Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін

Директор Програми демократичної стійкості Центру аналізу європейської політики та професор з питань російської політики в Королівському коледжі Лондона Сем Грін проаналізував успіхи та провали зовнішньої політики США часів Байдена і застерігає, що непослідовна політика підтримки України та протистояння путіну збільшить кількість воєн та зменшить кількість союзників США.

Існують ключові уроки, які можна винести із зовнішньої політики США за останні чотири роки. Важливо, щоб вони були правильно визначені.

Що б не вирішили виборці в листопаді, зовнішня політика США зміниться у 2025 році. Так чи інакше, президент Джо Байден буде останнім традиційним атлантистом у Білому домі, останнім головнокомандувачем, зануреним у традиції американського піднесення після Другої світової війни та лідерства часів холодної війни. Але хоча зміни можуть бути неминучими, послідовність є обов'язковою.

Зіткнувшись з викликом, з яким не стикався жоден американський президент з часів Джона Кеннеді, найглибші інстинкти Байдена лягли в основу чудової трансатлантичної реакції, яка змінила десятиліттями триваючу траєкторію роз'єднання, одночасно розгорнувши найбільшу в сучасній пам'яті оборону країни, яка не є членом Альянсу.

Однак ті ж самі інстинкти підштовхнули адміністрацію до певної обережності, яка затягнула війну і підвищила ціну перемоги. Отже, для України, Європи і самої Америки багато чого залежатиме від того, чи зможе наступний американський президент винести правильні уроки з успіхів і невдач нинішнього, зберігаючи при цьому основний курс на солідарність з Україною, партнерство з Європою і стримування росії.

Безумовно, невдачі адміністрації Байдена на російсько-українському фронті є значними. Зацикленість на ризику ядерної ескалації породила повільне надання військової допомоги Києву і продовжує призводити до небажання дозволити Україні використовувати американську зброю з повним потенціалом. У результаті, хоча Байден допоміг Україні не програти війну, він, можливо, ненавмисно сприяв тому, що вона також не змогла перемогти.

Не менш проблематичним є те, що Байден виявився нездатним або не бажав переконувати американську громадськість у необхідності підтримки України, а також у тому, що ця підтримка вимагає певних жертв. Лише в одному зверненні до американського народу – після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня – Байден чітко пов'язав перемогу України з безпекою самої Америки, і це послання він, держсекретар Ентоні Блінкен та радник з національної безпеки Джейк Салліван чітко донесли до європейських столиць, але заплутали вдома. Це, своєю чергою, дало кисень опонентам, особливо в Палаті представників, які зв'язали фінансування на критичній фазі конфлікту.

Майбутні історики підрахують ціну цієї стратегічної та риторичної стриманості, але навряд чи вона затьмарить його успіхи. Україна не піддалася позірній військовій перевазі росії. Левова частка заслуги в цьому, звичайно, лежить на стійкості та героїзмі самих українців. Тим не менш, Америка та її союзники виділили на боротьбу близько 300 мільярдів доларів, без яких втрати для України в живих людях і територіях, ймовірно, були б незмірно більшими, а можливо, і непереборними. І без американського лідерства – без лідерства Байдена – це було б неможливо.

Байден усвідомив дві істини, які, можливо, не були очевидними для інших президентів. По-перше, він зрозумів важливість Європи. Америка поодинці не змогла б дозволити собі витрати на війну, не кажучи вже про вартість повоєнної реконструкції, яка оцінюється в 1 трильйон доларів. Санкції також не були б ефективними без трансатлантичної координації, яку він і його адміністрація почали будувати ще до початку війни, і завдяки якій було заарештовано близько 300 млрд доларів російських суверенних активів, які, ймовірно, будуть використані для відновлення України.

По-друге, Байден розумів, що політика війни вимагатиме того, що президент Барак Обама колись назвав "лідерством ззаду". Якщо Вашингтон буде змушувати Берлін, Париж та інші європейські столиці втягувати їх до проукраїнської коаліції, то бунтівним політикам на лівому і правому флангах Європи – не кажучи вже про російську наративну машину – буде дуже легко підірвати згуртованість. Не поспішаючи і дозволяючи Урсулі фон дер Ляєн, Олафу Шольцу та Еммануелю Макрону говорити, Байден, ймовірно, зробив більше, ніж будь-який інший лідер, для того, щоб путін зіткнувся з більш-менш об'єднаним фронтом на Заході.

Тим не менш, ці досягнення, хоча і монументальні в багатьох відношеннях, явно не змогли стримати путіна. Рішення російського президента розпочати війну, як і його рішення продовжувати війну, навіть коли його початкові цілі зникли, не було відповіддю Байдену. Швидше за все, воно ґрунтувалося на вірі путіна в непослідовність американців – вірі, прищепленій десятиліттями досвіду.

Переживши Білла Клінтона, Джорджа Буша-молодшого, Барака Обаму, Дональда Трампа, а тепер і Байдена, путін бачив, як Америка підриває власну владу, чергуючи напади гордині, наївності і безглуздого одностороннього підходу. Він бачив, як Вашингтон відмовляється від принципу, що політика зупиняється на краю води (мається на увазі, що партійна політика закінчується на узбережжі океану, а далі США діють однаково незалежно від того, хто при владі – iPress), поступаючись місцем диким коливанням у підходах від адміністрації до адміністрації. Зараз він робить ставку на те, що зміна президента призведе до зміни політики, що дозволить росії знову скористатися своєю перевагою.

Непослідовність щодо будь-якого з трьох стовпів нинішньої зовнішньої політики США – підтримки України, опору росії та партнерства з Європою – зробить більше, аніж закріпить остаточну поразку України. Вона закріпить в Європі розуміння того, що США більше не є надійним партнером. І це доведе путіну і кожному іншому агресивному автократу від Каракаса до Тегерана і Пекіна, що Америка не може дати відповідь покоління на виклик поколінню.

А це означатиме більше воєн, які будуть вестися з меншою кількістю союзників і за більшу ціну.

Джерело: CEPA