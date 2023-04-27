Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер

Том Купер зробив невеликий допис по поточній ситуації на фронті. Бахмут поливають вогнем цілодобово, систематично і безперервно, аби взяти його до травня. Значна частина боєприпасів, використаних для цієї атаки, може бути з Ірану, який за останні два місяці мав поставити росії до 300 тисяч снарядів.

Повітряна війна. В ніч з 25 на 26 квітня росіяни атакували район Херсона низкою баражуючих БПЛА "Шахед-131/136", "Ланцет" та "Мерлін". Українці заявили про щонайменше один збитий "Шахед", п'ять "Ланцетів" і один "Мерлін". Вчора росіяни також опублікували відео, на якому показано влучання в один із небагатьох 9К330 "Тор М1" (SA-15 Gauntlet), що перебувають на озброєнні ПСУ (вибачте, не можу знайти посилання).

Минулої ночі росіяни атакували Миколаїв з використанням крилатих ракет "Калібр" морського базування. Українці повідомляють про одного загиблого і 23 поранених: значить, пробили ППО і щось там підбили.

Тактична авіація ВКС майже повністю зосереджена в районі Бахмута останні кілька днів. У свою чергу, ПСУ напевно втратили ще один винищувач-бомбардувальник Су-25, щоправда, цього разу в районі Херсона.

Бахмут. З 24-25 квітня росіяни ведуть повномасштабний наступ на місто. Це схоже на Попасну рік тому: безперервні удари тисячами снарядів зі ствольної артилерії, тисячами артилерійських ракет з усіх типів реактивних систем залпового вогню і сотнями ТОС-1 (які, наскільки я можу судити, є однією з найбільш смертоносної зброї, розгорнутої зсрф). Повітряні удари Су-25 некерованими ракетами С-8 калібру 80 мм у режимі "насипай і молися" вдень. Су-25, що застосовують керовані ракети С-25Т, і Су-34, що застосовують планерні бомби, – вночі. Обстріли ведуться "цілодобово", систематично і безперервно.

За ними слідують безперервні наземні атаки: як правило, штурмові групи розміром зі взвод, що висилаються одна за одною, знову і знову, вдень і вночі. Ось відповідний звіт полковника Романа Грищенка, командира 127-ї бригади тероборони.

Результат неминучий. На північній стороні вони відтіснили українців з "Гаражів" назад до дитячої лікарні та вулиці Визволителів Донбасу. У центрі вони зайняли територію на північ від Бахмутського медичного коледжу (і це набагато швидше, ніж очікувалося). На південь від коледжу вони дійшли до вулиці Чайковського.

росіяни також дуже наполегливо наступають на позиції 3-ї штурмової та 92-ї мехбригади вздовж дороги 0506 в районі Громового.

Принаймні, судячи з повідомлень WSJ, значна частина боєприпасів, використаних для цієї атаки, може бути з Ірану, який за останні два місяці мав доставити до росії до 300 000 снарядів.

У підсумку, це виглядає як "початок кінця" битви за Бахмут. Схоже, що путін і Гєрасімов вирішили "відвоювати" руїни цього міста до військового параду на Красній площі 9 травня, як каже дехто в Україні.

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