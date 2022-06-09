Мудрик так і залишиться у "Шахтарі", адже більше 35 млн фунтів за нього не запропонують. Талант хавбека може так і не розкритися

Здається, поставлена остаточна крапка в історії, стосовно місця продовження кар’єри лівого вінгера "Шахтаря" Михайла Мудрика. Як говорять одесити, "ша, уже ніхто нікуди не йде". Дончанам пропонували за "сирого" гравця, який міг би і не розкрити свій потенціал в умовах шаленого ритму та конкуренції в Англійській Прем'єр-Лізі, шалені 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Але "гірники" забажали 50 млн і покупці зрозуміли, що це вже занадто.

Хоча, кажуть, що є ще зацікавленість "Евертона". Але там вболівальники після двох не дуже вдалих матчів вже відправляють із клубу Віталія Миколенка. А той все ж приїхав до Англії, маючи куди більший досвід матчів серйозного рівня, ніж Мудрик. І чи витримають "іриски" пришестя ще одного юного українського таланту – велике питання.

Мудрик одноманітний та нестабільний виконавець. Хоча бере швидкістю

І тут виникають декілька цілком логічних питань. Спочатку – навіть не до скаутів (їх завдання виявляти таланти і залучати їх до клубу), а тренерів - селекціонерів "Брентфорда", "Тоттенхєма", "Арсенала", "Байєра" та інших претендентів на талановитого українського хавбека.

Невже вони не бачать, що Михайло доволі нестабільний та одноманітний виконавець, який наразі переважно бере лише шаленою швидкістю. Але футбол – це не легка атлетика, де головне випередити суперників та показати найкращий час. Тут серед футболістів Мудрику наразі, мабуть, немає рівних. Але під час футбольної гри потрібно ще думати, аналізувати ситуацію та приймати швидке рішення на користь команді. Чи багато ми бачили таких вправних дій від Мудрика?

Фото з сайту ФК "Шахтар"

Був забіг та рикошет в кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Монако", коли Мудрику та ще "Шахтарю" де Дзербі відверто пощастило. Був один непоганий тайм за збірну, а потім провал. Ну й оплески вболівальників на "Сантьягу Бернабеу", де аплодують всім, хто грає в футбол, а не заважає грати. А Михайло здатен справити враження.

Фото з сайту ФК "Шахтар"

Гол "Аяксу" в контрольному матчі, скажете ви. Але в тому-то і справа, що матч був товариський. А результат не відігравав суттєвої ролі. І не стали амстердамці особливо напружуватися, наздоганяючи шаленого українця. Забив собі і забив. Господарі все одно забили більше, а той гол залишився яскравим спалахом на фоні домінації "Аяксу".

Два голи словенському "Домжале", після того, що зробила з "гірниками" італійська "Рома", виглядали намаганням виправдатися в матчі з суперником низького рівня. А от справжні рівень Мудрика та стан нинішнього "Шахтаря" Йовічевіча ми побачили саме в поєдинку з командою Жозе Моурінью.

Фото: 62.ua

Тут ніхто не став зважати на товариський характер поєдинку й не було поблажливого ставлення до української команди. "Рома" грала для своїх уболівальників й не особо напружуючись продемонструвала всі проблеми українського "Шахтаря" та Мудрика. Михайло за відчутною опіки та позбавлення простору, зробив декілька забігів, зіткнувся з супротивниками, втратив м’яч і віддав декілька передач унікуди. І це була "Рома", яка, хоча й зараз серед лідерів італійської серії А, та все ж не гратиме в Лізі чемпіонів. А що ж тоді казати, коли ставки підвищаться і все буде на шаленому лігочемпіонівському рівні. Й коли скаути реальний мудриковий рівень побачать, то можуть зрадіти, що заощадили шалені кошти. Про подальші перспективи "Шахтаря" в лігочемпіонівських протиборствах із мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком", то мова окрема. А Мудрик у стартових матчах Української Прем’єр-Ліги із "Металістом 1925" (0:0) та "Кривбасом" (1:0) хоча й був помітним, але на скудні атакуючі командні дії це не особливо впливало. Хоча саме Михайло віддав результативну передачу на Бондаренка, який забив поки що єдиний для донеччан переможний гол. Та безумовним лідером на полі, який здатен робити результат, Мудрик точно не виглядає.

Штучний ажіотаж навколо однієї персони. Мудрику немає з ким розкрити потенціал

Кого бажає ввести в оману Даріо Срна, коли каже, що Мудрик за потенціалом третій після Мбаппе та Вінісіуса Жуніора гравець на цій позиції, незрозуміло. А Тарас Степаненко вже договорився до того, що Мудрик зможе виграти "Золотий м’яч". Я просто нагадаю, що Мбаппе у свої 23 роки - вже чемпіон світу та найкращий молодий гравець планети, а 22-х річний Вінісіус Жуніор – переможець Ліги чемпіонів, іспанської Прімери та Суперкубку Європи. І вони доводили свій мега- рівень у матчах із шаленим рівнем протидії та конкуренції. А що дає підстави називати Мудрика третім після цих юних футбольних богів?

Фото з сайту ФК "Шахтар"

Що двадцятиоднорічний Михайло виграв, кого реально обігрував і скільки забивав? До появи в "Шахтарі" де Дзербі, Мудрика ганяли по орендах, де він не виблискував і, подейкують, що футбол у нього був не на першому плані. Ну, хіба що футбольний фрістайл. А ось при Дзербі, який сам полюбляв надмірний піар, почалася активна мудрикоманія.

Щодо золотого м’яча, то тут можна списати думку клубного капітана на загальну істерію навколо однієї персони. Хоча за своїми якостями Мудрик і близько не стоїть поруч із усіма трьома українськими володарями трофєю найкращому гравцю Європи – Блохіним, Белановим і Шевченком. Хіба що за швидкість його можна порівняти з Белановим. Але потенціал того розкривався в сузір’ї гравців київського "Динамо" під керівництвом досвідченого Валерія Лобановського. І забивав він у переможному Кубку Кубків і на чемпіонаті світу.

А з ким розкривати свій потенціал Михайлові? Із колишніми гравцями "Маріуполя", які посідали останнє місце в чемпіонаті України, із поверненими звідусюди футболістами, які не проявили себе далеко в не провідних європейських чемпіонатах і з такими ж дублерами, як він сам, які б не отримали свого шансу, якби залишилися бразильці. Ну, безумовно, є кілька досвідчених ветеранів, але цього замало. Ну й Ігор Йовічевіч до авторитету Валерія Лобановського, м’яко кажучи, не дотягує.

Фото: ФК "Діпро – 1"

Так що, вся ця сага все більше нагадує якесь викривлене дзеркало, або казку про нове вбрання короля. Яким видався той король всі пам’ятають.

"Мудрикоманія" зіграє проти майбутнього хавбека. Тим більш що аналогічних прикладів достатно

Тому "Шахтар", в сучасних умовах, залишаючи Мудрика, скоріш за все, багато втрачає. На такому фоні в чемпіонаті, та й в Лізі чемпіонів, цей хлопець, з якого вже зробили галактичну зірку й українського Неймара, не буде прогресувати. Після того, як його манеру вивчать, він не зможе себе яскраво проявляти. Відповідно ціна на гравця буде падати із геометричною прогресією. Тому може повторитися історія наших деяких футболістів, які за потенціалом були точно не слабшими за Мудрика, але своєчасно не пішли із "золотої клітки" й повністю себе не реалізували. Декілька років тому такі ж неймовірні аванси отримував Віктор Коваленко, за яким, за розмовами, полювали чи не всі найкращі клуби Європи. Що з цього вийшло - ми вже побачили. Віктор провалився в "Аталанті" й ледь витримує конкуренцію в "Спеції". Хоча рятувати рідний "Шахтар", після відходу легіонерів, і пограти у Лізі чемпіонів у колишньої головної молодої надії донецького клубу бажання не виникло.

На жаль, судячи по заявам самого Михайла, йому становище головної молодої зірки України подобається. Він, залишаючись у "Шахтарі" готовий поставити на кін власну футбольну репутацію та зарубіжну кар’єру. Хоча, скоріш за все, гравець сам не впливає на ситуацію.

Фото: champion.com.ua

Та чи розуміють це ті, хто втрачаючи зараз, ризикує нічого не заробити та й ще пожертвувати майбутнім перспективного хавбека. Адже Мудрик – це не Фернандіньо чи Фред, а Йовічевіч не в тих умовах, як у Луческу. Тут чекати поки зірка зросте, вже ніхто не буде. А сьогодні і зараз Мудрик сам давати результат не зможе.

Буду дуже радий помилитися та з радістю вибачитися перед гарним талановитим хлопцем Михайлом Мудриком, Даріо Срною та Тарасом Степаненком , коли ці песимістичні думки будуть спростовані. Подивимося сьогодні на перший матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів проти німецького "Лейпцига". Останній в минулому турі Бундесліги програв - 0:4 "Айнтрахту", що, звісно, додає нам певного оптимізму.