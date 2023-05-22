Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер

У третій частині "Основ повітряної війни" Том Купер аналізує використання радарів. Адже будь-який радар, який вмикається десь в Україні чи на заході сучасної росії, стає доступним для виявлення засобами ворожої розвідки та контррозвідки. Тож щороку витрачаються мільярди на розробку все більш досконалих радарів, на розробку літаків і зброї, здатних ухилятися від радіолокаційного виявлення, в той час, як у бою всі намагаються звести до абсолютного мінімуму випромінювання радарів і залежність від них.

Обговоривши кілька відповідних "хороших прикладів" з минулого, давайте подивимось на те, що відбувається в Україні з точки зору повітряної війни. Це щось на кшталт "найпростішої" частини цієї історії, тобто більшість обладнання добре відома, і багато хто любить мати якісь "показники" – і вважає, що немає кращого показника, ніж обладнання та його кількість.

На "початку" – на рівні командування і управління – "команда росія" діє з таким обладнанням:

загоризонтні радари (такі як 29B6 Контейнер, або "Подсолнух-Е" і "Лагуна-І");

7-8 літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ; російською мовою скорочено СРДЛО) А-50 (звітна назва ASCC/NATO – "Опора");

близько десятка літаків радіотехнічної розвідки (SIGINT) і радіоелектронної розвідки (ELINT), як-от Ту-214/214R та Іл-20;

передусім, росіяни мають широкий спектр наземних систем збору комунікаційної розвідки (COMINT) і велику кількість систем радіоелектронної боротьби, які вони також використовують для ELINT і SIGINT, і

росіяни мають щось на зразок повноцінної армії ППО, розгорнутої в Україні і навколо неї, включаючи кілька десятків зенітно-ракетних бригад, оснащених ЗРК С-400 (СА-21), С-350 (СА-28), С-300 (СА-20/23), "Бук" (СА-17/27), "Тор" (СА-15), "Панцир" (СА-22), навіть кілька ЗРК "Оса-АКМ" (СА-8) і "Стріла-10" (СА-13), кожна з яких має власні РЛС для ведення вогню і управління вогнем.

"Команда Україна" насправді складається з двох, а то й трьох "команд":

1. Військово-повітряні сили України (ВПС, до яких входять українські наземні засоби ППО) використовують власні радари дальнього спостереження (також "раннього попередження"), а також радари спостереження і управління вогнем своїх MIM-104F Patriot (PAC-3CRI), з невеликою кількістю PAC-2), С-300ПС і С-300ПМУ (SA-10/20), NASAMS, IRIS-T SLM, 2K12 "Куб"(SA-6), "Бук" (SA-11), "Тор" (SA-15), Crotale NG, MIM-23 HAWK, Оса-АКМ (SA-8), Aspide/Sky Guard/Spada, С-125 Нева (SA-3), RBS-70 CIWS (з радарами Giraffe 40) тощо.

2. Українські спецслужби мають на озброєнні низку систем збору інформації COMINT/ELINT/SIGINT, а також низку систем радіоелектронної боротьби (які вони також використовують для збору COMINT/ELINT/SIGINT).

3. НАТО, яка експлуатує розвідувальні супутники (усі підконтрольні різним національним розвідувальним службам); щонайменше один радар за горизонтом (французький NOSTRADAMUS, якщо він функціонує), загалом 18 літаків Альянсу, 31 літак ВПС США і чотири французьких літаки повітряного базування системи раннього попередження і управління (AWACS) Boeing E-3 Sentry, а також безліч систем збору розвідувальної інформації (COMINT), ELINT і SIGINT (деякі з них на повітряних платформах, таких як Boeing RC-135 або БПЛА Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk; інші – у вигляді різноманітних наземних платформ).

На перший погляд може здатися, що це призводить до "хаосу": багато командних вузлів, багато платформ виявлення і розвідки, багато різних ЗРК... Насправді, незалежно від того, яка служба працює з будь-якою з перелічених систем, обидві сторони намагаються інтегрувати всі системи, щоб отримати так звану "загальну картину" – як наш мозок використовує очі, вуха, ніс і пальці, щоб знайти, відстежити... і зробити все, що ми вважаємо за потрібне, з речами, які нас цікавлять.

Сьогодні це називається "мережецентричною війною" і має забезпечити командирам чудову обізнаність щодо ситуації: дати їм змогу координувати операції всіх наявних підрозділів і систем озброєння. Відповідно, всі платформи, про які йдеться, інтегровані за допомогою каналів передачі даних у мережі (потужність яких ставить у глибоку тінь будь-які цивільні інтернет-з'єднання). Отримана інформація об'єднується в інтегровані системи бойового управління (IBCS).

Наприклад: ПСУ використовувала власну інтегровану систему протиповітряної оборони (ІППО) вітчизняного виробництва ще задовго до тотального вторгнення в лютому 2022 року. Крім того, відтоді, як США поставили в Україну свою Northrop Grumman AIAMD, ходять чутки, що це інтегрована система протиповітряної оборони, що включає потужні комп'ютери та системи зв'язку, які об'єднують роботу всіх наявних датчиків, звіти розвідувальних служб, наземних радіолокаційних станцій, літаків AWACS, наземних засобів ППО, сухопутних військ, військово-морських підрозділів тощо – незалежно від того, чи були вони спочатку розроблені для спільної роботи, чи ні. Якщо так, то на сьогодні ПСУ користується послугами набагато кращої системи ППО, ніж уся росія, з великою кількістю надлишкових засобів (те, що завжди корисно мати в бою, як і додатковий мішок з боєприпасами).

Дехто на Заході вважає, що росіяни думають дещо інакше про ці питання. Насправді, вони відстають – і дедалі більше – у відповідних дисциплінах ще з 1960-х років, їм бракує необхідних передових технологій, і, оскільки росіяни – люди, які люблять планувати і обговорювати плани, але мають проблеми з їхньою реалізацією – вони постійно сперечаються про те, як саме це зробити.

Звісно, на початку 2000-х років вони розпочали роботу над тим, що називають "розвідувально-ударним комплексом" (РУК) або "розвідувально-вогневим комплексом" (РВК). Було започатковано кілька проєктів, але, схоже, лише два з них були фактично реалізовані. На стратегічному рівні, приблизно з 2014-2015 років, у москві існує Національний центр управління обороною (НЦУО). Однак ця система бойового управління поки що інтегрує лише роботу Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) і командування всіх об'єднаних стратегічних командувань збройних сил російської федерації (ОСК зсрф).

Запланована інтеграція повітряно-десантних військ (ВДВ), підрозділів спецназу ГРУ і сухопутних військ (таких як 6-а і 20-а загальновійськові армії і 1-а танкова армія) мала завершитися до 2027 року. Що стосується російських Повітряно-космічних сил..., то "московські командири" навіть не думали так далеко. Дійсно, інтеграція НЦУО з вузлами управління на оперативно-тактичному рівні так і не була реалізована, і – через відсутність необхідних технологій, виробничих потужностей і ноу-хау – навряд чи це зміниться найближчим часом.

Запланована інтеграція повітряно-десантних військ (ВДВ), спецназу ГРУ і сухопутних військ (6-ї і 20-ї загальновійськових армій і 1-ї танкової армії) повинна була завершитися до 2027 року. Що стосується російських повітряно-космічних сил..., то в Keystone Cops навіть не думали так далеко. Дійсно, інтеграція НТУО з вузлами управління на оперативно-тактичному рівні так і не була реалізована, і – через відсутність необхідних технологій, виробничих потужностей і ноу-хау – навряд чи це зміниться найближчим часом.

Друга система, яку вдалося розробити, – це автоматизована система управління (АСУ), яка використовується в штабах кожного з об'єднаних стратегічних командувань зсрф. Теоретично, АСУ має інтегрувати роботу всіх повітряних, наземних і морських підрозділів даного командного вузла за допомогою Єдиної системи управління тактичним з'єднанням (Єдина система управління тактичним з'єднанням, ЄСУ-ТЗ).

Розроблена після невдачі першої російської цифрової системи такого роду ("Метроном"), ЄСУ-ТЗ планувалося повністю ввести в експлуатацію в усіх зсрф, а отже, і у ВКС – до 2025 року. Однак, цей процес зазнав низки затримок: "московські командири", Генштаб і оборонна промисловість ніколи не працювали разом достатньо тісно, щоб координувати всі пов'язані з цим зусилля. Фактично, більшу частину часу вони сперечалися щодо дизайну, параметрів і збоїв у роботі програмного забезпечення та обладнання, що вийшло в результаті. Незважаючи на те, що ЄСУ-ТЗ проходив випробування щонайменше з 2010 року, де-факто від нього відмовилися приблизно у 2015-му, а потім адаптували його лише для використання артилерійськими підрозділами, оснащеними безпілотними літальними апаратами.

Результат: ЄСУ-ТЗ не взаємодіє з АСУ ОСК, а тим більше з інформаційно-аналітичною оборонною системою ВКС. До сьогодні мені не відомо про жоден бойовий літак ПКС, на якому було б встановлено ЄСУ-ТЗ..., що є іронією долі, адже на озброєнні ВКС є низка власних інтегрованих систем ППО та автоматизованих систем тактичного управління, які стоять на озброєнні ще з 1960-х років. Йдеться про такі сучасні системи, як УБКП "Ранжир" (інтегрує роботу всіх елементів одного ЗРК), "Сенеж" (інтегрує роботу всіх підрозділів ЗРК-бригади), "Поляна" (інтегрує роботу декількох ЗРК-бригад), "Панорама" (інтегрує роботу цілих армій ППО)...

Не хвилюйтеся, це не надто складно: по суті, повітряні війни ведуться майже так само, як і наземні та/або морські, на основі тих самих факторів. Дивіться: географія, місцевість, погода, маневрування, прикриття, наявність техніки і озброєння, підготовка, розгортання озброєння тощо.

Як і в наземній і морській війні, фундаментальним питанням у повітряній війні є "ситуаційна обізнаність": знання і усвідомлення (або не усвідомлення) всіх перерахованих вище факторів, а також знання (або не знання) того, де знаходиться противник, які його можливості і наміри. Ситуаційна обізнаність є вирішальною: якщо ви знаєте, що, де і як робить ваш ворог, ви можете протидіяти; якщо ні - ви в біді. Дійсно, можна сказати, що сторона з кращою ситуаційною обізнаністю також майже напевно перемагає.

Цей фактор – ситуаційна обізнаність – є причиною того, що я почав цю частину моєї статті з опису систем командування і управління з обох сторін.

Питання полягає в тому, як описати ситуаційну обізнаність у повітряній війні "кількома словами"?

Очевидно, що основним питанням ситуаційної обізнаності є питання виявлення. Очевидно, що основним засобом виявлення є візуальний. Однак він має обмежений радіус дії: саме тому існує поширена думка, що для дальнього виявлення (виявлення за межами "візуального діапазону") військово-повітряні сили (в тому числі наземні засоби ППО) залежать від радарів.

Більше того, люди схильні думати, що радари – це щось на кшталт "дива": якщо їх увімкнути, то вони обов'язково "побачать" – виявлять все, що літає навколо них, аж до максимальної дальності і висоти польоту. Те, що не можуть приховати ні літаки, ні інші літаючі об'єкти... Насправді (і спрощено), це щось інше.

Спочатку може здатися, що це "відхилення від теми", але для мене відправною точкою в розумінні сучасної повітряної війни стала заява джентльмена, який служив, серед іншого, офіцером Центру бойової інформації (CICO) або "командиром місії" на літаку раннього повітряного попередження ВМС США Grumman E-2C Hawkeye. Оснащений потужним радаром дальнього радіусу дії, E-2 є еквівалентом "координатора нападу/захисту" в американському футболі: літак, який слугує "мозком" в системі повітряної боротьби ВМС США. Його екіпаж повинен бачити загальну картину, володіти повною ситуацією, знати все, що необхідно знати про свої і ворожі сили, і, таким чином, бути в змозі вказати всім іншим, коли, де, що і як робити.

У свою чергу, офіцер, про якого йде мова, описав сучасну повітряну війну як змагання між двома (або більше) людьми, оснащеними ручними ліхтарями, на затемненому футбольному стадіоні – вночі.

Що це має означати? Будь-який радар стає доступним для виявлення

Як вже було сказано, люди очікують, що радари виявлять все. Що жоден літак (або інший літаючий об'єкт) не може сховатися. Насправді ж, якщо спростити, все з точністю до навпаки. Завдяки фізичним законам і сучасному військовому обладнанню, увімкнення радару – це як якщо б хтось із людей на футбольному стадіоні вночі увімкнув свій ручний ліхтарик: власник цього "радару" – тобто ліхтаря, може бачити лише те, що освітлює світло ліхтаря. Залежно від потужності ліхтаря, це може бути 5-, 10-, 20- чи скільки завгодно метрів, і, як правило, обмежене в ширину. Не більше.

Проте всі інші на стадіоні – навіть у найвіддаленішому кутку, за 50, 100 чи більше метрів, можуть "бачити світло"; можуть бачити, де знаходиться власник ліхтаря; навіть куди він дивиться, куди прямує, з якою швидкістю рухається і що бачить власник ліхтаря.

І це без увімкнення власної лампи/ламп, і, таким чином, залишаючись непоміченими.

Це відбувається з причин, які я вже згадував вище: фізичні закони і сучасне обладнання. Одна з перших полягає в тому, що радіолокаційні сигнали можуть бути виявлені на відстані, що вдвічі перевищує максимальну дальність дії радара. Однією з останніх є те, що всі серйозні сучасні збройні сили прагнуть оснастити себе обладнанням ELINT і SIGINT: інструментами, що дозволяють їм, серед іншого, виявляти радіолокаційні сигнали. У поєднанні, спрощено, це призводить, наприклад, до того, що сигнали, випромінювані радаром, який рекламується/очікується для виявлення цілей певного радіолокаційного перерізу в діапазоні, скажімо, 200 км, можуть бути виявлені з відстані до 400 км.

У той же час, радар не є чимось більшим, ніж "певна" здатність виявляти ворога: на ефективність будь-якого радару впливає кривизна Землі, кліматичні умови і погода (особливо хмари, дощ, грози, піщані бурі...), рельєф місцевості (гори, стан моря...), рослинність (дерева...), штучні перешкоди (високі будівлі...), потужність радару, розмір його антени, функція радару (наприклад, чи сканує антена на 360 градусів, чи ні), а також багато інших чинників.

Іншими словами, радар може виявити ворожий літак (якщо він є, і якщо він знаходиться в межах параметрів виявлення), а може не виявити взагалі нічого. Єдине, що можна сказати напевно: будь-який радар, який вмикається десь в Україні чи на заході сучасної росії, стає доступним для виявлення засобами ворожої розвідки та контррозвідки. Найгірше те, що жоден з цих радарів ніколи не зможе сказати, хто саме виявив його випромінювання.

Це щось на кшталт "Правила №1", і саме тому можна сказати, що сучасна повітряна війна починається з іронії долі: щороку витрачаються мільярди на розробку все більш досконалих радарів, на розробку літаків і зброї, здатних ухилятися від радіолокаційного виявлення – в той час як в бою всі намагаються звести до абсолютного мінімуму випромінювання радарів і залежність від них.

... все це не повинно означати, що ніхто не використовує радари взагалі. Зовсім навпаки: саме тут все стає "дуже дотепним", безперечно "цікавим"...

(далі буде...)

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