Том Купер пообіцяв, що концентруватиметься виключно на війні росії проти України, втім не втримався, щоб не підготувати побіжний огляд ситуації на Близькому Сході. Він пояснює, чого хоче, але не може кожна сторона цієї кровної війни. Водночас він продовжує наполягати, що Бібі і путін – друзі і ніколи один одного не обстрілюють.

Напевно, намагатися відстежувати та аналізувати два великих конфлікти одночасно одній людині сьогодні де-факто неможливо. Занадто багато інформації кружляє навколо. Тому я зосереджуся на Україні, але, як і в цьому випадку, час від часу "кидатиму побіжний погляд" на те, що відбувається на Близькому Сході. Тому сьогодні я почну з останнього.

...і, для початку, швидка перевірка того, чого я прагну, і що, за моєю оцінкою, прагне кожен, хто бере участь у цьому... Я не можу не почати зі спостереження, що швидка перевірка того, що пропонують нам політика і основні засоби масової інформації тут, на Заході, блискавично виявляє щось на кшталт стабільної, але дуже жирної, приправленої цукром дієти репортажів про "війну з тероризмом", "війну з Хамасом", "розширення війни з Хамасом", а також "підходящої колекції відмовок, які дозволяють не звертати уваги на ізраїльський геноцид щодо палестинців". Настільки, що можна майже напевно підхопити діабет, дивлячись на все це.

Можете назвати мене холодним і розважливим, але у мене немає часу на дискусії на такі теми. Тому після цього, "вступного" раунду, я проігнорую близько 99% того, про що зазвичай повідомляють провідні ЗМІ: я, можливо, "мимохідь" згадаю про геноцид, що триває в секторі Газа, про масове знищення Ізраїлем Лівану і Сирії в кращих традиціях доктрини Дахія або про шкоду, заподіяну ізраїльському цивільному населенню конгломератом Хезболла/Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Однак це залишатиметься поза моїм фокусом. Натомість я намагаюся з'ясувати, які військові цілі може мати та чи інша сторона, навіть якщо їхні політичні та/або ідеологічні господарі явно не мають жодної ясності щодо цього.

Зараз ситуація виглядає наступним чином:

Ізраїль: хоче, але не може, "знищити Хамас", "знищити Хезболлу", "повалити режим мулли в Ірані"... Крім того, не лише кілька фанатиків в Ізраїлі хочуть захопити частину або весь сектор Газа, більшу частину (або весь) Західного берега річки Йордан і частину південного Лівану ("лише для початку"). Нарешті, Ізраїль "повинен помститися" Сирії, Ємену та Ірану: всі вони повинні навчитися "боятися Ізраїлю" і ніколи не наважуватися завдавати удару у відповідь. Дійсно, ЦАХАЛ та ізраїльські спецслужби повинні помститися за терор на чолі з Хамасом 7 жовтня 2023 року, відновити стримування і вселити страх у своїх супротивників. Відповідно, Ізраїль прагне зігнати палестинців, що залишилися, в ту чи іншу частину Сектору Гази і Західного берега річки Йордан, де, на його думку, їх буде легше контролювати до повного знищення або вигнання тих, хто виживе. Так само Ізраїль витісняє ліванське населення (і тих з близько 470 000 зареєстрованих сирійських біженців у цій країні, проти яких він може націлитися) з території на південь від Бейрута (а не лише на південь від річки Літані). Нарешті, Ізраїль також націлений на всі об'єкти в Сирії і на всі об'єкти в Ємені, до яких він може дістатися і які, на його думку, "варті" його уваги (і його бомб, вироблених і поставлених США). Слід очікувати, що Ізраїль розширить цей "список цілей" і на Іран, як тільки Нетаньяху узгодить зміст цього списку зі своїм кабінетом міністрів (менше після того, як Нетаньяху узгодить зміст цього списку з адміністрацією Байдена).

США: насправді, близько 99% американців (включаючи політиків, військових командирів і будь-кого іншого, але за винятком близько 600 чиновників Державного департаменту та кількох інших урядових установ, які звільнилися з роботи на знак протесту проти терору, що підтримується США протягом останніх 12 місяців) не мають жодного уявлення про те, що відбувається на Близькому Сході, і чому США мають там свої війська. Але останнє краще зберігати: це дозволяє підтримувати оборонний сектор в тонусі і переконувати інших, що США тримають... "щось там" під контролем, навіть тоді, коли від цього не залишається і сліду. Перш за все, масі американців навіюється думка, що Ізраїль – їхній святий союзник, єдиний друг, який робить виключно те, що відповідає інтересам США. Тому не можу дочекатися, коли хтось там порекомендує внести в наступну версію Біблії догму про те, що Ізраїль треба захищати і підтримувати, що б він не робив. І терор, звичайно, треба знищувати – бажано ще більшим терором, навіть коли очевидно, що цей терор провокує лише ще більший терор у відповідь. У порівнянні з цим абсолютно неважливо, що підтримка Ізраїлю вважається вирішальною для перемоги на майбутніх виборах – і демократами, і республіканцями: керівництво обох партій, як і з 1948 року, твердо переконане, що не зможе перемогти без підтримки сіоністів. Звичайно, це чиста випадковість, і в жодному разі не слід навіть натякати на можливість того, що хтось на кшталт Нетаньяху контролює США та їхню "демократію"...

Хамас, "Палестинський джихад" та інші палестинські бойові угрупування: хочуть, але не можуть, "знищити Ізраїль", але для них це не так важливо, як подальше вкорінення серед того, що залишилося від цивільного населення сектору Газа, що завдяки щоденним масованим вбивствам під ізраїльськими артилерійськими снарядами і бомбами, вони продовжують робити з великим успіхом. Тому що... ах, яка несподіванка: чим більше вбитих, тим більш екстремістськими стають ті, хто виживає. Абсолютно незрозуміла система... Тому вони продовжують збройне повстання проти сил Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Хезболла": хоче, але не може, "знищити Ізраїль/звільнити окуповані території (Палестину)", і, безумовно, прагне захистити Ліван від (ще одного) ізраїльського вторгнення, окупації та захоплення земель. Більш детальна інформація нижче...

Корпус вартових ісламської революції – сили КВІР (КВІР-QF) – підрозділ КВІР, відповідальний за "поширення ісламської революції" (за межами Ірану): хоче, але не може, "знищити Ізраїль/звільнити Палестину". Більш детально про це буде сказано нижче...

Сирія (тобто режим "президента" Башара Асада): наскрізь корумпований і абсолютно некомпетентний, збанкрутілий вже з кінця 2011 року до такої міри, що не може вижити без іранського фінансування та російської військової присутності. Але він фанатично прагне утримати Башара при владі. Асад може вважатися "легітимним урядом (і, відповідно, представником) Сирійської Арабської Республіки" і прийматися як такий різними іноземними урядами. Однак він буквально не може зав'язати шнурки на черевиках без дозволу КВІР і без російського захисту (необхідного ще й тому, що КВІР, схоже, прагне його позбутися). Тим часом КВІР контролює багато військових баз і об'єктів з виробництва зброї та боєприпасів у Сирії, і саме тому ВПС Ізраїлю регулярно завдають по них ударів (як і з 2012 року). Проте, зусилля Ізраїлю в цьому напрямку були безнадійно недостатніми для того, щоб запобігти вкоріненню КВІР і створенню квазідержави в Сирії. Асад хотів би, але не має можливості вступати у війну проти Ізраїлю: це принесло б йому багато піар-балів всередині країни і за кордоном.

Тому його піарники повідомляють не лише про "спільну" оборону від "сіоністської агресії", нібито у співпраці з росіянами, а й про "спільні" операції проти "ІД" уздовж кордону з Ліваном і на сході Сирії. І те, і інше є брехнею, хоча б тому, що росіяни ніколи не стріляють у ВПС Ізраїлю, які бомбардують Хезболлу/КВІР у Сирії. КВІР також вважає участь Асада непотрібною (можливо, навіть небажаною): йому більш ніж достатньо сил, наданих власними місцевими сурогатами ("Хезболла Сирія", яка була кількісно більшою за "оригінал" ще в 2017 році "або близько того"), і він залучає додаткові власні сили з Ірану.

Катаїб Хезболла: це "Хезболла Ірак", тобто підконтрольна КВІР-КФ філія конгломерату в цій країні. Стає важливим фактором, тому що близько тижня тому вона почала завдавати ударів ударними БПЛА по цілях на півночі Ізраїлю, і кілька з них були досить успішними.

Хусити в Ємені: Захід любить описувати їх як "терористичну організацію" і "угруповання", але після того, як вони повністю зруйнували традиційні племінні соціальні структури в країні (на півдні Ємену вони були значною мірою зруйновані марксистами в 1970-х і 1980-х роках), знищили політичну опозицію у вигляді партії "Іслах" (підтримувані Саудівською Аравією ваххабіти плюс безліч різних дрібних груп) і асимілювали понад 60% колишніх єменських збройних сил, вони міцно тримають в своїх руках (північний) Ємен, подобається нам це чи ні. Хоча присутність радників з Хезболли і КВІР, а також безперервне постачання зброї з боку Ірану (в основному через Оман) не викликає сумнівів, рівень впливу Тегерана в кращому випадку залишається незрозумілим. Принаймні, не менш імовірно, що хусити чудово використовують свої удари по Ізраїлю для завоювання додаткової популярності серед населення, збіднілого від десятиліть постійних воєн.

Таким чином, всі інгредієнти, необхідні для "чудової і довгої війни", є на місці. Кожна із залучених сторін – святіша за святих, єдині "хороші", "правильні", тільки ангели, а всі інші – погані, неправильні, злі й "дияволи". І всі вони дотримуються фашистських ідеологій і очолюються фанатиками. Якби не жорстке застосування Ізраїлем доктрини Дахія, що призвело до масових вбивств палестинських, ліванських і сирійських цивільних осіб, і терор Хамасу не лише проти палестинців, але й проти ізраїльтян, – щиро кажучи, за цим було б "весело спостерігати".

Отже, що кожна з цих сторін зробила за останні кілька днів? ...і з чого мені почати?

За годинниковою стрілкою...

Ліван... "партія" (тобто Хезболла), безумовно, була повністю "знекровлена" ізраїльською кампанією вбивств і повітряних ударів останніх чотирьох тижнів. Її сили, оснащені балістичними ракетами, зазнали серйозних ударів з боку Ізраїлю ще в серпні (звичайно, принаймні, за словами Ізраїлю), а потім знову 7 жовтня, і зараз вони не функціонують (за винятком елементу, озброєного протикорабельними ракетами, через що ми ще не бачили ізраїльського флоту біля берегів Лівану). Проте, ракетні війська Хезболли продовжують обстрілювати Ізраїль "аж" до Хайфи (іноді: аж до Тель-Авіва), випускаючи (щонайменше) 100+ ракет на день, а сухопутні війська залишаються не лише оперативними, але й високоефективними у протидії наземному вторгненню ЦАХАЛу на південь Лівану.

Наслідки ізраїльського авіаудару по Айн-Жалті, в центральному Лівані, 24 вересня. Це місце переважно населене християнами...

Ізраїльські авіаудари по керівництву Хезболли є "великими" – особливо з точки зору КВІР: схоже, Бібі налаштований на те, щоб іранці взяли повний контроль над організацією, оскільки в живих навряд чи залишився хоч один високопоставлений чиновник ліванського походження. Не дивно, що КВІР зараз зайнятий спробами реорганізувати те, що залишилося від керівництва Хезболли. Вони роблять це, головним чином, під час зустрічей в різних місцях Дамаска, що, в свою чергу, привертає додаткові повітряні удари ВПС Ізраїлю, подібно до того, як фекалії привертають мух. Одночасно КВІР займається постачанням Хезболлі зброї і боєприпасів – чи то з Ірану, чи то зі своїх баз на території Сирії, що і є причиною принаймні частини авіаударів ВПС Ізраїлю по цій країні.

Як відомо, не існує такого поняття, як "повітряний простір Лівану". З 1970-х років вважається, що повітряний простір країни належить Ізраїлю, і тому ВПС Ізраїлю може безперешкодно здійснювати 3-5 хвиль повітряних ударів по Лівану на день. Звичайно, основні цілі (приблизно 50% вильотів) знаходяться в районі Дахія на півдні Бейрута. Однак щонайменше кожного другого дня ВПС Ізраїлю бомбардують також райони Бейрута, населені сунітами, де ніколи не було Хезболли. Крім того, щонайменше стільки ж авіаударів наноситься по цілях в долині Бекаа і на північ уздовж кордону з Сирією. Як завжди, принаймні з 1974 року, багато авіаударів спрямовані на знищення ліванської економіки. Наприклад, нафтопереробні заводи, фабрики, теле- та інші медіа-офіси, дороги, мости тощо. Але це неважливо: зазвичай ми бачимо 1-2 удари на день, спрямовані на ті чи інші "об'єкти Хезболли".

4 жовтня ВПС Ізраїлю завдали удару по цьому житловому будинку в Тріполі (Ліван), в результаті якого, за повідомленнями, загинув Сайєд Аттулла, член "Бригад Кассам" Хамасу.

5 жовтня ВПС Ізраїлю підірвали автозаправну станцію в районі Дахія в Бейруті. Вибухнули цистерни з кухонним газом, які потім були широко оголошені "вторинними"...

Результати вражають і, безумовно, викликають особливу гордість у ізраїльських спецслужб і найкращих військово-повітряних сил світу. За даними офіційного Ізраїлю (через Times of Israel), протягом 12 місяців з 7 жовтня 2023 року (тобто станом на 7 жовтня 2024 року) ЦАХАЛ і ВПС Ізраїлю завдали ударів по "11 000 позицій Хезболли", вбивши "щонайменше 800 (терористів)", "переважно членів Хезболли", і "в тому числі 90 командирів Хезболли". Насправді, за офіційними даними ЦАХАЛу, понад 400 членів Хезболли мали бути вбиті з моменту "тотального" наступу Ізраїлю на Ліван, що розпочався 23 вересня цього року. Для порівняння, дані, зібрані людьми, які переглядають місцеві соціальні мережі в пошуках відповідних повідомлень (чи то офіційні релізи Хезболли, чи то приватні оголошення про похорони), показують наступну статистику:

24 вересня: 12

25 вересня: 6

26 вересня: 26

27 вересня: 20

28 вересня: 7

29 вересня: 21

30 вересня: 21

1 жовтня: 12

2 жовтня: 10

3 жовтня: 15

4 жовтня: 13

5 жовтня: 12

6 жовтня: 14

7 жовтня: 12

Це 201 з 23 вересня 2024 року. У поєднанні з приблизно 200+ підтвердженими загиблими з боку Хезболли з 8 жовтня 2023 року... ну, у мене є відчуття, що це менше, ніж 800..., але я погано розбираюся в математиці, і ще гірше, коли мова йде про арабо-ізраїльський конфлікт... так що, хто знає...

Абсолютно неважливо, що ізраїльтяни вбили 492 ліванських цивільних тільки 23 вересня, а потім понад 1 500 до 1 жовтня. Це настільки неважливо, що я не можу знайти жодного більш свіжого звіту: всім байдуже...

Наземного вторгнення Ізраїлю до Лівану не було. А якщо і є, то воно "обмежене, локалізоване і цілеспрямоване". Залежно від часу доби і погоди, напевно...

Насправді, це настільки маленька, незначна і неважлива операція, що в ній задіяні щонайменше чотири повноцінні дивізії: 36-ї, 91-ї, 98-ї та 146-ї дивізій. Номінально це близько 40 000 військовослужбовців (плюс).

Не дивно, що вони також просуваються вперед з надзвичайно високою швидкістю. Читай: зовсім ні. Насправді, після тижня боїв вони все ще перебувають на підступах до десятка прикордонних сіл на півдні Лівану. Малоймовірною причиною є те, що щоранку з'являються нові повідомлення про 3-5 великих засідок, влаштованих Хезболлою, а потім повідомлення про втрати ЦАХАЛу і відео, на яких видно, як останніх евакуюють гелікоптерами ЦАХАЛу. Наприклад, вчора, після тижня операцій, ЦАХАЛ заявив, що захопив прикордонне село Марун ар-Рас. Хезболла повідомила, що ізраїльтяни намагалися дістатися до розташованого поблизу аванпосту тимчасових сил ООН в Лівані, але потрапили в засідку і були змушені відступити. Сьогодні вранці Хезболла заявила, що здійснила засідку на іншу групу ЦАХАЛу, яка наближалася до Бліди, і повідомила про "десятки" вбитих і поранених військовослужбовців ЦАХАЛу.

Типова сцена ранкової евакуації військ ЦАХАЛу, які потрапили в засідку Хезболли під час спроби увійти в одне з прикордонних ліванських сіл...

Але це все терористична пропаганда.

...саме тому вчора вранці ЦАХАЛ підтвердив 48 поранених в результаті бойових дій (ПБД), з яких 7 – у критичному стані, за 24 години...

Цікаво, що не всі ізраїльські жертви наземних боїв є "типовими" піхотинцями або бійцями спецпідрозділів: серед поранених – особистий помічник міністра фінансів і двоє військовослужбовців підрозділу 504 ЦАХАЛу, що спеціалізується на "агентурній розвідці (зборі) інформації" – тобто HUMINT. Два дні тому також двоє військовослужбовців підрозділу бойової мобільності 5515 були вбиті в результаті мінометного обстрілу місця зосередження військ на території Ізраїлю.

Так, це дуже схоже на мою карту від 1 жовтня. Тільки ще більше ламаних синіх стрілок. Але не звинувачуйте мене, будь ласка...

Сирія... Минулого тижня було багато галасу, коли ВПС Ізраїлю завдали авіаудару по сховищу під Джаблехом. Це місце знаходиться всього за 3-4 кілометри на південь від російської авіабази Хмеймім, на сирійському узбережжі Середземного моря, і тому всі (і найближчі родичі) поспішили зробити висновок, що ізраїльтяни розбомбили росіян. Звісно, це не так: Бібі і Пуддінг – приятелі, і лише минулого тижня Пуддінг заявив, що Ізраїль – братній народ...

Власне, після ізраїльських авіаударів 2017-2018 років Хезболла та КВІР перемістили свої найважливіші об'єкти (див. "виробництво і зберігання зброї") до "трикутника Масяфа": території між Хмеймімом на півночі, Масяфом на південному сході і Тартусом на південному заході. Це також найважливіші російські бази в країні. Розрахунок має бути очевидним, але, схоже, його уникають майже всі спостерігачі за цією війною: щоразу, коли ізраїльтяни хочуть вдарити по чомусь, схожому на Хезболлу/КВІР, в цій частині Сирії, вони повинні "цілитися близько до росіян", що, в свою чергу, було тим, на що Хезболла/КВІР сподівалися, що це спонукатиме "братніх" росіян стріляти у відповідь. Поки що вони цього не зробили: росіяни вважають за краще бомбити 3 мільйони (з гаком) сирійських "вимушених переселенців", які живуть у таборах на контрольованому Туреччиною північному заході Сирії, або дороги, якими десятки тисяч сирійських біженців тікають з Лівану назад до Сирії, щоб дістатися цієї контрольованої Туреччиною території. Оскільки цивільне населення не може стріляти у відповідь, а турецьким збройним силам там заборонено стріляти у відповідь...

Отже, те, що залишилося від асадівських збройних сил (або було переформовано росіянами в такі), покинуте напризволяще, і регулярно потрапляє під удари ВПС Ізраїлю за власним бажанням. Минулого тижня (2 жовтня) під удар потрапила низка асадівських радіолокаційних станцій і об'єктів протиповітряної оборони в районі між південним Дамаском і Ас-Сувейдою. Останні два-три дні ВПС Ізраїлю переважно бомбардували околиці Дамаска. Наприклад, минулої ночі вони завдали удару по будівлі в районі Аль-Меззех (північно-західна частина міста), що прилягає до будівлі іранського посольства, за повідомленнями, метою якого була зустріч Хезболли і КВІР-QF.

Авіаудар ЦАХАЛу зруйнував цю дорогу за межами Хасії, заблокувавши втечу як ліванських, так і сирійських біженців. Як добре, що ЦАХАЛ попередив їх, щоб вони покинули ці райони – і то вчасно...

Ізраїль... протягом останніх двох тижнів, окрім 180-200 балістичних ракет, випущених КВІР 1 жовтня, Ізраїль щодня зазнавав ударів в середньому від 120-140 ракет, випущених Хезболлою, 5-10 ударних БПЛА, випущених Катаїб Хезболла, 3-5 ударних БПЛА і або тієї чи іншої балістичної ракети, випущеної хуситами. Основними цілями є штаб-квартира Моссаду і підрозділ 8200 (в Гіллоті на півночі Тель-Авіва), а також АБ Рамат Давид. Спорадично деякі з них долітають і до центру Тель-Авіва. Більшість ракет і ударних БПЛА були збиті ізраїльською протиповітряною обороною, і, як правило, завдані збитки оцінюються як "легкі". Однак деякі відеозаписи останніх кількох днів свідчать про "зростаючу" кількість пошкоджень. Що ж, після року війни не здивуюся, якщо у ЦАХАЛу почнуть закінчуватися перехоплювачі для ЗРК "Залізний купол"...

Наслідки ракет, випущених Хезболлою в Хайфі, 6 жовтня.

Сектор Газа... За даними Times of Israel, ЦАХАЛ стверджує, що з 7 жовтня 2023 року він знищив "17 900 терористів" у секторі Газа, в тому числі "8 командирів бригад Хамас або осіб з еквівалентним рангом", "понад 30 командирів батальйонів", "понад 165 командирів рот", що ЦАХАЛ і Військово-повітряні сили Ізраїлю (ВПС Ізраїлю) знищили "4700 тунельних шахт" тощо, тощо, тощо.

Тоді досить дивно чути, що навіть найменша з "бригад" Хамасу (бригада "Рафах", про яку ЦАХАЛ заявив як про "знищену" вже кілька місяців тому) продовжує діяти, не кажучи вже про більші підрозділи, такі як бригада "Хана Юніса". Дійсно, за останні кілька днів з'ясувалося, що організація, по суті, все ще не зруйнована, і вони продовжують воювати майже з такою ж ефективністю, як і з 7 жовтня 2023 року. Бригада "Аль-Кассам" також продовжує діяти. І як ніби цього було недостатньо, в першу річницю терористичної атаки на Ізраїль, Хамас також випустив ще один залп ракет по Тель-Авіву і Сдероту...

Звісно, офіційна ізраїльська позиція полягає в тому, що Хамас (інші палестинські бойові угруповання не мають значення для офіційного Ізраїлю) є "неефективним". Таким чином, залишається дивуватися, як так сталося, що за офіційними даними ЦАХАЛу (через Times of Israel), з 7 жовтня 2023 року ЦАХАЛ втратив 346 військовослужбовців загиблими в секторі Газа, а ще 2299 були поранені.....

...ймовірно, ще більше терористичної пропаганди...

Це все на цю тему - на сьогодні.

Тепер давайте візьмемо кока-колу і попкорн і почекаємо на довгоочікувану ізраїльську відповідь на ракетний удар КВІР, на вбивство ізраїльтянами заступника міністра КВІР, на... вибачте, цей список дуже довгий, і сягає приблизно 1981 року. Поясню іншим разом.

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