Перелом у війні росії проти України. Метою 2023 року має стати надання Києву зброї для завершення війні на умовах України – Financial Times

Український народ був у 2022 році для усього світу прикладом сили духу та стійкості. Він заслуговує на подвоєну підтримку у 2023 році. І підтримка ця має заключатися у наданні України зброї більшої дальності у значній кількості, аби мати найміцнішу позицію на переговорах з Кремлем, аби повернути Крим шляхом переговорів. Позицію редакції впливової британської газети Financial Times щодо війни росії проти України читайте у черговому перекладі iPress.

Десятки тисяч загинули. Мільйони перетворилися на біженців. Майже шоста частина території України залишається під російською окупацією. 2022 рік став роком повернення широкомасштабної війни до Європи, колиски двох глобальних конфліктів ХХ століття. Україна, на диво, вистояла як суверенна держава, і поки що вдалося уникнути катастрофічного поширення війни. Метою на 2023 рік має бути надання Києву всієї необхідної допомоги для завершення конфлікту – на його умовах.

Агресія владіміра путіна змінила світовий порядок. Вона об'єднала заможні демократії в солідарності з Києвом. Багато з них переглядають свою безпеку. Фінляндія і Швеція відмовилися від нейтралітету і шукають притулку в НАТО. Історична німецька партія Zeitenwende змінила свою оборонну обережність, пообіцявши 100 мільярдів євро на військову модернізацію.

Японія також скасовує шість десятиліть пацифізму і збільшує військові витрати, спрямовані на протидію загрозі з боку Китаю. Конфлікт в Україні привернув увагу до Тайваню як до потенційної точки зіткнення наддержав, хоча Сі Цзіньпін може взяти паузу через російську трясовину в Україні.

Хоч і трагічною ціною, але Україна вже здобула моральні та реальні перемоги. Вона вигнала російські війська від воріт Києва, витіснила їх з Харківської області та Херсона. Ані народна рішучість, ані функціонування держави не похитнули московські бомбардування. Конфлікт, який, по суті, триває з 2014 року, зміцнив українську ідентичність і національну свідомість.

Важливо, щоб Київ продовжував командувати на висоті, вимагаючи від своїх солдатів дотримуватися правил війни та уникаючи на відміну від Москви та її пропагандистів оспівування насильства та кровопролиття.

Непродуманий наступ путіна досяг протилежної мети. Його нібито могутня армія була принижена меншими, але більш рішучими і тактично підкованими силами його сусіда, яким допомогли західні ноу-хау і зброя. Його уявний реальний супротивник, НАТО, не звузився, а навпаки, відновився.

Успіхи України на полі бою не означають, що її союзники можуть послабити підтримку. Є ознаки того, що Москва планує новий наступ. Навіть якщо це не відбудеться, затяжна патова ситуація може зіграти на руку путіну. Для нього довгострокова дестабілізація України – це перемога.

Зараз також не час захоплюватися ідеєю припинення вогню або переговорів. Оскільки росія все ще контролює більшу частину чотирьох областей, які вона "анексувала" в жовтні, а також Крим і частини східного Донбасу, захоплені в 2014 році, умови для того, щоб Київ сів за стіл переговорів, є несприятливими.

Натомість союзники України повинні зробити все можливе для того, щоб забезпечити їй можливість відбити будь-який новий наступ і повернути собі більше території. Мета полягає в тому, щоб поставити Київ у таке становище, щоб він відчув себе здатним вести переговори, причому з якомога міцнішою позицією. Це означає бюджетну підтримку і прискорену фінансову допомогу у відновленні інфраструктури.

Це також означає більш досконалі оборонні озброєння, такі як система протиракетної оборони Patriot, яку зараз схвалив Вашингтон, і наступальні озброєння. Україні потрібні ракети більшої дальності, гелікоптери і танки. США та інші країни ухиляються від постачання такої зброї через побоювання, що вона може бути використана для ураження цілей в росії, що потенційно може спровокувати натівсько-російський конфлікт, або у спробі повернути Крим, що, як натякнув путін, може спровокувати ядерне протистояння.

Було б справедливо, якби Вашингтон у приватному порядку домовився з Києвом про правила застосування зброї, яку він надає. Але метою має бути відкинути росію принаймні на рубежі, що існували до 24 лютого. Повернення південних регіонів поставило б Київ на ударну дистанцію від Криму, що дало б йому сильну позицію на переговорах. Український народ був у 2022 році для усього світу прикладом сили духу та стійкості. Він заслуговує на подвоєну підтримку у 2023 році.