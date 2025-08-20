Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер

Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер на сторінках Центру аналізу європейської політики ділиться міркуваннями про те, що означають нещодавні зустрічі Трампа з путіним, Зеленським та європейськими лідерами, про санкції, гарантії безпеки для України та перспективи переговорів між Україною і росією.

Чого Україна досягла завдяки візиту президента Зеленського до Білого дому?

Досягнення можуть видаватися скромними, однак вони важливі. Насамперед зустріч із Трампом пройшла успішно і продемонструвала трансатлантичну єдність між США, Україною та Європою. Вкрай важливо, що на Україну не тиснули з вимогою територіальних поступок; натомість це питання перенесено на майбутню зустріч Зеленського з путіним. Зеленський отримав підтримку президента Трампа для прямих переговорів із путіним, аби завершити війну. Це позитив.

Втім, це ще не означає завершення війни, припинення агресії з боку путіна, виведення російських військ з української території чи повернення викрадених українських дітей. Поки що цього не сталося. Водночас вдалося уникнути низки потенційно негативних сценаріїв, а трансатлантична єдність, що має ключове значення, фактично посилилася.

Безпосереднього впливу візиту Зеленського до Білого дому на результати саміту Трампа й путіна на Алясці наразі не видно. Під час п’ятничної зустрічі з путіним Трамп відхилив ідею негайного припинення вогню, до якого сам закликав упродовж шести місяців. путін не відступив від жодної зі своїх максималістських вимог, що включають збереження всієї захопленої української території, і висунув нові — аби Україна віддала ще більше. Він також уникнув жорстких заходів США у вигляді санкцій чи мит. Іншими словами, путін знову пройшов крізь краплі дощу, не взявши на себе зобов’язань. Отже, на двосторонню зустріч із Зеленським або тристоронню із Зеленським і Трампом він заходить із тими самими максималістськими вимогами, що очевидно неприйнятно для Зеленського, українського суспільства та наших європейських союзників.

Це не може стати основою для справжньої угоди. Президент Трамп може справедливо стверджувати, що він створив рамку для переговорів: відома максималістська позиція путіна і те, що є прийнятним для України та європейців. Тепер мають іти переговори. Це логічний підхід, однак для реального результату путіну доведеться зробити значно більше. Ймовірніше, він удаватиметься до маневрів, а не до кроків назустріч домовленості.

Дипломатичний тиск, військова підтримка та санкції

путін показав, що здатний керувати витратами, які наклав Захід. Тому США та Європі варто зосередитися на двох ключових напрямах, щоб підвищити шанси на відмову росії від агресивних намірів.

По-перше, забезпечити надійний, видимий і відомий канал військової підтримки України, щоби американська зброя та боєприпаси, а також поставки від європейських союзників і партнерів надходили безперебійно. Україні потрібні засоби для самооборони, посилення ППО та ураження ліній зв’язку росії. Це критично. Трамп дав зелене світло європейським закупівлям американських озброєнь для подальшої передачі Україні і доручив НАТО координувати цей процес. Нещодавно оголошений пакет на $90 млрд – потужний сигнал путіну, що легше не стане.

По-друге, слід обмежити російські нафтові та газові доходи: утримувати низькі ціни на нафту і стискати експорт енергоносіїв митами та вторинними санкціями. Попри перші кроки – базові санкції та заходи проти тіньового флоту, цього недостатньо. Потрібно діяти рішучіше і невідкладно.

Санкції Конгресу

Наразі шанси на просування санкційного законодавства в Конгресі зменшуються. На жаль, Марко Рубіо озвучив позицію адміністрації: мовляв, якщо зараз ввести санкції, це ускладнить досягнення угоди і відсуне мир на 6–9–12 місяців. Вважаю цей аналіз абсолютно хибним. Такий підхід знімає тиск з путіна і зменшує ймовірність досягнення угоди. Відтак саме така позиція адміністрації означає, що вона не просуватиме анонсовані в Конгресі санкції.

Перемир'я, миротворчість і НАТО

Чи є ймовірність укладення угоди про перемир'я після двох раундів переговорів? Це дуже цікаве питання. У лютому та на початку березня Трамп безжально тиснув на Україну, щоб вона погодилася на негайне перемир'я. Київ погодився, європейці підтримали: "Гаразд, ми всі підтримаємо перемир’я". І Трамп на цьому наполягав.

путін своєю черголю послідовно відкидав ідею припинення вогню. Коли ж Трамп зустрівся з ним, позиція змінилася: "Гаразд, тепер не домовляємося про припинення вогню. Укладаємо повну угоду". І всі підлаштувалися під нову лінію.

Та саме путін зробить повну угоду неможливою. Він спробує уникнути двосторонньої зустрічі між росією та Україною. росія вже заявила, що готова провести зустріч, але вона має відбутися в Москві, що є повним абсурдом. Звісно, Зеленський не поїде до Москви, зустріч має відбутися в іншому місці. Але росіяни висунуть додаткові умови, перш ніж така зустріч відбудеться. Вони відмовляться відступити від своїх максималістських вимог і зрештою звинуватять Зеленського в непоступливості. Тож це ні до чого не приведе.

Ми знову повернемося до питання припинення вогню. На мій погляд, більш ймовірним сценарієм є те, що ми продовжимо чинити фінансовий тиск на росію через низькі ціни на нафту, можливо, вторинні санкції, і продовжимо військову підтримку України. путін дійде висновку, що йому потрібне перемир'я до кінця року, і саме так все і закінчиться. Але зараз ми проходимо через цей дипломатичний танок і говоримо про угоду, нібито ми дійсно можемо її досягти.

Трамп і гарантії безпеки Україні

Одним з найважливіших результатів понеділкової зустрічі стала заява президента Трампа: "Гаразд, ми надамо підтримку з боку США європейським силам безпеки в Україні, щоб запобігти майбутнім російським атакам після припинення вогню".

На мою думку, форма підтримки США буде полягати у наданні засобів, розвідданих, логістики, можливо, допомоги з ППО, у крайньому випадку, повітряної підтримки європейських сил. Я не думаю, що вони будуть розміщувати в Україні американські війська як частину сил стримування. Можна уявити, що американці будуть там для навчання, оснащення та безпосередньої взаємодії з оборонною промисловістю. Це цілком можливо, але не в масштабах розгортання американських сил для стримування росії.

НАТО і Україна

Є ще один аспект, про який варто згадати, і про який ніхто не говорить. Разом із моїм колегою з CEPA Ніко Ланге ми написали статтю для The Economist "Як європейські члени НАТО можуть допомогти Україні і допомогти собі" про деякі ролі, які може відігравати НАТО. Тепер, коли Трамп залучив НАТО до придбання та постачання зброї Україні, ми повинні подумати про деякі інші речі, які НАТО могло б зробити.

Ймовірно, найважливіше, що може зробити НАТО – це працювати безпосередньо з Україною, залучити експертів, інженерів і техніків з метою розробки інтегрованої, багаторівневої системи стратегічної протиповітряної оборони. Наразі Україна має набір різнорідних систем. Вони роблять все, що можуть, але не мають єдиної картини розвідки. Вони не спілкуються між собою електронним шляхом. У них немає системи AI-рівня ухвалення рішень щодо оптимального перехоплення конкретних загроз. І, чесно кажучи, НАТО це все одно потрібно, тому що ми будемо стикатися з тією ж загрозою з боку росії, яка продовжує розвивати власні можливості.

Друге, що може зробити НАТО – це співпрацювати з Україною в питаннях націлювання на далекі цілі. Україна зараз має багато власних можливостей для ураження глибоко в тилу росії по об’єктах російської логістики. Це може бути надзвичайно важливим для стримування майбутніх російських атак. Отже, ще одна нагальна задача — забезпечити Україну належною координацією, розвідкою та відповідними системами, аби тримати під прицілом російські логістичні вузли. Це те, що НАТО може зробити вже зараз.

Джерело: CEPA