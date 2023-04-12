Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post

Продовжуємо знайомити із обговоренням візиту Макрона до Китаю із його прогинанням перед Сі, адже, як йшлося у попередніх матеріалах, мета москви та Пекіна – розвалити проукраїнську коаліцію задля послаблення наших союзників. Франція – досить потужна зброя в руках Китаю, аби досягти цієї мети (принаймні для гальмування прийняття рішень щодо підтримки України). Це доводить свіжа публікація у Washington Post, яка констатує: патякання Макрона вносить розкол в лави союзників. Стримування Китаю слабне. Але що робити із цією загрозою WP, на жаль, не пише.

"Після протестів проти непопулярної реформи пенсійної системи на батьківщині, французький президент Еммануель Макрон напоровся на обурення та критику від союзників за кордоном через його поїздку до Китаю і патякання про необхідність для Європи триматися подалі від США і Тайваню та інших питань", – йдеться у редакційній статті Washington Post.

Видання наголошує, що візит і його наслідки обурили політиків і аналітиків по обидва боки Атлантики, підкресливши розбіжності між американським і французьким підходами до Китаю та продемонструвавши розбіжності всередині Європейського Союзу – і, ймовірно, потішивши Пекін.

Триденний візит президента Франції до Китаю викликав здивування своїм напрочуд оптимістичним тоном, зважаючи на те, що Пекін досі не засудив війну росії в Україні. Під час цього візиту Макрон відповів на запитання видання Politico і французької щоденної газети Les Echos, в тому числі і на питання про позицію Європи щодо Тайваню.

"Питання, яке ми, європейці, ставимо собі, полягає в наступному: чи в наших інтересах активізовуватися, коли йдеться про Тайвань? Ні, – цитує його слова з інтерв'ю WP. – Найгірше – це думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського ритму і надмірної реакції Китаю". За словами Макрона, Європа ризикує бути "втягнутою в чужу кризу, і це заважає їй будувати стратегічну автономію". Він також заявив, що Європа ризикує стати "васалом" і що континент мусить зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара". WP зазначає, що всі ці слова французького президента – тези Пекіна.

Китай схвалив бачення Макрона щодо "стратегічної автономії", вказує Washington Post, розглядаючи цю концепцію як кийок, яким можна розділити Європу і США. Той факт, що висловлювання очільника Франції перегукуються з лінією Пекіна, за будь-яких обставин здивував би, але не зараз – у надто напружений час.

WP підкреслює, що після того, як Макрон залишив Гуанчжоу, Китай розпочав триденні бойові навчання з "блокади" Тайваню.

Видання також звертає увагу, що інтерв'ю для Politico було опубліковане наступного дня з незвичною редакційною приміткою, що французькі посадовці дали інтерв'ю за умови, що вони зможуть "вичитати" цитати, і вирізали матеріал, де французький президент "говорив більше відвертих речей про Тайвань і стратегічну автономію Європи". Але навіть у цьому "обрізаному" вигляді інтерв'ю швидко рознесли на друзки, коли аналітики розбирали слова Макрона і будували припущення про те, що не увійшло в повний текст.

"Чи справді Макрон вважає, що це не справа Європи, коли Китай намагається керувати світовим порядком, заснованим виключно на китайських інтересах і силі?", – запитав німецький парламентарій Норберт Реттген у своєму Twitter. Він переконаний, що "Макрону вдалося перетворити свою поїздку до Китаю на піар-хід для Сі та зовнішньополітичну катастрофу для Європи".

Джозеф де Век, автор німецькомовної книги про Макрона, сказав, що деякі європейські країни поділяють переконання французського президента, що Тайвань, на відміну від України, є віддаленою проблемою, але, як правило, уникають говорити про це публічно. За його словами, не варто про це заявляти відкрито, адже це дозволяє Сі враховувати, що Європа не буде реагувати надто жорстко, що послаблює стримування. Більше того, як вважає Век, на даний момент пріоритетом для кожного європейського політика має бути збереження залученості США та створення якомога сильнішого альянсу щодо України.

Хоча Макрон не відмовився від своїх слів, французькі чиновники і дипломати відреагували на це. Вони підкреслили, що позиція Франції щодо Тайваню не змінилася. "Франція і Європа завжди будуть близькими союзниками і партнерами США. Трансатлантичні відносини мають вирішальне значення і є основою світового міжнародного порядку. Концепція європейської стратегічної автономії є її частиною", – написала у Twitter заступниця посла Франції у США Орелі Бональ.

Натомість в адміністрації США зробили вигляд, що не помітили висловлювань Макрона, чи вирішили згладити ситуацію. Зокрема, як зазначає WP, у відповідь на запитання щодо позиції французського президента речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати і Франція мають "блискучу двосторонню співпрацю".

Як зазначає WP, репліками Макрона відразу ж скористалися у КНР. Для Китаю, занепокоєного жорсткою позицією Європи щодо країни, візит очільника Франції став гарною новиною, а його зауваження щодо Тайваню стали своєрідним меседжем. Англомовне китайське видання Global Times, підконтрольне Комуністичній партії, відоме своїм затятим націоналізмом, заявило, що коментарі Макрона про те, що ми не станемо "васалами", свідчать про "тривале вивчення і роздуми". Ця точка зору Китаю, йдеться в редакційній статті WP, репрезентативна для свідомих людей Європи.

Джерело: Washington Post

Між тим, сьогодні польські ЗМІ повідомили, що Франція нібито блокує рішення ЄС стосовно фінансування постачань боєприпасів для України, яке вимагає одностайності серед держав-членів. Йдеться про ухвалене у березні рішення про поставки в Україну боєприпасів на 2 млрд євро з Європейського фонду миру, яке треба ще задокументувати. Польське агентство PAP із посиланням на посадовця Євросоюзу пише, що Франція виступила проти того, аби відшкодування постачань боєприпасів зі складів держав-членів (на це має піти рівно половина від ухваленої суми) відбувалося за рахунок закупівель за межами ЄС.