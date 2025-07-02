Поки світ відволікається на Іран, путін посилює військові цілі в Україні – The Telegraph

Британська The Telegraph у своїй статті аналізує зміну риторики та цілей кремля у війні проти України. Якщо після поразки під Києвом та Харковом у 2022 році кремль зосередився на захопленні анексованих областей, то тепер знову повертається до гасел про захоплення всієї України. Британці також стривожені швидкими темпами просування росіян в Україні, що, втім, не відповідає дійсності.

Повернення до більш широкої кампанії є очевидним, оскільки російські війська просуваються на Cумщині, пише британська The Telegraph.

Три активні фронти в Україні.

Як зазначає видання, путін, схоже, змінив свої військові цілі і знову поставив собі за мету завоювати всю Україну, оскільки його війська прискорюють наступ на фронті. The Telegraph нагадує, що минулого тижня російський президент оголосив: "вся Україна належить нам", коли увага світу була прикута до конфлікту на Близькому Сході та ядерної програми Ірану.

"Все, де ступає нога російського солдата, належить нам", – заявив він на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, коли його війська намагалися просунутися на Сумщині, незважаючи на те, що це не одна з чотирьох областей, які він анексував у 2022 році. Тим часом, мирні переговори знову зайшли в глухий кут, і путін сказав, що вони "далекі від успіху" після того, як зусилля Трампа не дали результатів.

Цього понеділка війська путіна заявили, що захопили останній клаптик Луганщини, контролюючи близько 99% регіону протягом декількох років.

Як зауважує The Telegraph, якщо це підтвердиться, Луганська область стане першим українським регіоном, який повністю перейде під контроль росії з часу анексії Криму путіним у 2014 році. Однак амбіції путіна, здається, виходять далеко за межі Луганська та трьох інших регіонів, які він незаконно анексував у вересні 2022-го.

Якщо твердження державних російських ЗМІ є правдивими, російські війська також захопили перше село у Дніпропетровській області – території, яку Україна раніше ніколи не захищала від вторгнення сухопутних військ. Десятки тисяч військових також зосереджуються навколо Сумщини і Харківщини – двох північних областей, які не були анексовані 2022 року.

Видання підкреслює, що інтенсифікація військових дій по всій Україні відбувається на тлі того, що зусилля США з посередництва у встановленні миру між москвою і Києвом, здається, зайшли в глухий кут. У травні та червні відбулися два раунди прямих переговорів, але вони не дали жодних результатів, крім домовленостей про обмін військовополоненими та репатріацію загиблих.

The Telegraph пояснює, що рішення росії про анексію Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей у 2022 році було, частково, переоцінкою ситуації після того, як їй не вдалося захопити Київ. Звузивши свої цілі до східної України, Москва сподівалася представити більш реалістичний шлях до перемоги. Однак, незважаючи на те, що на початку війни значна частина регіону вже була окупована, для встановлення повного контролю над Луганщиною знадобилося майже три роки – якщо ця заява виявиться правдивою.

Зараз повернення до більш широкої кампанії є очевидним, вважає британське видання. Поновлення наступальних операцій навколо Харкова та Сум, які були безуспішними у перші місяці війни, вказує на нову ескалацію.

Аналітикиня з питань росії в Інституті вивчення війни (ISW) Анжеліка Еванс зазначила, що переглянуті амбіції путіна почали знову даватися взнаки, коли він у травні відвідав Курськ і наказав створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною.

"Це був легкий спосіб ввести це питання в інформаційний простір. По-перше, ця буферна зона – всього 30 км для захисту росіян", – пояснила вона The Telegraph.

"Тоді ви не так далеко від великих регіональних міст, то чому б їх не захопити? Тому що [путін думає]: "Хіба це не наше право їх захопити, адже це історичні російські міста", – додала аналітикиня. За її словами, це повільний процес, в результаті якого, на її думку, ми зрештою побачимо... повернення до визнання, що потрібно захопити всю Україну.

Очевидна зміна стратегії путіна також може пояснити нещодавнє збільшення кількості ударів по цивільних районах. Видання нагадує, що нещодавно, у Києві 18 людей загинули в результаті ракетного удару по житловому будинку, а 17 – під час поїздки цивільним поїздом у Дніпропетровській області.

"Багато з цих ударів мають на меті підірвати моральний дух українців, а в деяких населених пунктах, що розташовані ближче до лінії фронту, – переконати людей покинути їх, аби у майбутньому було легше захопити ці місця. Тут грають роль деякі дійсно довгострокові цілі", – пояснила The Telegraph Анжеліка Еванс.

На думку видання, якщо інформація про захоплення Дачного на Дніпропетровщині підтвердиться, це буде особливо тривожним для Володимира Зеленського. За більш ніж десятиліття конфлікту з сепаратистами, яких підтримує кремль, і російськими військами, Україні ніколи не доводилося воювати у цьому регіоні.

За інформацією The Telegraph, одне з українських військових джерел раніше попереджало, що рівнинний рельєф і розріджені населені пункти можуть сприяти швидкому просуванню російських військ.

За даними ISW, у червні російська армія захопила 588 кв. км української території, порівняно з 507 кв. км у травні, 379 кв. км у квітні та 240 кв. км у березні. Хоча здобутки збільшилися, росії все одно знадобиться 70 років, щоб захопити всю країну, якщо просування триватиме такими ж темпами.

Як зазначає видання, бажання захопити більше території за межами анексованих регіонів може не стати несподіванкою для українських переговорників. Під час мирних перемовин у Стамбулі в травні російські чиновники, як повідомляється, попередили Україну, що москва може продовжувати військові дії ще 21 рік. Владімір Медінскій, помічник кремля, який очолював російську делегацію, заявив, що москва прагне миру, але воюватиме "скільки буде потрібно", і погрожував анексувати Сумщину та Харківщину, якщо Україна відмовиться підкоритися вимогам путіна.

Деякі американські чиновники також, здається, визнають, що росія не дуже зацікавлена у припиненні конфлікту. Спеціальний посланник Трампа в росії та Україні Кіт Келлог заявив, що росія винна в зриві переговорів. "Твердження росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні перемовини, є безпідставними. Президент Трамп послідовно і непохитно прагне досягти прогресу в припиненні війни, – сказав він. – Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів з метою припинення війни. росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні".

Джерело: The Telegraph