Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico

Мер Варшави Рафал Тшасковський лідирує в опитуваннях щодо президентських виборів, і якщо він переможе, то це значно полегшить життя польському прем'єр-міністру Дональду Туску. Про це пише видання Рolitico в огляді президентських перегонів у Польщі, перший тур яких відбудеться цієї неділі.

Завжди небезпечно прогнозувати результат польських президентських виборів, але шанси схиляються на користь мера Варшави Рафала Тшасковського, пише європейська редакція Рolitico. Якщо, як передбачають опитування, він переможе в першому турі в неділю, а потім (за потреби) у другому турі через два тижні, це дасть величезний поштовх прем'єр-міністру Дональду Туску.

Як зауважує Politico, Туск піднявся до вищої ліги європейських лідерів. Про це свідчить суботній візит до Києва разом із Фрідріхом Мерцем, Еммануелем Макроном та Кіром Стармером.

Видання наголошує, що Туск очолює уряд країни, яка є найбільшим платником у НАТО, має найбільшу армію в Європі, за винятком Туреччини, і демонструє один із найкращих показників економічного зростання у світі. Але цей зовнішньополітичний блиск затьмарений відставанням у внутрішній політиці, де його порядок денний реформ був обмежений чинним президентом Анджеєм Дудою, який пов'язаний з націоналістичною опозиційною партією "Право і справедливість" (PiS).

Перемога Тшасковського, який до речі підтримує Україну, може змінити цей сценарій, оскільки урядове законодавство більше не стикатиметься з президентським вето, що сталося знову цього тижня, коли Дуда заблокував спробу реформувати виплати соціального забезпечення. Але це також збільшує ризик катастрофічних наслідків, якщо внутрішні розбіжності заблокують прогрес, незважаючи на дружнього президента.

За інформацією Politico, Тшасковський випереджав свого суперника від PiS Кароля Навроцького протягом усієї кампанії, а Навроцький в останні тижні зіткнувся із серйозними проблемами. Він поступово наближався до лідера в опитуваннях громадської думки. Спочатку незручний у центрі уваги, він поступово покращував свої навички як учасник кампанії, що завершилося коротким візитом до Овального кабінету 2 травня для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, який, як повідомляється, сказав йому: "Ти переможеш!" Але, зауважує видання, його кампанія зазнала шкоди в останні тижні через звинувачення в тому, що він отримав квартиру в обмін на догляд за вразливим пенсіонером, але потім не дотримався умов угоди. Передача квартири благодійній організації не вирішила цю проблему.

Під час фінальних дебатів серед 13 кандидатів на польському телебаченні в понеділок увечері Навроцький зазнав нищівних атак від своїх суперників. "Твоя брехня справді неймовірна", – сказав йому Тшасковський, а спікер парламенту і також кандидат Шимон Головня заявив: "Дозвольте мені бути чітким: Кароль Навроцький – брехун". Опитування організації IBRIS показало, що Тшасковський із рейтингом 31,5% випереджає Навроцького, в якого 23,6%. У другому турі 1 червня, де двоє найкращих кандидатів протистоять один одному, Тшасковський легко переміг би як Навроцького, так і крайнього правого кандидата Славоміра Ментцена.

Професор політології Варшавського університету Рафал Хведорук вважає, що проблеми Навроцького є відображенням стану PiS, яка обрала його кандидатом поза межами партії. "Це одна з найбільших політичних загадок останніх років. Як так сталося, що велика, професійна політична партія, з багатьма переможними кампаніями за плечима, висуває кандидата, обтяженого таким багажем із самого початку?" – не пртховує здивування Хведорук.

Втім, як зазначає Politico, попри свої проблеми, Навроцький знаходить відгук серед націоналістичних, релігійних і більш консервативних виборців, які є ядром підтримки PiS. Так, 49-річна вчителька з Варшави Адріана каже, що її становище погіршилося з Тшасковським на посаді мера з 2018 року. "Навроцький представляє погляди, близькі до моїх: християнські, католицькі. Навіть якщо не все в ньому мені подобається, принаймні я знаю, хто він такий. З Тшасковським я не знаю, які цінності він озвучить, що підтримає завтра", – сказала вона, попросивши не називати її повного імені. "Я також вважаю, що вся влада не повинна належати урядовій коаліції, бо, на мій погляд, вони погано керують Польщею", – додала вона.

Використовуючи ці настрої, пише видання, Навроцький часто називає Тшасковського "заступником Туска", пов'язуючи свого суперника з показниками уряду у сфері оборони та безпеки, а також з непопулярною політикою ЄС щодо міграції. "Я кажу ні центрам інтеграції іммігрантів. Я хочу центрів депортації!", – заявив він на мітингу в суботу у східному місті Білосток, поблизу білоруського кордону.

Тшасковський натомість прагне донести обережне, центристське послання з ретельно розрахованими кивками як консерваторам, наприклад, щодо міграції, так і лівоорієнтованим виборцям щодо прав жінок. "Чи оберемо ми президента, який представляє лише одне плем'я, чи оберемо когось, хто буде президентом усіх польських жінок і чоловіків?" – сказав Тшасковський на мітингу в західному місті Познань наприкінці квітня.

Тшасковський обіцяє спростити життя Туску, якщо стане президентом, не перешкоджаючи уряду у таких питаннях, як полегшення доступу до абортів. Жінки були вирішальними у перемозі Туска у 2023 році, але розчарування через повільний темп подальших реформ вже виникає. Уряд мав труднощі з виконанням обіцянок щодо скасування спірних судових реформ PiS, посилення захисту навколишнього середовища, пом'якшення драконівських обмежень на аборти та покарання корумпованих чиновників партії чинного президента.

Згідно з опитуванням державної соціологічної компанії CBOS, 50% поляків вважають, що їхня країна рухається у неправильному напрямку, що на 5 процентних пунктів більше, ніж роком раніше, і на 13% більше з моменту вступу Туска на посаду. Це невдоволення як PiS, так і "Громадянською платформою" Туска, які боролися за владу протягом двох десятиліть, призводить до того, що частина підтримки переходить до таких кандидатів, як правий Ментцен, а також лівих кандидатів Магдалени Біят і Адріана Зандберга.

На думку європейської редакції Politico, "Громадянська платформа" та PiS справді борються за збереження політичного конфлікту між ними, оскільки це те, що служило їм тривалий час. "Для молодших поляків це як спостереження за боротьбою динозаврів", – цитує видання соціолога з Варшавського університету Пшемислава Садуру. Ключове питання полягає в тому, куди підуть ці треті виборці у другому турі. "Я голосую за Зандберга і сподіваюся, що його хороший результат підштовхне Тшасковського запропонувати лівим більше перед другим туром", – заявила 31-річна співробітниця ІТ-підтримки з Цєшина Йоанна Ясінська, міста з 30 000 жителів на півдні Польщі.

Підсумовуючи, видання стверджує, що стратегічною перевагою Тшасковського може бути те, що його ядерний електорат – люди, які проголосують за нього незалежно від обставин – більший, аніж у Навроцького, як показало опитування CBOS у березні.

Джерело: Рolitico