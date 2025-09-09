Призначені Трампом чиновники Пентагону, схоже, вирішили проігнорувати нещодавні його заяви про доручення готувати США до стримування Китаю та росії. Як стверджує Politico, відповідальний за політику Пентагону й активний противник допомоги Україні Елбрідж Колбі у проєкті Стратегії національної оборони ставить на перше місце захист території США та впливу в Західній півкулі, а не протистояння загрозі з боку Китаю.

Чиновники Пентагону пропонують, щоб відомство віддало пріоритет захисту батьківщини та Західної півкулі. Це – вражаючий відхід від багаторічного мандату військових зосереджуватися на загрозі з боку Китаю, наголошує Politico.

Проєкт нової Національної стратегії оборони, який минулого тижня ліг на стіл міністра оборони Піта Геґсета, ставить внутрішні та регіональні місії вище за протидію таким супротивникам, як Пекін і москва, повідомили виданню троє осіб, ознайомлених із ранніми версіями документа.

На думку Politico, цей крок став би великим відходом від курсів останніх адміністрацій – і Демократичної, і Республіканської, включно з першим терміном президента Дональда Трампа, коли очільник Білого дому називав Пекін найбільшим суперником Америки. Ймовірно, це також викличе обурення "яструбів" у двох партіях, які вважають китайське керівництво загрозою для безпеки США.

"Це стане величезним зсувом для США та їхніх союзників на кількох континентах, – повідомив Politico один зі співрозмовників, ознайомлений з проєктом документа. – Старі, надійні американські обіцянки ставляться під сумнів".

Звіт зазвичай публікується на початку роботи кожної адміністрації, і Геґсет все ще може внести зміни до нього. Але в багатьох аспектах зміни вже відбуваються. Пентагон залучив тисячі військовослужбовців Нацгвардії для підтримки правоохоронних органів у Лос-Анджелесі та Вашингтоні, а також направив кілька військових кораблів і винищувачів F-35 до Карибського басейну, щоб "зупинити" наркотрафік до Сполучених Штатів.

Politico нагадує, що в результаті військового удару США цього тижня в міжнародних водах було вбито 11 підозрюваних членів венесуельського угруповання "Трен де Арагуа", що стало важливим кроком у застосуванні армії проти некомбатантів. Пентагон також створив мілітаризовану зону вздовж південного кордону з Мексикою, яка дозволяє військам затримувати цивільних осіб – така діяльність зазвичай належить до компетенції правоохоронних органів.

Нова стратегія фактично скасовує фокус першої адміністрації Трампа у 2018 році, коли стримування Китаю було поставлено на чільне місце діяльності Пентагону.

"Все більш очевидно, що Китай і росія прагнуть сформувати світ за своїм авторитарним зразком", – йшлося в перших абзацах того документа.

Цей зсув "зовсім не виглядає узгодженим із жорсткою позицією президента Трампа щодо Китаю", – зазначив експерт із зовнішньої політики з Республіканської партії ознайомлений із проєктом, який, як і інші, говорив на умовах анонімності.

Президент продовжує висловлювати жорстку риторику проти Китаю, зокрема вводить величезні тарифи для Пекіна та звинувачує президента Китаю Сі Цзіньпіна у "змові проти" США після його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і путіним на військовому параді в столиці КНР.

Politico зауважує, що керівником розробки стратегії є політичний директор Пентагону Елбрідж Колбі. Він відіграв ключову роль у створенні версії 2018 року в перший термін Трампа і давно є переконаним прихильником більш ізоляціоністської політики США. Попри його репутацію "яструба" щодо Китаю, Колбі солідарний із віцепрезидентом Джей Ді Венсом у бажанні звільнити Сполучені Штати від надмірних зовнішніх зобов'язань.

Команда Колбі також відповідає за майбутній глобальний огляд розташування військ, що окреслює місця дислокації американських військ по всьому світу, а також за огляд протиповітряної й протиракетної оборони, який оцінює системи ППО США та союзників і дає рекомендації щодо розміщення американських систем. Пентагон планує оприлюднити обидва огляди вже наступного місяця.

За словами Politico, ці три документи будуть тісно пов'язані між собою. Кожен із них наголошуватиме, що союзники мають брати на себе більшу відповідальність за свою безпеку, тоді як США зосередяться на зміцненні безпеки у власному регіоні.

Видання зазначає, що союзники особливо стурбовані наслідками перегляду глобальної позиції, адже він може призвести до виведення американських військ з Європи та Близького Сходу і скорочення ключових програм безпекової допомоги.

Посадовець Пентагону та європейський дипломат підтвердили Politico повідомлення Financial Times, що Балтійська ініціатива з безпеки Пентагону – програма, яка щорічно надає Латвії, Литві та Естонії сотні мільйонів доларів на розбудову оборони та військової інфраструктури, цього року втратить фінансування. Дипломат наголосив, що кошти з цієї ініціативи йшли на закупівлю американської зброї та "отримували широку підтримку, допомагаючи прискорювати розвиток ключових спроможностей і дозволяючи купувати системи США на кшталт HIMARS".

У НАТО дедалі більше очікують, що частину з приблизно 80 тисяч американських військових у Європі буде виведено з континенту впродовж кількох років. Але країни по-різному відчують наслідки цього рішення і, зрештою, залежатимуть від примх Трампа.

Під час візиту нового президента Польщі до Білого дому Трамп заявив, що США не виведуть війська з його країни. Але визнав, що розглядає можливість скорочення чисельності військової присутності в інших частинах континенту. "Якщо вже на те пішло, – сказав Трамп, – ми розмістимо там більше військ", завершує публікацію Politico.

