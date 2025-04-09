Перемога в промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI

Експерти Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI) Олександр Данилюк та Джек Вотлінг підготували ґрунтовний аналіз підготовки промисловості росії, України та Європи до тривалої війни. У першій частині – стисле резюме як росія підготувалася до того, щоб її промисловість забезпечувала ведення війни на виснаження проти України та її союзників з НАТО.

В умовах, коли Європа повинна бути здатна стримувати росію в умовах зменшення підтримки з боку США, повномасштабне вторгнення росії в Україну має стимулювати значні зусилля, спрямовані на подолання того, що було продемонстровано як явно неадекватна оборонно-промислова база.

Тривалі війни виграє та сторона, яка здатна генерувати нові, конкурентоспроможно підготовлені сили та озброєння, якими вони оснащені та підтримуються. Здатність генерувати другий і третій ешелон сил є важливим аспектом стримувальної позиції держави.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну російська оборонна промисловість змогла значно збільшити оборонне виробництво. Україна також досягла цього, хоча й у меншій мірі. Європейські члени НАТО, тим часом, зіткнулися з суттєвими проблемами у розширенні оборонно-промислового виробництва, незважаючи на достатню кількість коштів.

По-перше, росія мала добре розроблений план військово-промислової мобілізації, який вона реалізувала на ранніх етапах війни. Україна не мала такого добре розробленого плану, але могла спиратися на радянську спадщину для відновлення промислового потенціалу. Європа тим часом не мала ані плану, ані даних, на основі яких можна було б його побудувати; це зробило інвестиції в оборонне виробництво неефективними.

По-друге, росія та Україна підтримували високоцентралізований рівень координації своїх оборонних галузей і розуміли ланцюги поставок для забезпечення відносно узгодженої організації інвестицій. Європа натомість не мала контролю та могла лише стимулювати промисловість, тоді як урядам і промисловості бракувало розуміння власних ланцюгів поставок, що призвело до масивної внутрішньої конкуренції та нерівномірного розширення.

По-третє, хоча росія і досягла набагато ефективнішої військово-промислової мобілізації, це обійшлося набагато дорожче, ніж зазвичай визнається. росія не лише розширила оборонні витрати, але й перенаправила гроші з інших бюджетів для розширення військово-промислової рекапіталізації та надала кредити оборонним компаніям для забезпечення швидкого росту. Це створить проблеми в середньостроковій перспективі. Нерозумно очікувати від Європи, яка не перебуває у стані війни, мобілізації інвестицій на порівнянний рівень. Однак фрагментація європейського ринку оборони означала, що гроші витрачаються дуже неефективно. Більша європейська координація витрат могла б покращити віддачу від інвестицій.

Регуляторне середовище в росії та Україні не слід представляти як модель. В Україні регулювання основних оборонних галузей призвело до появи великої нерегульованої нетрадиційної оборонної екосистеми. У росії практики є очевидно небезпечними й часто призводять до аварій. В Європі, однак, тягар регулювання часто є самодеструктивним, підвищуючи вартість і сповільнюючи виробництво обладнання. Стимули для накопичення обладнання та прийняття ризиків, тим часом, викривлені таким чином, що призводять до системних провалів політики. Регуляторна реформа та гармонізація для тестування, закупівлі, зберігання та транспортування оборонних матеріалів є необхідними.

У середовищі, де Європа повинна бути здатною стримувати росію з меншою підтримкою США, повномасштабне вторгнення росії в Україну має спонукати до значних зусиль з вирішення проблеми явно неадекватної оборонно-промислової бази.

Військово-промислова мобілізація росії

Початковий план вторгнення росії в Україну передбачав швидку 10-денну військову операцію з подальшою консолідацією впродовж кількох місяців, не передбачаючи значних витрат боєприпасів чи втрат техніки. Тому промислова мобілізація не була частиною початкового запуску "спеціальної військової операції".

Коли цей план провалився, росія виявила, що використовує більше боєприпасів і втрачає більше техніки, ніж може виробити. До березня 2022 року різні російські міністерства рекомендували розпочати мобілізацію як особового складу, так і оборонної промисловості. Хоча Кремль спочатку відкладав мобілізацію особового складу, з розширенням конфлікту він перейшов до частково мобілізованої воєнної економіки.

Ключові моменти російської промислової мобілізації:

росія вирішила вести війну на виснаження, зробивши ставку на те, що Україна і західні партнери з часом не зможуть підтримувати необхідний рівень фінансування.

Кремль припускав, що його супротивники не зможуть ефективно трансформувати фінансові ресурси в зброю через деградацію промислового потенціалу.

Хоча увага була зосереджена на можливій мобілізації особового складу як індикаторі готовності росії до тривалого конфлікту, промислова мобілізація вже відбувалася за кілька місяців до офіційного указу про мобілізацію особового складу від 21 вересня 2022 року.

росія мала детальний, заздалегідь розроблений план промислової мобілізації як частину свого військового планування, в тому числі заздалегідь розроблене законодавство для забезпечення військово-промислової експансії.

Більшість оцінок здатності росії вести війну не враховували її промисловий потенціал для виробництва нового обладнання, зосереджуючись на тому, як довго вистачить наявних запасів.

Коли путін активував ці плани промислової мобілізації, росія фактично перейшла до ведення затяжної війни.

У документі зазначається, що російський підхід до промислової мобілізації включав законодавчі, фінансові та промислові зміни, спрямовані на підтримку тривалого конфлікту.

Процес мобілізації російської оборонної промисловості

росія розпочала офіційну промислову мобілізацію 6 липня 2022 року, під час наступу на Донбасі, через заздалегідь підготовлені законодавчі зміни, які запровадили елементи воєнної економіки. Ці законодавчі зміни надали уряду повноваження, аби:

активувати всі мобілізаційні потужності, включно з законсервованими промисловими об'єктами;

використовувати стратегічні матеріальні ресурси з державного резерву;

обмежити трудові права в оборонних організаціях (12-годинний робочий день, робота у вихідні, скорочена відпустка);

примушувати приймати державне оборонне замовлення;

обходити тендерні процедури для отримання оборонних замовлень;

розширити державне регулювання цін на оборонні закупівлі.

Ключові аспекти оборонно-промислової бази росії:

приблизно 1 400 підприємств, зареєстрованих в оборонній промисловості, більшість з яких є державними;

4,5 мільйона осіб (що охоплює близько 10% населення росії) пов'язані з оборонною промисловістю;

основні державні корпорації, такі як Ростех (виконує 40% оборонних замовлень), Роскосмос і Росатом, відіграють вирішальну роль.

Помітні зрушення

Попри втрату експортних ринків, оборонні корпорації продемонстрували значне зростання доходів завдяки збільшенню внутрішніх військових замовлень.

Компанії, які традиційно вважалися цивільними (космічне агентство "Роскосмос", ядерна корпорація "Росатом"), розширили свою роль у військовому виробництві. Ці нібито цивільні організації стали для росії каналами отримання спеціалізованих компонентів для виробництва складних видів озброєнь.

російська академія наук отримала вказівку зосередитися на оборонних дослідженнях. Включно зі стратегіями розширення робочої сили:

використання студентів останніх курсів університетів та учнів технікумів;

використання праці ув'язнених (34 000 засуджених станом на травень 2024 року, планується збільшення до 80 000 до 2025 року);

плани примусової мобілізації робочої сили;

обмежене використання праці іммігрантів.

Оптимізовано систему військового ремонту:

відновлення майстерень з ремонту техніки;

інтеграція промислових процесів з військовими частинами;

лише 7% пошкодженої техніки відправляється на спеціалізовані підприємства;

66% відремонтовано військовими ремонтними підрозділами та 22% польовими бригадами.

Фінансова мобілізація росії на оборону

У цьому розділі дослідження розглядається, як росія фінансує свою розширену оборонну промисловість, і підкреслюється, що традиційний аналіз значно недооцінює російські оборонні витрати.

Традиційне порівняння оборонного бюджету росії (52 млрд доларів у 2024 році) із західними країнами в доларовому еквіваленті вводить в оману, оскільки ця цифра приблизно в 15 разів менша за оборонний бюджет США і порівнянна з бюджетом Великої Британії чи Франції, незважаючи на те, що росія утримує більші війська і розширює виробництво.

Якщо вимірювати за паритетом купівельної спроможності, то російські оборонні витрати є значно вищими й більше відповідають спостережуваним результатам.

Загальний обсяг російського фінансування на оборону, безпеку і розвідку у 2024 році сягнув приблизно 150 млрд дол., при цьому оборона становить близько 38,6% загального бюджету і 6,7% ВВП росії.

Витрати на безпеку та розвідку дедалі більше сприяють безпосередньому веденню бойових дій: на окупованих українських територіях діють понад 25 000 військовослужбовців Росгвардії зі значною кількістю військової техніки, а ФСБ розгорнула потужну контррозвідувальну присутність.

росія запровадила унікальні механізми фінансування через банківські кредити, насамперед через Промсвязьбанк (ПСБ), який у 2019 році був визначений банком підтримки оборонної промисловості. Оборонні підприємства отримують цільові кредити за пільговими ставками (5-6% проти звичайних 18-19%), а різницю покривають державні субсидії.

Значні кошти на оборону надходять з нібито цивільних статей бюджету, зокрема:

космічні та ядерні енергетичні програми (~1 млрд доларів на рік);

електронна та радіоелектронна промисловість (> $2 млрд на рік);

науково-технічний розвиток (~$15 млрд/рік);

економічний розвиток та інновації (> $4,2 млрд на 2022-24 роки);

розвиток промисловості (>$7 млрд у 2024 році);

розвиток авіаційної промисловості (~$10 млрд до 2030 року).

Централізований процес планування в Адміністрації Президента координує інвестиції з цих бюджетних статей на підтримку оборонної промисловості через верстатобудування, навчання, логістику та інші витрати.

російський уряд засекретив інформацію про реалізацію багатьох з цих програм, вказавши на їхнє оборонне застосування.

Розширення оборонного виробництва в росії

Оборонна промисловість росії значно збільшила обсяги виробництва завдяки ефективному впровадженню мобілізаційної стратегії.

Виробничий підхід:

росія прийняла стратегію, що базується на тому, щоб пережити Україну та її партнерів, з промисловими цілями, встановленими на основі очікуваного виробництва НАТО;

оборонні підприємства почали працювати в три зміни, шість днів на тиждень;

на кінець 2022 року російські експерти вважали, що вони на чотири місяці випередили Захід у налагодженні виробництва озброєнь.

Розширення виробничих потужностей:

значні інвестиції в нові виробничі потужності;

супутникові знімки свідчать про розширення існуючих оборонних підприємств і будівництво нових;

створення 520 000 нових робочих місць в оборонній промисловості протягом перших 18 місяців вторгнення;

значні інвестиції в оновлення та розширення промислових підприємств (наприклад, майже 1 мільярд доларів лише в Татарстані у 2024 році).

Фокус на військово-економічній ефективності:

акцент на максимізації "шкоди, завданої об'єктам противника при певних витратах матеріальних ресурсів";

надання переваги більш дешевим озброєнням масового виробництва та відновленню/модернізації наявної техніки;

з 2100 танків, поставлених у 2023 році, лише 210 були новими, більшість – відновлені або модернізовані радянські зразки;

розробка економічно ефективних рішень на кшталт комплектів керованих авіаційних бомб (ККАБ) для переобладнання звичайних бомб.

Незалежність хімічного виробництва:

значні інвестиції у "спеціальну хімію" (вибухівка, ракетне паливо тощо);

розвиток альтернативних технологій для зменшення залежності від імпорту (наприклад, виробництво нітроцелюлози з деревини та льону, а не бавовни).

У звіті робиться висновок, що оборонно-промислова політика росії характеризується високою узгодженістю завдяки екстенсивному плануванню, централізованому контролю, елементам військової економіки, наявності вільних коштів, залученню банківських кредитів, високому рівню інвестицій, орієнтації на економічно ефективне масове виробництво і скороченню витрат на робочу силу за рахунок часткової мобілізації. Хоча така політика створює ризик довгострокової економічної нестабільності, вона дозволяє росії підтримувати великомасштабне виробництво військової техніки протягом тривалого періоду.

Джерело: RUSI