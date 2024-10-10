Підтримка Заходу для України слабшає. Це дасть путіну можливість розпочати наступну війну – Пол Тейлор

США та Європа не в змозі надати вирішальну військову допомогу. Перемога Трампа може незабаром виявити глибину цієї помилки, пише в колонці для The Guardian Пол Тейлор з Центру європейської політики.

За його словами, в коридорах Брюсселя з'являється відчуття, що політична воля допомогти Україні перемогти російську агресію зникає – по обидва боки Атлантики. Один високопоставлений західний чиновник сказав автору, що може знадобитися "другий шок" такого масштабу, як повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, щоб вивести західні країни зі стану апатії і підштовхнути європейців до більш радикальних кроків з посилення та інтеграції власної оборони.

Цей шок може включати раптовий крах української передової оборони, ще одну бійню в стилі Бучі з боку російських військ або, можливо, перемогу Дональда Трампа на виборах 5 листопада. Втім, будь-яка з цих подій, переконаний Пол Тейлор, стане катастрофою для Києва.

Наразі США заклопотані президентськими виборами та ескалацією війни на Близькому Сході, яка витіснила з перших шпальт газет невпинне просування Москви на полі бою на Донбасі. Франція відволікається на політичну та фінансову кризу, а влада Еммануеля Макрона вдома і його вплив у Європі швидко слабшають. Німеччина паралізована ворожнечею у своїй відмираючій трипартійній коаліції, яка може протриматися до загальних виборів у вересні 2025 року, а може і не протриматися.

А Велика Британія бореться з власними бюджетними проблемами, оскільки новий лейбористський уряд зосередився на відновленні системи охорони здоров'я та державних послуг на тлі медіа-фурору щодо сумнівних подарунків від політичних донорів. Тим часом, зауважує автор, ультраправі проросійські партії здобувають перемогу на багатьох європейських виборах, останнім часом в Австрії.

У вересні росія, на думку автора, захопила більше української території, ніж за будь-який місяць з березня 2022 року. Проте, незважаючи на поїздку Володимира Зеленського на Генеральну асамблею ООН і до Вашингтона, де він представив "план перемоги" і благав надати більше зброї та вільніше використовувати її на російській землі, увага американців і європейців відвернулася від цієї теми. Для Києва настали небезпечні і розчаровуючі часи.

Джо Байден, який дедалі більше перетворюється на "кульгаву качку", уникає будь-яких політичних кроків, які можуть поставити під загрозу шанси Камали Гарріс не допустити Трампа до Білого дому. Це обмежує не лише його здатність стримувати Ізраїль у його боротьбі з Хамасом, Хезболлою та Іраном, але й його готовність дозволити Україні завдати удару вглиб росії ракетами, що постачаються США, або європейським озброєнням, що містить американські компоненти. Байден залишається стурбованим тим, що путін може підвищити ядерні ставки або помститися Заходу таким чином, щоб розширити конфлікт і дати Трампу пропагандистську палицю, за допомогою якої він зможе перемогти демократів.

Велика Британія і Франція, які постачають Україні ракети класу "повітря-земля" Storm Shadow і Scalp, не можуть дозволити їх необмежене використання проти російських тилових баз без "зеленого світла" США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує ухилятися від поставок ракет Taurus, які Київ давно просить надати для нанесення ударів по російських лініях постачання і ракетних пускових майданчиках. Небажання Шольца є сумішшю електоральних міркувань (Альтернатива для Німеччини та Альянс Сари Вагенкнехт є антивоєнними), історичних (його СДПН завжди була партією миру) та страху виокремити Німеччину для відплати з боку росії.

У своїх прощальних промовах та інтерв'ю колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив публічний жаль, що західні союзники не надали Україні більше зброї перед повномасштабним вторгненням росії у 2022 році, стверджуючи, що це ускладнило б наступ Москви і, можливо, навіть стримало б її. Це ретроспектива, особливо з огляду на те, що Столтенберг досі не бажає засуджувати обережність США або відкрито вимагати від них розблокування потенціалу для нанесення глибоких ударів.

Американський генерал-майор у відставці Гордон "Скіп" Девіс нарікає на те, що "адміністрація Байдена знову і знову зволікає". Виступаючи на панелі Центру європейської політики (EPC), присвяченій ситуації на полі бою в Україні, він сказав, що Вашингтон переоцінив ймовірність того, що путін піде на ескалацію конфлікту, і тому продовжує надавати Києву достатньо допомоги, щоб втримати його на плаву, але не дає йому засобів для перемоги. "Ми хочемо не "стільки, скільки буде потрібно", а "скільки буде потрібно", – додав Девіс.

Представники ЄС вбачають паралель між небажанням надавати Україні допомогу, що змінює правила гри, і впертим опором великих європейських держав проти колективних запозичень і спільних закупівель озброєнь для посилення обороноздатності України та їхніх власних. Багато європейських країн спустошили свої застарілі запаси боєприпасів, щоб надати допомогу Києву, і намагаються розширити національну збройову промисловість або отримати поставки з-за кордону.

"На початку цього року, коли Єврокомісія опублікувала свою оборонно-промислову стратегію, з'явився певний імпульс для посилення європейської оборонної інтеграції", - сказав автору високопоставлений чиновник. "Але він згас після європейських виборів і політичних проблем у ключових столицях", - додав він. Тепер може знадобитися землетрус, такий як повернення до влади скептично налаштованого до НАТО Трампа, щоб відновити енергію і вкласти більше грошей в оборонні зусилля ЄС. Якщо Гарріс переможе, існує ризик, що столиці ЄС розслабляться і знову почнуть покладатися на захист США, як це сталося після перемоги Байдена над Трампом у 2020 році.

Як наголошує Пол Тейлор, Україна не може дозволити собі чекати на такий "другий шок", щоб потрясти західні уряди, оскільки її сили щодня знекровлюються у війні на виснаження, нав'язаній сильнішим ворогом. "Не можна очікувати, що Україна протримається ще 30 місяців, коли наша власна країна є полем бою і зазнає щоденних ударів, – сказав старший аналітик Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков на тій же дискусії в рамках EPC. – Чого ми не бачимо, так це довгострокової стратегії сталої підтримки. В іншому випадку сценарій перемоги росії буде розвиватися".

На думку Пола Тейлора, для європейських урядів, незалежно від їхніх внутрішніх труднощів, вибір має бути чітким: підтримати Україну більш рішуче зараз, в тому числі з можливостями глибоких ударів, або зіткнутися з набагато гіршою стратегічною позицією наступного року, коли підбадьорений путін переозброюватиметься для своєї наступної загарбницької війни.

Джерело: The Guardian