Підміна обличчя як бізнес: історія українського додатку, який обійшов TikTok та опинився в топі AppStore

"Змінюємо обличчя людей заради розваги" — така нехитра концепція принесла українським розробникам додатку Reface шалену популярність у всьому світі. З січня цього року Reface завантажили понад 27 млн разів.

В американському AppStore додаток вийшов на перше місце, випередив такі сервіси, як TikTok, Netflix, Hulu, Disney + та інші. З 30 тис. оцінок на AppStore Reface набрав 4,9 балів з 5 можливих.

Як був створений Reface, в чому унікальність його технологій і як він заробляє гроші у статті.

9 років на успіх

Український стартап, який створив додаток Reface, був заснований в 2011 році Романом Могильним, Олесем Петрівим і Ярославом Бойком та мав назву Neocortext. Спочатку команда займалася машинним навчанням: від роботи з семантикою тексту до візуального контенту. Майже сім років стартап працював над створенням першого продукту.

"Наші експерименти з багатомовного аналізу тривали роками, перш ніж ми випустили перший продукт, — розповідають засновники. — Ми працювали над аналізом настроїв у текстах, створили систему аналізу мовної динаміки та багатомовного аналізу мовних тонів".

Проте успіх чекав на стартап в іншій ніші. В 2018 році, коли стартап працював над технологією перетворення 2D зображення в 3D, він отримав замовлення на зміну облич 20-ти людей на фото. Тоді команда почала досліджувати відкритий код deepfake. Так з’явився перший продукт під назвою Reflect, який міняв обличчя між фотографіями.

"Проект із фотографіями був лише початком, — кажуть засновники. — Ми не хотіли зупинятися на досягнутому і продовжували вдосконалювати свою технологію обміну обличчя. Наступним кроком була її реалізація на відео та GIF-файлах".

Так у 2019 році з’явився додаток Doublicat, який дозволяв підміняти обличчя людей в GIF-файлах і миттєво ними ділитися. Тоді про українську розробку почали говорити такі світові ЗМІ, як The Verge, Mashable, Forbes та TNW. Компанія також отримала премію Product of the Week на Product Hunt.

Тоді ж компанія провела ребрендінг і перейменувала свою технологію на RefaceAI.

У 2020 році стало відомо, що RefaceAI отримав раунд інвестицій від декількох інвесторів. Загальна сума раунду не розголошується, але відомо, що один з міноритарних інвесторів, компанія Adventures Lab, вклала в стартап від 300 до 500 тис. дол.

Сьогодні Офіс розробки RefaceAI знаходиться в Києві, там працює 40 спеціалістів. Засновниками компанії є шість осіб: Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Діма Швець, Іван Алцибеєв, Денис Дмитренко та Кирил Сигида.

Як це працює і в чому інноваційність

"У RefaceAI ми ставимося до розваг серйозно, — кажуть засновники. — Отже, ми вклали весь свій розум в машинне навчання і просунуті алгоритми ШІ, щоб створити найкращу на ринку технологію заміни обличчя".

СЕО RefaceAI Роман Могильний зазначив, що повних аналогів технології і додатку Reface немає.

За його словами, існують інші фейс-своп технології, але вони працюють за іншим принципом і не так швидко та якісно. Могильний також розповів, у чому унікальність технології Reface порівняно з закордонними аналогами:

— Наша технологія робить фейс-своп за секунди, а незабаром це буде в режимі реального часу на телефоні.

— На відміну від діпфейк підходів, де під кожну особу потрібно тренувати окрему мережу, ми створили одну універсальну нейромережу для заміни всіх можливих людських облич.

— Наша технологія здатна змінювати риси обличчя маючи всього одне фото, яке спеціальним чином перетворюється в face embeddings - анонімізований набір чисел, який описує риси обличчя людини, що виділяють його серед інших людей.

— Для досягнення реалістичності зображення наша технологія використовує передові методи машинного навчання, які включають GAN (generative adversarial network) — єдину на сьогоднішній день технологію, здатну досягти високої роздільної здатності при генерації зображень.

Концептуально технологія додатку Reface заснована на технології deepfake. Вона використовує так звану генеративно-змагальну нейромережу (GAN).

Одна частина алгоритму вчиться на реальних фотографіях певного об'єкта і створює зображення, "змагаючись" з другою частиною алгоритму, завдання якої розпізнати підробку. "Змагання" триває доти, поки друга частина алгоритму не почне плутати копію з оригіналом.

На чому заробляє додаток

За словами Могильного, додаток Reface став віральним, тобто люди самі поширюють в соцмережах інформацію про нього. Близько 65% контенту з додатку поширюється в соцмережах.

"Навіть представники шоу-бізнесу, в яких є можливість створювати будь-який контент, публікували наші відео — від зірок шоу на Netflix до Брітні Спірс, Дуа Ліпа та Снуп Дога", — каже СЕО стартапу.

Бізнес-модель стартапу має кілька напрямів.

Перший — підписки та реклама в додатку Reface та у всіх наступних продуктах. Сам додаток безкоштовний, але користувач може оформити підписку. Підписка на тиждень коштує 73,6 грн, місяц — 110,6 грн, рік — 736 грн. За ці гроші користувачі отримують необмежений доступ до функцій додатку, можуть забирати вотермарку Reface app, додаток не показує їм рекламу і вони мають можливість завантажувати GIF-файли.

Другий — підписки в Reface Studio (крім Reface App, компанія розробляє Reface Studio — веб-сервіс із заміни облич для професійних користувачів — Ред.).

Третій — взаємодія з бізнесами в креативній індустрії. У компанії вже є кейси співпраці з брендом Vivienne Sabo і театром у Берліні.

Команда RefaceAI

Після видатного досягнення в американському AppStore, Економічна Правда сконтактувала з СЕО Reface Романом Могильним, щоб поставити йому кілька питань.

— Наскільки велике значення має той факт, що додаток Reface посів топ-позицію в AppStore?

— Погодьтесь, круто бачити український стартап у топі на найбільш конкурентному ринку світу. Наскільки нам відомо, стартапи зі Східної Європи на зразок MSQRD і Prisma виходили в топ, але ніколи стартап з України не був №1 в категорії в США. Круто розуміти, що додаток став віральним і популярним не тільки в Америці, але і більш ніж в 100 країнах світу.

Ми з командою пишаємося результатом, це нас зарядило, але зараз важливо не зупинятися на досягнутому, а рухатися далі. Вже дуже скоро розповімо про новий продукт і функціонал у технологіях, які ми готуємо для REFACE app.

— Яка кінцева мета власників і СЕО стартапу, зробити екзит (продати проект великій компанії — Ред.)?

— Побудувати з цього щось більше, цілу екосистему. Екзит — це круто, але це не наша фінальна мета. Тому не плануємо робити це в найближчий час. Хочемо створити world class product і свою платформу. Нам цікаво пройти цей шлях. Багато стартапів зі Східної Європи намагалися, але ми хочемо стати першими, яким таки вдалося зробити зі свого продукту щось більше, ніж чергову фанову апку.

— Чи отримували ви вже пропозицію на продаж?

— Як правило, з такою командою і disruptive-технологією компанії отримують пропозиції, але як бачите, ми досі працюємо над побудовою власного продукту.

— В яку суму оцінюєте свій продукт — REFACE App?

— 2,5 дол на тиждень.

