Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші

Вчора Том Купер не стримався і звинуватив росію в екоциді через підрив Каховської ГЕС. Не стримувалися й інші експерти та дипломати. iPress зібрав найбільш важливі та яскраві висловлювання політиків та експертів на адресу російських мавп з гранатами. Винесемо лише думку історика та військового експерта Філліпса О'Брайена: "Ви не підриваєте дамбу, щоб зупинити спроби противника просунутися вперед, якщо війна йде на вашу користь. Зазвичай це ознака відчаю".

Протягом майже 16 місяців я стримував себе щодо "відвертих" звинувачень на адресу росії. Я намагався і намагаюся уникати емоцій. Серйозний аналіз будь-якої війни – це як гроші: вони розбещують душу. Потрібна велика стриманість, інакше легко скотитися до гівнопіару... Але... зітхання... сьогодні вранці навіть я не можу не зробити висновок, що володимир володимирович путін і його поплічники з ФСБ успішно перетворили російську федерацію на терористичну державу.

Минулої ночі орди варварів під командуванням цього придурка розв'язали безпрецедентну кампанію терору проти України.

...при цьому, що близько 23.00-23.30 години Ту-95МС випустили 36 крилатих ракет Х-101 та Х-555 з акваторії Каспійського моря, 35 з яких були збиті...

... також росіяни націлили на Харків ЗРК С-300, які вели вогонь у балістичному режимі...

Але близько 02.00 ночі росіяни підірвали гігантську Каховську ГЕС.

З моєї точки зору, неможливо пояснити словами катастрофу, що сталася. Неможливо передбачити її наслідки. Можливо, коли я порівняю цю катастрофу з Чорнобилем 1986 року, мало хто прокинеться. Але я не знаходжу навіть цього для хорошого порівняння: немає ніяких порівнянь. Тому, будь ласка, не приходьте до таких думок, як запитати мене, хто скористається і отримає вигоду від цієї акції. Коли події досягають масштабів катастрофи, до якої призвела ця акція, не буває "переможців".

Однак мені цікаво спостерігати за реакцією росії на все це.

Судячи з того, що лунає з вуст російських чиновників (та їхніх колабораціоністів в Україні), складається враження, що росіяни "намагалися підірвати лише невелику частину дамби", і що Москва не повідомила про це навіть свого гауляйтера у Новій Каховці Володимира Леонтьєва.

Дійсно, супер-турбо-розумні військові генії в Москві та інших місцях ніколи не враховували той факт, що дамба вже зазнала значних пошкоджень під час попередніх боїв, а вони не підтримують її в належному стані вже більше року. І що, на відміну від березня, коли рівень води був вкрай низьким, після сильних дощів цієї весни водосховище було майже на максимумі. Наповнене вщерть. А це означає, що результати таких ідіотських дій, як підрив дамби, теж мають бути максимальними...

Після підриву греблі в росії кілька годин не було ніякої реакції: кому є діло до десятків тисяч людей, що живуть нижче за течією?

Навіть якщо близько 06:00 гауляйтер Леонтьєв пояснив, що історія про підрив дамби є "нісенітницею"...

Приблизно через годину різні путінські соціальні медіа почали підхоплювати цю історію з поясненнями на кшталт "це був просто невеликий підрив незначної ділянки дамби під час відходу російських збройних сил з правого берега Дніпра". Агов, ідіоти, якщо ви так добре "розбили український контрнаступ", як ви стверджували вчора, то навіщо виводити війська?

За іронією долі, приблизно в той самий час гауляйтер Леонтьєв змінив свою версію на "українці обстріляли дамбу", а потім на "загрози життю людей на берегах Дніпра немає" і "це серйозний терористичний напад".

Так, ідіоти: це теракт катастрофічних масштабів, а ви – росіяни – його підбурювачі.

Відтоді половина російських соціальних мереж була в маренні щастя від того, що повінь загрожує змити підрозділи ЗСУ, дислоковані на островах нижче за течією, і вони змушені швидко евакуюватися зі своїх позицій... інша половина вже створює всілякі фейкові новини про "український напад" – при цьому всі вони повністю ігнорують повідомлення про те, що більша частина підрозділу зсрф, відповідального за цю акцію – І батальйон 205–ї мотострілецької бригади – першою була зметена і потоплена водними масами, і це десятки людей.

...в той час, як сьогодні вранці зсрф обстрілюють місто Херсон, ВКС бомблять шляхи евакуації – тим самим перешкоджаючи евакуації...

...що робить очевидним: ніхто там, в РФ, не втратив жодного атома думки про можливі наслідки цієї акції, навіть власної, "якщо не можна нам, то не можна нікому", але, звісно, "все розвивається за планом"...

***

У підсумку: путін і його поплічники щойно спричинили масштабну екологічну катастрофу з абсолютно непередбачуваними, але катастрофічними наслідками.

І це після того, як протягом майже 20 років їх або ігнорували, або відверто підтримували незліченні "точки дотику" на Заході, в тому числі такі персонажі, як Ілон Масквич, який вважає, що подібні ілюстрації є "свободою слова".

Поклавши руку на серце: називати це "свободою слова" – образа для будь-якої розсудливої людини. Абсолютно безвідповідальна маячня мегаломанів, які прагнуть і надалі потурати путіну, а отже, є співвідповідальними за катастрофи на кшталт тієї, що сталася сьогодні, 6 червня 2023 року, в Новій Каховці.

...але ж у світі комунізму для багатих "вони" всі "надто великі, щоб впасти…"

Джерело

Майкл Карпентер, Посол США в ОБСЄ та колишній помічник віце-президента Байдена:

Руйнування дамби в Новій Каховці є огидним актом руйнування навколишнього середовища, який ставить під загрозу життя і засоби до існування сотень тисяч українців, а також природне середовище. Від початку цієї війни росія не демонструє жодної поваги до цивільного життя та інфраструктури. Україна повинна перемогти.

Шарль Мішель, голова Європейської Ради:

Шокований безпрецедентною атакою на дамбу в Новій Каховці. Руйнування цивільної інфраструктури однозначно кваліфікується як військовий злочин – і ми притягнемо росію та її маріонеток до відповідальності. Піднімемо це питання на червневому засіданні Євроради і запропонуємо більше допомоги затопленим територіям. Мої думки з усіма сім'ями в Україні, які постраждали від цієї катастрофи.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії:

росії доведеться заплатити за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Руйнування дамби, огидний напад на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу життя тисяч людей в Херсонській області.

Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту.

Заява Високого представника Жозепа Борреля та Комісара ЄС з питань врегулювання кризових ситуацій Янеза Ленарчича щодо руйнування Каховської греблі:

Атаки росії на українську цивільну критичну інфраструктуру досягли безпрецедентного рівня сьогодні, коли було зруйновано греблю Каховської ГЕС. Європейський Союз найрішучішим чином засуджує цю атаку. Він являє собою новий вимір російських звірств і може становити порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права.

Повені в нижній течії ставлять під загрозу життя сотень тисяч цивільних осіб у близько 80 населених пунктах, включно з містом Херсон. Це погіршує і без того жахливу гуманітарну ситуацію в цих районах.

Падіння рівня води в дамбі також впливає на доступ до критично важливої охолоджувальної води для реакторів Запорізької атомної електростанції. Цим вчинком росія також продовжує свою безрозсудну ядерну авантюру, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та захисту ЗАЕС, що є явним порушенням попередніх відповідних резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ та Генеральної конференції, а також п'яти принципів забезпечення ядерної та фізичної безпеки на ЗАЕС, затверджених Генеральним директором МАГАТЕ. Це безвідповідально і абсолютно неприйнятно.

Ми залишаємося на зв'язку з українською владою для забезпечення негайної допомоги з боку ЄС. Координаційний центр Європейської Комісії з реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) активно відслідковує ситуацію та перебуває у тісному контакті з Державною службою України з надзвичайних ситуацій. Україна може звернутися за допомогою в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM). Ми готові задовольнити будь-які нагальні потреби, в тому числі у продуктах харчування та питній воді.

Нагадуємо, що напади на критично важливу цивільну інфраструктуру можуть бути прирівняні до воєнних злочинів. Ми наголошуємо на нашій рішучості забезпечити притягнення до відповідальності всіх командирів, виконавців та співучасників воєнних злочинів або інших найтяжчих злочинів відповідно до міжнародного права.

Ми підтверджуємо нашу підтримку "Формули миру" Президента Зеленського, яка також включає відповідальність за воєнні злочини, ядерну безпеку, енергетичну безпеку, продовольчу безпеку та захист довкілля, і закликаємо наших глобальних партнерів підтримати "Формулу миру". Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України стільки, скільки буде потрібно.

Філліпс О’Брайен, історик, військовий експерт:

Невеличке зауваження щодо контексту. Ви не підриваєте дамбу, щоб зупинити спроби противника просунутися вперед, якщо війна йде на вашу користь. Зазвичай це ознака відчаю.