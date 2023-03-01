Андреас Клут, член редакційної ради Bloomberg, який у своїх колонках висвітлює європейську політику, застерігає Захід, що кремль націлився на Молдову як на наступну Україну. Тобто готується напасти на неї через підконтрольне Придністров’я, як здійснив це в Україні у 2014 році. Він нагадує, що президентка Молдови вже звернулася по допомогу до США, але і Європа має щось із цим робити.

"Молдова – "наступна Україна". Так заявив днями міністр закордонних справ росії сєргєй лавров. Безперечно, це має нас насторожити", – пише Андреас Клут у авторській статті для видання Bloomberg.

Він пояснює свою занепокоєність тим, що лавров, як і інші члени вузького кола російського президента, повторює всяку пропагандистську маячню або чергові галюцинації, що вихлюпуються з рота владіміра путіна. Тому автора насторожує, що очільник МЗС росії знову причепився до Молдови.

Якщо дивитись з "колокольні москви", зазначає Клут, Молдова нагадує Україну до того, як путін напав на неї торік. Обидві країни були частинами радянського союзу, а до цього – російської та інших імперій. Обидві відновили незалежність після Холодної війни. І обидві в останні десятиліття орієнтувалися на захід, прагнули приєднатися до Європейського Союзу. Минулоріч ЄС прискорив процес надання Кишиневу та Києву офіційного статусу кандидатів.

москва стверджує, що вбачає багато паралелей. І Київ, і Кишинів, згідно з кремлівським наративом, також хочуть вступити до НАТО і приєднатися до очолюваного США, а отже, по суті, сатанинського "Заходу", налаштованого проти росії. Проте, Андреас Клут називає це неправдою, оскільки нейтралітет Молдови прописаний у конституції.

"путін і лавров відзначають, що Молдова, як і Україна з 2014 року, має східний регіон, – Придністров'я, який знаходиться "по той бік" річки Дністер, де проживають "російські сепаратисти" та керують прокремлівською самопроголошеною республікою. У Придністров'ї дислокується тисяча російських солдатів, і є величезний склад боєприпасів", – нагадує колумніст.

Таку присутність росіян у Молдові, як і в Україні та інших пострадянських країнах, Клут вважає мотивом для путіна поширювати байку про те, що його співвітчизники зазнають утисків і потребують його захисту та втручання. Потім він використовує цю брехню, яка може включати "операції під чужим прапором", як привід для подальшої російської агресії.

"Коли лавров базікає, що Молдова – це наступна Україна, він має на увазі, що це наступна країна у сфері впливу росії, яка намагається перейти на бік "злого Заходу", і цей факт вимагає від росії нападу, окупації або іншої дії – в рамках превентивної "самооборони", – пише Андреас Клут.

Тому Україна і Захід очікували провокації у бік Молдови. Якби путіну вдалося реалізувати свій початковий план швидкого підкорення України або запасний план захоплення Одеси і українського чорноморського узбережжя, то на думку Клута, росіяни з Придністров'я могли б увірватися в Україну ще й із заходу та затягти цей зашморг. Решту Молдови путін залишив би на потім, щоб розібратися з нею пізніше.

Андреас Клут припускає, що кремль вже поклав око на Придністров'я і Молдову. Якщо він досі не втрутився в Молдову, то лише тому, що рф феєрично провалила військові цілі в Україні. І росіяни в Придністров'ї не хочуть, щоб їх втягли в хаос, як, скажімо, на Донбасі.

Але це не означає, переконує Андреас Клут, що Молдова в безпеці. У лютому Київ заявив, що має розвіддані про планований москвою переворот з метою повалення уряду президентки Молдови Маї Санду і встановлення маріонеткового режиму, обраного кремлем. Санду підтвердила змову через кілька днів, додавши, що в ній брали участь росіяни, білоруси, чорногорці та серби. Зараз вона замінила прем'єр-міністра та посилила безпеку. І звернулася до президента США Джо Байдена під час його візиту до Європи з проханням посилити американську підтримку.

На думку автора, Санду в певному сенсі втілює багате культурне та етнічне розмаїття своєї країни, а також її сьогоднішній західний світогляд. Регіон, який раніше називався Бессарабією, протягом століть переходив між османами, царями, румунами і радянською владою. Але, як і Санду, більшість молдован є етнічними румунами, а також мають подвійне громадянство в Румунії – країні, яка є членом НАТО і ЄС. Для кремля цього достатньо, впевнений Клут, щоб затаврувати молдовську президентку як породження західного диявола. Насправді Санду, як і більшість її співвітчизників на захід від Дністра, щиро цінує "західні" (тобто неросійські) ідеали демократії та верховенства права. Вона навчалася у Школі Кеннеді Гарвардського університету та працювала у Світовому банку у Вашингтоні округу Колумбія. Сьогодні Молдова – одна з найбідніших і найкорумпованіших країн Європи, але завтра, як сподіваються молдовани, може стати процвітаючим і вільним членом ЄС.

"У цьому прагненні Молдова справді схожа на Україну. І саме це так лякає путіна. Він волів би перетворити всі колишні радянські республіки на васалів, слабкі залежні держави, аніж бачити їх процвітаючими, як Естонія, Латвія і Литва. Не дай Боже, адже тоді росіяни теж можуть захопитися "західними" ідеями. Ось чому путін дійсно ставиться до Молдови як до наступної України. Це може означати напад на неї або, якщо військова ситуація в Україні дозволить, навіть її повне загарбання", – пише Андреас Клут.

Він упевнений, що Європа і Захід повинні готуватися вже зараз. Надіслати Молдові гроші й запропонувати віддалену перспективу членства в Євросоюзі – це лише початок. Але ЄС також має допомогти подолати залежність від російського газу і надати кошти для розміщення численних українських біженців, яких прийняла країна. І він мусить забезпечити армію Кишинева зброєю.

Якщо лавров і путін дійсно вважають Молдову наступною Україною, наголошує Андреас Клут, то Захід не повинен залишити їм сумнівів, що в обох країнах росію чекає фіаско.

Джерело: Bloomberg