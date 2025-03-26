Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times

Британська The Times пояснює, як путін кепкував з усіх президентів США, намагаючись розвинути з ними відносини для просування своїх цілей. Після досвіду комунікації з путіним, деякі президенти кардинально негативно змінювали свою думку. Але цього, напевне, не станеться за Трампа, оскільки, за словами одного з колишніх високопосадовців КДБ, позитивне ставлення Трампа до путіна має значно вагоміші причини, які знаходяться в руках кремля.

Лідери США приходять і йдуть, а авторитарний лідер росії зберігає владу. За 25 років він намагався підлеститися, маніпулювати або обдурити п'ятьох американських президентів – від Клінтона до Трампа. Але, як стверджує Марк Беннет із The Times, перші кроки путіна з метою вплинути на дії американського лідера були зроблені ще тоді, коли він був маловідомим чиновником у Санкт-Петербурзі.

Як нагадує The Times, у 1996 році Клінтон прилетів до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з мером міста й політичним наставником путіна Анатолієм Собчаком. Під час цього швидкоплинного одноденного візиту Клінтона провезли вулицями міста у броньованому автомобілі, завели до ресторану без вікон і тримали якомога далі від звичайних людей.

"Наприкінці поїздки Клінтон повернувся на борт Air Force One, він був розбитий і сказав: "Це одна з найгірших зупинок у моєму житті, тому що я люблю спілкуватися з людьми", – згадував Строуб Телботт, який обіймав посаду заступника держсекретаря США за часів Клінтона.

Білл Клінтон був першим з п'яти президентів США, який вступив у двобій з путіним.

За словами Телботта, вперше він почув це ім'я, коли тодішній посол США в рф Джим Коллінз сказав: "Здається, я знаю, хто за це відповідальний. Це заступник мера, хтось на прізвище путін".

The Times зауважує, що мотив путіна ізолювати Клінтона від місцевих жителів був незрозумілим. Але як колишній офіцер розвідки, майбутній російський лідер мав би інстинктивно не довіряти Заходу. Під час служби в КДБ у Східній Німеччині путін мав, за його власними словами, вербувати контакти, які допомагали б йому отримувати інформацію про політичні партії та лідерів у країнах НАТО.

"Він дуже добре розуміє, як з'ясувати чийсь психологічний склад і маніпулювати людьми. Він дуже добре це вміє", – зазначила колишня радниця американських політиків з питань розвідки щодо росії Анджела Стент, яка зараз є старшою науковою співробітницею аналітичного Центру Брукінгса у Вашингтоні. "І чим довше він перебуває на посаді, тим краще у цьому розбирається. путін мав справу з американськими президентами, які здебільшого мають вкрай малий досвід роботи з росією і не дуже добре розуміють країну та культуру. І він може бути досить чарівним для них по-своєму", – переконує експертка.

Три з п'яти президентів США, які перебували на посаді за часів правління путіна – Білл Клінтон, Джордж Буш і Дональд Трамп – позитивно відгукувалися про свої відносини з ним. Клінтон ще 2013 року сказав, що у нього з путіним "дуже хороші, прямі взаємини", нагадує видання.

Думка Джорджа Буша про путіна змінювалася з часом.

Кажуть, що перед своїм обранням у 2000 році Джордж Буш у приватних розмовах назвав путіна холодним чуваком, але наступного року змінив свою думку під час американо-російського саміту. "Я подивився йому в очі. Вважаю, що він дуже прямий і гідний довіри", – сказав він після їхньої зустрічі у Словенії. Буш додав: "Я зміг відчути його душу: людина, глибоко віддана своїй країні й найкращим її інтересам ... він любить свою сім'ю. У нас багато спільних цінностей".

Буш – відроджений християнин, тож ймовірно, що на його враження про путіна вплинула розповідь російського президента про православний хрестик, подарований йому матір'ю. За словами путіна, це була єдина річ, яка вціліла під час пожежі в його будинку. Деякі з присутніх американських посадовців засумнівалися в достовірності цієї історії і задалися питанням, чи не був він ретельно розроблений, щоб сподобатися Бушу. "Бушу сподобалася ця оповідка. І я пам'ятаю, як сказала президенту: знаєте, я не дуже впевнена в цій історії", – зазначила пізніше Кондоліза Райс, яка на той час була радницею з національної безпеки.

Але, як зазначає The Times, колишній полковник КДБ Гєннадій Гудков, який приєднався до російського опозиційного руху майже 15 років тому, сказав, що досвід роботи путіна у радянській розвідці не надав би йому особливих навичок для розгортання операцій проти західних лідерів.

Підрозділ КДБ, до якого був направлений путін у 1980-х роках, проводив лише попереднє вивчення людей, які могли розглядатися як потенційні кандидати для вербування. Але йому було заборонено вступати у прямий контакт з потенційними інформаторами, а також проводити такі операції, як таємні висадки. Це була похмура і нудна робота. путін не був якимось яскравим, видатним співробітником КДБ, який здійснював хвацькі вербування або виконував якусь складну оперативну роботу.

"Я не думаю, що його досвід роботи в КДБ є визначальним чинником у його політичних чи переговорних здібностях. Набагато більше досвіду в цій сфері він отримав під час спілкування з кримінальним світом у Санкт-Петербурзі", – цитує The Times Гудкова.

путін описував свою роботу в КДБ як абсолютно рутинну. Проте немає сумнівів, що він ретельно готувався до зустрічей із західними чиновниками. У 1999 році, через три роки після того, як вперше почув ім'я путіна, Телботт поїхав на зустріч з ним до москви в його новій ролі голови Ради національної безпеки росії.

"У випадку зі мною, як і з іншими, путін хотів, щоб його відвідувач знав, що він зробив домашнє завдання напередодні зустрічі, прочитавши досьє, підготовлене розвідувальними службами, – пише Телботт у своїй книзі "Рука росії". – Він кілька разів згадав деталі мого інтересу до росії протягом багатьох років, наприклад, про поетів, яких я вивчав у Єлі та Оксфорді – Фьодора Тютчєва і Владіміра Маяковского".

Період правління путіна

Така ретельна підготовка, ймовірно, дасть путіну перевагу на переговорах з Трампом, який часто ігнорує брифінги власної розвідки й, схоже, готовий довіряти російському лідеру більше, ніж традиційним союзникам Вашингтона.

"Трамп вважає путіна своїм другом, – зазначив радник Трампа з питань національної безпеки під час його першого терміну Джон Болтон. – Але я не думаю, що путін вважає себе другом Трампа. На мою думку, путін вважає Трампа легкою здобиччю".

Як і багато інших, Гудков підозрює, що готовність Трампа стати на бік путіна в питаннях, що становлять життєво важливий інтерес для Заходу, може бути чимось більшим, наголошує британське видання.

"Трамп вперше відвідав росію у 1988 році. І я знаю багатьох росіян, які підтримують відносини з Трампом протягом десятиліть. Вони добре знають його як людину і як бізнесмена. Така фігура, як Трамп, безумовно, привернула б серйозну увагу російських спецслужб у 1990-х роках. Як потенційний кандидат для вербування він був майже ідеальним", – зазначив Гудков.

На відміну від своїх спроб зачарувати Клінтона та Буша, а також завоювати довіру Трампа, путін майже не намагався приховати свою неприязнь до Барака Обами і Джо Байдена, і це почуття, схоже, було взаємним. Якщо Буш казав, що зазирнув путіну в душу, то Байден стверджує, що сказав путіну в обличчя: "Я не думаю, що у вас є душа". За словами Байдена, російський президент відповів: "Ми розуміємо один одного". Байден також назвав путіна вбивцею, чим викликав гнів у москві.

Зустрічі Обами і путіна, як відомо, були холодними, навіть якщо обидва лідери іноді намагалися надати позитивного забарвлення відносинам між москвою і Вашингтоном. У 2016 році, під час свого другого терміну, Обама назвав путіна "не зовсім дурнем" – комплімент, який викликав здивування в росії. російська газета "Ізвєстія", вочевидь, так переймалася публікацією цієї фрази, що переклала її як "дуже розумний".

Як зазначає The Times, пізніше Буш пошкодував про свою початкову оцінку путіна. "Якби я подивився йому в очі наприкінці мого президентства, я б побачив щось інше. Він був заражений владою і жагою до грошей", – сказав він у Києві 2023 року.

Ставлення Клінтона до путіна також було не зовсім позитивним. Хоча він описував російського лідера як "розумного і вдумливого", він також точно передбачив, що колишній співробітник КДБ може врешті-решт "розчаруватися в демократії", згідно зі стенограмою розмови з Тоні Блером у 2000 році.

Оскільки Трамп змінює політику США щодо росії, важко передбачити, що може змусити американського лідера поставити під сумнів його "чудові стосунки" з путіним.

"Я не вірю, що путін поспішає закінчити війну в Україні, тому що, на мою думку, він вважає, що росія може перемогти більш рішуче, – зазначила експертка з питань розвідки Анджела Стент. – Але якщо він буде тягнути з цим довгий час, в якийсь момент Трамп, який хоче отримати Нобелівську премію миру і бути відомим як Великий миротворець, може розчаруватися і, можливо, накласти санкції на росію або зробити щось інше. Однак для цього, ймовірно, знадобиться багато часу".

Джерело: The Times