Погані та хороші новини для України. Цікаві відкриття з останньої книги Боба Вудворда – Філліпс О'Брайен

У традиційному тижневому огляді війни відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен концентрує увагу на можливих невтішних результатах виборів в США для України, невмілій підтримці союзниками України та шокуючих відкриттях книги редактора Washington Post. Першою чергою з приводу Байдена і його "підтримки" України, оскільки "любов" трампа і путіна нікого не дивує давно.

Початок цьоготижневого оновлення, ймовірно, буде дещо пригнічуючим. Цього тижня я не чув багато хорошого про те, щоб хоча б деякі українці сприймали принаймні відданість своїх партнерів їхнім військовим зусиллям. Дійсно, вони відчувають себе дещо покинутими. Це особливо пригнічує, оскільки вони вважають, що війна на великі відстані, яку вони хочуть вести, чітко демонструє свої переваги. Також варто прокоментувати уривки з книги Боба Вудворда про адміністрацію Байдена, оскільки вони розкривають низку важливих моментів, які пояснюють, як війна розвивалася до цього моменту.

Погані новини. Навіть Гарріс не бачить Україну в НАТО

Це надзвичайно небезпечний час для України, коли йдеться про її партнерів та кінцевий результат війни, і українці, з якими я спілкуюся, знають про це. Останнім часом обговорення стану війни викликає справжнє занепокоєння. За кілька тижнів Україна може зіткнутися зі Сполученими Штатами, які щойно обрали Дональда Трампа. Якщо звести всі опитування до їхньої суті – президентські вибори в США – це, по суті, 50 на 50, що робить перемогу Трампа дуже ймовірною.

Існує приблизно 50 на 50 шансів, що це те, з чим Україна зіткнеться за кілька тижнів.

Українці (переважно) розуміють, що це означає. Хоча вони можуть публічно говорити про те, що намагаються змінити Трампа, вони розуміють, що це малоймовірно. Трамп неодноразово заявляв, що він принесе "мир", відмовившись від будь-якої нової допомоги Україні і тому, що він може домовитися зі своїм добрим другом путіним. І це говорить не лише Трамп. Венс неодноразово заявляв, що Україна більше не заслуговує на підтримку США.

Однак, можливо, найбільш зловісним знаком стало те, що спікер Майк Джонсон публічно заявив цього тижня, що він не хоче більше надавати допомогу Україні. В одному з інтерв'ю Джонсон сказав, що втратив "апетит" до подальшої допомоги Україні, використавши особливо бездушний зворот. Ось точна цитата:

"У мене немає апетиту до подальшого фінансування України, і я сподіваюся, що в цьому немає необхідності. Якщо президент Трамп переможе, я вірю, що він дійсно зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю. Я думаю, що він зателефонує путіну і скаже йому, що досить".

Джонсон лукавить з коментарями на кшталт "досить". Він знає, що Трамп близький до путіна, і будь-який "мир" буде на умовах Трампа і путіна. І зауважте, він нічого не сказав про консультації з Україною. Загалом, республіканці MAGA поводяться так, ніби Україна не існує як незалежна держава.

Тож Україна стикається з тим, що менш ніж за 4 тижні США – єдиний найбільший і найважливіший її союзник, обирає нового президента, який припинить будь-яку допомогу, і навіть з тим, що США можуть почати співпрацювати з путіним, коли Трамп стане президентом.

Інша гнітюча для українців новина, що надходить зі США, полягає в тому, що план перемоги Зеленського, як я вже говорив минулого тижня, продовжує наштовхуватися на перешкоди у Вашингтоні. Він йде в нікуди – і Байден його не підтримає (навіть з шансом на президентство Трампа). Ви можете подумати, що Байден буде готовий надати цю підтримку в разі перемоги Трампа, але ні. Він "викинув рушника" і нікуди не збирається йти.

На додаток до цього, все частіше лунають розмови про те, що Україна буде змушена відмовитися від окупованих росією територій, і в той же час не отримає остаточного рішення щодо вступу до НАТО. Хоча є сподівання, що Гарріс може бути кращою за Байдена, цього тижня вона підірвала принаймні частину цих сподівань, коли дала не надто обнадійливу відповідь на питання, чи підтримує вона членство України в НАТО. Коли її запитали в інтерв'ю, чи підтримує вона вступ України до НАТО, вона сказала, що відповість на це питання, "якщо і коли до цього дійде".

Це слабке ухиляння.

Отже, що бачить Україна – її найголовніший друг може незабаром обрати президента, який захоче відрізати її від світу. Нинішній президент, по суті, дозволяє їй розгойдуватись на вітрі. А єдиний майбутній президент, який дає їм певну надію, фактично втік, коли його запитали про вступ України до НАТО.

Україна регулярно чує гарні слова про членство в НАТО, але конкретики немає.

Останній пункт насправді є глибоко підривним. Без членства в НАТО Україна ніколи не почуватиметься в безпеці – і це справедливо. Відсутність членства в НАТО зараз означає, що росія може фактично безкарно нападати на Україну, коли і де їй заманеться. Як ви думаєте, що відчуває українець, коли чує, як керівник польських збройних сил, наприклад, хвалиться, що якщо росіяни наважаться перетнути кордон однієї з країн Балтії, то на них миттєво обрушиться вся міць НАТО? Як стверджує ця публікація.

У разі нападу росії на Польщу або країни Балтії буде "негайна відповідь". Союзники "завдадуть удару прямо по Санкт-Петербургу", заявив начальник польського Генштабу Раймунд Анджейчак на конференції "Захист Балтії", повідомив Bild 11 жовтня. За словами Анджейчака, якщо російські війська перетнуть кордон з Литвою, то протягом "першої хвилини" союзники завдадуть удару по всіх стратегічних об'єктах росії в радіусі 300 кілометрів. "Ми завдамо удару безпосередньо по Санкт-Петербургу", – заявив Анджейчак.

Отже, НАТО є священним, але Україна, яка зараз відчайдушно бореться, допомагаючи зробити Європу безпечною, втрачаючи все більше і більше своїх людей, все ще тримається на відстані витягнутої руки? Тепер ви можете зрозуміти, чому деякі українці дуже стурбовані. Вони відчувають, що незабаром на них почнуть тиснути, щоб вони віддали частину своєї землі заради "миру", але при цьому їх не приймуть в єдину організацію, яка може забезпечити їм безпеку.

Добрі новини. Але навіть вони розчаровують

Що робить цю ситуацію особливо розчаровуючою для тих, з ким я розмовляв, так це те, що цей тиждень дав Україні ще одне підтвердження, що кампанія, яку вони хочуть вести проти російської логістики, не має успіху. Минуло трохи більше 3 тижнів відтоді, як українці атакували великий російський склад боєприпасів у Торопці. Ця атака стала типовим прикладом того, як Україна хоче атакувати російський військовий потенціал. За один вечір було знищено еквівалент 2-3 місячних потреб росії в боєприпасах (за даними естонської розвідки). Це приголомшлива цифра, і це сталося без втрати жодного українського життя.

Велике питання того часу полягало не в ефективності цього рейду (він був безсумнівно ефективним), а в тому, чи зможе Україна вести тривалу кампанію проти російської логістики, виробництва тощо. Що ж, свідчення наступних тижнів, особливо останнього тижня, свідчать про те, що вони дуже наполегливо намагаються це зробити. Регулярно з'являються повідомлення про українські удари по російських об'єктах – деякі з них, принаймні, завдають значної шкоди.

Минулого тижня, наприклад, з'явилися повідомлення про українські атаки на російські аеродроми і склади зброї (в тому числі Шахедів) на Кавказі. Можливо, ще цікавішими є повідомлення про те, що українці завдали удару по сховищу північнокорейських систем у Брянську, що призвело до потужного вибуху, в результаті якого могли загинути кілька північнокорейців, які зараз дислокуються в росії. За оцінками естонців, могло загинути 6 північнокорейських офіцерів.

Фотографія, оприлюднена українським Генеральним штабом, на якій видно, як вибухає об'єкт з Шахедами.

І це були лише деякі з далекосяжних атак, які українці здійснили останнім часом. Було зроблено кілька вражаючих фотографій російського нафтосховища, яке було уражено на території окупованої України.

Інакше кажучи, українці вірять (як і інші), що їхні надії на кампанію дальніх ударів виправдовуються і завдають реальної шкоди. Зараз вона демонструє, що може знищувати деякі важливі цілі, і втрата боєприпасів, зокрема, незабаром повинна відчуватися на полі бою.

Проте українці також знають, що лише за допомогою власних систем така кампанія може гарантувати успіх лише проти цілей, які не дуже добре захищені. Їм потрібні західні (зокрема, американські і німецькі, думаю, JASSM, Taurus або ATACMS) системи у великій кількості, і вони повинні мати можливість використовувати їх проти військових об'єктів у росії. Такі системи, як американські і німецькі, мають точність і корисне навантаження, які дають набагато більший відсоток шансів на ураження цілей з потужною протиповітряною обороною або в добре захищених бункерах. Українські системи показали свою ефективність, але вони все ще дещо обмежені в можливостях.

Таким чином, українці вважають, що вони демонструють, на що здатні, але для реалізації справжнього потенціалу кампанії на великі відстані (яка є ключовою частиною їхньої стратегії) їм потрібна підтримка від партнерів, якої вони не отримують.

І це перетворює добру новину на щось більш гірке. Україні досі надається допомога, головним чином, для ведення фронтальної війни проти великої російської армії. Це не той спосіб, яким би ми воювали, але це війна, яку Україні нав'язують. Це та війна, де здатність росії генерувати велику кількість добре підготовлених солдатів може мати ефект з її повільним, мікропросуванням вперед.

Українці відчайдушно намагаються уникнути кровопролиття на лінії фронту і вірять, що у них є план, як цього уникнути, але навіть коли вони демонструють, що їхній план може спрацювати, вони змушені вести цю обмежену війну.

Тож навіть хороші новини призводять до сильного розчарування в Україні.

Уривки з книги Вудворда. Більш показова інформація про Байдена, аніж про Трампа

Цього тижня з'явилися перші витяги з майбутньої книги Боба Вудворда "Війна", яка заглиблюється у світову ситуацію, дивлячись на Байдена і Трампа. Як завжди, він пише свою книгу з чудовим доступом (все анонімно) до найвищих рівнів політиків. Звісно, це саме по собі проблематично, оскільки зрозуміло, що кожен намагається виправдати власні рішення – особливо, якщо вони виявилися невдалими.

Деякі з викриттів навряд чи шокують або, принаймні, не повинні шокувати. Наприклад, Трамп регулярно підтримує зв'язок з путіним після того, як залишив Білий дім – вони регулярно телефонують у приватних розмовах. У книзі стверджується, що після того, як Трамп залишив посаду, між ними відбулося "аж сім" дзвінків. Можливо, найбільш показовим є твердження, що Трамп надіслав путіну найсучасніше американське обладнання для тестування під час найнебезпечнішої (довакцинальної) частини пандемії COVID. Незважаючи на те, що джерела Трампа намагалися це заперечувати, джерела в Кремлі цього тижня підтвердили цю історію.

Ще один приклад того, наскільки близькі Трамп і путін насправді.

Однак те, що я знайшов більш показовим (і не в хорошому сенсі), – це те, що Вудворд розкрив про Байдена. Перше, що сильно випливає, Байден був абсолютно переконаний в тому, що стверджували провальні аналітики до 24 лютого 2022 року – що росія дуже швидко завоює Україну. Коли стало зрозуміло, що повномасштабне російське вторгнення неминуче, Байден продемонстрував відверто тривожну жалість до себе. Він вигукнув:

"Господи Боже! ... Тепер я повинен мати справу з росією, яка поглине Україну?"

Метафора поглинання є дуже показовою. Україна – це якийсь харчовий продукт, який подають росії, щоб вона проковтнула його цілком.

Інша гнітюча річ – це те, як Байден і адміністрація дійсно зіграли на російських ядерних погрозах. У другій половині 2022 року (коли Україні можна було допомогти виграти війну, а російська армія була в жахливому стані) росіяни почали погрожувати ядерною зброєю, і це, схоже, налякало адміністрацію. Дійсно, у вересні 2022 року адміністрація Байдена (дико) припустила, що ймовірність застосування російської ядерної зброї становить 50 на 50. Цитуємо статтю:

Ґрунтуючись на нових тривожних звітах розвідки, Білий дім вважав, що існує 50% ймовірність того, що росія застосує тактичну ядерну зброю, вражаюча оцінка, яка злетіла з 5%, а потім і 10%, повідомляє Вудворд.

Зауважте – на той час не було жодних ознак того, що були зроблені якісь конкретні кроки з підготовки російської ядерної зброї до застосування.

Таким чином, книга багато розкриває про те, як США допомогли створити безлад і небезпечне майбутнє. Підтверджується близькість Трампа до путіна. Також зрозуміло, що Байден надзвичайно переоцінює російську міць і здатність залякувати російськими ядерними погрозами. І це відбувається навіть тоді, коли Байден знає, хто такий путін. Ще одна показова цитата з уривків –коли президент говорить про російського диктатора таке:

путін – це зло. Ми маємо справу з уособленням зла.

Якщо це правда, то трагічно те, що ми так боїмося цього зла, що формуємо політику, яка захищає його панування.

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