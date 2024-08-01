Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense

У США опубліковано звіт Національної комісії з питань оборони, метою якого був перегляд Національної стратегії оборони держави. Окрім того, що Комісія визнала, що Сполучені Штати не мають достатніх та адекватних сил для протистояння альянсу росії та Китаю, вона рекомендує надати Україні зброї у значно більших масштабах і свободи використання інструментів для витіснення рф. На думку Комісії – це єдиний життєздатний спосіб протистояння москві.

Оборонна стратегія неактуальна. Що ще констатувала Комісія

Найсміливішою серед рекомендацій звіту є пропозиція про те, що він називає новою "Конструкцією сил на кількох театрах воєнних дій", яка має виправити нинішню, "застарілу" версію, пише видання Breaking Defense.

"Чинна Стратегія національної оборони Пентагону застаріла, американські збройні сили неналежним чином структуровані, а промислова база США "вкрай неадекватна" для протистояння подвійним загрозам з боку росії та Китаю", – йдеться у новому потужному офіційному огляді Національної комісії з питань оборони.

"Американська громадськість здебільшого не знає про небезпеки, з якими стикаються Сполучені Штати, або про витрати (фінансові та інші), необхідні для адекватної підготовки" до глобального конфлікту, – зазначається на першій сторінці остаточного звіту. Автори додають: "Терміново необхідний двопартійний "заклик до зброї", щоб Сполучені Штати могли здійснити основні зміни і значні інвестиції зараз, а не чекати наступного Перл-Гарбору або 11 вересня. Підтримка і рішучість американської громадськості є незамінними".

Комісія була створена відповідно до Закону про асигнування на національну оборону на 2022 фінансовий рік для перегляду Стратегії національної безпеки того року. Звіт двопартійного комісії, яку очолює колишня конгресвумен Палати представників Джейн Гарман, яка була високопоставленою членкинею Комітету з питань розвідки.

У інформаційному бюлетені, що супроводжує звіт, Гарман заявила: "Оборонна стратегія Міністерства оборони була написана до війни в Україні та на Близькому Сході та не враховує партнерство між Китаєм і росією. Вона є недостатньою для того, щоб відповісти на ці загрози. Ми рекомендуємо новий підхід, що поєднує американську армію з винахідливістю технологічного сектору; наш вплив через дипломатію та інвестиції; і стійкість американського народу".

Окрім викладення тривожної картини стану національної безпеки Америки, зазначає Breaking Defense, 114-сторінковий звіт пропонує низку рекомендацій для політиків у Білому домі, стратегів у Пентагоні і законодавців, які здебільшого дотримуються агресивного підходу "мати все і одразу". Найсміливішою серед пропозицій є заклик до створення "багатонаціональних збройних сил" на заміну нинішньої, "застарілої" версії.

"Комісія вважає, що Сполученим Штатам потрібен підхід до планування сил, який є одночасно глобальним і пріоритетним. ... Виключне зосередження на одному супротивнику або одному регіоні, як дехто пропонує, є фундаментально хибною відповіддю на глобальний характер викликів, що постають перед такими супротивниками, як Китай і росія, і на зростаючу співпрацю між супротивниками в різних регіонах", – йдеться у звіті.

"З огляду на це, підхід Сполучених Штатів до планування сил має бути пріоритетним, щоб ефективно і раціонально розподіляти обмежені ресурси, протистояти загрозам різного характеру і масштабу, а також забезпечити поєднання інструментів національної могутності США, пристосованих до конкретних стратегічних цілей", – говориться в документі.

Як зауважує Breaking Defense, висновок Комісії "відрізняється від концепції двох воєн, розробленої після Холодної війни для ведення окремих війн проти менш потужних держав-ізгоїв – по суті, однієї у Північно-Східній Азії і однієї на Близькому Сході" і "відображає партнерство рівних або майже рівних супротивників США, американську систему альянсів і необхідність діяти в глобальному масштабі".

Далі у звіті розглядаються зміни, які відбудуться у збройних силах, зокрема збільшення кількості кораблів і суднобудівної інфраструктури для ВМС та більш розосереджених супутників для Космічних сил. Він також підтримує прагнення ВПС створити винищувач наступного покоління для домінування в повітрі – проєкт з туманним майбутнім на даний момент, як зазначає видання.

Щодо Індо-Тихоокеанського театру, Комісія закликає до збільшення кількості підводних засобів – "особливо підводних човнів класу "Вірджинія", великих підводних суден без екіпажу", а також більшої кількості бомбардувальників дальнього радіусу дії і вогневих засобів дальнього радіусу дії.

"Комісія натхненна нещодавніми угодами з регіональними союзниками і партнерами щодо розширення доступу США", – йдеться у звіті. Втім, Комісія, як і раніше, занепокоєна недостатнім інвестуванням у нові й оновлені об'єкти в Першому і Другому острівних ланцюгах, а також відсутністю нових сил, розміщених на захід від Міжнародної лінії зміни дати.

У доповіді говориться, що в Європі Національна оборонна стратегія була неправа, назвавши росію, як це робили багато американських офіційних осіб, "гострою загрозою". Цей термін "недооцінює загрозу з боку росії, маючи на увазі, що вона є інтенсивною, але обмеженою за тривалістю". Натомість загроза з боку москви є "хронічною", "постійною і безперервною".

Щоб протистояти кремлю після його вторгнення в Україну, Комісія вважає, що "єдиним життєздатним способом дій є збільшення масштабу, можливостей і свободи використання матеріалів, що надаються Україні, щоб вона могла відтіснити росію".

Вона також закликає США "посилити свою передову присутність у Східній Європі – побудовану навколо бронетанкового корпусу і укомплектовану штабами, пожежними, протиповітряною обороною, бронетанковими, технічними і авіаційними підрозділами – для стримування російської агресії проти східного флангу НАТО".

"Зрештою, – йдеться в документі, – мета полягає в тому, щоб Європа взяла на себе більшу роль у забезпеченні своєї оборони за гарантованої і критично важливої підтримки з боку Сполучених Штатів". Зважаючи на можливість одночасного виникнення конфліктів, цілі сил і засобів, які розподіляються між європейськими членами Альянсу в рамках процесу оборонного планування НАТО, мають бути цілеспрямовано обрані таким чином, щоб зменшити надмірну залежність від Сполучених Штатів щодо ключових сил і засобів, які забезпечують оборону.

Слабкість оборонно-промислової бази. Треба негайно діяти

Коли йдеться про оборонно-промислову базу (ОПБ) США, зауважує Breaking Defense, у звіті не шкодують слів: "На сьогодні США мають ОПБ з надто малою кількістю людей, надто малою кількістю компаній, зменшенням і нестабільністю фінансової підтримки і недостатніми виробничими потужностями для задоволення потреб об'єднаних збройних сил як у мирний, так і у воєнний час".

У звіті особливо наголошується на слабкості промислової бази, коли йдеться про суднобудування для ВМС, а також зазначається, що здатність служби "будувати, обслуговувати і ремонтувати морські сили, яких вона потребує, є сумнівною".

У звіті критикуються деякі юридичні і бюрократичні бар'єри, зокрема ініціативи "Купуй американське", які "безпосередньо зменшують можливості союзників і партнерів брати участь в оборонному ринку", а також перешкоди в рамках Міжнародної угоди про торгівлю озброєннями (ITAR), що заважають союзницькій співпраці.

Серед численних рекомендацій, як зауважує Breaking Defense, Комісія просить законодавців працювати над зменшенням цих бар'єрів, щоб союзники могли легше робити внески в американську оборонно-промислову базу, а Пентагон міг активніше звертатися до своїх друзів за кордоном.

У звіті також рекомендується, що "продовжуючи розширювати виробництво існуючих боєприпасів, Міністерство оборони має інвестувати в нові боєприпаси і зброю, щоб не відставати від потреб бійців і розширювати промислову базу". Воно також "має фінансувати рекапіталізацію арсеналів і інвестувати в сучасне виробництво і подальше накопичення боєприпасів".

Звіт закликає Пентагон прискорити придбання нових технологій, вказуючи на його "візантійські системи досліджень і розробок (R&D) і закупівель, залежність від військової техніки, що існує десятиліттями, та культуру уникнення ризиків", хоча і називає Космічні сили, Відділ оборонних інновацій, Управління стратегічного капіталу та ініціативи заступниці міністра оборони Кетлін Хік "Реплікатор" як приклади незвичайної спритності.

В інформаційному бюлетені Комісія підсумовує своє бачення того, як Пентагон купує зброю: "Сполучені Штати повинні витрачати кошти більш ефективно і раціонально, щоб розбудовувати майбутні сили, а не увічнювати існуючі".

Загалом, як наголошує Breaking Defense, заступник голови Комісії посол та колишній заступник міністра оборони Ерік Едельман, сказав, що США "не можуть протистояти найбільшим загрозам з часів розпалу Холодної війни з найменшою армією за ціле покоління, історично низькими витратами на оборону й атрофованою промисловою базою".

"Стримування наших супротивників від розв'язання катастрофічної війни вимагає інвестицій і демонстрації здатності мобілізуватися зі швидкістю воєнного часу, а не зі швидкістю бюрократії", – зазначив Едельман.

Джерело: Breaking Defense