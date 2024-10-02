Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер у першій частині свого тижневого огляду детально аналізує ситуацію на фронті російсько-української війни. Він переконаний, що Курський фронт добре "з'їдає" російські оперативні резерви інших фронтів, але все ж росіяни просуваються на Донбасі. На його думку, до зими вони зможуть взяти Торецьк, а потім Часів Яр. Але Таннер сумнівається, що їм вдасться взяти Покровськ. Адже наступальний потенціал росіян поступово згасне до зими, в той час як Україна нарощуватиме тиск на окупантів на більшості фронтів.

Доля путіна: зволікати та молитися. У гобітів тепер є дрони

Оскільки великі наступальні операції постійно закінчуються невдачею, путінські генерали-орки борються за те, щоб не дати Україні здобути перевагу у 2025 році. Зволікати і молитися – це остання, найкраща надія путіна.

Поточний щотижневий огляд подій на війні в Україні складається з двох частин. Перша частина – це широкий погляд на те, що сталося на лінії фронту в Україні за минулий тиждень, друга – системна оцінка того, чого нещодавні події навчили світ, як насправді функціонують міжнародні відносини.

Цього тижня я перечитував передмову до саги Толкіна "Володар перснів", і мене вразило, наскільки доречно українці називають своїх ворогів орками. Вони мають на увазі це в тому самому сенсі, що й Толкін, а це зовсім не те, у що більшість американців змушені вірити. Найактивніше ігнорують слова самого Толкіна про тлумачення його твору як алегорії Другої світової війни, які я беру на себе сміливість процитувати:

"Реальна війна не схожа на легендарну ні своїм перебігом, ні своїм завершенням. Якби вона надихала або спрямовувала розвиток легенди, то неодмінно Перстень був би захоплений і використаний проти Саурона; його не знищили б, а поневолили, а Барад-дур не зруйнували б, а окупували. Саруман, не зумівши заволодіти Перснем, у плутанині та зрадах того часу знайшов би в Мордорі відсутні ланки у своїх дослідженнях історії Персня і незабаром виготовив би власний Великий Перстень, з яким кинув би виклик самозваному Володареві Середзем'я. У цьому конфлікті обидві сторони ненавиділи б гобітів і зневажали їх: вони б недовго вижили навіть як раби".

Наприкінці Другої світової війни з'явилася група потенційних олігархів, які здобули перемогу. Вони вважають нас усіх не кращими за рабів, дехто обирає лагідне поводження, дехто – батіг, і за допомогою отруєної ідеології намагаються утримати нас у неволі. Захист України – це не поява нової олігархії поки що, а шанс на появу чогось іншого. Ось чому так багато можновладців бояться перемоги України у цій боротьбі.

Толкін писав алегорію не про свій час, а про людський стан загалом. Перстень – це воля до влади, яка рухає елітами всюди.

Його орки – це скривджений і знищений народ, змушений страждати заради амбіцій своїх господарів. Створені монстри, вони все одно повинні бути переможені й в реальному світі, щоб перестати бути орками, все, що їм потрібно зробити, це піти додому і залишити людей у спокої. Слово "орк" – це давньоанглійський лінгвістичний корінь, що означає "монстр", який у кожній людській культурі є "жорстоким загарбником".

Що ж до їхніх господарів, то тепер у нас, гобітів, є дрони. Деякі навіть дихають вогнем: дракони на нашому боці. Олігархам у всьому світі слід стежити за небом.

москва демонструє майже повну відсутність стратегії. Україна нарощує хвилю контрнаступів

Стає дедалі очевиднішим, що воєнні зусилля путіна повільно, але впевнено наближаються до жалюгідного кінця, закриваючи доступ до багатьох нових ресурсів. Могутній льодовик може наступати невблаганно, але він недостатньо швидкий, щоб захопити всю Україну до того, як клімат остаточно зміниться. Раптом що, перепрошую за метафору.

Неспроможність путінських генералів прорватися до Харкова в травні і червні цього року або повернути назад українську Курську кампанію в серпні і вересні означає кінець загрози того, що орки створять каток, достатній для прориву української оборони в стратегічному сенсі. Бої залишаються важкими на багатьох фронтах, і москва все ще може просуватися вперед, але в цілому спостерігається мало узгодженості між цими поштовхами, окрім бажання захопити якомога більше території України. Це рідко спрацьовує: це майже повна відсутність стратегії.

путін змушений перетворити війну на гігантське відтворення боїв на старій лінії зіткнення, сподіваючись, що політичні вітри повернуться в його бік, а Китай посилить підтримку. Він блефує, що москва може робити це вічно, покладаючись на прибічників за кордоном, які поширюють повідомлення про те, що росія "добре воює" і може терпіти безмежні втрати. Це застаріла пропаганда, покликана дати жадібним привід запропонувати капітуляцію, коли кремль висуне вимоги.

Зверніть увагу, що Трамп також щойно почав натякати на те, що боротьба України підриває боротьбу Ізраїлю. Єдиний напівприхований пакт Нетаньягу-путін-Трамп наполегливо працює.

Провокуючи конфлікти по всьому світу, по можливості з обох сторін, путін прагне ізолювати Україну з різних боків. Даючи американським бюрократам привід накопичувати зброю на випадок нової непередбачуваної ситуації, путін перешкоджає повноцінному реформуванню української армії. Ядерні погрози є частиною цієї гри, так само як і те, що союзники за кордоном вважають, що кожен, хто ігнорує путінські заяви, є прихованим палієм війни або безвідповідальним. Розмови про надання хуситам кращих ракет також є частиною цієї гри.

30-40 тисяч російських солдатів гинуть або отримують поранення щомісяця, і все для того, щоб путін міг вдавати, що він може не програвати достатньо довго, щоб його вороги нарешті уклали з ним угоду про припинення вогню. Перемир'я не втримається, і якби його було підписано, він знову почав би наполягати на тому, що це Україна відмовляється дотримуватися угоди, а українські зусилля, спрямовані на захист тих, хто залишився, виглядають так, ніби вони ризикують тією видимістю миру, яка була відновлена. Він змушений кидати своїх людей, а також техніку, яка постійно старіє і стає все менш доступною, щоб максимально виснажити бойову міць України до 2025 року.

Україна нарощує хвилю контрнаступів, які мають досягти піку наступного року, ізолювавши Крим і, сподіваємося, оточивши міські райони Донбасу. У разі необхідності, українські наступальні операції просунуться вглиб росії, і військові об'єкти в Бєлгороді та Ростові-на-Дону опиняться під тимчасовою окупацією. Повільно, але впевнено, подібно до того, як Союз зробив з Конфедерацією під час Громадянської війни у США, українські війська розколюватимуть ворожі армії на частини і, опинившись ізольованими, знищуватимуть їх одну за одною.

Попереду довгий шлях, і перший важливий крок – зупинити останню серію наступів москви. Коли через місяць-два опаде листя з дерев, поєднання покращеної української протидії безпілотникам, спрямованої на те, щоб окупанти не бачили поле бою, і за допомоги власних ударних БПЛА, це може дозволити українським військам систематично придушувати ворожі позиції під час швидких механізованих штурмів.

Колісна техніка, безумовно, стає важкою для використання в багнюці, але для гусениці – це нормально. Якщо Україна зможе вдосконалити техніку, яку вона, схоже, використовує, щоб перемолоти орків на Курщині та Харківщині, а потім наносити раптові локальні удари, з метою витіснити ворога на більш широку територію, то можна було б провести повільну, але високоефективну кампанію протягом осені та зими. Але коли погода перетинається з технологіями, важко робити надійні прогнози.

Курська дуга. москва вимушена використовувати оперативні резерви інших фронтів

Минулого тижня у Курській області було відносно спокійно, хоча за останні кілька днів, схоже, ситуація почала змінюватися. Минулого тижня вже було зрозуміло, що перший великий контрнаступ москви провалився, і орки, схоже, взяли перепочинок, щоб перезавантажитися, перш ніж спробувати знову, бомбардуючи все, що, на їхню думку, може укрити українців.

Курськ, кінець вересня 2024 року. Який бік трісне першим? Пам'ятайте: водяний знак Reconcat призначений лише для розваги. Не соромтеся ділитися. Це ж мультяшні карти, врешті-решт. Базове зображення на цій та перших кількох з UA Map.

Рашистський план виглядає приблизно так, як можна було б очікувати від ФСБшника. Ніби він слідує схемі з підручника, але не враховує нюансів місцевості. Головний орк хоче загнати українські війська на північ від Суджі в котел. Україна передбачала це, тому не стала заглиблюватися вглиб території противника, а розвернулася, щоб убезпечити фланги, і створила низку оборонних бар'єрів на височині на північ від Суджі.

москва не відмовилася від наступу на західний фланг України з боку Кореневого, попри те, що українські війська зараз патрулюють околиці Глушкового, в тилу. Ще один український авіаудар уразив понтонний міст через Сейм, і сотні орків все ще майже відрізані від постачання. Загалом кераїнці, схоже, задоволені тим, що відбивають ворожі контратаки, повільно знекровлюючи бойову силу росіян, яка в іншому разі могла б посилити операції в окупованій Україні.

Важливо пам'ятати, що за кожним фронтом закріплені оперативні резерви, в той час як москва повинна мати стратегічний резерв, здатний відкрити новий фронт або швидко посилити існуючий у кризовій ситуації. Вимушена використовувати оперативні резерви інших фронтів для утримання Курської області, москва припиняє наступальні дії на ослаблених ділянках раніше, ніж це було б в іншому випадку. Вона не припинить наступати скрізь, але й не може атакувати будь-де.

Харківщина. Україна має економити ресурси

Крім того, якість резервів варіюється від фронту до фронту. Харківщині, наприклад, очевидно, все ще виділяють значно більше солдатів, ніж Курщині. Але москва застрягла тут на кілька тижнів, нещодавнє звільнення агрегатного заводу у Вовчанську залишило оркам лише північні околиці міста. У Липцях їм пощастило не більше. Хоча Харківська область здатна слугувати джерелом резервів для Курської, але якщо їхня якість буде низькою, це може не мати значення.

На схід від Харкова Куп'янський фронт останнім часом зазнає більшого тиску, головним чином з боку москви, яка постійно вклинюється між Піщаним і Сеньковим вздовж Осколу. Звичайно, на просування на десять кілометрів пішло п'ять місяців, але це вже прогрес. москва, ймовірно, досягне Осколу тут за кілька тижнів.

Куп'янський фронт, кінець вересня 2024 року. Орієнтовний рух через Піщане (південне) з весни.

Цього разу орки влаштували справжній штурм, вперше увійшовши в Піщане, просуваючись долиною між двома утримуваними українцями схилами. Йдеться про п'ятдесят метрів набору висоти на два кілометри, а це означає, що українські солдати з кулеметами та мінометами можуть бити по орках одразу з двох напрямків. Звісно, що помітно просуватися за межі міста московити почали лише після штурму схилів з обох боків.

77-ма повітряно-десантна, 115-та механізована, 110-та територіальна, 1-ша штурмова Націгвардії і, ймовірно, частини ще кількох бригад працюють над тим, щоб стримати просування орків, але, схоже, очікується, що москва зрештою дійде до Осколу і тут. Це не є великою проблемою, оскільки український плацдарм на схід від Осколу значний і добре з'єднаний з Куп'янськом, але будь-який фронт москва може утримати з меншою кількістю військ, наприклад, на лінії водосховища, їй, ймовірно, вкрай необхідно зупинити майбутній український контрнаступ у напрямку Сватового.

На південь від Куп'янського фронту поновлений наступ росіян у секторі, який раніше утримувала 21-ша механізована бригада на північ від Тернів, досягнув річки Жеребець, повністю захопивши Макіївку і увійшовши до Невського. Це ще одна ділянка, де москва, схоже, сповнена рішучості ліквідувати плацдарм, який можна було б використати як відправну точку для українського наступу – орки, здається, не мають достатньо сил, щоб дістатися до Тернів, просунувшись заледве на два кілометри за тижні запеклих боїв.

На західному березі річки Жеребець українські війська розташувалися на вершині гарного крутого схилу, який у поєднанні з ровом, утвореним річкою, москві буде важко перетнути, навіть якщо вона спробує це зробити. Фактор економії може бути використаний двома способами. Небезпека утримання плацдармів, як це робить Україна, полягає в тому, що вони зазвичай вимагають значних витрат бойової потужності. На місці України я б схилявся до того, щоб наслідувати приклад москви і закрити фронти, аби зменшити навантаження на особовий склад і зосередитися на нанесенні несподіваного удару на фронті середньої важливості, який москва вирішила ігнорувати.

На цьому етапі Україна повинна накопичити якомога більше бойової потужності до наступного літа, коли завдяки кращій повітряній підтримці стануть можливими безперервні широкомасштабні операції, а москва буде змушена постійно перекидати війська для захисту вразливих фронтів. Наступальні операції москви продовжуватимуть зменшуватися до зими, і хоча вони не припиняться повністю, настане момент, коли Україна помітно випередить ворога.

Донбас. Все більш втомлені українські бригади тримаються проти повільно слабшаючих атак ще більш виснажених легіонів орків

На південь від Тернів Сіверський напрямок залишається стабільним, відбулося кілька спроб штурму з боку орків, більшість з яких були відбиті 10-ю гірсько-піхотною, 81-ю аеромобільною, 4-ю гвардійською штурмовою, 54-ю механізованою та 118-ю бригадою територіальної оборони. У районі Серебрянського лісу обидві сторони, схоже, відійшли від тривалої і маловідомої битви після того, як пожежі почали спалювати цілі урочища.

На південь від Сіверська, за Бахмутом, українські війська у складі восьми-десяти бригад продовжують утримувати лінію в Часовому Яру. Орки зуміли перекинути війська через канал Сіверський Донець-Донбас, який формує східний кордон українського фронту. Але на обох неглибоких плацдармах українські контратаки поки що затягують орків у глухий кут і не дають їм скупчитися в кількості, достатній для подальшого просування.

Торецьк залишається гарячою точкою, але, незважаючи на те, що оркам вдалося увійти до центрального району, вони утримують лише плацдарм серед баштових блоків, які складають українську цитадель тут. Більшість із них закінчили погано, найщасливіші потрапили в полон, а один особливо дурний орк навіть намагався спуститися вниз по зруйнованому фасаду житлового комплексу. П'ять-шість поверхів – це смертельне падіння, особливо коли ти в бронежилеті, і все закінчилося так, як і мало закінчитися – бідолаха повис, як лиходій у якомусь старому фільмі.

Деякі українські джерела припускають, що Торецьк, як і Вугледар, впаде в короткостроковій перспективі. Останнє я бачу, але поки москва не зможе систематично зносити всі бетонні споруди за допомогою планерних бомб, прогрес, схоже, буде досить повільним. На жаль, прихід дощу, ймовірно, впливає на міську війну менше, ніж на сільську, тому з трьох міст, про які я нещодавно говорив, хоча москва візьме лише одне з них у найближчій перспективі, найімовірніше, це буде Торецьк, а потім Часів Яр. А Покровськ? Сумнівно.

Покровськ продовжує залишатися центром найбільш агресивного просування росіян, але і тут орки знову повернулися до повзучого просування вперед за надзвичайну ціну. Зараз, коли вони утримують Гродівку, робляться спроби просунутися вздовж північного флангу Покровського фронту, але українські війська тут сидять на хребті і можуть сховатися в Мирнограді, де має бути багато підвалів. Пряму дорогу на Покровськ, схоже, прикривають 151-ша механізована і 71-ша єгерська, а 14-та "Червона Калина" і, можливо, нова 152-га єгерська надають підтримку.

Покровськ, кінець вересня 2024 року. Показані потенційні лінії відступу. З такою швидкістю орки дійдуть до Покровська задовго до того, як підуть дощі. Для базового зображення використано карту DeepState Map, оскільки на цьому рівні масштабування зображення трохи різкіше.

На південному фланзі Покровська триває оборона Селидового, проте орки нарешті змогли захопити більшу частину хребта на півдні, що поставило під загрозу оборону. 15-та бригада Нацгвардії "Кара-Даг" виконала чудову роботу, заблокувавши їм шлях до Селидового, міста, яке, як я припускав, піде раніше за Українськ на півдні, а втомлена 25-та повітряно-десантна добре справляється із завданням на хребті на півночі. Але орки, схоже, сильно б'ють по 68-й єгерській бригаді на південному фланзі, і це повторюється з перших днів маршу на захід від Авдіївки. Ця бригада не так добре оснащена, як 47-ма механізована, але воює так само довго і добре, тож майже напевно теж потребує перепочинку.

Не хочу наступати на п'яти українському Генеральному штабу, але багатьом українським солдатам стає до болю зрозуміло, що старші офіцери в Києві не адаптуються настільки, наскільки це потрібно. В Україні є багато досвідчених і ефективних командирів на рівні роти і батальйону, але на рівні бригади і вище – дуже неоднорідна ситуація. Українські та російські блогери все частіше стикаються з тим, що їм доводиться вказувати на закономірності, які хтось повинен пояснити, в надії, що це допоможе усунути деякі перешкоди в ланцюгу командування.

Оскільки я навіть не знаю напевно, як працює структура командування на цьому фронті, не наважуюся навіть згадувати конкретну бригаду. Але 68-ма бригада з'являлася не в одному матеріалі в ЗМІ за останні кілька місяців, і москва абсолютно точно націлена на бригади, які виглядають втомленими. Небезпека тут гостра, тому що несподіваний удар орків на південь з району Селидового до Курахівського водосховища – всього десять кілометрів, приблизно стільки, скільки швидко подолав прорив повз Прогрес – може відрізати ділянку Гірник-Курахівка.

Щонайменше одна бригада, можливо, до трьох, перебувають у цьому секторі після відступу зі східного берега Вовчої. Я не вважаю, що шанси на це високі, але Україна має пам'ятати про такий ризик. На щастя, в разі надзвичайної ситуації українські підрозділи зможуть евакуюватися дорогою, що проходить вздовж водосховища, прикритої позиціями 46-ї аеромобільної в самому місті – водосховище має ширину близько 2 км і перетинається парою мостів, хоча вони можуть бути знищені ударами орківських "Іскандерів".

Нарешті, Вугледарський фронт виглядає як місце, де путін може сподіватися на перемогу, хоча навряд чи вона буде варта такої ціни. Оскільки орки атакують з трьох боків, відхід втомленої, але нескореної 72-ї виглядає як питання часу. Реальність така, що хоча у 2023 році Вугледар був життєздатною фортецею, атаки планерних бомб дозволяють москві систематично руйнувати залізобетонні будівлі, які робили його таким потужним об'єктом.

Зрештою, Україна зможе продовжувати знищувати російські атаки в цьому секторі з лінії Богоявленка-Новоукраїнка, використовуючи безпілотники та артилерію. Південний фланг Курахового має протриматися ще довго, ймовірно, доти, доки дощі не принесуть достатньо бруду, щоб зробити масовані бронетанкові атаки, яких досі вимагає москва, аби просунутися в цій переважно рівнинній, відкритій території, майже неможливими.

Отже, Історія на всіх фронтах переважно однакова: все більш втомлені українські бригади тримаються проти повільно слабшаючих атак ще більш виснажених легіонів орків. З іншого боку, Україна активно розбудовує (або мала б розбудовувати) нові бригади, сподіваючись оточити ядро ветеранів молодими рекрутами, яких відправили на навчання за кордон і оснастили сучасним спорядженням.

Оперативна ситуація та ресурси. Вирішити проблему планерних бомб набагато простіше, ніж перемогти пандемію

Генерація сил пов'язує всі операції, що ведуться на багатьох фронтах, на стратегічному рівні. Це виклик, який наразі турбує Україну більше, ніж будь-яке інше питання, тому що саме від розробки правильних відповідей тим небагатьом перевагам, які залишилися у Москви, залежать надії України.

Те, що вже майже три роки триває повномасштабна фаза конфлікту і десять років триває путінська агресія, а Україна все ще має менше десятки сучасних літаків, є просто абсурдним. Якщо весь західний світ не може знайти кращого рішення, враховуючи наявний час і ресурси, то це тост проти Китаю, і він повністю на це заслуговує.

Українські солдати в інтерв'ю за інтерв'ю повідомляють, що планерні бомби – це єдина загроза, якої вони по-справжньому бояться. Майже кожна інша небезпека на полі бою має рішення, яке може знайти пересічний солдат. Якщо я чогось і навчився під час військової підготовки, так це того, що танки і гелікоптери – це просто ще один вид здобичі для належно екіпірованої і прихованої вогневої групи. Безпілотники роблять їхнє становище ще гіршим.

Але ви нічого не можете зробити з бомбою вагою в тонну, скинутою з літака занадто далеко, щоб її побачити. США поводяться так, ніби збільшення кількості місць для підготовки пілотів F-16, виділених Україні в 2024 році, з однозначного числа до, можливо, двадцяти – це якась велика справа, що за жарт. Якби американським пілотам F-16 і F-18 дозволили добровільно приєднатися до навчальної ескадрильї в Україні, яка також мала б право збивати крилаті ракети, десятки з них вже давно приєдналися б до неї. Я впевнений, що не один з них зголосився б на ще більш небезпечні операції.

Експерти-міжнародники роблять вигляд, що та чи інша дія є матеріальним втручанням і загрожує ескалацією, але пересічний бюрократ скаже вам що завгодно, аби тільки не робити додаткової роботи. Саме такими є люди, які говорять про зовнішню політику в західному світі: бюрократи, яким платять за те, щоб вони говорили те, що хочуть чути їхні господарі-олігархи.

Будь-який привід, щоб не дати Україні перемогти, буде використаний, незалежно від того, наскільки жадібними виглядатимуть США в результаті. Найважливіше – тримати ситуацію під контролем, навіть якщо це означає ігнорування раціональних аргументів і простої науки. Політики робили це і під час пандемії, і тому загинули сотні тисяч людей, які могли б вижити і, ймовірно, вижили б, якби були вжиті швидші заходи.

Вирішити проблему планерних бомб набагато простіше, ніж перемогти пандемію. Ракети потрібно постачати з чинною ліцензією на ураження аеродромів у росії. Але ще більше Україна потребує більше літаків і пілотів, як би це не було важко отримати. Вони також повинні мати підтримку AWACS (більше, ніж два літаки) і ракети дальнього радіусу дії Meteot або AIM-120D AMRAAM. Має бути достатньо літаків і пілотів для цілодобового патрулювання одразу на кількох фронтах.

До наступного літа будь-який літак орків, що наблизиться до України ближче, ніж на 100 км, має бути негайно покараний. Загроза планерних бомб скоро зникне, і несподівано боротьба на землі стане зовсім іншою історією. Особливо, якщо Україна матиме достатньо належним чином оснащених і навчених бригад, щоб скористатися перевагою.

Це вимагає лідерства з дипломатичного боку. На жаль, виглядає так, що нічого не станеться, поки ці прокляті американські вибори нарешті не закінчаться.

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