Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер

Том Купер бере технічно-історичну паузу у своїх оглядах війни і аналізує свою профільну тему – повітряну війну. Але не з точки зору тактики чи стратегії в Україні, а з огляду на те, що за фахом він історик. І робить це для того, щоб читачі зрозуміли передумови і контекст того, що сьогодні відбувається в повітрі над Україною.

Очевидно, що я не публікував жодних оновлень протягом декількох днів. Був зайнятий своєю "звичайною роботою", а також відстежував, часто з жахом, всі копиці хворобливої нісенітниці, що летять як у мейнстрімних, так і в соціальних мережах у відповідь на останні події на війні в Україні. Без сумніву, останні 5-6 днів були дуже хвилюючими: ракети пролітали, і сьогодні також, по небу, були вибухи, пожежі, літаки були збиті, одна сторона атакувала в цьому, а інша – в іншому напрямку, багато людей загинуло... Так чи інакше, замість того, щоб поспішати з "репортажем", я вирішив сісти, відкинутися на спинку крісла, глибоко вдихнути і трохи поміркувати – перед тим, як продовжити мій "блог". Принаймні, за своєю професією я історик, і не можу не реагувати як історик.

Ця стаття стане "цілком технічною".

І допис буде досить довгий... Не "однією", а "кількома" частинами, тому що я вже давно готую щось на кшталт "Вступу до повітряної війни над Україною". Тому "Частина 1". Я просто зрештою вирішив почати з "прикладів", а не навпаки. Сподіваюся, у вас вистачить часу і терпіння прочитати все, що буде далі: це необхідно, тому що неможливо зрозуміти цю тему без розуміння передумов і контексту. Обіцяю, воно буде того варте.

Я виріс на книжках про пілотів, які на винищувачах-бомбардувальниках North American F-100 Super Sabre та Republic F-105 Thunderchief ВПС США наносили авіаудари по північно-в'єтнамських зенітно-ракетних комплексах С-75. Поки мої шкільні товариші запекло обговорювали, що краще – музика Бон Джові чи Фалько (здається, ця суперечка не вщухає і досі), у кого краща зовнішність і більше дівчат, вони були єдині в цьому і на 1000% впевнені: я дивак і нікуди не годжуся. Просто нецікавий, тому що я проводив свої суботні вечори за поглинанням журнальних статей і книг про пілотів винищувачів-бомбардувальників McDonnell-Douglas F-4 Phantom II Армії оборони Ізраїлю/ВПС Ізраїлю, які боролися із зенітно-ракетними комплексами єгипетських і сирійських сил ППО.

Підсумок: я читав, як американці, а потім через кілька років ізраїльтяни бомбили "ЗРК" бомбами загального призначення, наповненими вибуховими речовинами; потім касетними бомбами (КБ); потім вони націлювалися на них протирадарними ракетами AGM-45 Shrike; потім стандартними протирадарними ракетами AGM-78... Я вже давно збився з рахунку і з назв усіх цих статей і книжок: не хвилюйтеся, вони, безумовно, добре зберігаються десь тут, у моїй бібліотеці, але я не читав їх дуже давно. Останні кілька, які я пам'ятаю, були написані доктором Альфредом Прайсом, до того, як я "переключився" на тему боротьби з наземними засобами протиповітряної оборони противника (ППО противника), яку багато хто досі вважає "найкращою": "Залізна рука" Ентоні Торнборо і Френка Мормілло. Це було наприкінці 1990-х і на початку 2000-х років...

А тепер, будь ласка, зробіть те саме, як я. Гадаю, ви вже сіли? Відкиньтеся на спинку, зробіть глибокий вдих і подумайте: підніміть руки, хто може назвати хоча б одну книгу, написану оператором північно-в'єтнамського, єгипетського чи сирійського ЗРК, який дає відсіч усім пілотам ВПС США, Армії оборони Ізраїлю?

Я не знаю жодної. І (поклавши руку на серце), після 35+ років у видавничому бізнесі, я цілком впевнений: вони навряд чи коли-небудь будуть опубліковані. "Пілоти винищувачів"? О, так! Вони "герої, які пілотують надшвидкі, сексуальні, потужні та гучні літаки в блакитному небі"... це яскраво, привертає увагу, розпалює фантазії... Пілоти винищувачів продають книжки.

У той час, як... "Оператори зенітно-ракетних комплексів"?... хто твій тато?

Кого хвилюють якісь там анонімні люди, які зазвичай є "поганими покупцями", "роботами-операторами", а іноді (і завжди "чисто випадково", звичайно, але частіше через їхню "чисельність")... вирубують наших блискучих героїв у небі?

Пам'ятайте: я дивак. І ось, ще на початку своєї кар'єри, я дійшов висновку, що може бути цікаво шукати таких людей і, як то кажуть, "бачити (або чути) іншу сторону медалі". Тому що, якщо уважно почитати історії різних пілотів, то виявляється, що більшість літаючих суперменів ВПС США, Армії оборони Ізраїлю, які заявляли про "знищені" об'єкти, насправді не знали, чи були вони насправді знищені, пошкоджені... чи взагалі були на місці, де вони бомбили.

...і так, з часом, я дізнався багато "зовсім нецікавих" історій про ЗРК...

Знову: я дивак. Дивлячись відео, на якому "десятки" українських ракет із ЗРК PAC-3 здіймаються в небо над нічним Києвом рано-вранці 16 травня, і читаючи різноманітні заяви про знищення цього зенітно-ракетного комплексу або інші здогадки про те, що там сталося, я не думав про подібні сцени над Ізраїлем і Саудівською Аравією 1991 року, або над Саудівською Аравією з 2015 року, наприклад. Натомість я згадав зовсім невідому історію (якщо вона взагалі була відома, то можливо, лише читачам однієї з моїх книг).

На озброєнні 418-ї стояли радянські ЗРК С-75. Не дуже-то й диво техніки навіть у свої найкращі часи, у 1958-1960 роках, а тим паче 13-15 років потому. До того ж складна система. Зазвичай, кожен підрозділ С-75 – "зенітний дивізіон" або "зенітно-ракетний батальйон" – мав на озброєнні:

1 РЛС спостереження (Р-12 у випадку 418-го);

1 РЛС управління вогнем RSNA-75 (більш відома на Заході як Fan Song);

6 пускових установок SM-63;

плюс багато допоміжного обладнання (насамперед, електрогенератори і командний пункт з "радіолокаційними дисплеями", які тоді ще були з великими і крихкими електронно-променевими трубками).

А оскільки був лише один радар управління вогнем, і він міг відстежувати лише одну ціль одночасно, то один ЗРК міг вражати лише одну ціль одночасно. Крім того, коротка довжина кабелів, що з'єднували все обладнання, обмежувала його тактичне розгортання. По суті, один ЗРК С-75 зазвичай був "упакований" в коло діаметром близько 200 метрів, з радаром управління вогнем Fan Song (він же RSNA-75) в центрі. Приблизно так, як на цьому ізраїльському розвідувальному фото приблизно 1969-1970 років:

Це історія 418-го батальйону протиповітряної оборони 92-ї бригади протиповітряної оборони Командування протиповітряної оборони (ППО) часів жовтневої арабо-ізраїльської війни 1973 року. 9 жовтня цей підрозділ був перекинутий в район Порт-Саїда для посилення місцевої протиповітряної оборони, яка вже кілька днів перебувала під постійними і жорстокими ізраїльськими авіаударами. Не помиліться: в жодному ізраїльському звіті ви рідко знайдете бодай рядок відповідного тексту. З точки зору як (незліченних) ізраїльських військових істориків, так і пілотів Армії оборони Ізраїлю/Авіації Ізраїлю: "ніякої історії". Щось неважливе. Щонайбільше – "випробування"...

Коротше кажучи, С-75 була "не дуже мобільною" системою. Щось на кшталт MIM-104 Patriot наших днів. Вона була "змонтована на вантажівці" і "досить мобільна в дорозі". Екіпаж спакував речі у вантажівки та причепи, що зайняло більше години, а потім пройшов весь шлях до Порт-Саїда, що зайняло більшу частину наступного дня...

418-а доповіла про готовність до дій рано-вранці 11 жовтня 1973 року. Менш ніж через годину (ізраїльтяни завжди прослуховували ворожі радіопереговори) її вперше атакували. Ізраїльтяни розгорнули потужну радіоелектронну протидію (РЕБ), а потім розбомбили його радар Р-12. Ще одна атака відбулася приблизно через дві години: екіпажі ледве встигли перезарядити свої пускові установки, що в ті часи було нелегко. Навіть будучи набагато легшою, кожна з ракет С-75 була майже розміром із винищувач МіГ-21...

Через день ізраїльтяни знову вдарили по 418-му. Вони заявили, що він "знищений".

Чи був ЗРК дійсно "знищений"?

Насправді, 418-та втратила "лише" дві з шести пускових установок SM-63. Тож об'єкт залишився в робочому стані і ізраїльтяни повернулися до його бомбардування 13 жовтня. Цього разу лише чотири McDonnell-Douglas A-4 Skyhawk, кожен із різних напрямків, на дуже низькій висоті і вони влучили точно: один солдат 418-ї загинув і дев'ять зазнали поранень. Горизонтальна антена Fan Song була сильно пошкоджена, і максимальна дальність дії радару значно зменшилася. І найголовніше: три з чотирьох SM-63, які залишилися, також були виведені з ладу. Їх неможливо було відремонтувати за допомогою наявних інструментів...

Чи був таким чином "знищений" майданчик ЗРК С-75?

Що ж, я майже не сумніваюся, що пілоти Skyhawk доповіли про це, і небезпідставно. Цілком можливо, що їхня розвідка дійшла такого ж висновку. Без поняття.

І, безумовно, можна сказати: 418-й був "добитий". Теоретично, він був "непридатним"...

Однак його Fan Song і одна пускова установка все ще працювали. Дійсно, для ізраїльтян, які відслідковували єгипетські електронні випромінювання, не було ніякої різниці з ситуацією до удару, тому що Fan Song "все ще випромінював сигнал". Отже, "той чудовий ЗРК С-75, що стояв там, все ще "працював". Не "знищений". Все ще привертав увагу і вимагав додаткових авіаударів, і єгиптяни продовжували давати ізраїльтянам безліч приводів для цього. Екіпажі 418-ї весь час використовували лише напівзруйнований Fan Song і єдину пускову установку SM-63, що залишилася. Вони передислоковували її якомога частіше, використовували генератори диму для прикриття своїх позицій, раз по раз вистрілювали ракету і, найчастіше, проводили імітацію пуску: вони захоплювали один із ворожих літаків за допомогою Fan Song, а потім перемикали його режим роботи на режим наведення ракет, таким чином (електронно) імітуючи запуск і тим самим змушуючи ізраїльтян до маневрів ухилення... Лише рано-вранці 16 жовтня штаб командування ППО Єгипту наказав підрозділу вийти з сектору Порт-Саїда, тому що він перебував у процесі заміни на інший...

На завершення цього "епізоду" нагадаємо, що це був "старий радянський ЗРК С-75". Зараз це "шматок іржавого мотлоху". Так, вона мала шість пускових установок і шість великих ракет, готових до запуску. І якщо якась із них вибухала досить близько до цілі... але, станом на 1973 рік, ЗРК С-75 був практично непридатним проти низьколітаючих літаків, а тим більше проти цілих їхніх формувань. Щонайбільше, він міг вразити один із них за один раз 2-3 своїми ракетами. Його також було легко вивести з ладу за допомогою електронної протидії (електронних перешкод). А невелика довжина кабелів, що з'єднують техніку 418-го батальйону, і географічні межі півострова, на якому розташований Порт-Саїд, значно обмежували можливості підрозділу "маневрувати": застати ворога зненацька або уникнути авіаудару, передислокувавшись у зовсім інше місце.

Логічне запитання: чому я розповідаю цю історію "в рамках війни в Україні"?

Будь ласка, наберіться терпіння: якщо це ще не очевидно, це стане очевидним пізніше.

Далі буде…

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