставки для людей з високими доходами. Зокрема, нижчі податки на доходи від капіталу дали змогу вже заможним людям накопичувати дедалі більші статки.

Падіння корпоративних податків і концентрація власності

Вирішальною зміною стало різке зниження податків на прибуток корпорацій, які переважно опосередковано сплачують акціонери. Графік показує, як із часом змінювалася частка корпоративних податків у прибутках.

Це масштабне падіння – з 35% у 1960-х роках до приблизно 12% сьогодні – вигідне людям, які володіють корпораціями. Не дивно, що акції значною мірою зосереджені в руках заможних. Проєкт "Розподільчі національні рахунки", підготовлений Ґабріелем Цукманом і його колегами, містить оцінку ефективної федеральної ставки оподаткування для 0,01% людей із найвищими доходами з розподілом за видами податків. Дослідники виявили різке зниження податкового навантаження на верхівку, зумовлене переважно скороченням корпоративних податків.

Мушу визнати, що точаться суперечки і щодо того, наскільки знизилися податки для верхівки розподілу доходів, і щодо причин цього зниження. Значною мірою вони зводяться до питання, наскільки скорочення корпоративних податків "просочується" до працівників і споживачів. Цукман і його колеги припускають, що цей ефект дуже незначний. Як я поясню за мить, нещодавній досвід підтверджує їхню позицію. Але мушу визнати: суперечка справді існує.

Втім, моя головна теза полягає в тому, що масштабні скорочення корпоративних податків відбувалися без широкої суспільної підтримки – фактично всупереч дуже широкому громадському спротиву.

Gallup уже понад двадцять років регулярно опитує американців про їхнє ставлення до податків. Громадська думка щодо корпоративного оподаткування за цей час майже не змінилася: переважна більшість стабільно вважає, що корпорації платять замало, тоді як майже ніхто не вважає, що вони платять забагато.

Отже, американці переважною більшістю вважають, що корпоративні податки слід підвищити, – і все ж їх продовжують знижувати. Чому?

Частково відповідь полягає у фінансуванні виборчих кампаній, яке дедалі більше визначалося інтересами капіталу ще до того, як рішення у справі Citizens United спричинило цунамі грошей мільярдерів.

Інша частина відповіді – корупція. До "Трампа 2.0" політична корупція зазвичай була замаскованою й непрямою: політики та їхні помічники підтримували інтереси корпорацій через такі стимули, як "обертові двері", очікуючи згодом перейти на добре оплачувану роботу лобістами. Наразі завдяки Трампу політична корупція стала відкритою і прямою: значною мірою це просто готівка, криптовалюта та контракти на особливо вигідних умовах, які збагачують політиків та їхні родини.

Крім того, великі гроші здобули здатність формувати саме інформаційне середовище. Праві аналітичні центри, субсидовані "дослідження" та підконтрольні медіа невпинно просувають інтереси мільярдерів. Це зміщує так зване вікно Овертона – межі політики, яку загальноприйняті уявлення вважають прийнятною: навіть центристи часто починають сприймати вигідні мільярдерам рішення як розумні й обґрунтовані, тоді як інші підходи – навіть ті, що раніше вважалися цілком нормальними, як-от високі податки на прибутки, – оголошують радикальними й безвідповідальними.

Ключова частина аргументації на користь збереження низьких корпоративних податків – твердження, що Сполучені Штати змагаються з іншими країнами за обмежений обсяг глобального капіталу і що, якщо корпоративні податки у США будуть вищими, ніж деінде, капітал піде в інші країни. Відповідно, прихильники подальшого зниження корпоративних податків стверджують, що воно спричинить масштабний приплив іноземного капіталу, пришвидшить економічне зростання та підвищить зарплати працівників.

Трамп справді різко знизив корпоративні податки у 2017 році. Що сталося внаслідок цього? Практично нічого – хіба що корпорації почали платити ще менше податків.

Щоправда, деякі корпорації переглянули свої бухгалтерські фікції, перенісши частину прибутків, які раніше записували на дочірні компанії в Ірландії та інших країнах із низькими податками, назад до материнських компаній. Проте величезного сплеску інвестицій у США не сталося.

Цей досвід переконав мене, що ефект "просочування" від зниження корпоративних податків дуже незначний. Отже, величезне падіння ставок корпоративного оподаткування з 1970 року фактично стало величезним непрямим зниженням податків для заможних людей, які володіють великими пакетами акцій. І це, як я вже зазначав, підживлювало спіраль перетворення Америки на олігархію: дедалі більша концентрація багатства на верхівці створює ресурси для подальшого зміщення економічного та політичного курсу на користь тієї самої верхівки.

Чи система налаштована на користь вузького кола? Так. Чи можемо ми це виправити? Так. Якщо повернутися до графіка, що показує тенденцію до зниження податкової ставки для верхніх 0,01%, можна побачити значні, хоча й тимчасові, розвороти цієї тенденції за президентства і Білла Клінтона, і Барака Обами (за Обами це було пов'язано з підвищенням податків для фінансування розширення медичного страхування). Праві прогнозували катастрофу через ці підвищення податків, але вона так і не настала.

Що робити далі

Надалі виборці мають обирати кандидатів, які прагнуть розірвати низхідну спіраль олігархії. Реалістично це означає обирати демократів, налаштованих підвищити податки для заможних. Крім того, це означає відмовитися від підтримки таких демократів, як сенаторка від Нью-Йорка Кірстен Гіллібранд, які приймають сумнівні корпоративні пожертви на виборчі кампанії та особливі привілеї для себе й членів своїх родин. А прийшовши до влади, демократи мають ухвалити закони, які не дозволять законодавцям та їхнім родичам збагачуватися корупційним шляхом.

Можливо, парадоксальним чином за це можна подякувати Трампу: ситуація стала настільки жахливою, що зараз у нас, мабуть, найкращий за кілька десятиліть шанс нарешті вирватися з пастки олігархії.

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