Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл

Перемовини перемовинами – про них розповідає Том Купер у передмові. Але настав час для тижневика війни Дональда Гілла, який розповідає про поточну лінію фронту, успіхи ЗСУ на Сумщині та провал оборони в районі Покровська, який мало не привів до оперативного успіху росіян. Провину за нього і Купер, і Гілл покладають на Сирського.

Це було феєрично, чи не так? ... спостерігати за ефектною виставою, яку нарцис Дампф поставив для нарциса Пуддінга минулої суботи. І вчора у Вашингтоні відбулося ще одне вражаюче шоу, коли у Вашингтоні, округ Колумбія, всі "топ-лідери Європи" прийшли благати й молити Дампфа не продавати Україну.

Ой, пробачте: ні, не щоб продати Україну. А щоб не продати Україну надто дешево.

...і водночас вони всі стоять в черзі, щоб схилитися...

разом із Зєлєю..., який вчора... це було вчора? ... не має значення... мені трапився хвилинний фрагмент його промови, виголошеної під час або після зустрічі з фон дер Ляєн... і, о Боже: яка потужна промова! Така самовпевнена декларація перемир’я і гарантій безпеки, і молока та меду, і ще кількох ранніх різдвяних див…

ЗМІ обожнюють такі шоу, особливо посеред "літнього затишшя", голі й сказати, наскільки. Насправді, настільки, що просто неможливо було не натрапити на той чи інший кадр у теленовинах або в соцмережах.

... хоча весь час очевидно: з цієї мильної опери не вийде абсолютно нічого корисного. Так само як і з її попередніх серій. Про що вам ніхто не розповість, бо ті самі ЗМІ звільнили всіх своїх досвідчених аналітиків. Спорожнили всі свої "відділи зовнішньої політики". Щоб "заощадити кошти". Читай: щоб збільшити прибутки. Тож більше нікому вчити молодь, як аналізувати "новини" і, відповідно, інформувати своїх глядачів чи читачів…

Отже, єдине, що випливає з усього цього, – це те, що всі вони, ті самі зомбі-ідіоти, байдуже зі США чи з ЄС плюс медіа та більшість публіки вже зараз, у середині серпня 2025 року, забули про подібні шоу, які влаштовувала та сама компанія корумпованих невигласів якихось... чотири чи п'ять місяців тому?

Тоді йшлося про те, як Дампф вичитав Зєлю, а потім змусив його підписати ту "угоду про корисні копалини".

...а потім половина Європи кинулася вчити Зєлю, як конструктивно поводитися з Дампфом.

І та супер-турбо-важлива угода вартістю… $400 млрд? … $600 млрд… що там казав Дампф із цього приводу? Та кого це цікавить … як вже добре відомо, та угода була такої ваги й терміновості, що нині колона позашляховиків і мікроавтобусів із CEO усіх топових корпорацій США, які аж тремтять від бажання експлуатувати українські надра, тягнеться від Києва до Мадрида…

…ага… нікого немає?

О, дивіться: білочка! Файна білочка, авжеж!

Як, ви віддаєте перевагу милим фото/відео з котами? Без проблем...

…щоправда, обережніше: в мережі дедалі більше котофото, створених ШІ… ць-ць-ць…

Власне, в Інтернеті зараз стільки сміття, створеного ШІ, що важко відрізнити його від сміття, створеного людьми. Зрештою, зважаючи на те, що штучний інтелект був створений людьми... ех… не дивно...

Але, бачите: ви вже забули і про Дампфа, і про Пуддінга, Зєлю та всіх інших зомбі-ідіотів.

Ось настільки легко маніпулювати медіа та публікою.

Майже так само легко, як і для Сирського приховати своє свіже "досягнення ": дозволити сотням росіян, включно з чималою кількістю російського спецназу і майже цілою мотострілецькою бригадою, проникнути на фронті на північний схід від Покровська, а потім пройти до 50 км вглиб за українські лінії оборони.

…а потім відреагувати абсолютно новим, ніколи раніше не баченим способом: залатати лінію фронту приблизно дюжиною батальйонів, стягнутих із геть різних бригад ЗСУ, розгорнутих десь між Сумами та Херсоном…

Тобто… серйозно: будь ласка, зробіть глибокий вдих, подумайте тверезо. Це досягнення. Це не можна заперечити. Навіть такі диваки, як я, не можуть пригадати настільки ефективну операцію з пропускання ворога за свою лінію фронту відтоді, як... це ж угандійці дозволили чадцям проїхати понад 400 км у тил їхніх ліній на півночі ДР Конго наприкінці 1998 року? (... і при цьому втрачали більше людей від укусів змій, ДТП і тропічних хвороб, ніж від вогню противника...).

Як… мені не слід робити такі порівняння?

Це тому, що ви ніколи не чули про Другу конголезьку війну, чи тому, що ви… ем… "чутливі до історичної", можливо також "расової чистоти", і тому вважаєте "несправедливим" моє порівняння "шляхетних, європейських", "майже натівських" ЗСУ з такими "африканськими бевзями", як у чадській чи угандійській армії?

А, це тому, що це сталося в Африці, а Африка далеко, і чому взагалі це має когось цікавити..?

Авжеж. І дуже зручно, до речі.

Гаразд. Чесно кажучи: угандійці були (і залишаються) суперечливою силою, але принаймні армії Чаду я приношу свої найщиріші вибачення. Визнаю: справді несправедливо порівнювати її із ЗСУ під командуванням. Набагато краще було б провести паралель з однією з "шляхетних" інфільтрацій піхоти Вермахту 1944 року… чи не так…?

Але я відволікаюся. Як це часто буває.

Передаю слово Дональду Гіллу...

Сумщина/Курщина. Після майже двох тижнів гучних спекуляцій у соцмережах, офіційна Україна оголосила про звільнення Степного та Новокостянтинівки, двох прикордонних сіл, про втрату яких ніхто не знав, але за які 225-й штурмовий полк мусив вести бої, щоб їх відбити. Юнаківка зазнала удару з повітря з боку України. Українські позиції зазнали удару у Варачині.

За 15 км на північ від кордону, поблизу Званного, 47-а бригада знищила вантажівку, яка намагалася перетнути затоплений міст, буксируючи гармату.

російський генерал-лейтенант втратив руку і ногу, коли конвой був атакований поблизу Журятіно, за 40 км на північ від кордону.

Куп'янськ. Чотири броньовані машини були знищені під час російського наступу з Лимана Першого.

Оскільки Сирський фактично позбавив автономії у прийнятті рішень місцевих командирів ЗСУ, тепер росіяни знову досягли успіху: на південь від Куп'янська вони увійшли в Зелений Гай, просунувшись на 1-1,5 км.

Терни. Танк 63-ї бригади вижив після удару дрона і продовжує обстрілювати російську піхоту.

Сіверськ. Минулого тижня мікроменеджмент Сирського був дуже успішним і в цьому секторі. Серебрянка була обстріляна ракетами і зайнята росіянами. російські броньовані машини обстріляні за межами Серебрянки.

Костянтинівка. Українські підрозділи в Катеринівці зазнали нападу. Бої відбулися також поблизу Русиного Яру, де атакували і росіяни, і українці. російський авіаудар по південній околиці Костянтинівки.

За 35 км від лінії фронту 132-га бригада рф захопила школу № 28 в Єнакієвому, щоб використовувати її як штаб. Кілька дронів спричинили пожежі, які призвели до вторинних вибухів.

Покровськ. Для військових невігласів – таких, як зомбі-ідіоти у владі в Києві чи на Заході (від Санта-Моніки до Варшави), або генерали на чолі ЗСУ – тактика інфільтрації видається чимось абсолютно новим і нечуваним. Так само, як і підготовка власних військ, чи розробка цілісної стратегії ведення війни навіть через 11 років після анексії Криму та Донбасу й 3,5 року після повномасштабного вторгнення.

Тому й не дивно, що вище командування ЗСУ не має відповіді на дії росіян, які насправді є стандартною радянською тактикою ще з часів Другої світової війни: відправляти невеликі групи, що шукають прогалини в обороні. Якщо їх не виявили, вони просуваються углиб на 2-8 км, закріплюються й чекають підкріплення, щоб об’єднатися у більшу групу (10-15 осіб) і атакувати конкретний об’єкт.

Але це зазвичай... У випадку з Покровськом вони знайшли пролом між Дорожнім і Маяком та викликали підкріплення. Через цю ділянку зайшли підрозділи спецназу та значна частина мотострілецької бригади. Замість стандартних 2-8 км вони пройшли до 14 км: одна група скористалася низинами дренажної системи, щоб вийти до Золотого Колодязя, інша – височинами, щоб дістатися Веселого. Частина росіян була помічена вже на околицях Добропілля.

Спочатку близько 200-300 росіян проникли через пролом і просунулися аж на 16 км у різні села. Захоплені в полон повідомили, що вирушили із Селидового ще два тижні тому, тобто деякі групи пройшли до 50 км. При цьому вони не завжди контролювали територію, через яку рухалися: позначки на мапі лише відображають маршрути, якими найчастіше користувалися ці диверсанти.

... всі вони, звісно, не під контролем ЗСУ.

Тепер, завдяки безмежній мудрості українського політичного та військового керівництва, прориви через лінії ЗСУ відбуваються вже не просто регулярно, а часто. Передова розтягнута, із проміжками 200–300 метрів між позиціями, і ці проміжки будуть зростати. Виявлення ворожих сил значною мірою залежить від дронів або сенсорів. Якщо покриття немає через погоду, перехоплення ворожими БПЛА, проблеми з батареями чи з інших причин, тоді цілком можливо, що ворожі солдати йдуть відкритими полями 5–10–15–20… хвилин без виявлення. Або, можливо, їх і виявили пішими чи коли вони на мотоциклах промчали крізь пролом, але вони встигли знайти укриття й сховатися, перш ніж по них змогли завдати удару. У таких випадках відомі російські позиції вражають дронами або непрямим вогнем, а невеликі українські групи зачищають ці точки. Підрозділи, що місяцями утримують стабільні позиції, виконують такі дії постійно.Важливо знищувати росіян до того, як вони прорвуться. Не менш важливо реагувати на прориви, які все одно відбуватимуться. Якщо цих дій не вживати, росія й надалі заганятиме війська в ці вузькі прориви та шукатиме нові прогалини в розірваній лінії оборони, постійно розширюючи їх, доки не буде виділено достатньо ресурсів, щоб їх зупинити. Якщо місцева бригада або більше оперативно-тактичне угрупування не реагує належним чином упродовж декількох хвилин, а потім годин... не кажучи вже про дні чи тижні (як у цьому випадку), то вузький прорив неминуче розростеться, мов пухлина, і перетвориться на величезний виступ. А далі, як зазвичай у цій війні: з виступу виникає ще один котел…

(Зліва направо) У квітні 2024 року неправильна ротація підрозділів залишила пролом на залізничній гілці біля Очеретиного. росіяни прорвалися через нього, Україна не відреагувала швидко, і оборона перед Авдіївкою розсипалася. Три місяці потому росіяни проникли через щілини в обороні й оточили батальйон у Прогресі. За відсутності лідерства 47-ма бригада взяла на себе командування, щоб врятувати батальйон, але оборона була ще більш порушена. Терни місяцями утримувалися попри важкі атаки, але нестача особового складу створила більші прогалини, і в певний момент захисники вже не могли реагувати без оперативної чи стратегічної допомоги, тож росіяни просто продовжили рух уперед. Криза для Покровська й Костянтинівки почалася, коли близько 20 росіян на мотоциклах вибили оборонців із Тарасівки, а дієвої української відповіді не було тижнями. Сектор Комар потерпає від довгих, вузьких проникнень, що призводять до відступів, і ще більш довгих вузьких проривів.

Спільний знаменник усіх цих провалів ЗСУ – брак скоординованих дій на оперативному рівні: відсутність координації (через комунікації) між сусідніми підрозділами. Здебільшого на рівні бригадного або батальйонного командування. Саме тому було б добре мати дієздатні штаби корпусів. Чого Сирський і компанія успішно не допустили.

Звісно, оскільки оперативно-стратегічні та тактичні групи контролюють занадто багато підрозділів, щоб будь-хто міг ними керувати, а головний метод командування та контролю – це передача мікроменеджерських наказів від Сирського, попит на структуру "корпус-дивізія-бригада" став надто гучним, аби його ігнорувати, і українське керівництво "пішло на компроміс" (ну і що з того), погодившись створити структуру "корпус-бригада". Корпус мав отримати під контроль посильну кількість – п’ять бригад, і кожен корпус формувався б на базі успішної бригади, командир якої підвищувався для керівництва корпусом і мав "відтворити" свої лідерські успіхи з іншими чотирма корпусами.

На жаль, попри гучні заяви, дотепер публічно оголошено лише половину корпусів, і дуже небагато з них реально здійснюють командування й управління будь-якими секторами поля бою. Більше того, Сирський дуже успішноий у творенні ще одного бардаку.

Як так?

Подивіться: насправді, більшість обов'язків секторів були (значною мірою, що зрозуміло) розмитими. Наприклад, 9-й корпус відповідав за ділянку оборони Покровська, і оскільки чотири з п'яти його бригад опинилися в або біля котла, можна було б припустити, що він буде відповідальний і за котел. Але 7-й корпус також мав відповідати за сектор "у районі Покровська". На момент оголошення лише 25-та повітряно-десантна бригада перебувала поблизу Покровська, і теж у котлі, між бригадами 9-го корпусу. 19-й корпус, який не має там жодних підрозділів, отримав відповідальність за "Костянтинівку", але цього тижня вони опублікували заяву, що села Веселе та Золотий Колодязь глибоко в їхньому секторі. Тож, можливо, їхній сектор знаходиться між Покровськом і Костянтинівкою, а не в самому костянтинівському котлі…?

Сумніваємося, що навіть Сирський міг би відповісти на це питання.

Відомо, що 1-й корпус "Азов" узяв на себе відповідальність за стримування вузького прориву російських військ.

Тепер, "знаючи азовців", можна спитати, чи сталося це "само собою", чи "за наказом згори"?

Не хвилюйтеся: дійдемо й до цього.

Зверніть увагу: про перехід 1-го корпусу під контроль ніколи не було офіційно оголошено. Більше того, його бригади були, і залишаються, розкидані по всій території. Дійсно, до цього дня 12-та бригада "Азов" (провідна частина корпусу) і 20-та бригада "Любарт" досі обороняють Константинівку. 15-та "Кара-Даг" і 1-ша бригада "Буревій", за повідомленнями, все ще воюють під Куп'янськом. Ймовірно, 14-та бригада "Червона Калина" знаходиться " північніше Покровська"...

Отже, висновок очевидний: у типовій для Сирського манері перекинули не всю 12-ту бригаду. І, вже точно не весь 1-й корпус! О ні, ні. Нізащо! Як зазвичай, лише два батальйони 12-ї бригади перекинули під Покровськ, а далі – не можна очікувати, що Сирський візьме на себе відповідальність за створений ним хаос – 1-й корпус взяв на себе оперативне командування різнорідними батальйонами з інших бригад і зараз намагається вести бойові дії, незважаючи на постійний мікроменеджмент Сирського. Унаслідок цього фактичний склад 1-го корпусу в секторі Покровська на сьогодні складається з батальйонів 93-ї та 4-ї бригад "Рубіж", а також 1-го штурмового полку "Да Вінчі"......щоб Сирський міг бути на 1000000000% впевнений: ані 1-й корпус, ані інші "корпуси", до яких належать усі ці бригади, ніколи не будуть ефективно сформовані.

На карті не відображено багато інших підрозділів. Окрім зазначених, до операції 1-го корпусу перекинули батальйони з восьми місцевих бригад, а також 79-ту бригаду з Сум.

Найвражаюче в ЗСУ те, що їхні військові досі воюють. Замість, скажімо, шукати кожну можливість плюнути в обличчя своїм верховним командирам. І тож будь-які наявні поблизу підрозділи перейшли у контратаку і станом на 15 серпня повідомили про 271 убитого, 101 пораненого та 13 захоплених у полон росіян за три дні. У глибоких ударах дронами також знищено 3 броньовані машини, 37 мотоциклів і неброньованих авто та три артилерійські гармати. Підрозділи, що діяли під командуванням корпусу, очистили Рубіжне, Нововодяне та Золотий Колодязь. 93-тя бригада, що діє у складі угруповання корпусу, зачистила Грузьке і Веселе, а на 0:15 є двосекундний кадр, де наземний дрон веде вогонь по будинку. 79-ту десантно-штурмову бригаду перекинули із Сум для зачистки Золотого Колодязя.

росіяни просочувалися в Покровськ, і 25-та повітрянодесантна бригада та 425-й полк "Скала" за два тижні системно їх вибили. У 425-му зазначили, що росіяни намагалися обманути українців радіоповідомленнями, але це легко розкривалося. Спершу вони зачистили південну частину міста, щоб відрізати росіянам шлях відступу, потім протягом дня працювали двійками, зачищаючи квартали та заганяючи ворога в кут. Вони завжди діяли під прикриттям свого дрона над головою. Коли з’являвся ворожий БПЛА, ховалися в укриття, доки той не щезав. Оглядаючи один будинок, український солдат побачив безлад і зрозумів, що там жив росіянин, а не цивільний. Пріоритетом було брати полонених.

З огляду на вразливі позиції росіян і якість підрозділів, виставлених проти них, 1-й корпус зрештою звузить російський прорив. Утім, це матиме свою ціну для українців (у вбитих і поранених, витрачених боєприпасах і техніці), і невідомо, чи триватимуть після цього контратаки в цьому секторі, щоб полегшити становище оборонців Покровська. Важливо розуміти, що такі оперативні стандарти можуть стати нормою для української армії. Компетентне керівництво могло б значно зменшити спротив до військової служби.

…а потім, звісно, саме Сирський оголосить це своїм "великим успіхом"…

Інші новини із сектора Покровська. Двоє літніх українських цивільних спрямовують дрон на будинок у Покровську, зайнятий росіянами.Рекорд найдовшого снайперського пострілу – 3800 метрів, встановив українець на Херсонському напрямку в листопаді 2023 року. Куля летіла дев’ять секунд; прицілювання враховувало швидкість вітру, вологість, температуру та, зокрема, обертання Землі. Відтоді оснащення й тактика постійно вдосконалюються, а дрони з тепловізорами змусили снайперів змінити тактику, щоб вижити на полі бою. На цьому тлі українська снайперська командаа в Мирнограді вбила двох росіян на відстані 4000 метрів, простріливши вікна будівлі. Оприлюднено лише кілька деталей: операція включала використання ШІ, а дрон виконував роль спостерігача-корегувальника, оскільки снайпер не мав прямої видимості цілі. Зверніть увагу на кут піднесення зброї у відео. Куля може пробити 10 мм броні на дистанції 1500 метрів. Застосована система схожа на артилерійську: корегувальник передає та уточнює координати, а стрілець коригує наведення за розрахунками.

Місце загибелі двох росіян позначене в Новоекономічному. Дистанція 4 км вказує, що снайперська пара була десь у центрі Мирнограда.

3-тя бригада Нацгвардії імені Болбочана знищила росіян поблизу Новомиколаївки.

З 11 липня по 11 серпня в секторі Покровська зафіксовано 1400 нових авіаударів.

Колишній начальник штабу бригади "Азов" був серед тих, кого зовсім не здивував повний хаос у покровську: резерви вичерпано, а підкріплення та забезпечення спрямовувалися до підрозділів, наближених до Сирського та Ко.

Бачите: якщо не ставиш незручних запитань, отримуєш людей та боєприпаси.

Як це традиційно в ЗСУ, Генштаб не надав жодних стратегічних чи оперативних цілей, зате вправно займався мікроменеджментом, а ОСУВ і ОТУ просто ретранслювали накази без власного внеску. Через це немає стабільності. Ні: коли Сирський і компанія налажають, виправляти ситуацію лишають новоствореним корпусам.

…і кожен офіцер, який приймає таке командне середовище, є частиною проблеми.

Офіцер 82-ї бригади сказав: "Російський прорив, якого можна було уникнути, оголив постійні військові вразливості України, які давно заважають просуванню: нестачу особового складу, нестачу боєприпасів, і подекуди нестачу координації та мотивації серед виснажених бійців, від яких часто очікують, що вони триматимуть окопи місяць і більше без ротацій..." Він також зазначив, що українські розвідгрупи не виявили росіян, які ховалися у лісосмугах, і що Україні бракує особового складу.

Рухатися відкритою місцевістю небезпечно для обох сторін. Через це підрозділи, які зазвичай ротують на дві доби чи тиждень, інколи змушені стояти місяцями. Боєць 93-ї бригади прибув на передову 16 березня і не міг покинути його 140 днів, а потім ще три дні діставався тилу через дрони та обстріли. Інший провів три місяці на передовій, при цьому місяць сам, бо напарника поранили й евакуювали. У когось позицію знищили, і йому знадобилося 40 годин, щоб знайти іншу, весь час ховаючись від дронів.

У цьому відео члени бригади в вантажівці переслідувалися дроном, але вони збили його.

Комар. Двоє росіян увійшли в Андріївку-Клевцове з прапором. російські добровольці з 5-ї важкої бригади захопили їх і знищили ще одну групу диверсантів. Українські дрони перехоплені поблизу Шевченка. Лісосмугу поблизу Новоселівки бомблять росіяни.

Запоріжжя. Через кілька тижнів 225-й штурмовий полк обстріляв передові позиції російських військ у Степногірську, а потім пішов у штурм.

Крим. У Криму було знищено ще одну радіолокаційну станцію, цього разу завдяки партизанам. Супутникові знімки показали завдані пошкодження.

Чорне море. росіяни втратили ще один винищувач Су-30СМ з екіпажем на південь від острова Зміїний. 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк на авіабазі Саки спочатку мав 12 винищувачів Су-30СМ, а також декілька Су-24.

Зверніть увагу: 43-й полк втратив два Су-30СМ на початку березня 2022 року, потім третій Су-30СМ у травні 2022 року, а командира ескадрильї та його штурмана захопили у Миколаївській області. Під час удару по авіабазі в серпні 2022 року було знищено три Су-30 і пошкоджено один, а також втрачено п'ять Су-24 і пошкоджено три. У вересні 2024 року Су-30 збили з ПЗРК, а в травні 2025 року Су-30 став першим винищувачем, збитим морським дроном з ракетою AIM-9. У липні 2025 року дрони пошкодили ще два літаки на авіабазі Саки. Якщо не брати до уваги два підтверджені літаки, збиті на початку березня 2022 року, то загальна кількість з 12 Су-30, що перебували на авіабазі Саки, становить сім знищених і три пошкоджені.

Немає повідомлень про те, чи були пошкоджені літаки відремонтовані....

а також про те, як почуваються вцілілі екіпажі 43-го полку.

росія. У 2025 році удари українських дронів коштували росії 4% ВВП – $74,11 млрд.

Україна вдарила по НПЗ в Республіці Комі, за 2000 км від кордону. Уражено один резервуар, а витік пошкодив установку з переробки газу та газового конденсату. НПЗ у Саратові зазнав удару й зупинив роботу. Рязанський НПЗ уже скоротив виробництво вдвічі, а Новокуйбишевський зупинився після удару 2 серпня. Після атаки на Волгоградський НПЗ спалахнула велика пожежа – це вже четвертий удар по ньому з травня 2024 року. Сизранський НПЗ також атаковано, спостерігалися пожежі. У Республіці Комі, за 1700 км від України, пробито щонайменше один нафтонаряд (резервуар).

Насосну станцію в Унечі знову вразили шістьма ударами HIMARS, що зупинило її роботу. Якщо відремонтують за тиждень – це коштуватиме $90-125 млн; якщо ремонт триватиме місяць – втрати сягнуть $400-550 млн.

Тисячі північнокорейців працюють у репресивних умовах у росії, щоб закривати дефіцит робочої сили, за свідченнями шістьох робітників, яким удалося втекти. Вони працюють понад 18 годин на добу й мають лише два вихідні на рік. Якщо засинали на роботі, навіть стоячи, їх били. Умови праці небезпечні. До росії вже відправили 10 000 робітників, і ще 50 000 мають відправити цього року. Їхній заробіток у $100-200 на місяць переказують до Північної Кореї, щоб вони могли отримати його лише після повернення, аби запобігти втечам. Один робітник вирішив утекти після того, як йому сказали, що він може не отримати гроші після повернення додому. Інший – після того, як побачив відео про те, скільки заробляють працівники в Південній Кореї. Але щороку лише 10 людям вдається втекти й дістатися Південної Кореї.

росія скасувала плани будівництва двох криголамів через санкції.

Джерело: частина 1 та частина 2