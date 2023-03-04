Озброєння Україні надається надто мало та надто пізно. Але росіяни не прорвали оборону у Бахмуті – Том Купер

У дописі за 4 березня Том Купер радить зберігати тверезе мислення. Він повідомляє, що з'явилася інформація, що Україні нарешті почали збільшувати кількість поставок боєприпасів і важкого піхотного озброєння. Але радіти немає приводу, оскільки все одно "надто мало і надто пізно". Дістається від Купера і тим, хто обіцяв Леопарди та М1, але не надає, і західним ЗМІ, чий рівень, за словами Купера, гірший Russia Today. Та й загалом усьому Заходу, який мляво підтримує Україну.

Сьогодні у мене трохи не вистачає часу, тому "лише найважливіші" деталі та кілька думок...

Стратегія. Так, з'явився проблиск наді, що принаймні кілька ідіотів, які називають себе "західними політиками", зрозуміли, що може мати значення в Україні. Відповідно, повільно, дуже повільно зростає кількість повідомлень про збільшення кількості поставок боєприпасів і важкого піхотного озброєння.

Не збираюся публікувати жодного пов'язаного з цим посилання, тому що в загальному підсумку – їх все ще занадто мало. Перш за все, такі повідомлення не означають, що якась із поставок вже дійшла до поля бою: навіть радіти цьому немає підстав, бо все одно надто мало і надто пізно.

Навпаки, це лише ще один привід для гіркої критики. Наприклад, після всіх чудових анонсів після "зустрічі в Рамштайні 20 січня", і всіх публічних стусанів, копняків і принижень Німеччини, і критики на адресу Шольца, виявилося, що всі дурники, які обіцяли Леопарди, не дотримуються своїх обіцянок, і – сюрприз, сюрприз – навіть М1 зі США не збираються найближчим часом прибувати в Україну. Як наслідок, тепер справа за Німеччиною та Польщею, які мають надати "танки"...

... Все це є природним результатом недалекоглядних, ситуативних і безсистемних рішень останніх 12 місяців щодо того, як підтримати Україну – підкріплених жадібними до сенсацій, але некомпетентними основними ЗМІ, репортажі яких, тим часом, нижче стандартів Russia Today. А потім люди дивуються, чому я називаю їх ідіотами...

А тепер зауважте: у цілому, і фактично, і незалежно від усіх російських протиправних дій і порушень усіх можливих міжнародних домовленостей, угод і договорів, ми – "колективний Захід" – все ще перебуваємо на рівні "будемо чи не будемо" (підтримувати Україну). Ми все ще знаходимося щонайменше за "милі" від того, щоб бути на 1000% впевненими, що Україна дійсно отримає все, що їй потрібно, вчасно і стільки, скільки потрібно (тобто незалежно від будь-яких можливих змін у наших урядах на майбутніх виборах); не кажучи вже про "світлові роки" від того, щоб подбати про те, щоб ЗСУ отримали високотехнологічну зброю, яка б дозволила їм вбивати всрф за "співвідношенням", яке дійсно необхідне для перемоги у цій війні (яке може бути десь від 20 до 1, від 100 до 1 або вище). Натомість, "ми" все ще обговорюємо, чи варто Україні отримувати західну зброю 30(+) річної давнини – на додачу до всього колишнього радянського мотлоху, який ми вже скинули на неї – і очікуємо, що вона ще й за це буде вдячна... і все ще використовуємо аутсорсинг: адже "дешевше" (читай вигідніше) відновити виробництво 122-мм снарядів у Костенеці в Болгарії, лише для прикладу...

Але ж: у нас є весь світовий час…

Повітряна/ракетна війна. ВКС залишаються "високоефективними" у своєму "наступі С-300": вони випускають по Україні близько десятка таких ракет на день: в середньому 6-7 з 12 несправні, а ті, що справно працюють, вбивають українських цивільних осіб...

ВКС завдали ще понад 50 ударів по цілях в районі Бахмута, а ПСУ – близько 13. Українська протиповітряна оборона заявила про збиття одного бойового гелікоптера Мі-24/35 і одного Су-25, але я не знайшов жодних доказів цього. Далекобійна артилерія ЗСУ, схоже, вразила ще два російські склади боєприпасів за 20-30 км за лінією фронту, але цього все одно було недостатньо, щоб сповільнити темп російських атак. Насправді, це навіть не сповільнило темпи, з якими всрф, тим часом, розгортає свої БПЛА "Ланцет" в районі Бахмута, наприклад.

Битва за Донбас. ЗСУ утримують свої позиції там, де це має найбільше значення

Куп'янськ. Вчора українська влада оголосила про часткову евакуацію місцевого населення. Першими виїжджають інваліди, люди похилого віку та діти. Рішення, схоже, ґрунтується на повідомленнях про велику концентрацію військ всрф на схід від міста, в тому числі 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, 18-ї мотострілецької дивізії та 27-ї гвардійської мотострілецької бригади.

Я завжди трохи "адвокат диявола", тому дозвольте нагадати вам, що багато місцевих жителів підтримують Пуддінга/росію і з нетерпінням чекають на їхнє "повернення". Такий висновок може бути неприємним і несправедливим по відношенню до тих українців з цієї та подібних областей, які не є проросійськи налаштованими, але це факт. Таким чином, безпечніше прибрати їх з дороги ще й для того, щоб вони не інформували ФСБ і ГРУ про те, що там робить ЗСУ.

Кремінна. Попри всі російські атаки в цьому районі за останні шість тижнів, і, наскільки мені відомо, ЗСУ тим часом де-факто контролює Діброву, а також південні околиці Кремінної. Дійсно, за даними Генштабу України, артилерія всрф змушена обстрілювати південно-західні райони міста. Мало що може бути настільки ж приємним у цій війні, як спостереження за всіма жахливими провалами таких "побитих" формувань всрф, як угруповання Центр.

Бахмут. Ситуація станом на вчорашній вечір була такою ж, як і напередодні, як показано на карті нижче. ЗСУ завершили відхід з позицій на схід (у Купера говориться на захід від річки, але це очевидно помилка – iPress) від річки Бахмутівка (судячи з усього, останньою переправлялася 93-я мехбригада); інші підрозділи повністю виведені з міста.

Це не означає, що весь Бахмут "впав" або що "росіяни прорвали українську оборону": насправді, всупереч повідомленням усіх можливих фанатів Пуддінга в соціальних мережах, навіть високо оцінених, самозакоханих "журналістів" австрійського національного мовника ORF, наприклад, гарнізон ЗСУ далеко не "повністю оточений". Те, що сталося в східному Бахмуті, було так званим "поетапним відходом", який триває вже з 28 лютого (як повідомлялося). Після того, як війська пішли, мости були підірвані. Звісно, "Вагнер" стверджує, що вже перетнув Бахмутівку, десь в районі Центрального ринку, але докази цього вони теж мають надати.

Станом на вчорашній вечір 3-й штурмовий, Грузинський легіон, 24-й мехкорпус, 80-а десантно-штурмова..., і це лише деякі з них, утримують свої позиції там, де це має найбільше значення. Наприклад, у Хромовому, в Іванівському, на південь від вулиці Корсунського, і на тому пагорбі над Кліщіївкою, як і в попередні дні. У ЗСУ насправді є ще один шлях у місто, про який згадувалося раніше, але давайте зупинимося на тому, що обидві дороги 0504 і 0506 залишаються "відкритими", навіть якщо вони перебувають під російськими обстрілами. Між іншим, тому що три артилерійські бригади ЗСУ, дислоковані в цьому районі (26-та, 40-ва і 43-тя), як і раніше, обмежені у витратах боєприпасів…

Озерянівка-Майорське. Кілька днів тому хтось запитав, "що там відбувається". Чіткого уявлення немає, бо обидві сторони говорять лише про обстріли. Але, здається, росіяни атакували з цього району (і Озерянівка, і Майорське знаходяться під контролем росії) на Торецьк, і в процесі були розбиті, як це видно тут.

Авдіївка. Останні 7-10 днів росіяни намагаються пройти комплекс укріплень ЗСУ на північ від Водяного та Опитного. За повідомленнями, вони зазнали значних втрат, які ще більше зросли, коли 53-тя мехбригада ЗСУ відбила механізовану атаку сепаратистів, приблизно 3-4 дні тому. Як завжди, "сепаратистські" були відносними, оскільки "сепаратистські підрозділи" були "доукомплектовані" мобіками з Мордовії та республіки Марій Ел, а також з Іркутська, які потім почали скаржитися на свої втрати. За чутками, у відповідь на їхні скарги всрф перегрупували їх і відправили на новий штурм. Тим не менш, у мене склалося враження, що вони тим часом подрібнилися приблизно на півдорозі до південної Авдіївки. Тобто, що ці розбірки також ось-ось досягнуть свого апогею.

Первомайське. Насправді, всрф навіть не убезпечили західну частину Водяного, а отже, залишаються далеко від Первомайського, до якого вони вперше підійшли у серпні минулого року... але ж вони "просуваються"... десь у цьому напрямку, як кажуть фанати Пуддінга.

Мар'їнка. росіяни все ще штурмують центр міста, все ще безуспішно, і все ще наступають на Побєду, далі на південь, все ще безуспішно.

Вугледар. протягом останнього тижня всрф перенаправили основну масу своїх атак далі на схід, у бік шахти "Південнодонбаська" – і продовжують марнувати власні сили та техніку у цьому процесі.

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Наостанок, щось на кшталт "моєї особистої нотатки", зокрема щодо Бахмута: у ЗСУ є багато тих, хто, схоже, переконаний, що план передбачав відхід з Бахмута "вже" близько 16 лютого. На їхню думку, відхід був відкладений з політичних причин, а також тому, що Сирський пообіцяв Зеленському, що утримає місто...

Не знаю, чи це правда, але мені здається, що чимало людей, які беруть у цьому участь, занадто закохані в себе: можливо, тому, що українська громадськість, коли їй доводиться приймати рішення, "скорочує шлях", завжди не довіряючи своїй олігархії, політикам і тим, хто приймає рішення, вона віддає перевагу "героям соціальних медіа" – наприклад, тому, що вони випускають багато відео, на яких вони "бомбардують росіян".

Якщо ви ще не знали про це, то, можливо, дізнаєтесь зараз: я не лише "дробарка партій", а й людина із "зіпсованою репутацією" та "дуже суперечливий". І, крім усього іншого, завдяки тому, що українці воюють так, як воюють, я "в безпеці" (поки що), і мені легко говорити... Так чи інакше, моя думка така: дозвольте нагадати всім, що з точки зору "я такий популярний у соціальних мережах" мені легко звинувачувати – прямо чи опосередковано – як "генералів-рєдісок", так і "заздрісних політиків".

Насправді, популярність повідомлень у соціальних мережах не є показником чиєїсь ефективності в бою. Наприклад, пілоти БПЛА ніколи не покажуть нам всі свої промахи і зрідка показують втрати своїх БПЛА. Більше того, вони не скажуть нам навіть скільки сотень БПЛА вони втратили в районі Бахмута лише за останні два місяці. Для порівняння: кожна помилка тих, хто приймає рішення, зазвичай стає очевидною досить швидко.

Без сумніву, винні політики: зрештою, вони самі себе "обрали" на ці посади, і саме на них лежить відповідальність за те, що вони не дослухалися до попереджень і не підготували Україну до цієї війни належним чином. Це вони змарнували останні п'ять-шість місяців, обговорюючи з НАТО "наступальні" озброєння (див. "F-16 і танки"), замість того, щоб подбати про те, щоб НАТО збільшило постачання БПЛА, важкого піхотного озброєння і, перш за все, боєприпасів (особливо артилерійських) і запасних частин до них.

І саме "генерали-рєдіски" повинні були, наприклад, розбудовувати оборону країни замість того, щоб відправляти на Донбас такі підрозділи, як, наприклад, 57-а мотострілецька, залишаючи такі місця, як, наприклад, Нова Каховка, відкритими для швидкого наступу росіян (і це в перший же день війни).

Саме сукупність таких помилок є причиною того, що ЗСУ зараз змушені звільняти так багато території України – або нести додаткові втрати живими і мертвими, намагаючись не дати ордам Пуддінга захопити і зруйнувати ще більше.

Їм – політикам і генералам – доведеться знайти спосіб переспати з усіма своїми невдачами.

"А саме", слід пам'ятати, що ні "політики", ні "генерали-рєдіски" не є нічим іншим, як звичайними людьми: людьми, "власне", такими ж, як і ми з вами, а отже, які регулярно помиляються в судженнях. Різниця полягає в тому, що їм доводиться тримати цілі нації разом, даючи копняків усім можливим ідіотам на Заході, щоб продовжувати поставки, або не давати гієнам Світового банку та подібних благородних інстанцій перетворити Україну на черговий гральний будинок як Гренаду після 1983 року, Панаму після 1989 року чи Афганістан після 2001 року (це вже робота Зеленського). Інші повинні тримати всі ЗСУ – і всіх їх маленьких Наполеонів, а також персонажів, які вважають ЗСУ зручним майданчиком для своїх політичних ігор, - разом, при цьому знаходячи спосіб розвалити Пуддінга (це робота Залужного і Сирського). І не слід забувати, що всі вони, плюс всі популярні оператори БПЛА, "тримаються на плаву" лише завдяки своїй "публічній популярності": таким чином, всі вони звісно ніколи не будуть хвалитися на публіці своїми невдачами.

Урок має бути очевидним: кожен з нас повинен залишатися тверезим і нікого не боготворити. Інакше ми закінчимо, як росіяни.

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