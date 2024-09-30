Підрозділи, які тримали Вугледар, заслуговують на повагу і славу. Та чим загрожує Ізраїлю знищення Насралли – Том Купер

У Курській області минулого тижня було відносно тихо, пише Том Купер. ЗСУ, зупинивши російський контрнаступ, зайняті заміною втомлених батальйонів свіжими силами, а росіяни вкрай зайняті грабунком своїх же співгромадян. В Часовому Яру все добре наскільки це можливо, а от в районі Покровська та Вугледара росіяни продовжують просуватися.

... а зараз огляд останніх подій на полі бою (станом на вечір 27.09).

Курська битва. ЗСУ зайняті ротацією, а всрф – мародерством

Курська область... загалом, останні 4-5 днів "тихо". Минулого тижня українці зупинили російський контрнаступ, але, своєю чергою, не змогли захопити Глушково. росіяни насправді не "виснажені": вони весь час намагаються залатати хаос, створений Генштабом, який кинув у Курську область елементи з 30+ різних полків, бригад і дивізій, а путін потім передав їх під контроль ФСБ, і ФСБ успішно втратила до 20 000 з 40 000 військовослужбовців, виділених для цієї мети. Звісно, невеликі російські атаки відбуваються постійно, особливо на ділянці між Снєгостю, Любимівкою та Обухівкою. Переважно 51-й і 56-й полки ВДВ, а також батальйон 200-ї мотострілецької бригади.

Українці зайняті ротацією втомлених батальйонів і введенням свіжих.

Втім, насправді все виглядає так, що росіяни просто надто зайняті, щоб воювати: останні кілька днів славні захисники групи "Північ" систематично грабували місцеві підприємства та приватні будинки і це по всьому південно-західному Курську. Так, вони грабують російське майно у росіян. Субординація угруповання "Група "Північ" досі розвалена, а військова поліція не має достатньої кількості сил, щоб взяти ситуацію під контроль. Тому краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати...

Отже, єдиними "великими діями" за останні 4-5 днів були контратаки 155-ї омсбр на Новий Путь і Веселе, обидві були відбиті. Але не хвилюйтеся: ФСБ прагне продовжувати воювати – до останнього "морського піхотинця" цього підрозділу.

Північна Харківщина... принаймні з Вовчанська новини кращі: приблизно з 20 вересня ЗСУ, до складу яких входить російський батальйон "Свобода росії", просуваються в північні райони міста. Тим часом, вони фактично намагаються витіснити росіян з їхніх позицій, що залишилися в північному Вовчанську (або з руїн того, що колись було Вовчанськом). росіяни відвели так багато своїх військ до Курської області, що вони не можуть витримати тиску. Звісно, всрф час від часу проводять невеликі контратаки в районі Глибокого, але їх швидко відбивають.

Битва за Донбас. Хто поїде розміновувати його після Перемоги

Куп'янськ-Сватове... незначні російські обстріли, як і завжди.

Кремінна... росіяни розширили своє проникнення на фронті ЗСУ в районі Піщаного, і зараз вони знаходяться лише за 1000 метрів від Кругляківки, а отже, і від річки Оскіл. 110-та і 115-та мехбригади відбиваються з усіх сил, але цього просто недостатньо. Як згадувалося в одному з моїх останніх оновлень: можна очікувати, що Генштаб-У надійшле підкріплення десь у січні...

Мушу визнати, що я не звертав уваги на південний сектор цієї ділянки фронту щонайменше місяць. Тому мене здивувало, що росіяни увійшли в Макіївку та Невське, що на північ від Тернів. Також мене здивувало, що 66-та мехбригада знову грає роль пожежної команди на цій ділянці. Нічого страшного: це ще один підрозділ ЗСУ, який воює роками без перепочинку (востаннє, наскільки я пам'ятаю, 66-та була "вільною" ще в серпні 2022 року). Єдина відмінність від деяких інших випадків полягає в тому, що 66-та була посилена кілька місяців тому, коли прийняла батальйон латиноамериканських добровольців: сподіваємося, її командування за цей час навчилося цінувати присутність цих досвідчених і витривалих бійців.

Бахмут... принаймні, з Часового Яру немає поганих новин. Все як завжди: росіяни йдуть на штурм через канал "Донбас-Сіверський Донець", їх розбивають вщент, потім посилається інша банда на штурм знову...

Торецьк... останній тиждень росіяни наступали, як божевільні. Звісно, вони наступають – по вулиці Лісній, наприклад, і з боку Нью-Йорка на північ. Але у мене таке враження, що минулого тижня їхні операції не такі інтенсивні, як позаминулого.

Покровськ... місто значною мірою евакуйоване, але в ньому все ще залишається близько 16 000 цивільних осіб. Деякі з них не можуть евакуюватися самостійно. Інші зайняті відновленням інфраструктури міста. Проблема: два з трьох мостів, що ведуть з Покровська, вже зруйновані російськими авіаударами та артилерією. Тобто, якщо хтось все ще перебуває всередині, не можу не порекомендувати: забирайтеся звідти.

Покровськ... північ... На мій подив, росіяни змінили напрямок своїх атак: замість західного, від Новогродівки до Лисівки, вони атакували з Миколаївки в північному напрямку, на Мирноград. Можливо, вони поспішають подолати зовнішній периметр ЗСУ навколо Покровська до жовтневої багнюки?

Поживемо – побачимо.

Безумовно, що 425-й батальйон "Скала" вкотре зіграв роль пожежної команди і зупинив їх.

Чому?

Тому що супермозок Генштаб-У розгорнув недосвідчені 71-шу єгерську та 152-гу мехбригаду, а також два батальйони територіальної оборони для "захисту" цього сектору.

Серйозно: мушу зробити собі пам'ятку, щоб постійно стежити за цим сектором, інакше Генштаб-У швидко виведе звідти навіть останню з елітних бригад Національної гвардії...

Покровськ... південь... 15-а бригада Нацгвардії Кара-Даг непогано тримається в Селидовому, тому росіяни тим часом пробують обходити його з південного боку: від Українська в західному напрямку. Сектор, який захищають бійці самотнього 14-го мотострілецького полку. Крім того, росіяни наступають з Українська в південному напрямку, намагаючись увійти в Гірник, який обороняють 59-а механізована та частини 118-го механізованої бригади. Дві останні успішно трималися доти, доки плацдарм на схід від річки Вовча не був майже повністю евакуйований (59-та механізована все ще утримує периметр на східному боці річки). На південь від цього росіяни продовжували втрачати десятки бойових броньованих машин і сотні солдатів щодня, намагаючись прорватися до Курахового за допомогою наступу на північ від Максимільянівки.

Вугледар... Багато читачів запитують, що там відбувається.

Коротко проїхались цим сектором 17 та 20 вересня. По суті, місто повністю зруйноване: воно настільки зруйноване і заміноване, що навіть якби війна закінчилася прямо зараз, знадобилося б щонайменше 5-6 років, щоб розмінувати і вивезти всі боєприпаси, що не розірвалися, тільки для того, щоб можна було почати відбудову. А два підрозділи ЗСУ, які його утримують – понівечені, смертельно втомлені і ганебно забуті: 72-а мехбригада та батальйон 58-ї механізованої (остання, власне, начебто тримає вихід з Вугледара, щоб 72-а могла відійти) – вже більше тижня перебувають у процесі відходу з того, що колись було Вугледаром.

Чому так повільно?

Коли все робиться правильно, а 72-га ОМБр є хорошим підрозділом, незважаючи на те, наскільки виснаженим він є – відхід відбувається поетапно, з холодною головою та хорошою організацією. Так, щоб ніхто не залишився позаду, а всі покинуті позиції були акуратно заміновані.

російський обстріл Вугледара 22 вересня...

...і російський обстріл Вугледара запалювальними боєприпасами 24-25 вересня: це "звичайна сцена" в боях такого роду з часів провалу перших російських атак на Ізюм у березні 2022 року.

Щодо того, чому 72-га відходить: ну, який сенс намагатися утримувати позиції, якщо Київ це вперто ігнорує, не надсилаючи ні заміну, ні підкріплення, ні артилерійські та мінометні боєприпаси?

Коли нічого цього немає, немає сенсу намагатися втриматися.

Не дивно, що росіяни тим часом зайняли поля на захід і схід від зруйнованого міста і 25 вересня почали штурм руїн.

Звісно, всі можливі експерти вже оголосили руїни Вугледара "неважливими". Ну, так: повністю зруйноване місто – це неважливо. Від нього немає ніякої користі.

У мирний час.

Але на війні – врахуйте, що навіть у зруйнованому стані Вугледар був чудовою оборонною позицією. Можливо, найкращою в цій частині України і на наступні 30 з гаком кілометрів на північ і захід. Настільки, що 72-га мехбригада трималася там навіть тоді, коли впав Бахмут (де Бахмут впав, незважаючи на розгортання 25+ батальйонів з майже такої ж кількості бригад... так само, як Авдіївка впала, незважаючи на те, що її захищали кілька бригад).

Тож зараз, можливо, Вугледар не є важливим. І так, завжди краще вивести війська з позиції, яку вони не можуть утримати, і врятувати їх. Але, будь ласка, хто-небудь з Генштабу: будьте такі ласкаві, поїдьте туди, зустріньтеся і поговоріть з солдатами 72-ї і 58-ї, і поясніть їм, що вони повинні пишатися і бути в піднесеному настрої, і в жодному разі не бути деморалізованими за те, що вистояли, незважаючи на те, що верхівка ЗСУ робила все можливе, щоб ігнорувати їх більше двох років, і врешті-решт не залишила їм іншого вибору, окрім як програти цю битву. А потім пояснити їм, чому не були побудовані супертурбооборонні позиції далі на захід і північний захід, щоб наступну зиму війська, які вистояли і перемогли під Мощуном (врятувавши таким чином Київ у березні 2022 року), плюс два роки під Вугледаром, мали провести у відкритому степу, б'ючись і вмираючи, наступну зиму.

Інакше кажучи: це була... ой, перепрошую: ще не є, але стане ще однією, абсолютно непотрібною втратою для України.

І як людина, що думає про наслідки, я не можу не задатися питанням: за кілька років, коли росіян виженуть (напевно, по повній програмі) з країни, який безлад застануть українці на цій території...? Лише через 15-20-кілометрові російські мінні поля на південь від Вугледара, а потім ще близько 10 кілометрів українських мінних полів навколо і на північ від нього... Залишається сподіватися, що до того часу хтось зірве з Содоля і ще кількох генералів погони і призначить їх на розмінування (після відповідного навчання, звісно).

Вбивство Біньяміном Нетаньяху Насралли. "Хезболла" зазнає серйозних реформ

"На численні прохання", ось "швидкі і грубі" відповіді на питання про останні події у відносинах між Ізраїлем та Ліваном.

Увечері в п'ятницю, 27 вересня 2024 року, військово-повітряні сили Ізраїлю (ВПС Ізраїлю) завдали авіаудару по комплексу багатоквартирних будинків в районі Дахія на півдні Лівану.

Наскільки можна судити з офіційних ізраїльських повідомлень, "ізраїльська розвідка" відстежила кортеж з генеральним секретарем "Хезболли" Хасаном Насраллою. Коли кортеж зупинився, Насралла пішки вийшов з однієї з машин і увійшов до житлового будинку. На основі розвідувальних даних про те, що Хезболла побудувала підземний комплекс під більшою частиною цього району, ізраїльська розвідка дала "добро" на повітряний удар: це підтвердив прем'єр-міністр Нетаньяху (який в той час перебував у Нью-Йорку).

Винищувачі-бомбардувальники Boeing F-15I 69-ї ескадрильї ЦАХАЛу випустили понад 80 бомб з GPS-наведенням. Близько 16 з них були GBU-31 JDAM, озброєні "бункерними" боєголовками BLU-109.

F-15I викочується на зліт з двома GBU-31 на підфюзеляжних кріпленнях (кожна вагою 907 кг) і до восьми JDAM або аналогічним озброєнням калібром 250 кг.

Так виглядає GBU-31 з боєголовкою BLU-109. Судячи з того, що видно на відео, з якого зроблено фото, ізраїльтяни, схоже, розробили власну версію цієї зброї: вони зберегли боєголовку і ребро, але додали нову секцію наведення – ймовірно, з електрооптичним сенсором – в передній частині.

На даний момент точно відомо, що щонайменше чотири будівлі (позначені червоними стрілками на фото нижче) були повністю зруйновані: можливо, що до чотирьох додаткових будівель між цими чотирма також були знесені.

Точна кількість жертв цього удару досі не встановлена, але серед підтверджених загиблих –Насралла і бригадний генерал Аббас Нільфороушан. Останній був заступником командувача Сил КВІР-Кодс (КВІР-КФ), що відповідають за Ліван.

Днем пізніше ВПС Ізраїлю завдали аналогічного удару по іншому комплексу будівель в районі Чоаффі на півдні Бейрута, в результаті чого загинув попередній наступник Насралли Хасан Халіл Ясін. Хезболла підтвердила смерть Ясіна, але спростувала ізраїльське повідомлення, згідно з яким загинув її командувач на півдні Лівану Алі Каракі...

Що я думаю про це і чого я очікую? Перш за все, Нетаньяху прагне поширити свою "війну проти Хамасу" на весь Близький Схід, і йому байдуже, що може бути достатньо вагомою причиною для цього. Він знає, що залишиться при владі доти, доки триватиме ця війна. Тому його мета – продовжувати війну якомога довше.

Значна частина його уряду вважає, що виконує месіанську місію з розширення Ізраїлю, і не дуже переймається пошуком вагомих причин для ведення відповідної війни.

Що стосується Хезболли... що ж, я все ще чітко пам'ятаю день, коли 16 лютого 1992 року, попередній генеральний секретар Хезболли, Аббас аль-Мусаві, був убитий Ізраїлем. Тоді ще не було соціальних мереж, але основні ЗМІ в Ізраїлі та на Заході вітали цю подію майже так само, як зараз всі вітають смерть Насралли. (Я впевнений, що не одна сучасна ізраїльська газета оголосила смерть Мусаві "кінцем епохи конфлікту з Хезболлою" або щось на кшталт цього).

Вісім років потому Ізраїль пішов з Лівану – тому що не зміг перемогти "Хезболлу": певною мірою завдяки Насраллі організація настільки вдосконалилася, що зробила ізраїльську окупацію південного Лівану нестерпною.

З іншого боку, хоча протягом останнього року Насралла робив усе можливе, щоб ігнорувати провокації Нетаньяху і тримати "Хезболлу" (а отже, і Ліван) подалі від "війни з Хамасом", я сумніваюся, що будь-який новий Генеральний секретар буде дотримуватися цієї моди. Більше того, я очікую, що "Хезболла" зазнає серйозних реформ.

Для початку, я очікую, що вся організація стане де-факто асимільованою з КВІР (а не лише "контрольованою" ним, як це було останні 20 з гаком років). Наскільки мені відомо, найбільш вірогідним наступником Насралли є Хашем Сафієддін, нинішній голова Виконавчої ради. Він "майже буквально в ліжку з КВІР/КВІР-КФ": його син був одружений на дочці покійного командувача КВІР-КФ Касема Сулеймані (вбитого за наказом Трампа в Іраку кілька років тому).

Далі... хоча, звісно, "Хезболла" та/або КВІР сильно постраждали через свою недбалу внутрішню безпеку (див. "Пейджерська різанина"), вони – не Генеральний штаб Збройних сил України: вони мають "вбудовану резервність" у своїй командній системі, і стали настільки потужними, наскільки вони є, тому що вони є експертами у проведенні внутрішніх реформ, заснованих на такому досвіді.

І, на відміну від Ізраїлю, наприклад, і "Хезболла", і КВІР (а отже, і КВІР-КФ) мають коріння в місцевому населенні: в Лівані вони виросли з таких рухів, як "Амаль" 1970-х років, спочатку створених як благодійна організація для шиїтського населення, коли воно тисячами гинуло в результаті сучасних ізраїльських "атак на палестинських терористів"...

Кінець однієї і початок нової ери конгломерату "Хезболла"/КВІР: кадр з іранського телебачення, на якому видно, як тіло Насралли піднімають з підземного сховища. Як повідомляється, Насралла загинув не від "прямого попадання", а від вибуху/поштовху бомби, що здетонувала за кілька метрів від нього: це, безумовно, стане ще одним цінним досвідом для "Хезболли"/КВІР при будівництві їхніх майбутніх об'єктів.

На мою думку, всі нещодавні ізраїльські атаки і вбивства грають на руку молодому і більш екстремістському поколінню в їхніх лавах: смерть Насралли і його покоління лідерів усунула більшу частину старіючого "політичного" крила, яке стало неохоче протистояти Ізраїлю. Таким чином, я очікую, що конгломерат "Хезболла"/КВІР-КФ швидко реорганізується/реформується, значно покращить безпеку і комунікації, а потім завдасть удару у відповідь у набагато більш агресивний, і набагато більш непередбачуваний, спосіб, ніж за часів Насралли.

Інакше кажучи: "дощ" ракет "Хезболли"/КВІР-КФ, що обрушився на Хайфу і авіабазу Рамат-Давид на півночі Ізраїлю, – це "лише початок".

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