Підрозділи північнокорейців на Курщині зазнали втрат в першому зіткненні із ЗСУ. Під Куп’янськом гаряче – Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з оглядом подій на всіх напрямках і фронтах російсько-української війни. В огляді, зокрема, йдеться про те, що поблизу Мар'їнки був уражений російський склад боєприпасів, затонули відразу 2 судна "Волгонєфть", а також розповідає про події поблизу Дар’їно, Куп’янська та інші деталі останніх боїв.

Після того, як два дні тому Том Купер виклав "суть проблем України/ЗСУ", давайте, як завжди, уважніше розглянемо конкретні дії на фронті війни в Україні.

Курська область. Морські піхотинці 36-ї бригади (точніше, один з батальйонів бригади) застосували комбінацію "міна/безпілотник", щоб зупинити російську атаку під Дар’їно. Член цього підрозділу розповідає, що ПТРК відіграли важливу роль у зупинці бронетехніки. Вони дорожчі, але значно ефективніші, і добре, що вони доступні. Його підрозділ зупинив 10-15% техніки, що рухалася, за допомогою дронів, а потім добивав пошкоджену техніку також за допомогою безпілотників. Вони також зупинили наступ на південь від Новоіванівки, і багато неброньованої техніки та піхоти було знищено за допомогою безпілотників.

Вночі та в хуртовину 225-й батальйон виявив розгортання понтонного мосту та підготовку бронетехніки, що рухалася в бік Дар’їно. Вони були готові до них, коли росіяни атакували. 1-а танкова бригада (більшість підрозділів якої дислокується на Покровському напрямку) використовує безпілотники для знищення техніки поблизу Дар’їно. 80-та бригада діє ближче до Черкаського Поречного на східному боці виступу, але їхні безпілотники допомагали морським піхотинцям під Дар'їно на західному боці виступу. Гнучке наведення на ціль через організаційні кордони демонструє ефективну комунікацію між підрозділами, і має стати стандартом для всієї України.

росіяни побудували понтонний міст через річку Снагость для забезпечення автомобільного руху. Він був зруйнований українським авіаударом.

47-а бригада продовжує бої з росіянами біля Новоіванівки. На під'їзді до села безпілотники уразили М1. Майже в тому ж місці російський БТР був знищений безпілотником, тому можливість відновлення танка невідома.

8-й полк спеціального призначення також знищив кілька людей за допомогою безпілотників.

Ілюстрація: "Птахи Мадяра" переслідують БТР та його екіпаж, доки всі, крім одного, не гинуть, а той, хто вижив, дбає про себе сам.

Десь у північно-східній частині Курської дуги російська 11 повітряно-десантна бригада просувається з піхотою по снігу.

Україна вже два місяці знищує російську техніку та піхоту перед Плехово та всередині села. Цього тижня росіявзяла село під свій контроль.

За 3 кілометри на північ від Плехово росіяни знову намагаються форсувати річку Псел. Ті, хто не здався – відступили.

Є повідомлення, що північнокорейці в хорошій фізичній формі взяли участь у великій атаці в напрямку Малої Локні й зазнали великих втрат. Вони ігнорували власних поранених та вогонь української оборони, і деяким вдалося зайняти українські окопи в одному секторі, але контратаками їх було знищено. Повідомлень про полонених немає (у приватних розмовах обидві сторони говорять, що "полонених не беруть"). Підрозділи 82-ї та 95-ї десантно-штурмових бригад оборонялися.

Підрозділи, укомплектовані як північнокорейськими, так і російськими військовослужбовцями, на сьогоднішній день зазнали втрат близько 200 вбитими, з приблизно 11 000 наявних. Мовний бар'єр є проблемою, і це призвело до того, що північнокорейські війська обстріляли підрозділ "Ахмат", вбивши вісьмох людей. Кожен, хто в'їжджає в район, де розташовані північнокорейські війська, повинен отримати дозвіл на пропускному пункті ФСБ, після чого у нього вилучають телефони та інші пристрої.

Член 36-ї бригади морської піхоти стверджує, що північнокорейці прикріплені до 810-ї бригади і 22-го полку і брали участь у штурмах, але станом на 14 грудня він ще не бачив жодного північнокорейського солдата.

Цю карту втрат бойових броньованих машин опублікував 7 грудня оператор безпілотника з 36-ї бригади морської піхоти. Часових рамок втрат не вказано, але це хороший орієнтир для оцінки інтенсивності та тенденцій бойових дій.

Харківщина. На захід від Вовчанська, поблизу Станиці, 101-а бригада використовує дистанційне мінування та безпілотники, щоб зупинити штурм.

Більша частина північного Вовчанська – це безплідна пустка з уламків. Невеликий російський загін пройшов 500 метрів, щоб зайняти будівлю, яка майже не постраждала. Українська артилерія вдарила по ній, і один снаряд, що влучив у будівлю, почав генерувати дим. російський блогер звинувачував Україну у застосуванні хімічної зброї. Звичайно, вже кілька років росія використовує сльозогінний газ під час обстрілів.

Не має значення, які погодні умови. Хтось все одно має бути на передовій, а хтось має бути напоготові, щоб не допустити нової атаки. Більшість безпілотників не можуть функціонувати при сильному вітрі, тому це можливість атакувати, коли безпілотники не можуть спостерігати і вражати цілі.

Куп'янськ. На північ від Куп'янська і на південь від Дворічної росіяни все ще переправляються через Оскіл на другій переправі й розширили плацдарм до 800 метрів.

На південь від Куп'янська росія просунулася на чотири кілометри на одній ділянці, а село Лозова тепер оточене з трьох боків.

На схід від Колісниківки знерухомлено український танк. Другий танк був на місці події, щоб витягти його, але буксирувальний трос обірвався. Під артилерійським вогнем справний танк негайно від'їжджає. Екіпаж знерухомленого танка вискакує і тікає в безпечне місце. Їхній танк згодом було знищено.

92-га бригада зупинила російську атаку на північ від Піщаного за допомогою безпілотників 77-ї бригади.

Коротке відео про те, як 3-я штурмова бригада зачищала Копанки три тижні тому.

Терни. 3-я штурмова бригада використовує безпілотники для знищення піхоти і техніки, в тому числі реактивну систему залпового вогню ТОС.

Сіверськ. Нещодавно росіяни замінили свого командира в цьому районі за брехню своєму начальству. Минулого тижня 400 військовослужбовців, 30 бронемашин, 60 мотоциклів та підтримка артилерії і безпілотників стали частиною однієї з найбільших і добре організованих атак з 2022 року. Українські підрозділи, що оборонялися, 54-та механізована, 10-та гірсько-піхотна, 81-ша десантно-штурмова та 4-та бригада Національної гвардії. росіяни почали втрачати людей ще до того, як підійшли до лінії фронту, але вони ігнорували втрати. Після запеклих боїв російські підрозділи проривалися вперед, але лінії фронту були утримані, і російська піхота зачищається в ході поточних операцій.

Такі оборонні операції можуть і повинні стати стандартом.

Бахмут. росіяни припаркували вантажівку в будівлі, але її виявили.

Не всі дії знімаються на відео і не всі відео оприлюднюються, але відео російських авіаударів дуже мало. Ось відео українського авіаудару по будівлі в Бахмуті.

Торецьк.

Таке вже було раніше: Спецназ "Омега" під'їжджає до будівлі на броньованому автомобілі. Деякі члени команди ведуть вогонь на ураження, а інші встановлюють навколо будівлі вибуховий заряд з двох протитанкових мін і запалу. Один із зарядів вибухає до того, як команда покидає будівлю. На цьому відео вони знищують іншу будівлю. Насправді, це була б ідеальна робота для українських військово-повітряних сил, але...

Один з багатьох розрізнених батальйонів президентської бригади (вона має батальйони на Курському напрямку, на Покровському напрямку та у Великій Новоселівці, а Зеленський навіть не може подбати про те, щоб вони отримали всю необхідну техніку підтримки) атакує численні цілі в місті за допомогою дронів. Музика, що супроводжує відео, – це попурі з різдвяних мелодій, але перша з них написана в Україні. Мінометний підрозділ того ж батальйону використовує іранський 120-мм міномет, перехоплений у Червоному морі, і вони обговорюють свій досвід.

Покровськ. російські зондувальні атаки в напрямку Покровська не припиняються. Можливо, єдине просування росії за останній тиждень відбулося на південь від Покровська, але там вони просунулися на 12 км за останні шість тижнів. 68-а бригада перебуває в епіцентрі цього бою і знищила кількох росіян, але їхнє просування не зупинилося. Сирський сказав, що "надзвичайно важкий" бій вимагає "нестандартних рішень". Наразі вживаються заходи для відновлення позицій».

Я б стверджував, що стандартні традиційні практики з повністю укомплектованими підрозділами і місцевими резервами в поєднанні з інтегрованою і згуртованою командною структурою значно підвищили б бойову міць України. Ці резерви забезпечили б можливість контратакувати будь-яке російське проникнення, що є стандартною оперативною відповіддю в будь-якій обороні. Однак в українській армії таких стандартів немає: в результаті нещодавні контратаки під Курськом, Часовим Яром, Куп'янськом і Великою Новосілкою продовжили тривалість цих оборонних ліній на невідомий час. Я не знаю, які наміри має Сирський, але відновлення позицій схоже на якусь контратаку. На жаль, його метод створення резервів полягає у відриві батальйону від бригади і зниженні згуртованості підрозділів.

Минулої весни Україна почала формувати десять нових бригад, незважаючи на те, що в існуючих бригадах не вистачало особового складу. Чотири з них – механізовані бригади, оснащені будь-якою доступною технікою, п'ять – піхотні бригади, як правило, з невеликою кількістю допоміжного озброєння, і одна – єгерська бригада, призначена для ведення бойових дій в лісах і болотах. З цих підрозділів 151-ша механізована, 152-га єгерська, 154-та механізована, 155-та механізована і 157-ма механізована були розгорнуті навколо російського вторгнення на південь від Покровська.

Успішно досягнувши Новотроїцького, росіяни повернули на північ у напрямку Покровська і відправили велику кількість піхоти пішки атакувати села Шевченко і Лисівка та всю територію між ними. Міни, артилерія, безпілотники та вогонь в обороні вбили і поранили багато росіян, але вони все ж змогли пробитися до Шевченкового, що знаходиться всього за 3000 метрів на південь від Покровська.

Прориви оборони трапляються, і найкращим засобом проти них є негайна контратака. Через відсутність узгодженого командування (напівофіційно це пояснюється "браком військ"), ця можливість була відсутня в українських операціях протягом місяців у кількох секторах. Останнім часом Україна проводить набагато більше локальних контратак, що є позитивною тенденцією.

Підрозділи 155-ї бригади, 425-го штурмового батальйону ("Скала") і, можливо, 33-го штурмового батальйону провели контратаку на село Шевченко. Тут українська машина обстріляла окуповану росіянами школу на західній околиці села, і українська піхота змогла відновити контроль над частиною села. Один "Бредлі" 425-го батальйону "Скала" був підбитий за 300 метрів на захід від школи, але потім вони прийняли бій за 300 метрів на південь від школи.

Тим не менш, щільність військ невелика, і в оборонному вогні є прогалини, про що свідчить те, що один росіянин зміг пройти вулицею, не потрапивши під обстріл, перш ніж випустити ракету в будівлю.

На північ від Новотроїцького діє 15-та Кара-Дагська бригада. Це перевірені бійці, і на цьому відео вони ведуть ближній бій з гранатами, які кидають обидві сторони, але я не схвалюю стрілянину прямо за вашим солдатом, не маючи гарантії, що він раптово не рушить з місця. За три кілометри на захід від Новотроїцького українську бронемашину атакували кілька безпілотників. За 300 метрів на північ від села безпілотники "Кара-Даг" бомбардує лісосмугу. Вони також просунулися в саме село. На північній околиці Новотроїцького також зафіксовані підрозділи 425-го батальйону "Скала". На захід від Новотроїцького також зафіксовано присутність 33-го штурмового батальйону.

Курахове. На першому відео показано, як російські БМП атакують Успенівку під час штурму. Відео було відредаговано, щоб виключити тіла загиблих під час невдалого штурму. На другому відео показано, як український танк обстрілює російські позиції в Романівці, що за 4 км на схід, і опинився під загрозою бути відрізаним. Зрештою, росіяни піднімають прапор у селі, відрізаючи батальйон 79-ї бригади. Вони змогли пробитися з боєм, але ми не знаємо, якою була ціна – вбитими, пораненими і полоненими.

Штурмовий мікроавтобус, що атакував на захід від Новоолексіївки, був підбитий одним з мадярських безпілотників, і для тих, хто вижив, це стало початком поганого дня. Ілюстрація.

У центрі Курахового (47.99022680559867, 37.283037694141484) росіяни використовують протитанкові міни, щоб увійти і зайняти будівлю.

Це вже десять днів атак 37-ї бригади морської піхоти на російську техніку біля Трудового. Тим не менш, Україні доведеться вивести звідти свої війська.

Кілька відео з подій 3-4 тижневої давності, коли росія захопила Берестки, Роздольне та школу в центрі Курахового.

Це відео, ймовірно, зняте місяць тому. На ньому видно удар безпілотника по українській позиції за 8 км на південний схід від Курахового, за яким послідував російський штурм.

Велика Новосілка. 31-а бригада була передислокована з району Роботиного для захисту від російських атак з боку Рівнополя. Ось відео їхнього безпілотника, артилерії і навіть кількох атак касетними снарядами.

росіяни просунулися на три кілометри на схід від Рівнополя і зайняли Благодатне зі сходу. Українці, які залишилися в Макарівці, вже повинні вийти звідти, інакше вони також ризикують опинитися в пастці.

росіяни відправили 9 БМП і танк і знову увійшли в Новий Комар. Понад 50 піхотинців зійшли з коней. Батальйон 128-ї гірсько-піхотної та батальйон 151-ї мехбригади були відправлені туди, щоб вибити їх, але поки що немає жодних повідомлень про їхній прогрес. Запоріжжя. російські потяги працюють в межах досяжності GMLRS, але важко визначити час прибуття ракети в певне місце одночасно з локомотивом. Також немає сенсу витрачати дорогу ракету на пошкодження колії, щоб зупинити потяг. Тому СБУ дочекалася прибуття потяга і провела наземну диверсію на відстані понад 40 км від лінії фронту. Це був 40-вагонний потяг, що перевозив нафту, і деякі вагони почали горіти після детонації на колії. Незабаром після цього ракети РСЗВ влучили в локомотив і кінцевий вагон, щоб не дати росіянам врятувати частину вагонів. Розбирання уламків і пошкодженої колії займе деякий час, але є альтернативний маршрут в обхід цього місця.

росія продовжує перекидати техніку до Запоріжжя.

Біля Роботиного Зеленський говорив про покращення підготовки нових солдатів. Він також згадує про проведення базової підготовки в бригадах. Метою має бути якісна та стандартизована підготовка. Це не є проблемою для кращих бригад. Навчання на національному рівні дало б можливість підвищити якість підготовки бригад, що воюють.

Херсонщина. В Антонівці російські безпілотники атакували пожежну машину, яка приїхала на виклик.

росіяни все ще пишаються тим, що публікують відео атак на цивільних, але тепер вони розмивають зображення своїх жертв. Тут все ще можна побачити достатньо, щоб уявити, що це може бути жінка, яка несе сумку і тягне за собою візок.

Окупована Україна. Поблизу Мар'їнки, неподалік від Азовського моря та росії, був уражений російський склад боєприпасів. Удар був нанесений о 2 годині ночі, детонація тривала протягом двох годин.

Чорне море. російське торгове судно "Волгонєфть-212" розламалося навпіл під сильним вітром і хвилями і затонуло за 8 км від Керченської протоки. На борту судна було 4300 тонн нафти та 13 членів екіпажу. Центр корабля нещодавно вирізали в Санкт-Петербурзі, а потім зварили передню і задню частини разом. Зварювальний шов не витримав.

Неподалік затонуло також судно "Волгонєфть-239", що перевозило 400 тонн палива. Нафта з цих двох кораблів ще більше зашкодить навколишньому середовищу, в якому з 2022 року загинула тисяча дельфінів і морських свиней.

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