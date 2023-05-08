"Патріоти" проти "Кінжалів" чи демократія проти диктатур. Диктатури, як правило, неефективні у війні – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді шотландський дослідник війни Філліпс О'Брайен згадує про нещодавнє збиття російської вундервафлі "Кінжала" і нагадує, що західні "реалісти" зганьбилися, коли прогнозували швидку перемогу росії над Україною. Він також аналізує ситуацію з жахливими втратами росіян у Бахмуті та інцидент із дронами над кремлем, який він схильний розглядати як провокацію москви.

Лінія фронту не надто просунулася за останній тиждень, якщо взагалі просунулася. Але це не завадило їй розкрити багато чого про те, як і чому війна розвивалася саме так, і як може розвиватися в майбутньому. Найбільш показовою історією стало те, що українці збили одну з найсучасніших (і розхвалених) російських систем – гіперзвукову ракету "Кінжал", використовуючи американський протиракетний комплекс "Патріот", на якому вони тренувалися лише кілька місяців і який щойно був введений в експлуатацію.

"Кінжали" vs "Патріоти". Система має значення

Щоб зрозуміти, чому я вважаю це дійсно важливим, нам потрібно повернутися до 24 лютого 2022 року. На той момент провідні представники аналітичної спільноти стверджували, що Україні не варто надавати такі передові системи. Вважалося, що війна не триватиме достатньо довго, щоб вони мали значення; що Україна не зможе протистояти росії у звичайній війні; що знадобиться занадто багато часу, щоб українці навчилися користуватися ними тощо.

Такий аргумент, здавалося, ґрунтувався на загальному "реалістичному" сприйнятті того, як слід розуміти владу і війну. Для реалістів, таких як Джон Міршаймер, Стівен Волт та інших, політичні системи та внутрішня політика є відносно неважливими факторами поведінки держави. Міршаймер навіть дав таке визначення реалізму.

"Реалізм – це теорія, яка в основному говорить, що держави дбають про баланс сил понад усе. Держави хочуть переконатися, що вони мають якомога більше влади відносно інших великих держав. Це теорія, яка приділяє мало уваги окремим людям і внутрішній політиці".

У цьому баченні всі держави, незалежно від типу, постійно працюють над поліпшенням свого відносного становища у структурі влади, тому витрачати багато часу на роздуми про те, як поводяться різні політичні системи або окремі лідери, не так вже й важливо.

Як я вже давно говорив (і, сподіваюся, більшість моїх опублікованих досліджень це підтверджують), тип системи, що веде війну, насправді має величезне значення. Диктатури, як правило, неефективні і схильні до поклоніння лідерам, що призводить до дуже поганого прийняття стратегічних рішень. Сталін, Гітлер, Муссоліні та імператорська Японія – всі вони були серйозно обмежені тим, що були диктатурами у Другій світовій війні. З іншого боку, демократії можуть бути більш гнучкими і менш схильними до прийняття жахливих рішень, заснованих на примхах своїх лідерів, ніж диктатури. Вони також набагато частіше створюють більш досконалі збройні сили (частково тому, що не хочуть жертвувати своїм населенням, якщо це не потрібно).

Однією з речей, яка здавалася абсолютно контрінтуїтивною перед повномасштабним вторгненням путіна, було те, що російська система здавалася або відносно неважливою в оцінці того, як росіяни будуть воювати, або навіть у деяких випадках навіть позитивною. Це виглядало так, ніби створені диктатурою збройні сили слід розглядати як щось здатне компенсувати той факт, що росія є слабкою економічно або страждає від демографічної бомби сповільненої дії. Мабуть, ніхто не доводив першість російської військової могутності у створенні великої росії більше, ніж Майкл Кофман. До 2022 року він опублікував низку робіт, в яких стверджував, що російський занепад – це "міф" і що росія залишається військовою великою державою. Можливо, найвідомішою з них є "Міф про занепад росії".

Зрозуміло, що реалісти та аналітики, які не враховували вплив політичних систем і проводили час, обговорюючи росію як військову велику державу, припускали, що російські військові домінуватимуть над українськими, коли відбудеться повномасштабне вторгнення.

Звісно, цього не сталося.

Власне, ця війна показала, що тип режиму має дуже велике значення. І ми можемо бачити це, я б сказав, на прикладі "Кінжал-Патріот". По-перше, я не маю жодного уявлення про те, наскільки добре "Кінжал" насправді працює, але, здається, всі вихваляння путінських прислужників про те, що "Кінжал" буде дуже важко, якщо взагалі можливо, збити через його нібито високотехнологічні характеристики, були нісенітницею. Те, що українці змогли збити один із них системою, яку вони щойно вивчили, майже одразу після того, як привели цю систему в дію, показує, що "Кінжал" не міг бути такою дивовижною зброєю, як про неї говорили російські прихильники. Ми не повинні дивуватися – диктатури люблять хвалитися диво-зброєю, частково для того, щоб легітимізувати своє правління всередині країни, але також і для того, щоб залякати своїх опонентів. Зазвичай у цьому є великий елемент самообману і, схоже, путінська росія таки вдалася до нього.

Однак ще більш вражаючою, з іншого боку, була здатність українців навчитися керувати, а потім і збивати "Кінжал". Напередодні війни аналітична спільнота регулярно заявляла, що давати Україні сучасну зброю марно, оскільки вона не зможе нею скористатися. Роб Лі заявив британським парламентарям, що Україна не має жодних шансів у звичайній війні з росією, тому не варто надавати їй сучасні звичайні системи. Я писав про це у своєму щотижневому оновленні.

Це лише один приклад із багатьох. Можливо, найвідомішою була відверто безглузда стаття Самуеля Шарапа "Зброя Заходу нічого не змінить в Україні".

Одним із головних напрямків цих аргументів було те, що Україна не матиме часу, щоб навчитися керувати передовими західними системами (як-от "Патріот"). Багато в чому це, схоже, ґрунтувалося на поєднанні того, як швидко, на їхню думку, російські військові переможуть українців, і тривалого часу підготовки, який США зазвичай виділяють для такого обладнання.

Насправді ця війна показала, що демократична, цілеспрямована нація, така як Україна, може досягати цілей набагато швидше і ефективніше, ніж диктатура. Українці навчилися керувати "Патріотом" у рекордно короткий термін – всього за кілька місяців. США оголосили про те, що українці навчаються роботі з "Патріотом" лише в січні, і ось ми в травні, а система розгорнута і, очевидно, ефективно використовується.

Це дуже обнадійливий знак для України, яка рухається вперед у цій війні. Цей інцидент підкреслює недоліки, притаманні диктаторському способу ведення війни, і переваги демократії, що користується підтримкою суспільства. Нехай так триватиме і надалі.

Бахмут і російські втрати. Погрози Прігожина

Речник Національної безпеки США Джон Кірбі та Євгєній Пригожин, напевно, мають небагато спільного. Однак цього тижня вони були єдині в описі величезних втрат, яких зазнають росіяни у своїх відверто химерних спробах захопити місто Бахмут (одне з невеликих міст України до минулого року). Кірбі під час пресконференції зупинився на "жахливих, жахливих" втратах, яких зазнала росія, намагаючись захопити цей населений пункт.

Прігожин пішов ще далі і через кілька днів навіть зазнимкував себе на тлі тіл загиблих, як частину відверто дивного відео, де він погрожує вивести "Вагнер" із Бахмута. Я не буду давати посилання на відео з трупами (ви можете знайти його самі, якщо дійсно хочете це побачити), але ось тут він погрожує залишити Бахмут через втрати.

Це не є ознакою компетентної, добре керованої російської армії, яка знає, чого вона хоче і як це зробити. Те, що зробили українці, змусивши росіян боротися за Бахмут, створило навантаження саме на деякі з найбільших слабких місць російської армії – загальне командування, нездатність просуватися вперед без великих втрат тощо. Схоже, що структурно російська армія демонструє серйозні тріщини через битву за Бахмут.

Безпілотник атакує кремль. А хтось атакує Інститут вивчення війни

Увечері 3 травня сталося щось дуже дивне. Два, здавалося б, простих БПЛА з невеликим корисним навантаженням влучили в дах якоїсь кремлівської будівлі і завдали поверхневих пошкоджень.

Я не маю уявлення, що тут сталося. Це не виглядало як українська операція, тому у мене виникли сумніви, що це були вони, однак напевне я не знаю. Інші ідеї, які поширювалися, полягали в тому, що це була російська дисидентська група, яка намагалася збентежити уряд путіна, або що це була російська провокація під чужим прапором, покликана дати уряду прикриття для певного прискорення російських військових зусиль, тощо. Інститут вивчення війни (який на початку березня 2022 року був одним із перших аналітичних центрів, хто зрозумів, що російські збройні сили набагато слабші, ніж стверджувала аналітична спільнота) висловив думку, що це була російська провокація, і опублікував твіт чому.

З якихось причин цей твіт викликав у декого бажання наїхати на Інститут вивчення війни. Реакція здалася мені абсолютно непропорційною, і я висловився про це.

Слухайте, я не знаю, що, в біса, сталося (окрім того, що, здається, все вже закінчилося). Але я хотів би сказати, що з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Інститут вивчення війни виконав чудову і цінну роботу.

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