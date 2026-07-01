Половина Криму в темряві. Наслідки серії українських ударів по енергетиці півострова – Дональд Гілл

Дональд Гілл у другій частині тижневика висвітлює ситуацію на всіх фронтах російсько-української війни. Він вкотре наголошує, що дрони остаточно змінили логіку сухопутної війни: укриття й маскування серед будівель і рослинності стали важливішими за відкриту місцевість, а боротьба за повітря над полем бою – головною битвою на більшості напрямків. На Костянтинівському та Покровському напрямках ситуація залишається важкою через інфільтрацію росіян у міську забудову. Під Слов'янськом командування й далі віддає накази "радянського типу" про контратаки без належного ресурсного забезпечення. Натомість далеко в тилу Україна завдала серії ударів по енергетичній та логістичній інфраструктурі Криму: половина півострова залишилася без світла, було оголошено надзвичайний стан. Це наочно показує: лінія фронту вже давно не обмежується траншеями – вона проходить і через мости, підстанції та нафтобази в окупованому Криму.

Чернігівщина та Сумщина

Багато російських дронів проходять через Чернігівську область. Це добірка успішних збиттів дронів "Гербера" та "Герань-2".

210-й штурмовий полк востаннє фіксували в районі Гуляйполя, але принаймні частина його дронових команд полює на росіян у Сумській області.

Куп'янськ

росія перекидає велику кількість військ для інфільтрації та просування. У міру того як український периметр стискається, обороняти його буде дедалі важче. 43-тя бригада України завдає росіянам втрат. У якийсь момент протягом останніх трьох тижнів інфільтраторів зачистили з Куп'янська.

Укриття від ворожого вогню та маскування від ворожого спостереження завжди мали велике значення в бою. Негуста рослинність і будівлі забезпечують маскування; будівлі також дають укриття. Це одна з причин, чому бої в містах часто були такими жорстокими: оборонця, який має безперервні оборонні позиції й може отримувати постачання та підкріплення, доки його рух прихований, важко знищити. Тепер міське середовище дає укриття й маскування від дронів також атакувальній стороні.

До появи дронів інколи можна було просуватися відкритою місцевістю без рослинності, якщо огляду противника заважали невеликі підвищення рельєфу або балки, якими могла рухатися піхота. Висоти – пагорби чи високі будівлі – було важливо займати, бо вони часто давали ширший, нічим не перекритий огляд.

Дрони змінили спосіб ведення війни, бо дають такий самий відкритий огляд, який раніше забезпечували високі будівлі або спостерігачі на місцевості, і можуть змінювати кут спостереження. Вони навіть можуть залітати в будівлі чи оборонні споруди й оглядати їх зсередини. Щойно ціль виявлено, її можна точно уразити. Товсте дерево, яке колись захищало від стрілецького вогню, дрон тепер може облетіти. Будівлі чи оборонні позиції, стіни яких стримували кулі або уламки, тепер утримують і підсилюють вибух, якщо дрону вдається залетіти всередину. А якщо дрон не може проникнути всередину, він може повторними атаками руйнувати захист, доки не проб'є його.

Маскування тепер є найважливішим захистом від дронів. Тепловізійні або оптичні сенсори все ще можуть бачити крізь рослинність, але це не гарантовано. Будівлі забезпечують ще краще маскування. А якщо солдата виявлено, кущі й дерева трохи ускладнюють успішну атаку дрона, а будівлі – ще більше. Натомість солдата на відкритій місцевості виявити й уразити дуже легко. Саме рельєф пояснює, чому росіяни надають перевагу певним маршрутам. Хоча їх часто ловлять під час руху відкритою місцевістю, вони воліють рухатися там, де рельєф може приховати їх від спостереження дронів. Один із пріоритетних маршрутів іде через Петропавлівку на південний захід, бо там багато будівель і дерев. Інший – прямо на захід до Піщаного, а далі до Куп'янська-Вузлового. Якщо придивитися ближче, стає зрозуміло, чому.

За посиланням на Google Maps можна наблизити карту й оглянути місцевість.

Маршрут 1 веде до Петропавлівки, а не на захід. Щоб дістатися цього села, треба перетнути відкриту місцевість, а розріджена рослинність дає мало укриття й маскування. Цим маршрутом не користуються, бо він не веде на захід, а на цьому шляху для росіян дуже висока ймовірність загинути.

Маршрут 2 є пріоритетним. До Піщаного веде густа рослинність, а вже в самому селі різні будівлі дають укриття й маскування. Ті самі особливості місцевості пояснюють, чому Україна так довго могла обороняти село. Це знімок 2026 року, тому видно прогалини в рослинності від артилерії та мінометів, але значна частина укриття й маскування збереглася. Дрони можуть досить швидко знищити захисні властивості будівлі, але проти рослинності їхній ефект обмеженіший.

Деякі російські інфільтратори обирали маршрут 3. Там є ділянки густої рослинності, але піхоті треба перетнути відкритий простір, щоб дістатися до них. Якщо їх помічають, їх зазвичай убивають. Не всіх виявляють одразу, але кожна ділянка відкритої місцевості – це ще один високий ризик бути поміченим, і мало кому з росіян вдається дістатися до щільнішого середовища будівель. Поки що невеликі групи, яким це вдається, зачищають спільними діями дронів і піхоти.

Частина росіян рухається маршрутом 4 до Новоосинового з південного сходу. Там є помірна рослинність, але між нею трапляються відкриті проміжки. росіяни, які доходять до села, мають багато будівель, де можна сховатися, але мало кому вдається дістатися так далеко, а Україна зачищає їх швидше, ніж вони встигають накопичитися. Ще одна особливість місцевості з обмеженою користю – траншеї, збудовані для захисту від прямого вогню (куль і танків) та непрямого вогню (мінометів і артилерії). Вони можуть приховати піхоту, якщо дрон достатньо далеко, але якщо піхоту виявлено, стінки траншеї підсилюють будь-який вибух.

Лиман

Україна продовжує зачистку з півночі. Стефан Коршак має непідтверджене повідомлення, що до операції залучили новий український підрозділ. Відео з лінії фронту й далі мало, але є відчуття, що українська операція просувається. 66-та бригада відбила невелику російську контратаку біля Зеленої Долини. Є кілька відео від українських 59-ї та 63-ї бригад з атаками на російську логістику на цьому напрямку.

Раніше росіян зачистили з Лимана, а цього тижня було багато атак на українців у Лимані.

Слов'янськ

росія зайняла висоту в Закітному, і вище командування віддало наказ у радянському стилі – відбити висоту. Не має значення, що Україна зробила багато для сповільнення російського просування, але їй важко його зупинити. Не має значення, що бійцям бракує ресурсів навіть для того, щоб зупинити росію, а отже, ресурсів для атаки на росіян у них тим більше немає. Не має значення, що російські сили на цьому напрямку ще недостатньо деградовані, щоб створити умови для контратаки, – просто зробіть це. Навіть якби контратака вдалася, постачати ці позиції було б неможливо.

У грудні на цьому напрямку звільнили двох командирів бригад, і такий самий наказ у радянському стилі вимагав встановити український прапор у Сіверську, хоча недоукомплектовані сили ледве могли організувати оборону. Командира корпусу невдовзі також звільнили. Тут досі треба розв'язати проблеми з командуванням. Тим часом Рай-Олександрівку потрібно врятувати від оточення, доки ще є час.

російський транспорт за 40 км від лінії фронту атаковано.

Це 30-хвилинне відео показує двох українських пілотів із 59-ї бригади, які полюють на росіян. Один із них виріс у Сєвєродонецьку і тепер ганяється за росіянами в лісі, де грався в дитинстві. Вони стежать за трансляціями інших підрозділів і, коли ціль виявлено, запускають свої дрони. Якщо росіянин, за яким вони полювали, збиває дрон або волоконно-оптичний кабель рветься об дерево, вони негайно запускають наступний. Якщо помічено автомобіль, запускають два дрони: один атакує машину, другий – росіян, які вибігли з неї. Потім вони дивляться відео з інших дронів, що спостерігали за атакою, щоб оцінити результат. Між дроновими командами є конкуренція за те, хто першим дістанеться цілі, і інколи інша команда знищує ціль до прибуття другого дрона.

Дронова команда батальйону Signum 59-ї бригади готується до наступного запуску. Боєприпаси складені навколо них.

Для дронових команд теж існує небезпека. Вони – пріоритетна ціль, і якщо їх помітять під час запуску дрона, буде докладено всіх зусиль, щоб їх убити. Бували випадки, коли вони запускали дрони й убивали росіян за 30 секунд, бо ті були лише за 500 метрів. У таких випадках вони йдуть до тіл і забирають зброю, телефони та рації. Телефони й рації передають офіцерам розвідки. Один пілот показав відео, де для вбивства росіянина знадобилося кілька дронів, але потім пілот пішов на місце й забрав трофейну зброю, якою користується досі. В одному випадку росіянин ще був живий, тож його взяли в полон.

Костянтинівка

росіяни просуваються в Костянтинівці на 100 метрів на день або менше. Усе місто – сіра зона. російські інфільтратори перебувають за українськими позиціями, і їх важко знищити. Українські позиції можна поповнювати лише скидами з дронів, і багато таких скидів бачать російські дрони, які атакують усіх, хто їх забирає.

Українські оператори дронів витрачають стільки часу на пошук інфільтраторів, що не мають часу полювати на російських дроноводів. Це дає ворожим пілотам свободу дій і ускладнює постачання та ротацію українських військ. Українські пілоти, які більше часу витрачають на полювання за інфільтраторами, що вже перебувають у місті, не атакують нових російських інфільтраторів, які намагаються зайти в місто. Це типовий цикл, за яким упродовж років падало багато українських міст.

Добре, що Україна не тримається за Костянтинівку за будь-яку ціну й облаштовує нові оборонні позиції на північ від міста. Погано, що росія зберігає перевагу в повітрі на цьому напрямку й тисне на українські дронові екіпажі. Битва дронів – найважливіша битва. росіяни вже руйнують будівлі в Осиковому та Олексієво-Дружківці, щоб позбавити українські війська укриття й маскування.

28-ма бригада виявила машини, з яких запускають Shahed. Автомобіль 15-ї бригади мав захист від дронів, але наїхав на міну, тож бійці швидко вивантажили 15 дронів та інші запаси, зібрали візок і потягли вантаж вручну. Національна поліція України захищає небо й землю від російських дронів. Україна завдала авіаудару по Іванопіллю. росіяни знищили український склад боєприпасів.

Коли росія бере місто під контроль, вона продовжує тиснути, щоб зрозуміти, наскільки далі може просунутися. Після падіння Покровська росіяни рушили до Гришиного, використовуючи будівлі й дерева, щільно розташовані вздовж маршруту. Це давало російським інфільтраторам укриття й маскування.

Та сама місцевість захищає й українських оборонців. Але коли укриття й маскування тісно пов'язані і для атакувальної, і для оборонної сторони, оборонець більше ризикує бути атакованим із кількох напрямків і виявленим для ударів дронів. Ідеальна оборонна позиція – це позиція з укриттям і маскуванням, добрим оглядом маршрутів, якими може піти ворог, і великою зоною ураження між оборонцем і атакувальником, щоб дрони, артилерія та міномети могли знищити ворожу техніку й особовий склад до того, як вони дістануться оборонних позицій.

Такі зони ураження створюють глибину, яка дає оборонцям час зреагувати й вступити в бій. Бої будинок за будинком не мають глибини й дозволяють російським інфільтраторам переважати українців числом. Карта нижче показує, де достатньо рослинності й будівель, щоб забезпечити укриття для просування інфільтраторів. Вона показує, чому, коли росіяни підійшли достатньо близько до Костянтинівки (або Покровська чи інших міст), виявляти й уражати ворожих солдатів ставало дедалі важче: там багато укриття й маскування.

Коли росіяни повністю візьмуть місто під контроль або, можливо, навіть раніше, карта показує звужений коридор для подальшого просування на північний захід через захищену місцевість. росія вже обстрілює Осикове та Олексієво-Дружківку, щоб зірвати українську оборону там, доки її солдати наближаються.

росія також інфільтрується через Степанівку до Довгої Балки, і карта показує, що рельєф сприяє інфільтрації в напрямку цього населеного пункту.

Непідсвічені ділянки – це відкриті поля або поодинокі лісосмуги. Вони працюють як зони ураження, через які важко просуватися, якщо їх прикривають дрони.

Покровськ

7-й корпус України заявляє, що росія накопичує війська в Покровську й Мирнограді та намагається задавити українську оборону чисельністю, але не може цього зробити. "Якщо на початку весни стрілецькі бої на позиціях були поодинокими випадками, то тепер наші бійці знищують ворожу піхоту зі стрілецької зброї майже щодня".

У ближньому бою в Родинському росіяни обстрілюють будівлю, навіть якщо всередині перебувають їхні власні війська. Вони зазнають великих втрат.

Корпус атакує російську логістику на відстані до ста кілометрів і більше, але росія також застосовує проти українців середньодальні дрони – до 500 разів на день. Українські мобільні вогневі групи з гвинтівками й дробовиками охороняють маршрути постачання. Вони оглядають землю в пошуках скинутих мін і стежать за небом, щоб виявити російські дрони.

Ціль – Добропілля.

Зелений Гай

російські й українські сили з Філії та Новопавлівки намагаються просуватися назустріч одна одній. Обидві сторони інфільтруються. росія взяла під контроль Зірку, а Україна вибила росіян із Зеленого Гаю та Іванівки; тепер росія обстрілює Іванівку. Там багато руху малих груп, обстрілів і дронових атак. Схоже, Україна має перевагу.

Запоріжжя

Шосейний міст у Василівці зруйновано авіаударом. 65-та бригада робить свій внесок у боротьбу з російською логістикою. 475-й штурмовий полк (Code 9.2) знищив 100 машин за сім днів на відстані до 100 км. 412-та бригада Nemesis за останні кілька тижнів знищила 10 бойових машин піхоти й танк на 25-кілометровій ділянці фронту.

Цього разу саме Україна скористалася невдалою ротацією в Плавнях і змогла просунутися на два кілометри.

118-та бригада обороняє Малу Токмачку. Обидві сторони щодня перехоплюють дрони одна одної, але одна дронова команда цієї бригади за день знищила 61 дрон "Молнія" – такого не робила ще жодна українська команда. Попередній рекорд становив 44. Перше перехоплення вони здійснили о 04:10 ранку, останнє – о 21:47, збиваючи по одному дрону кожні 17,5 хвилини. Основною зброєю був FPV-дрон General Cherry.

Херсонщина

Дрон Bayraktar був зіркою початку війни, але його довелося відвести з передової, коли він виявився вразливим до ППО. Кілька місяців тому ці дрони почали знову з'являтися через скорочення російського прикриття ППО. Їхня безпечна зона розширюється, і вони потопили три російські морські дрони в Чорному морі.

Невідома локація

Керований оператором дрон Shahed через свою вагу прориває сітку, але врізається в шосе.

Окуповані території

У Криму закривають дитячі літні табори, бензин продають лише посадовцям адміністрації, а не населенню, і скасовують усі публічні заходи.

З Криму виїжджає більше людей, ніж туди в'їжджає.

Учителі, завезені з росії, відмовляються залишатися в Луганську, а фінансові стимули не можуть привабити інших учителів до окупованого регіону. Із 14 000 вакансій за останні шість місяців заповнили лише тисячу.

Знімок Генічеського мосту від 21 червня. Тоді колона машин рухалася на південь односмуговим понтонним мостом, тоді як, імовірно, інша колона чекала своєї черги рухатися на північ. На бетонному мосту видно сліди численних атак. Насип майже завершено, будівельна техніка є з обох боків. Пошкоджені частини понтонного мосту розкидані по протоці Промоїна.

Відео з Чонгарського понтонного мосту показує старий шосейний міст. Удалині видно один із частково збудованих односмугових насипів. Є також відео вантажівок, що перетинають Чонгарський понтонний міст, одна з яких зазнала атаки. На ньому видно одну смугу нової траси, яку досі використовують легкові автомобілі, але не вантажівки. Оскільки ціллю є вантажівки, Україна може більше не атакувати нову трасу, якщо ремонт не зробить її придатною для вантажного транспорту. Також є збільшений план двосмугового насипу: видно, як каміння, засипане ґрунтом, утворює добру дорогу, яку буде легко відремонтувати після удару бойовою частиною вагою 100 кг.

Дата відео невідома, тому важко сказати, чи будівництво насипів не просунулося далі, чи знімок і відео зроблені приблизно одночасно. У будь-якому разі будівельної техніки там не видно.

Розширена версія відео включає атаки на вантажівки між Мелітополем і Джанкоєм. На позначці 0:25 стрілець мобільної вогневої групи веде вогонь по дрону з відстані від 800 до 500 метрів, а потім кидає кулемет і біжить до лісосмуги. Дрон, імовірно, рухався зі швидкістю 130 км/год.

Додаткові атаки повністю знищили залізничний міст у Роздольному. Було застосовано ракету й кілька дронів. Ремонтну техніку на потязі знищили, коли вона стояла під мостом. Це приклад послідовних українських операцій, які не просто затримують рух, а блокують його. Залізничний рух блокувати легше, ніж автомобільний. Представники руху опору на місцях надали інформацію. Після відходу ремонтного потяга автомобільний міст обвалився.

Ще один міст за 7 км від Роздольного, у Совєтському, також атаковано.

Фото від руху опору показують, як каркаси використовують для того, щоб після накриття цистерни виглядали як звичайні комерційні фургони.

Головну залізничну станцію в Бердянську уражено. Керченська нафтобаза ще горіла наступного дня після атаки. У 4-хвилинному відео показано знищення сховища мазуту для Керченської ТЕЦ, кримської підстанції, Сімферопольської газорозподільної станції, трьох розвідувальних дронів "Оріон", "Панцира", пускової установки С-300, зенітної установки ЗУ-23-2 і радара "Небо". В іншому 4-хвилинному відео уражено три берегові радари на заході Криму, електростанцію, дві підстанції, нафтобазу в Джанкої, дві газокомпресорні станції та установку ЗУ-23-2. Ще одне 3-хвилинне відео показує удари по радарах, підстанціях, складах і вантажівках.

Мобільну вогневу групу, що супроводжувала колону, ліквідував дрон, якого вона навіть не помітила. Дві мобільні вогневі групи відкрили вогонь по дрону, але обидві втекли, коли він наблизився й почав переслідувати солдатів.

У Керчі атаковано два російські військові судна забезпечення і вантажно-пасажирський пором, будівництво якого майже завершили, а також радар С-400 і, можливо, пускову установку, плюс два "Панцирі". Загалом минулого тижня біля Керченського мосту знищено чотири "Панцирі" й два радари. Крим – пастка смерті для російської ППО, і перекидання нових систем ППО до Керченського мосту лише закріплює поразку.

Через нестачу електроенергії для всіх запроваджено графік віялових відключень, також повідомляють про часткові знеструмлення. У деяких районах вимикають вуличне освітлення. Після ударів по паливних резервуарах Керченської ТЕЦ, Сімферопольській газорозподільній станції та Західно-Кримській підстанції без електрики залишилася половина Криму, зокрема Євпаторія, Саки, Джанкой і Красноперекопськ. Сімферопольську електростанцію атакували вчетверте за шість днів, разом із підстанцією Кар'єрне, яка обслуговує центральний і західний Крим. Усе це сприяло тому, що половина півострова залишилася без електрики й було оголошено надзвичайний стан. До початку війни 80% електроенергії Крим отримував із материкової України.

Атаковано два залізничні мости – у Старобільську через річку Айдар і в Луганську через річку Лугань, але ступінь пошкоджень невідомий. Ще одна атака на залізничний міст у Сабівці, за 7 км на захід від Луганська, призвела до знищення одного переходу й пошкодження іншого. Також пошкоджено автомобільний міст на трасі E58 у Володимирівці через річку Корсак, де немає зручних об'їздів.

Базу ФСБ в Армянську уражено, пролунали вторинні вибухи.

Україна скинула прапор на Кінбурнську косу, але і ВМС України, і DeepState заявляють, що росія не відступила. Це й далі відкрита для ударів позиція.

Джерело: частина 2 та частина 3