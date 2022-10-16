Поєднання класичних військових операцій з опортунізмом. Як українська стратегія дозволяє оточувати неповоротку російську армію - The Wall Street Journal

WSJ написала про успішні наступи українців на Харківщині та Херсонщині, які нагадують деякі успішні операції у війнах минулого століття. На думку авторів видання, українські операції стануть класикою для вивчення у військових закладах. Тож, що дозволяло українця проводити ці успішні операції? Відповідь відомого ділового видання: "Класичні військові операції та швидке прийняття рішень на полі бою українцями, а також використання некомпетентності російських військ та їхнього управління зверху донизу".

Джерело: The Wall Street Journal

Через вісім місяців війни України з росією її нова стратегія поєднує класичні військові операції з опортунізмом на полі бою з метою використання некомпетентності російських сил - і змінює хід битв.

Українська командна структура заохочує молодших офіцерів приймати рішення на полі бою в потрібний момент, і це повноваження вони використовували для того, щоб скористатися можливостями і швидко скористатися слабкостями противника.

росіяни ж, навпаки, уповільнені структурою прийняття рішень радянських часів, в якій накази просочуються вниз по командному ланцюгу з москви, а війська на передовій проявляють мало ініціативи.

За кілька тижнів Україна очистила від російських військ тисячі квадратних миль у Харківській області на північному сході країни. Зараз її сили просуваються на південь до окупованого міста Херсон, обласного центру.

Замість того, щоб безпосередньо брати участь в артилерійських перестрілках і танкових боях, яким надає перевагу росія, Україна намагається оточити російські війська і відрізати лінії їх постачання. Вона ефективно інтегрувала техніку радянських часів з високоточною західною артилерією і ракетними системами дальньої дії, щоб позбавити свого супротивника палива, боєприпасів та іншого постачання.

Побудований росією міст до Криму, який має вирішальне значення для постачання російських військ на півострові, був серйозно пошкоджений в результаті вибуху в суботу, в якому москва звинуватила Україну. Президент росії володимир путін заявив у понеділок, що завдасть удару у відповідь, а вже через кілька годин після його сили запустили шквал ракет, що вразили цивільне населення та енергетичну інфраструктуру в Києві та інших містах. росія заперечує націленість на цивільне населення і житлову інфраструктуру.

Прес-секретар кремля дмитро пєсков заявив у четвер, що військова "стратегія і цілі росії не змінюються". путін відреагував на невдачі на полі бою політично ризикованим військовим призовом сотень тисяч цивільних осіб і, схоже, готується до тривалої кампанії.

У той час як москва зберігає поки значну частину своїх здобутків з перших днів війни, і ніхто не знає, чим закінчиться конфлікт, західні військові історики кажуть, що успіхи України на полі бою будуть ще довго вивчатися. Вони проводять паралелі з класичними військовими стратегіями, які використовувалися у великих конфліктах протягом останнього століття.

Українські просування на сході і півдні країни виглядали як окремі операції, але в ретроспективі вони виглядають як частина скоординованого плану. "Я бачу їх як частину єдиного цілого", - сказав Філліпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

Фото: Інститут вивчення війни

Україна повідомляла про свій план наступу на Херсон на півдні ще в серпні. У відповідь росія посилила свій південний фронт тисячами своїх більш досвідчених військ.

Рішення москви відображало економічну важливість регіону, який контролює доступ і водопостачання до окупованого росією Криму. Але перекидання туди військ означало виснаження її сил на сході. Харківська область залишилася з одним шаром оборони, укомплектованим переважно погано підготовленими військами з підконтрольних росії сепаратистських анклавів, розташованих поблизу.

Минулого місяця українські війська скористалися цією ослабленою обороною, розпочавши несподіваний наступ на Харків. Після того, як українським військам вдалося пробити пролом у лінії оборони, вони відвоювали тисячі квадратних миль території, і росіяни почали хаотичний відступ. Цей наступ приніс перемогу, яка підняла бойовий дух, а також авторитет України серед її західних союзників.

За словами пана О'Брайена, наступ на Харків став можливим завдяки Херсонській операції.

Військові історики кажуть, що розгром російських військ на Харківському фронті високомобільними силами, відомий як маневрена війна, перегукується з класичними прикладами цієї стратегії у 20-му столітті.

Франсуа Хейсбур, радник з питань оборони паризького Фонду стратегічних досліджень, порівняв цю операцію з переправою німецького генерала Хайнца Гудеріана через річку Мез у Бельгії проти французьких військ у травні 1940 року. Цей крок допоміг відкрити решту Бельгії і північ Франції для швидкого просування німецької бронетехніки.

Пан Хейсбург також згадав несподіваний перехід ізраїльського генерал-майора Аріеля Шарона через Суецький канал у війні 1973 року на Йом-Кіпур, який вирішальним чином змінив хід війни проти Єгипту та інших арабських держав на користь Ізраїлю.

В той час як українські війська швидко просувалися до Харкова, херсонський фронт просувався повільно. Зіткнувшись з більшими, краще оснащеними силами, ніж у Харкові, українські війська протягом тижнів виснажували російський опір, завдаючи ударів по складах постачання і шляхах через мости через річку Дніпро, відрізаючи тисячі російських військ у Херсоні і навколо нього.

Забезпечивши плацдарм на східному березі річки Інгулець у серпні, українські війська почали цього місяця тиснути на західний берег Дніпра, погрожуючи затиснути російські війська в кільце і змусити їх відступити.

Спритність і зброя. Коли українці бачать можливості, вони завжди ними скористаються

Мік Раян, військовий стратег, генерал-майор австралійської армії у відставці, вважає, що Україна дуже ефективно вибудувала послідовність своїх кампаній.

Він охарактеризував українську стратегію як "стратегію корозії" - підриву фізичної, моральної та інтелектуальної здатності російських військ до боротьби.

Україна використовує "непрямий підхід", - сказав пан Раян, - який вперше був окреслений британським військовим стратегом 20-го століття Бейсілом Лідделлом Хартом. Він спрямований на зміну балансу сил "шляхом виснаження сили противника, послаблення його уколами, а не ризикованими ударами". Цей підхід робить ставку на несподіванку і спритний рух.

"Росіяни хочуть боротьби на виснаження, вони хочуть, щоб формування масово зіткнулися - це те, де вони звикли мати перевагу, - сказав Джон Спенсер, голова відділу досліджень війни в міських умовах в Медісонському політичному форумі. - Але українці не дадуть їм цього".

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, заявив, що запровадження Україною моделі командування і управління, заснованої на принципах Організації Північноатлантичного договору, дало їй конкурентну перевагу. "Молодший командир має можливість приймати рішення в залежності від ситуації і бере на себе відповідальність за себе, за своїх солдатів і за територію", - сказав він.

Еліот Коен, військовий історик і стратег з Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, сказав, що росіяни "здатні приймати великі рішення, але я б не назвав їх гнучкими військовими, без сумніву". Особливо у порівнянні з українцями, сказав він: "Коли вони бачать можливості, вони ними скористаються, а на війні завжди є можливості".

Сучасні засоби ведення війни, що мають вирішальне значення для України, включають високоточну далекобійну артилерію і ракетні установки, надані США та іншими союзниками. Разом із наданням даних західної розвідки і безпілотниками, які допомагають українським військам бачити за горизонтом, сучасне озброєння, включно з HIMARSами, дозволило Україні завдати ударів по лініях постачання, засобах ППО і військових базах далеко в тилу ворога.

Швидкість і мобільність західної військової техніки, в тому числі бойових машин піхоти і бронетранспортерів, дала українським військам перевагу в прориві російських оборонних ліній, швидкому розширенні контролю і наведенні страху на ворожі війська.

"Без високої мобільності ми не змогли б переграти росіян у маневрах", - сказав Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, державного аналітичного центру.

Два кроки назад. Як українські війська відвоювали Харківщину

Невдачі росіян також допомогли відкрити шлях для просування України в Харківській області. Коли минулого місяця українські спецназівці прослизнули в тил ворога, вони були приголомшені такою непідготовленістю російських військ.

Фото: Генштаб ЗСУ, facebook.com/GeneralStaff.ua

Наприкінці серпня команди безпілотників і загони спеціального призначення пробиралися через ліси і вздовж ліній електропередач, щоб промацати слабкі місця. Вони були здивовані тим, наскільки розслабленими виглядали російські солдати, які майже не шукали укриття від повітряного спостереження. У прифронтових селах було лише кілька одиниць бронетехніки.

Розвідувальні групи викликали артилерійські удари за допомогою американської супутникової системи "Старлінк" (Starlink), що забезпечує доступ до мережі Інтернет, по складах боєприпасів, техніці та особовому складу. Розвідники використовували радіоперехоплення та інші засоби спостереження для виявлення позицій противника. Пілоти безпілотників вказували артилеристам на цілі, а іноді й безпосередньо наносили удари. Десантники та інші штурмові підрозділи розосереджувалися по селах, підтримуючи зв'язок по зашифрованих радіостанціях.

російські військові часто не мали доступу до Інтернету та мобільного зв'язку, а радіозв'язок сягав лише кількох кілометрів.

російські війська вирили кілька окопів навколо позицій у Харківській області, що дозволило українським силам швидко просуватися до окупованих міст. У багатьох випадках лише протипіхотні міни сповільнювали просування українців, у тому числі ті, які вони самі встановили під час свого відступу п'ять місяців тому.

За кілька днів українські війська просунулись приблизно на 50 миль, витіснивши тисячі російських військ з північного сходу Харківщини. Вони уникали вуличних боїв у міських центрах, в тому числі в містах Балаклія і Шевченкове, захоплюючи села навколо них, а потім оточуючи росіян у невеликих котлах, змушуючи їх відступити.

Багато росіян розбіглися, залишивши техніку, а також своїх вбитих і поранених. На відміну від росіян, Україна не бомбардувала міста, уникаючи ворожості мешканців, лояльність яких може бути неоднозначною.

Українські війська просунулися вперед до річки Оскіл, перерізавши основні шляхи постачання росіян з півночі. Ізюм, найбільше місто в цьому районі, було майже оточене. Сили тиснули з півдня, щоб заблокувати останній шлях відходу.

До 10 вересня росіяни відступили, іноді захоплюючи цивільні транспортні засоби, щоб врятуватися втечею. Солдати мчали полями на бронетехніці, яка застрягала, що змушувало їх відступати пішки. москва заявила, що перегруповує сили в Донецькій області і назвала поспішний відхід організованою операцією.

росіяни залишили сотні танків, гаубиць і бойових машин. Багато з них українці примудрилися використати проти їхніх колишніх власників.

"У нас не було переваги в повітрі, у нас не було переваги у вогневій потужності, ми просто мали відповідні умови і скористалися меншою концентрацією російських військ, відсутністю у них резервів і географією", - сказав пан Бєлєсков.