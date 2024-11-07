Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ

Американська преса після перемоги Трампа аналізує те, як він зміг перемогти, а також розмірковує, що чекає тепер на Америку та її союзників і ворогів у світі. Які страхи та очікування в США та у світі аналізували Wall Street Journal, Washington Post та New York Times.

Перемога Трампа. Яким чином

Американська консервативна ділова газета Wall Street Journal вважає, що занепокоєння американців рівнем вартості життя та питаннями нелегальної імміграції допомогло Дональду Трампу здобути вирішальну перемогу над віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Його повернення до Білого дому, на думку видання, безсумнівно змінить пріоритети Америки та її економічні відносини зі світом.

На думку WSJ, Трамп був на шляху до перемоги в штатах, де йшла боротьба, лідирував у народному голосуванні і перевершив свою попередню підтримку серед молоді та деяких груп меншин, таких як латиноамериканці. З Трампом на чолі списку республіканців партія також здобула більшість у Сенаті і виглядала такою, що може з невеликим відривом утримати владу в Палаті представників Конгресу.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп просив виборців подумати, чи було їм краще за його першого президентства, тоді як Гарріс намагалася дистанціюватися від непопулярного Байдена під час жорсткої і дорогої кампанії, яка оголила глибокі партійні розбіжності в країні. У своїй третій поспіль кампанії за Білий дім, підкреслює WSJ, Трамп часто вдавався до темної риторики і неодноразово погрожував розправою своїм політичним ворогам, прагнучи продемонструвати свою силу електорату, який жадає змін.

WSJ переконує, що ця перемога закріплює Трампа як історичну політичну фігуру, яка перемогла, незважаючи на зухвалість і необґрунтовані заяви про фальсифікацію виборів, що відштовхнули багатьох, і доводить, що його несподівана перемога у 2016 році над кандидатом від Демократичної партії Гілларі Клінтон не була випадковістю.

На думку видання, Трамп забезпечив собі перемогу, скориставшись сильною підтримкою в сільській Америці. Трамп також здобув значну підтримку серед виборців робітничого класу. Опитування AP VoteCast, в якому взяли участь понад 120 000 зареєстрованих виборців по всій країні, показало, що він отримав підтримку 55% виборців без вищої освіти. Це більше, ніж 51% у 2020 році, коли він змагався з Байденом.

Колись продемократична Washington Post стверджує, що Трамп отримав більшість у колегії виборщиків, зберігши перевагу серед чоловіків і білих виборців без вищої освіти, а також перевищив показники в історичних виборчих округах демократів, таких як латиноамериканці та молоді виборці.

Також видання нагадує, що вже будучи президентом, йому двічі було оголошено імпічмент, і він став першим колишнім президентом, якому було висунуто звинувачення і який був засуджений. Трамп, який обіймав посаду 45-го президента, тепер стає першим президентом, обраним на непослідовний термін з часів Гровера Клівленда в 1892 році.

Другий термін Трампа. На що чекати

Редакція WSJ в своїй колонці стверджує, що своєю вражаючою перемогою над Камалою Гарріс він завдячує особистій стійкості та невдачам Байдена. Він знову переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

Чи зможе Трамп керувати країною під час другого терміну більш успішно, ніж під час першого? На думку WSJ, контроль над Палатою представників залишався занадто вузьким, щоб говорити про це зараз. Але в Сенаті у нього буде робоча більшість від Республіканської партії, щонайменше 52 місця, а можливо, і 54. Це допоможе йому затвердити кандидатів на посади в уряді та суддів.

Втім йому доведеться ретельно обирати, оскільки його кандидатури повинні будуть пройти узгодження з так званим "кокусом Макконнелла". Мітч Макконнелл – сенатор від штату Кентуккі, який більше не буде лідером Республіканської партії і, ймовірно, не балотуватиметься на переобрання у 2026 році. Як зазначає видання, Макконел отримає свободу дій, не турбуючись про своїх прихильників на задній партійній лаві. У нього будуть союзники в особі сенаторів Сьюзан Коллінз, Лізи Мурковскі та, ймовірно, інших.

За словами WSJ, висунення на посаду генерального прокурора таких людей, як Джеффрі Кларк чи Кен Пакстон, не пройде. Його успішні номінанти першого терміну знали, як орієнтуватися у Вашингтоні, проводячи політику з обережністю, щоб перемогти опонентів у бюрократії та пресі. Йому потрібно більше Майків Помпео і Джинів Скаліасів.

Якщо Трамп зробить пріоритетом прагнення помститися своїм опонентам, редакція вважає, що він розтринькає політичний капітал і швидко втратить будь-яку добру волю, яку принесла йому перемога. Так само, якщо він зосередиться на тому, щоб відповідати кожному критику, який його ображає. "Ми розуміємо, що просити Трампа діяти стримано і з політичною витонченістю – це перемога надії над важким досвідом. Але він міг би задати правильний тон, пообіцявши помилувати Хантера Байдена після вступу на посаду і пообіцявши не переслідувати Джо Байдена", – зазначає редакція WSJ.

Основний політичний меседж екзитполів, на її думку, полягає в тому, що пан Трамп повинен чітко зосередити свою увагу на економічному зростанні. Він має повноваження скасувати мандат на електромобілі та кліматичні команди Закону про зниження інфляції.

Перш за все, йому потрібне зростання з низькою інфляцією, яке підвищує доходи, особливо для американських домогосподарств, які не мають акцій або власного житла. Продовження податкової реформи та дерегуляції 2017 року, що сприяють зростанню, буде мати вирішальне значення для розблокування інвестицій у бізнес.

Більшість других термінів зазнають невдачі, зауважує WSJ, але другий термін Трампа не схожий на жоден інший за більш ніж століття. Перефразовуючи відому політичну сентенцію демократа Рама Емануеля, було б жахливо змарнувати другий шанс.

На відміну від компліментарної колонки WSJ, New York Times, яка традиційно прихильна до демократів, опублікувала редакційну колонку про те, що "Америка робить небезпечний вибір".

На думку видання, протягом наступних чотирьох років американці повинні чітко усвідомлювати загрозу для нації та її законів, яка походитиме від 47-го президента, і бути готовими скористатися своїми правами для захисту країни, народу, законів, інституцій та цінностей, які роблять її сильною.

Не можна ігнорувати той факт, наголошує NYT, що мільйони американців проголосували за кандидата, якого навіть деякі з його найближчих прихильників визнають глибоко недосконалим – переконані, що він, швидше за все, змінить і вирішить те, що вони вважають нагальними проблемами нації: високі ціни, наплив іммігрантів, дірявий південний кордон і економічна політика, яка нерівномірно впливає на суспільство. Дехто віддав свій голос через глибоке незадоволення статус-кво, політикою чи станом американських інституцій у більш широкому сенсі.

Усім американцям тепер слід остерігатися нової адміністрації Трампа, яка, ймовірно, зробить своїм головним пріоритетом накопичення безконтрольної влади і покарання своїх уявних ворогів – і те, і інше пан Трамп неодноразово обіцяв зробити.

Наразі не може бути жодних ілюзій щодо того, ким є Дональд Трамп і як він має намір керувати країною, вважає видання. Він вже продемонстрував під час свого першого терміну і в роки після того, як залишив посаду, що він не поважає закон, не кажучи вже про цінності, норми і традиції демократії. Очолюючи найпотужнішу державу світу, він явно керується лише прагненням до влади і збереженням культу особи, який він вибудував навколо себе, пише NYT.

Трамп і його рух практично взяли під свій контроль Республіканську партію. Однак важливо також пам'ятати, що він не може балотуватися на наступний термін. З того дня, як він зайде в Білий дім, він буде, по суті, президентом-"кульгавою качкою". Конституція обмежує його двома термінами. Конгрес має повноваження, а для деяких амбітних республіканців, можливо, і політичний стимул –взяти курс на відхід від антидемократичного порядку денного Трампа, якщо він вирішить його дотримуватися.

Як зауважує NYT, найважливіша відповідальність лежить на всіх тих, хто служитиме в другій адміністрації Трампа. Протистояти Трампу можливо, і це обов'язок кожного американського державного службовця, коли це доречно, вважає видання.

Але, за його словами, остаточна відповідальність за забезпечення спадкоємності вічних цінностей Америки лежить на її виборцях. Ті, хто підтримав Трампа на цих виборах, повинні уважно спостерігати за його поведінкою на посаді, щоб зрозуміти, чи відповідає вона їхнім надіям і очікуванням, а якщо ні, то вони повинні висловити своє розчарування і проголосувати на проміжних виборах 2026 року і в 2028 році, щоб повернути країну на правильний курс.

Washington Post наголошує, що передвиборча кампанія Трампа була такою ж темною, як і будь-яка інша за останній час, сповнена образ, страху і клятв відплати, ворожою і такою, що розколює суспільство в самій своїй основі. Видання також переконане, що він принесе в Овальний кабінет обіцянки, які перевернуть державний устрій, зруйнують глобальні альянси і ще більше розірвуть країну на частини.

Його плани передбачають масову депортацію нелегальних іммігрантів, можливо, із залученням американських військових. Він пропонує 20-відсотковий тариф на всі імпортні товари, що означатиме підвищення цін для споживачів. Він обіцяє закінчити війну в Україні за один день, що може статися лише на умовах, вигідних росії і людині, якою він захоплюється – путіну. Він пропонує мінімальні запевнення в тому, що буде дотримуватися зобов'язань перед союзниками по НАТО.

Він пообіцяв відплату своїм супротивникам, яких він називає "внутрішніми ворогами". Він намагатиметься отримати контроль над Міністерством юстиції, щоб реалізувати цей та інші плани. Він помилує багатьох засуджених за напад на Капітолій 6 січня 2021 року. Він може в ім'я "осушення болота" розпочати атаку на виконавчу владу і кар'єрних державних службовців, які виконують роботу уряду.

Відлуння від результатів цих виборів, вважає Washington Post, буде почуте і відчуте по всьому світу, в іноземних столицях як союзників, так і супротивників. За жодними американськими виборами не спостерігали так пильно з-за кордону, як за цими. Трамп – це одночасно і відома величина, і непевний, часто нестабільний лідер. Під час свого першого терміну і після нього він налякав американських союзників і заприятелював з диктаторами, і ніщо не вказує на те, що під час його другого терміну підхід буде інакшим.

Трамп і кримінальні переслідування. Справи будуть закрити, питання лише чи всі

На думку NYT, Трамп може зняти з себе федеральні звинувачення. Його обрання на другий термін стало кульмінацією зухвалої та приголомшливо успішної юридичної стратегії, яка дозволила йому уникнути відповідальності за цілу низку висунутих проти нього звинувачень.

З цим погоджується і WP, яка стверджує, що коли Дональд Трамп здобув гучну перемогу на президентських виборах, чотири кримінальні справи проти нього почали свій шлях до закриття.

Низка звинувачень, висунутих протягом двох років Трампу, яких, здавалося б, достатньо для завершення кар'єри майже будь-якого політика, стала в його руках джерелом збору коштів і об'єднавчим гаслом, глибоким джерелом палива для його гніву і закликом вимагати відплати. Інтенсивність його кампанії живилася усвідомленням того, що його особиста свобода може бути поставлена на карту.

Видання нагадує, що він був звинувачений не один раз, а двічі за змову з метою зірвати вибори 2020 року. Його звинувачували у неправомірному поводженні з секретами національної безпеки та перешкоджанні. Його визнали винним у сексуальному насильстві та наклепі, а також у завищенні своїх статків. І він був визнаний винним у кримінальних звинуваченнях, що випливають з виплати грошей за мовчання порнозірці.

Однак протягом усього цього часу, судові процеси, здавалося, лише зміцнювали його підтримку. Як наслідок, після перемоги всі або багато судових процесів проти нього будуть відкладені або взагалі зірвані.

WP повідомляє, що перемога Трампа вже спонукала спеціального радника Джека Сміта почати обговорювати, як згорнути два федеральних переслідування новообраного президента. Одна справа звинувачує Трампа у зберіганні надсекретних документів після того, як він залишив Білий дім; інша – у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року.

У Нью-Йорку, де цього місяця суд штату має винести йому вирок у справі про відкупні, він вже дав зрозуміти, що має намір домагатися відстрочки, змусивши суд оцінити мудрість і конституційність призначення тюремного ув'язнення або випробувального терміну людині, яка збирається стати головнокомандувачем.

Менш зрозумілим є вплив його обрання на цивільні справи, з якими він стикається. Суд штату Нью-Йорк наклав на Трампа штраф у розмірі понад 450 мільйонів доларів за перебільшення вартості його бізнес-активів. А федеральний суд присяжних на Мангеттені зобов'язав його виплатити 83,3 мільйона доларів за наклеп на Е. Джин Керролл, нью-йоркську письменницю, чию розповідь про сексуальні домагання з боку Трампа десятиліття тому підтримав суд. Він оскаржує обидва рішення.

Історично Верховний суд захищав президентів від цивільних позовів, заснованих на їхніх офіційних діях, і суд у справі 6 січня працює над тим, щоб вирішити, до якої категорії віднести його роль. Однак суд дозволив подавати позови проти чинних президентів за приватні дії, такі як передбачувані сексуальні правопорушення.

Як підкреслює New York Times, успіх Трампа у використанні своєї кампанії як захисного щита не має аналогів у правовій та політичній історії і висвітлює багато способів, якими політика і правосуддя тісно, хоч і незручно, переплелися відтоді, як він уперше спробував стати президентом вісім років тому.

Глобальні наслідки президентства Трампа. Очікування та страхи обох таборів

За словами WSJ, союзники стурбовані президентством Трампа, оскільки авторитарна вісь кидає виклик порядку на чолі з США. Західні столиці готуються до змін у політиці Білого дому щодо торгівлі та безпеки на тлі поглиблення співпраці між Китаєм, росією, Іраном та Північною Кореєю.

Як зазначає видання, Трамп повертається до Білого дому в той час, як світ втягнутий у дві регіональні війни, що розширюються, суперники Америки об'єднуються в нову глобальну авторитарну вісь, а деякі з найближчих союзників США стурбовані наслідками його переобрання.

росія залучила Північну Корею до своєї майже трирічної війни в Україні, де вона повільно, але впевнено просувається вперед. Річна війна Ізраїлю з палестинським бойовим угрупуванням Хамас у секторі Газа переросла у вторгнення до Лівану і перший в історії прямий обмін ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном. Китай надає вирішальну економічну і політичну підтримку співпраці між Москвою, Пхеньяном і Тегераном, одночасно зміцнюючи власну армію для можливої війни за Тайвань.

При цьому Трамп заявив за кілька днів до виборів, що "в багатьох випадках наші союзники гірші за наших так званих ворогів". Він також повторив свою погрозу не захищати "за жодних обставин" від росії членів Організації Північноатлантичного договору, які "порушують" свої зобов'язання щодо забезпечення безпеки альянсу, нагадує WSJ.

NYT є ще більше категоричною. На її думку, перемога Трампа завершує епоху лідерства США після Другої світової війни. Лише чотири місяці тому президент Байден запросив союзників Америки по НАТО до Вашингтона на святкування 75-ї річниці їхнього альянсу – символу епохи американського глобального лідерства, який колись вважався наріжним каменем демократії та найкращим способом збереження миру між великими державами.

Трамп не приховував свого бажання спостерігати за руйнуванням цього світового порядку. Під час свого першого терміну він не знав, як це зробити, і його кроки наштовхувалися на протидію закоренілого істеблішменту.

Тепер він дав зрозуміти, що у нього є знання, мотивація і план. Якщо Трамп виконає обіцянки своєї передвиборчої кампанії, на зміну епосі переважно вільної торгівлі прийдуть тарифи, стверджує він, не згадуючи про те, що такий підхід спричинив Велику депресію.

WP своєю чергою зауважує, що європейці є одними з тих, хто найбільше хвилюється щодо другого президентства Трампа у світі. Незважаючи на високі обіцянки "Zeitenwende" – історичного перелому, зроблені канцлером Німеччини Олафом Шольцем після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Європа не розширила свої безпекові можливості майже настільки, наскільки це було б необхідно для самозахисту. Континент залишається сильно залежним від американського захисту, який більше не є гарантованим.

Зараз, коли підтримка Трампом європейської безпеки перебуває під великим сумнівом, Європа стоїть перед випробуванням, чи матиме вона політичну волю захистити своє майбутнє, що передбачає, у найближчій перспективі, запобігання перемозі росії в Україні.

"У певному сенсі, кращим варіантом для Європи було б, якби Трамп просто припинив американську військову допомогу Україні, заявивши, що це європейська проблема, і поставивши Європу перед її власною відповідальністю", – цитує NYT депутата від правоцентристської партії ХДС у Німеччині Норберта Реттґена. Набагато гірше для Європи було б, на його думку, якби Трамп насправді вирішив укласти угоду з путіним. "Така угода може бути досягнута лише за рахунок безпеки України, а отже, і Європи", – вважає він.

На думку NYT, деякі демократичні союзники все ще можуть потрапити під захист американської ядерної парасольки, але це буде більше питанням примх нового президента, ніж будь-яких договірних зобов'язань. Навіть якщо Сполучені Штати залишаються на папері одним з ключових членів Атлантичного альянсу, публічних роздумів Трампа про те, чи буде він виконувати договірні зобов'язання, які Вашингтон підписав у 1949 році, може бути достатньо, щоб роз'їсти цю інституцію зсередини.

Більше того, американська місія, яку Джордж Буш-молодший проголосив на своїй другій інавгурації майже два десятиліття тому, "шукати і підтримувати зростання демократичних рухів та інститутів у кожній нації та культурі", тепер офіційно завершилася.

Як зауважує WSJ, офіційні особи у Франції, Польщі та кількох інших європейських країнах занепокоєні тим, що Німеччина все більше схиляється до співпраці з Трампом щодо угоди, яка підірве суверенітет України. Адже Шольц позиціонує себе як "кандидата миру" напередодні національних виборів, які мають відбутися щонайпізніше наступного року. Проросійські крайні праві та крайні ліві партії в країні поглинають електоральну базу Шольца, а соціологічні опитування прогнозують, що правоцентристський ХДС повернеться до влади. Лідер ХДС Фрідріх Мерц був дещо більш яструбиним, заявивши, що за певних умов він схвалив би постачання Україні високоточних ракет дальнього радіусу дії Taurus, здатних завдати удару по росії, що Шольц неодноразово виключав.

Відвертий міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс цього тижня виступив у соціальних мережах, попередивши західних лідерів, що, намагаючись укласти угоду з росією, вони обирають ганьбу і матимуть війну.

Хоча одним із найближчих довірених осіб Трампа в Європі є прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступає проти допомоги Україні та за потепління відносин з росією, новообраний президент також налагодив тісні стосунки з консервативним президентом Польщі Анджеєм Дудою. На зустрічі з Дудою у квітні Трамп процитував слова Орбана про те, що росія завжди перемагала в сухопутних війнах, перемагаючи Гітлера і Наполеона, і тому розчавить Україну. Дуда поставив під сумнів ці слова, зазначивши, що росія досягала успіху лише тоді, коли її загарбували, і не має такого послужного списку непереможності, коли нападала на інші країни.

NYT наголошує, що за часів Байдена з'явилося нове партнерство між Австралією, Великою Британією і Сполученими Штатами, побудоване навколо майбутнього флоту атомних підводних човнів для стримування експансіоністського Китаю. Було розширено НАТО, відроджено відносини з Філіппінами та Індією, а також встановлено нове партнерство між Токіо і Сеулом, двома американськими союзниками.

Тепер питання полягає в тому, чи адаптує Трамп будь-які з цих змін, сприйнявши їх як свої власні. Перше випробування, як припускає NYT, відбудеться в Україні. Трамп і Джей Ді Венс регулярно натякали на припинення американської допомоги на десятки мільярдів доларів, і Трамп наполягав, що якби була "угода" лише щодо землі, війни ніколи б не сталося. Українські посадовці цілком очікують, що Трамп спробує нав'язати цю угоду – можливо, заявивши, що путін може залишити собі близько 20% території країни, яку він уже окупував.

Якщо Україна з цим погодиться, то це стане сигналом для всієї Європи, що всі міжнародні кордони можна обговорювати. І жоден іноземний лідер не буде спостерігати за цим більш уважно, ніж Сі Цзіньпін, який цілком може дійти висновку, що те, що спрацювало для путіна в Україні, спрацює для нього на Тайвані.

Що б він не обрав, зауважує NYT, Трамп виявить, що він опинився в набагато складнішій епосі, ніж чотири роки тому. Під час передвиборчої кампанії він жодним словом не обмовився про найбільшу зміну в геополітиці за останні кілька років: зростаюче і подекуди зловісне партнерство між росією і Китаєм.

Натомість, за словами WSJ, на Близькому Сході, на відміну від Європи, багато американських союзників і партнерів сповнені оптимізму або просто в захваті від перемоги Трампа. Маючи неоднозначну репутацію в галузі прав людини, багато з цих урядів сподіваються, що Вашингтон більше не читатиме їм нотацій.

Туреччина сподівається, що Трамп виведе американські війська з Сирії, залишивши там курдський анклав. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розраховує на підтримку Трампа в більш агресивних діях проти Ірану, тоді як саудівці та інші країни Перської затоки вважають, що Трамп надасть більш надійні гарантії їхньої власної безпеки. Багато хто в арабському світі також вважає, що Трамп – на відміну від президента Байдена – змусить Нетаньяху зменшити бойові дії в Газі.

Таким чином, Іран залишається єдиною великою близькосхідною державою, яка бачить у поверненні Трампа до Білого дому явну загрозу. Під час свого попереднього терміну Трамп санкціонував вбивство командира іранських сил Касема Сулеймані і вивів США з ядерної угоди, укладеної адміністрацією Обами.

WP своєю чергою прогнозує, що Ізраїль може бути підбадьорений розширенням війни на Близькому Сході. Трамп приватно він запропонував свою підтримку прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху в наступальних діях країни проти Хамасу в Газі і Хезболли в Лівані, закликавши його в нещодавньому зверненні "робити те, що ви повинні робити". Багато хто в Ізраїлі вітав рішення Трампа на першому терміні перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима і визнати Голанські висоти частиною Ізраїлю – рішення, які розлютили палестинців і перевернули десятиліття американської зовнішньої політики.

Також видання впевнене, що члени НАТО готуються до зменшення підтримки Альянсу з боку США. Європейські політики здебільшого не вірять, що Трамп піде з Європи, хоча його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон сказав, що "він ніколи не втрачав бажання піти". Але мало хто думає, що він збереже статус-кво. Трамп закликав до "фундаментальної переоцінки мети і місії НАТО" на цьому шляху. Тим часом, у Брюсселі члени НАТО непомітно перейшли до захисту організації від Трампа, підписавши десятирічні оборонні зобов'язання, збільшивши свої витрати на оборону і розробивши стратегію адаптації альянсу до скептика в Білому домі.

Окрім того, як зауважує WP, Європа занепокоєна допомогою Україні та потенційними поступками росії. І Трамп, і Джей Ді Венс, висловили глибокий скептицизм щодо фінансової допомоги Україні з боку США. Проте за зачиненими дверима багато хто в уряді Зеленського бачить у перемозі Трампа позитивний момент, скаржачись на те, що нинішній Білий дім надто обережно ставиться до уникнення ескалації у відносинах з росією і що їхні прохання про надання більш потужного озброєння та послаблення обмежень на його використання були відкладені або відхилені. Дехто, однак, визнав, що побоюється, що Трамп підштовхне Україну до територіальних поступок, проти яких категорично виступає адміністрація Зеленського, і що це призведе до нових розколів у Європі.

Китай готується до посилення конфлікту з США через торгівлю. На другий термін Трамп погрожує посилити заходи, які, на думку багатьох, можуть спровокувати глобальну торговельну війну. А Латинська Америка побоюється потенційно "найбільшої депортації в американській історії".

В Азії, як і в Європі, зазначає WSJ, ставка робиться на те, якої форми набуде друга адміністрація Трампа. Китайський колишній чиновник зазначив, що, незважаючи на присутність китайських яструбів в орбіті Трампа, на відміну від Байдена, він ніколи прямо не говорив, що США підуть на війну за Тайвань, і, швидше за все, прислухається до бізнес-лобі, яке прагне розрядки у відносинах з Китаєм. Колишній урядовець навів як доказ прагматизму Трампа у відносинах з Пекіном те, що він заборонив TikTok. Виконавчий директор Tesla і прихильник Трампа Ілон Маск також має значні інвестиції в Китаї.

Хоча чиновники Тайваню, Південної Кореї та Японії занепокоєні жорсткими тарифами, які потенційно можуть бути запроваджені, деякі з них також бачать нові можливості в президентстві Трампа. Радник з питань зовнішньої політики нового прем'єр-міністра Японії Сігеру Ісіба потрапив у заголовки газет цього місяця, заявивши в інтерв'ю виданню Daily Cyzo, що перемога Трампа нарешті дозволить Японії відновити суверенітет, обмежений після закінчення Другої світової війни, повернути контроль над більшою частиною японського повітряного простору і повернути землі, зайняті американськими військовими базами.