Джонатан Світ в американському виданні The Hill вкотре гостро критикують позицію адміністрації Байдена щодо дієвої допомоги Україні. Тим часом Україна ефективно нищить цілі в глибині росії власною зброєю. Автори вважають, що план перемоги України має слабку ланку. І це – США.

Ви сильні настільки, наскільки сильна ваша найслабша ланка, і для України такою ланкою швидко стають Сполучені Штати. Адміністрація Байдена продовжує ухилятися від відповіді на прохання України завдати ударів по військових об'єктах на території росії, які становлять "чітку і неминучу загрозу" Збройним силам України і цивільним населеним пунктам.

Червоні лінії стали проблемою Вашингтона і Брюсселя, а не президента України Володимира Зеленського та його генералітету. Сповнена рішучості вигнати російського окупанта з України і перемогти у війні, Україна перенесла боротьбу на російську землю.

Для досягнення своїх цілей Зеленський дедалі частіше звертається до ресурсів власної країни, причому з неабияким успіхом. Він також сміливо взяв на себе ініціативу, вторгнувшись у Курську область на південному заході росії, при спротиві багатьох.

Близьке оточення Зеленського, включно з генералом Валерієм Залужним, колишнім командувачем, який зараз є послом України в Лондоні, застерігало від цього. Еміль Ішкулов був звільнений з посади командира 80-ї десантно-штурмової бригади України після того, як виступив проти наступальної операції Зеленського на Курській дузі.

Радники президента Байдена з питань національної безпеки, які не схильні до ризику, зокрема Джейк Салліван, державний секретар Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін, були вражені. Вони, ймовірно, також вважали Курськ червоною лінією.

Проте українські військові продовжують розширювати свої позиції в Курську. За оцінками українського генерала Олександра Сирського, зараз Україна контролює понад 1000 квадратних кілометрів російської території. Це змусило Кремль передислокувати сили для протидії вторгненню, що забезпечило певне полегшення для українських захисників на Донбасі та в Покровську.

Маневр, однак, не є сильною стороною росії. У міру того, як кремлівські війська передислоковуються, їхні колони стають вигідними мішенями для української артилерії та ударних безпілотників. На російських автошляхах і залізницях, що ведуть до Курська, почалися удари на ураження.

Наразі путін залишається незворушним. Його війська продовжують наступати на Донбасі. І в міру просування їхні втрати зростають до 1 000 осіб на день. Вражаючі 70 000 були вбиті або поранені в період з травня по червень, а з лютого 2022 року – 645 150.

путін, схоже, сповнений рішучості продовжувати годувати українську м'ясорубку. 16 вересня він підписав указ про збільшення загальної чисельності російської армії на 180 000 солдатів.

Зеленський відреагував миттєво. Через два дні він завдав удару по центру тяжіння російської армії: артилерії через склади боєприпасів. Безпілотники українського виробництва завдали удару по складу боєприпасів у Тверській області росії. Склад, розташований у місті Торопець, знаходиться приблизно в 240 милях на захід від Москви і в 300 милях від українського кордону.

На складі зберігалися тактичні ракети "Іскандер", ракетні комплекси "Точка-У", планерні бомби, ракети ППО (С-300 і С-400), реактивні системи залпового вогню "Град" та артилерійські боєприпаси. За словами представника Міністерства оборони України, там також знаходилися північнокорейські балістичні ракети КН-23, які були використані для обстрілу та вбивства українських цивільних осіб.

Вибух у Торопці та сплеск теплової активності були зафіксовані супутниками NASA. За оцінками, було знищено 750 000 снарядів, що еквівалентно двом-трьом місячним запасам російських військ.

Байдену варто взяти це на замітку: заборона – це добре. Ракетна система Patriot, передовий зенітно-ракетний комплекс і всі інші засоби протиповітряної оборони, надані Україні, є дуже важливими. Але знищення боєприпасів на російських складах боєприпасів є набагато кращим стратегічним курсом дій.

За ударом безпілотника послідували удари по складах боєприпасів у Тихорецьку та Октябрському. Тихорецький склад боєприпасів є одним з трьох найбільших в росії. Арсенал в Октябрську належить Головному артилерійському управлінню. За повідомленнями, на об'єкті перебував потяг постачання, який доставив щонайменше 2 000 тонн боєприпасів, включаючи північнокорейські балістичні ракети.

Інновації, винахідливість і винахідливість у вигляді вітчизняних озброєнь надали Україні певну оперативну перевагу, необхідну для того, щоб перешкодити росії завдати удару по українських населених пунктах. Україна продемонструвала, що ураження цілей в глибині території росії цілком відповідає її можливостям і намірам.

Модернізована ракета "Нептун" і новий ракетний комплекс "Паляниця" стали обраною Україною зброєю глибоких ударів. Удар по складу боєприпасів у Торопці легко перевищив дальність дії ATACMS (190 миль); британські крилаті ракети Storm Shadow і французькі крилаті ракети повітряного базування SCALP мають дальність дії лише 155 миль.

Але Україна завдає ударів не лише по складах боєприпасів – вона завдає ударів по російських авіабазах, морських портах, нафтопереробних заводах, складальних цехах і урядових об'єктах по всій території росії.

путіну це не подобається. 12 вересня він попередив США і НАТО, що розгляне схвалення планів, що дозволять Києву завдавати ударів по цілях на території росії ракетами Заходу, як рівнозначне безпосередньому вступу НАТО у війну, заявивши: "Це означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни воюють з росією".

Незважаючи на це, він, здається, не має жодних проблем із запуском північнокорейських та іранських балістичних ракет вглиб України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков додав, що відповідь росії "буде адекватною", знову маючи на увазі ядерний варіант. Ця погроза трохи втратила свій блиск 21 вересня, коли випробувальний запуск російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", призначений для демонстрації російського ядерного потенціалу, зазнав "катастрофічної невдачі" на стартовому майданчику на російському полігоні в Плесецьку.

Проте Байден вже поступився. Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі пояснив: "Наша позиція щодо надання Україні можливостей для нанесення ударів на великі відстані всередині росії не змінилася, і я б не очікував якихось серйозних заяв з цього приводу за підсумками дискусій – принаймні, не з нашого боку".

Зеленський повернувся до Нью-Йорка. Він виступив на Генеральній Асамблеї ООН 20 вересня, закликавши представників країн об'єднатися проти російської агресії, наголосивши на необхідності миру та територіальній цілісності України. Пізніше він представить Байдену свій план перемоги.

Україна не може виграти цю війну без здатності перехоплювати російські війська та їхню техніку до того, як вони з'являться на полі бою в Україні, і виводити з ладу російську військову машину здалеку, використовуючи балістичні ракети і планерні бомби.

Навіть якщо Україна вбиватиме або знешкоджуватиме 1000 російських солдатів щодня в Україні, це не вплине на війну, якщо росія зможе просто перезавантажитися наступного дня. Україна повинна бути здатна зупинити цей потік, і високоточна зброя глибокого ураження надає таку можливість.

Війна просто не може бути стримана в межах кордонів України. Українські військові не можуть захистити свій шлях до перемоги. У Зеленського є дієвий, переможний план, як перенести війну на територію росії, але він потребує американської підтримки.

Джерело: The Hill