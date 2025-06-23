Операція "безмежна мудрість". Як Трамп вміє в дипломатію та переговори з Іраном – Том Купер

Том Купер підготував короткий звіт про удар США по ядерних об’єктах Ірану. Він нагадує, що у 1980 році Саддам Хусейн почав свою триденну спеціальну військову операцію проти Ірану, на яку знадобилося 8 років і повна економічна руйнація його країни, щоб звести війну до нічиєї. Скільки треба буде Трампу часу, щоб витягнути свою країну з цієї війни, невідомо.

У суботу о 02.35 за місцевим часом США розпочали неспровоковану агресію проти Ірану.

А саме: згідно з офіційним повідомленням Пентагону, сім бомбардувальників ВПС США B-2A Spirit компанії Northrop-Grumman були розгорнуті:

6 – для нанесення удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива у Фордо (який поки що не був атакований Ізраїлем) із загальною кількістю 12 бомб GBU-57B калібром 13 607 кг, і

1– для удару по підземному об'єкту зі збагачення ядерного палива в Натанзі (який Ізраїль назвав "знищеним", хоча насправді було виведено з ладу лише його електропостачання) із застосуванням 2 бомб GBU-57B. Крім того,

USS Georgia (SSGN-729) – колишній атомний підводний човен з балістичними ракетами, переобладнаний під ракети BGM-109 Tomahawk (TLAM) – розгорнув 30 ракет для нанесення удару по (наземних) об'єктах зі збагачення ядерного палива в Есфагані (за твердженням Ізраїлю, "знищених").

Бомбардувальник B-2 (ліворуч) збирається дозаправитися в польоті від танкера Boeing KC-46 Військово-повітряних сил США.

Іранці, які живуть і/або перебувають у районі Фордо, повідомляють, що удар спричинив невелику пожежу, яку загасили за 3 хвилини. Настільки, що, здається, нікому не вдалося зняти серйозне відео атаки: дійсно, дехто глузував з того, що відповідне вітання з боку Ізраїлю було гучнішим...

Єдиний стовп диму, що піднімається з об'єкту Фордо, що було видно у неділю вранці.

На мою думку, це не дивно, враховуючи, що GBU-57 були розроблені так, щоб проникати глибоко під землю, в залежності від типу ґрунту на цільовій ділянці: щонайменше на 50-60 метрів, перед тим, як підірватися. Тобто, навряд чи хтось побачить "їхні вибухи, охоплені вогнем": скоріше, відчує "землетруси", які вони спричиняють.

Це може означати, що ядро об'єкту в Натанзі, поховане на глибині близько 30 метрів, було вражене і зруйноване. Чи можна щось подібне сказати про об'єкт у Фордо, зазвичай глибина його залягання оцінюється в 80-90 метрів, але Гроссі (голова МАГАТЕ) сказав, що він заглиблений на 800 метрів – ... ну, не дуже впевнений. За чутками, B-2 насправді націлювали свої GBU-57 на входи до цього комплексу (що звучить набагато більш правдоподібно для мене).

Що стосується Ісфахана, то місцеві жителі повідомляють, що нічого особливого не сталося і не відбулося. Супутникові фотографії, які стали доступними в цей час, вказують на кілька можливих ударів GBU-57:

Це, звісно ж, говорить про безмежну мудрість Дампфа, його вміння укладати угоди і вести переговори, і про брак навичок Обами в переговорах з Іраном.

Бібі був ще мудрішим: Ізраїль порушив перемир'я з "переможеною" Хезболлою і завдав додаткових авіаударів по цілях в Лівані...

Своєю чергою, вранці у неділю КВІР наніс по Ізраїлю удар (за даними Ізраїлю) двома хвилями загальною кількістю 27 балістичних ракет (22 в першій хвилі і 5 в другій). Ізраїль повідомив про одне попадання в Хайфу і 11 поранених.

За даними КВІР, 19-та хвиля операції "Правдива обіцянка III" передбачала розгортання комплексу старих і нових балістичних ракет, в тому числі "Хоррамшахр-4" (найважча балістична ракета в арсеналі Ірану), для нанесення ударів по таких об'єктах, як

Бен-Гуріон Інтернешнл,

ізраїльський центр біологічних і хімічних досліджень в Нес-Зіоні, а також

по різних базах командування і управління.

Особливий інтерес викликає об'єкт в Нес-Зіоні, що знаходиться приблизно за 20 км від центру Тель-Авіва. Наскільки відомо (переважно з іранських джерел), це є... або був... (див. додатки) об'єкт для розробки біологічної та хімічної зброї…

Враховуючи, що офіційний Ізраїль повідомив лише про один "приліт", і то в Хайфі, і дозволив оприлюднити фотографії та відео, що демонструють виключно пошкодження цивільних об'єктів..., але нічого про Несс-Зіону... що ж, тоді цього, мабуть, не сталося.

До речі, цей удар балістичними ракетами КВІР був або поєднаний з ударом БПЛА, або відбувся дещо раніше (просто ще не впевнений).

...і це все. Тобто це все, що мені відомо на сьогодні. Звісно, офіційний Тегеран, наприклад, спікер Меджлісу – відреагував заявами на кшталт: "Відповідь Америці неминуча, і перший крок – знищення Ізраїлю". Інші іранські чиновники говорять про правовий аспект нападу на ядерні об'єкти і підкреслюють, що міжнародне право і ядерні договори повністю не захистили їхню програму.

Наприклад, Арагчі, міністр закордонних справ Ірану, заявив (зокрема):

– всі повинні знати, що ми вдавалися до дипломатії, але США і сіоністський режим розпочали агресивні напади на Іран і його народ, і ми використаємо всі наші можливості, щоб захистити себе;

– нелогічно вимагати від Ірану повернення до дипломатії;

– США не є дипломатичними і розуміють лише мову сили та погроз. Вони показали, що не поважають міжнародний статут і міжнародне право і не дотримуються жодного з них;

– ДНЯЗ не зміг нас захистити;

– наразі немає часу для дипломатичних рішень. Коли агресія проти Ірану припиниться, ми зможемо говорити про те, як продовжити дипломатичний шлях.

Аятола Хаменеї, однак, не зробив жодної заяви (станом на полудень 22 червня за місцевим часом).

Тепер, те, що я знаю, або можу оцінити з будь-якою розумною дозою впевненості, це те, що я написав вище. Тому я хотів би ввічливо попросити всіх не надсилати мені запитань на кшталт "як ви оцінюєте" і "що ви думаєте про те чи інше". Особливо це стосується різних людей, які істерично заявляють про "Третю світову війну".

Я не володію навичками онлайн-психоаналізу, не маю надприродних здібностей оцінювати те, чого не бачив, не вмію передбачати майбутнє, а коментувати чужі думки про Третю світову війну – теж не найсильніша моя сторона.

Найголовніше: війни – справа вкрай непередбачувана, і саме тому їх завжди краще не починати...

Наберіться терпіння, зробіть глибокий вдих... якщо потрібно (і можливо): перед цим візьміть собі чогось випити, і почекайте, як розвиватимуться події.

Зауваження на завершення... просто те, що випадково спало мені на думку: 22 вересня 1980 року Саддам Хусейн розпочав свою "3-денну спеціальну військову операцію" проти Ірану. Йому знадобилося вісім років і фінансово-економічна руїна Іраку, щоб звести війну внічию...

Того ж року християнські фалангісти – союзники Ізраїлю в Лівані – викрали іранського посла в Бейруті і по-звірячому катували його, а потім викинули тіло біля другорядної дороги. Так почалася "таємна" війна між Ізраїлем та Іраном. 45 років потому вона все ще триває.

Таким чином, частина мене не може уникнути нетерпіння побачити, як і як скоро Дампф зможе витягнути США з бійки, в яку він (і сім попередніх президентів США, за виключенням Картера) втягнув країну. В основному через суміш жадібності та бланкового ідіотизму.

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