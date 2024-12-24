"Понесе з України у синєє море кров ворожу". Українці відбили спробу штурму росіянами Херсона – Дональд Гілл

Том Купер виправдовується, що не писав нічого про війну росії проти України, бо на його думку нема нічого хорошого написати. Натомість він вважає, що ті незначні позитивні новини, які були, повністю викладені в огляді Дональда Гілла про основні події на всіх секторах фронту. Крім того, він публікує детальну інформація про тепер уже безпілотний полк "Птахи Мадяра".

Вступ Тома Купера. Безсоромно зізнаюся: мені не вистачило цього тижня опублікувати хоча б дві новини про війну в Україні. Щоразу зупиняв себе. Головним чином тому, що не було нічого "кращого", ніж поскаржитися на абсолютно безглузді зустрічі Зеленського з вождями ЄС, або на удари українських БПЛА по хмарочосах у росії ("у відповідь" на навмисні російські удари по кількох житлових будинках у Києві); або про оточення чергового батальйону української армії російським фланговим ударом (цього разу в районі Макарівки, на південь від Великої Новосілки); про ідіотських українських генералів, які продовжують знищувати ЗСУ і втрачати територію, фактично проводячи такі ж "м'ясні атаки", як і росіяни... Я маю на увазі: коли навіть мейнстрім-медіа, які на цій війні завжди відстають від новин на 2-6 тижнів (іноді навіть на стільки ж місяців), починають обговорювати масові помилки генералів ЗСУ (і це на основі повідомлень тих самих українських військових експертів, за якими кілька читачів тут радили мені стежити, щоб я не критикував Сирського і його приятелів), то можна зрозуміти, "що час настав"...

Додайте до цього повідомлення про радіоелектронну боротьбу, яка виводить з ладу від 60 до 80% усіх FPV-дронів, що експлуатуються обома сторонами (але особливо українські FPV)... і це не лише розчаровує, але й викликає питання, навіщо "повторювати навчання" і "звітувати" про те, про що вже було повідомлено? Це просто не мій стиль.

Можливо, цього тижня було небагато українських контратак, які "навіть" повернули собі певні позиції. Отже, не всі новини були "поганими". Втім, деталі таких операцій краще "інтегрувати" в огляд Дональда Гілла.

Курська область. Незважаючи на величезні втрати в процесі відвоювання Плехово, росіянам вдалося закріпити свої здобутки в цьому населеному пункті. В інших місцях навколо українського "виступу" в Курській області, який, безперечно, зменшується, росіянам вдалося закріпитися в Круглому на північному заході й повернути собі Новоіванівку, що на півдні.

У північно-східному куті Дарьїно знищено українську БМП.

1-а танкова бригада знищила 8 одиниць техніки, що рухалася на південь від Новоіванівки. "Птахи Мадяра" також мають один зі своїх загонів у цьому районі. Вони використовували бомбардувальники для скидання мін вночі, що зупинило багато транспортних засобів протягом наступного дня. Ось чотири хвилини розповіді Мадяра про те, як його безпілотники знищують знерухомлені машини і полюють на вцілілу російську піхоту.

З 17-ї танкової бригади багато батальйонів було виведено і передано новим мехбригадам. Залишилися два танкові батальйони, до яких додали два мотопіхотні батальйони і два стрілецькі батальйони, і перейменували її на 17-ту важку механізовану бригаду. У цьому відео вони використовують артилерію, РСЗВ, автоматичні гранатомети та безпілотники для знищення північнокорейських/російських солдатів. Безпілотники FPV не мають супроводжуючого розвідувального дрона для спостереження за атаками і безпосередніми наслідками, але кадри з безпілотника в кінці відео показують багато загиблих ворожих солдатів.

росіяни святкували взяття 155-ю бригадою східної частини Новоіванівки, а це означає, що українці в якийсь момент повинні були це зробити. 22-га бригада зараз має батальйон у Курській області, й вони зупиняють наступ на північ від Новоіванівки.

Зараз доступно багато відеозаписів великої північнокорейської/російської атаки минулого тижня. Це були не хвильові атаки, які можна уявити з часів Першої світової війни, а скоріше колони розміром у взвод, що за мірками цієї війни є великою кількістю. Через 200 метрів більша частина цієї піхоти перестала рухатися. Піхота на відкритій місцевості є оптимальною ціллю для РСЗВ.

73-й морський центр SOF притягнув 35-кілограмовий гранатомет на позицію і використовував його як зброю непрямої дії для атаки на корейців і росіян, а також супроводжував їх безпілотними літальними апаратами. Повідомляється, що 12 було вбито і 20 поранено. 8-й полк спеціальних операцій встановив прикраси на деякі безпілотники і отримав можливість ближче розгледіти свого ворога. 6-й полк рейнджерів зачищає корейські війська. росіяни вишикували своїх вбитих, а водій не впорався з керуванням і скинув частину зібраних ним тіл.

73-й військово-морський центр спеціальних операцій притягнув 35-кілограмовий гранатомет на позицію і використовував його як зброю непрямої дії для атаки на корейців і росіян, а також для подальшого обстрілу з безпілотників. Повідомляється, що 12 було вбито і 20 поранено. 8-й полк спеціальних операцій встановив прикраси на деяких безпілотниках і отримав можливість ближче розгледіти свого ворога. 6-й полк рейнджерів зачищає корейські війська. росіяни наскирдували своїх загиблих, а водій не впорався з керуванням і загубив кілька тіл, які він зібрав.

На захід від Нечаєва російські/північнокорейські війська знищуються артилерією і безпілотниками 95-ї бригади.

Північнокорейські солдати відходять з Плехово до лісу на захід. Незабаром після цього вони проводять обстріл з реактивних систем залпового вогню за 3500 метрів на захід від села.

Український безпілотник пролітає низько над одним північнокорейським солдатом і прямує прямо на іншого солдата. Другий солдат промахується повз безпілотник, але коли дрон розвертається, виявляється, що другий солдат застрелив першого солдата.

Північна Харківщина. російські атаки на Вовчанськ тривають з часів вторгнення в Курську область, але вже не з такою кількістю особового складу та техніки. Більша частина північного Вовчанська – це пустка з уламків, майже без укриття. Схоже, що Україна більше не намагається зайняти цю територію через брак прикриття і труднощі з постачанням будь-якої піхоти, що займає ці позиції. росія не має таких проблем, і коли вона відправляє невеликі групи на позиції з обмеженим прикриттям, Україна має можливість спостерігати за їхніми пересуваннями, а потім надсилати безпілотники для їхнього знищення. На цьому відео російські позиції і штурмові групи атакуються безпілотниками в південно-західному куті пустиря, що на півночі Вовчанська. Їх також атакують за 400 метрів від російських позицій у центрі та на східній стороні пустиря.

Якщо ви хочете перехопити висотні розвідувальні безпілотники або безпілотники типу "Ланцет", вам потрібні радари, щоб виявити їх і вказати місце, де оператори зможуть їх перехопити. Потім оператори піднімаються в повітря, підтверджують, чи це український, чи російський безпілотник, і перехоплюють останній. 3-я штурмова бригада є однією з бригад, яка має достатньо ресурсів та організаційних можливостей для проведення таких операцій, і це відео – компіляція їхніх місій з перехоплення на Харківському напрямку.

Відтоді, як Україна почала перехоплювати високі безпілотники, кількість атак "Ланцетів" значно зменшилася.

Куп'янськ. Другий російський плацдарм через Оскіл продовжував розширюватися, поки росіяни не опинилися в південній частині Дворічної. Той самий батальйон 10-ї гірсько-піхотної бригади, який ліквідував перший плацдарм, завдав удару по росіянах тут за допомогою безпілотників. Колона, що прямувала на південь у напрямку Куп'янська, була знищена.

росія намагалася просунутися під Піщаним двома різними колонами, але безпілотники 92-ї та 77-ї бригад, а також батальйон президентської бригади знищили 21 бронемашину.

Фрагмент шестихвилинного відео, на якому Україна обстрілює південну частину Кругляківки біля річки Оскіл. російський десант, який проходив через це місце, був знищений.

В результаті атаки на 10-ту гірсько-піхотну бригаду загинуло 52 та поранено 37 російських піхотинців, а також 5 бронетранспортерів, 13 мотоциклів, чотири гольф-кари та 120-мм міномет. З інтервалом в одну хвилину український танк обстрілює російську піхоту.

Бахмут. Загалом, ЗСУ вдалося відновити контроль на фабрикою в центрі Часового Яру ще 18-19 грудня, після чого вони почали просуватися в район Каналу. Бої там досі тривають, і ніхто не може точно сказати, яка частина міста наразі контролюється ким.

російські безпілотники завдають ударів по українських позиціях у центральній, південній та південно-східній частинах Часів Яру. У західній частині Часового Яру під час кількох обстрілів падали ракети з БМ-21, а також термобаричні снаряди ТОС-1. Ще більше ракетних обстрілів було здійснено на південь від Часового Яру. Незважаючи на інтенсивність артилерійських обстрілів, лінія фронту не рухалася.

росіянин, який ховався в дірі в трубопроводі каналу, став мішенню для бомби, скинутої безпілотником, а російська бойова позиція на схід від трубопроводу стала мішенню для бомби, скинутої з літака.

Торецьк. В районі шахти "Торецька" було завдано потужного авіаудару російською авіацією.

100-та бригада скидає безпілотники в центрі Торецька.

Бригада поліції особливого призначення "Хижак" атакувала кілька російських позицій. Перша атака відбулася за 800 метрів за встановленою лінією фронту, але, схоже, росія не змогла утримати ці позиції. Решта були на півдні Торецька. Зверніть увагу, що за кожним ударом FPV-дрона спостерігав розвідувальний безпілотник.

Як і росіяни, Україна покладається на цивільні транспортні засоби для логістики на фронті. Вони втрачають пікап за кілометр за лінією фронту. Ви знаєте з пожертв, наскільки важливі ці пікапи.

Покровськ. Незважаючи на всі російські втрати та українські контратаки, росіяни не лише закріпилися в Шевченковому та Новотроїцькому, але й просунулися майже на кілометр далі. Деякі росіяни дійшли до Піщаного, перш ніж були знищені.

68-а єгерська бригада проводить серію атак безпілотників навколо Даченського, але перша атака була видовищною: російський солдат ховається від одного безпілотника за деревом і намагається збити його палицею, в нього ззаду влучає інший безпілотник.

Повідомлення про те, що самотній росіянин був вбитий безпілотником, коли йшов дорогою за 2500 метрів на захід від Новотроїцького. Дата цієї події не вказана.

російський танк був знищений "Джавеліном" дорогою до Українки. За два кілометри на південь від Ясенового українську вантажівку з постановником перешкод РЕБ підбили два безпілотники. На дорозі на північ від Мемрика знищено 12 російських логістичних автомобілів.

Три тижні тому велика будівля в селі Петрівка використовувалася як збірний пункт для штурму, тому українські військово-повітряні сили вивели її з гри.

Курахове. 46-та бригада повідомляє, що росіяни заполонили Курахове, а оператори безпілотників працюють безперервно. росіяни продовжують виштовхувати Україну з котла ціною великих людських втрат і техніки.

За два кілометри на південний захід від Успенівки було пошкоджено або знищено три російські танки та БМП. Електрична підстанція на південь від Дачного була атакована російським безпілотником.

Велика Новосілка. Міст між Новочеретяним і Великою Новосілкою був зруйнований російським авіаударом. Авіаудар також зруйнував міст у Великій Новосілці, після чого відбулися інші авіаудари по мостах. У Новому Комарі знищено російський БТР. росія намагається ізолювати Велику Новосілку на схід від річки Мокрі Яли.

Крім того, російський штурм між Благодатним і Макарівкою відрізав невідомий батальйон ЗСУ, який утримував останню: російські підкріплення навколо Макарівки атакують безпілотники. Визволення полонених триває вже четвертий день: ЗСУ спробували розрядити ситуацію контратакою на схід від Рівнопілля, але втратили там танк і бронемашину.

В українському повідомленні з Роздольного йдеться про те, що батальйон з 200 бійців 23-ї бригади знищив 30 одиниць бронетехніки в районі Роздольного.

Запоріжжя. 128-му гірсько-піхотну бригаду відправили на допомогу на фронті Курахове/Велика Новосілка. 141-а бригада взяла на себе оборону Кам'янського і почала полювання на росіян, де б вони не ховалися. За чутками, 141-а бригада тим часом відтіснила ворога від Кам'янського (на лівому березі Дніпра) і зараз утримує південну частину міста.

108-а бригада тероборони завдає ударів по цілях в 10 км за лінією фронту від Пологів до місць на захід.

Херсонщина. Рано вранці, 20 грудня, з 05.00 до 08.00 за місцевим часом росіяни потужно обстріляли Херсон (місто) з реактивних систем залпового вогню БМ-21 і БМ-27, а також ствольної артилерії. Одразу після цього вони спробували форсувати Дніпро кількома штурмовими групами в районі Антонівського мосту. "Хоча обстріл був досить невибірковим, були жертви і постраждалі, були руйнування будівель та інфраструктури, ворог не зміг дійти навіть до середини Дніпра", – повідомив речник Південного оперативного командування. За словами одного із захисників, "наші хлопці відбили штурм... трупи загиблих росіян були змиті в Чорне море".

російська комісія займається полком у Херсонській області, де є проблеми з дисципліною, високий рівень самогубств і численні випадки саботажу катерів.

росія вдарила двома бомбами по онкологічній лікарні в Херсоні, а потім різноманітні путінські друзі з гордістю вихвалялися цим у соціальних мережах...

З 21 червня по 19 жовтня 408 цивільних осіб, поліцейських, медиків і волонтерів були поранені або загинули в результаті атак безпілотників. Зменшення кількості жертв з 11 по 19 жовтня співпадає з періодом сильних дощів. Ця доповідь свідчить про те, що цивільні особи використовуються як тренувальні мішені. Близько 18 % жертв у віці 21-40 років, 41 % – 41-60 років, 33 % – 61-80 років.

Птахи Мадяра. Стандарт, який інші підрозділи можуть копіювати

Ефективна армія – це армія систем, процедур і відповідних контрольних списків. Індивідуальна ініціатива заохочується, і існує постійний цикл операцій, оцінок, удосконалень, випробувань і змін, що відбуваються в результаті. Успішні підрозділи – це ефективні підрозділи, і українське керівництво надає їм високий рівень автономії. Одним з таких підрозділів є 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних комплексів, також відомий як "Птахи Мадяра". Вони починали як рота і за останній рік виросли до батальйону, потім до полку, а незабаром стануть бригадою. Коли їхній лідер Роберт Бровді, він же "Мадяр", оголосив набір, вони отримали 1200 заявок від цивільних, бо людей тягне до успіху.

До їхнього підрозділу беруть не всіх. Є довга анкета та співбесіди. Командири набирають людей у свій підрозділ і несуть за них відповідальність. Кожен, хто бреше, проходить перевірку в оперативно-психологічній службі на детекторі брехні, щоб виявити, що він приховує. Якщо хтось п'є, навіть якщо він є успішним оператором, це чорна мітка проти нього. Підрозділ закуповує прилади для тестування на наркотики, які можна використовувати в будь-який час, і вони навіть завели пошукових собак. Водночас, якщо хтось висококваліфікований, але дезертирував з іншого підрозділу, йому не відмовляють. 80% новобранців відхиляють, а тим, кого приймають, якщо виявляється, що вони не можуть виконувати свої обов'язки, дають два місяці на те, щоб знайти інший підрозділ, перш ніж їх звільняють. Вони воліють бути недоукомплектованими, ніж мати персонал, який потребує постійного нагляду. Небагато підрозділів можуть дозволити собі таку розкіш, але успіх підрозділу залежить від дисципліни, компетентності та командної роботи.

Його підрозділ організований так, щоб бути максимально автономним, і він може це зробити лише завдяки успішній програмі збору коштів. Окрім дронів, засобів радіоелектронної боротьби та радарів, у нього є водії вантажівок, які також виконують функції механіків, здатних не лише обслуговувати транспортні засоби, але й рятувати деталі з кількох пошкоджених машин, щоб відновити одну до робочого стану. Його команди не просто керують безпілотниками, вони ремонтують їх і перепрограмовують електроніку, що дозволяє їм функціонувати в мінливому середовищі РЕБ без затримок. Коли вони отримують надані урядом безпілотники, які мають батареї з меншим терміном служби або інші неоптимальні характеристики, вони модернізують їх перед використанням. Вони створюють деякі власні компоненти, виготовляють власні боєприпаси з вибухівки, врятованої від боєприпасів, що не розірвалися, мають власну металообробну майстерню, де створюють все – від ручних візків для евакуації поранених до протитанкових мін. Вони виготовляють їх не лише для себе, але й передають ручні візки іншим підрозділам, і 95 бригад отримують від них 20 000 протитанкових мін щомісяця.

Бути ефективними, інноваційними та проактивними – це в ДНК підрозділу. Ініціатива заохочується на найнижчих рівнях, і кожен вірить у те, що робить.

Успішний бізнесмен Бровді приєднався до бригади територіальної оборони, воював спочатку в Київській області, а потім у Херсоні. Він вирішив, що може робити більше, ніж просто сидіти в окопі, тому зібрав гроші на безпілотники і заснував "Птахи Мадяра" у складі 28-ї механізованої бригади, а згодом 59-ї моторизованої бригади під Бахмутом. У лютому 2022 року вони стали незалежним взводом. На той час вони виконували п'ять типів операцій: виявлення конкретних сил противника, патрулювання сектора, виявлення артилерії, атаки камікадзе та бомбардування.

Його підрозділ перетворився на батальйон і підтримував морських піхотинців у Херсонській області, а згодом став полком і підтримував кілька секторів одночасно. Зараз вони проводять 12 типів операцій, додаючи до своїх можливостей нічні місії, розмінування, виявлення ворожих радіопередач, радіоелектронну боротьбу і роботу з радарами. Підрозділи безпілотників розміром з роту або батальйон не можуть виконувати ці місії, але їхні можливості необхідні для виявлення ворожих безпілотників і передачі інформації операторам РЕБ.

Коли невідомі дрони виявляють за допомогою радарів і радіорозвідки, іноді вдається перехопити відеопотік і побачити, що бачить безпілотник. Дрони-перехоплювачі запускаються і візуально підтверджують, чи це свій, чи ворожий безпілотник, перш ніж знищити його.

При виявленні радіосигналу ворожого безпілотника, вони полюють на джерело передачі. Часто все, що вони знаходять – це антена, в той час як команда ворожих безпілотників знаходиться десь під землею, тому вони знищують антену, а це означає, що команда безпілотників буде виведена з ладу від декількох годин до декількох днів. Тим часом вони патрулюватимуть місцевість, і якщо побачать, що ворог встановлює нову антенну щоглу або передислоковується в інше місце, вони завдадуть удару по ньому.

Коли дрони тільки почали використовувати, для ураження однієї цілі зазвичай потрібно було п'ять безпілотників. Бровді повідомляє, що відсоток успіху одного безпілотника становить близько 20-40% для обох сторін через несправності, неспроможність вибухнути, вибухи під час польоту до цілі та збиття, але найбільший відсоток невдач пов'язаний з радіоелектронною боротьбою. Обидві сторони працюють над розробкою безпілотників з оптоволоконними кабелями, щоб уникнути переривання радіосигналів. Менші дрони можуть літати на відстані понад 15 км на оптоволоконних кабелях, а більші – до 50 км. Оптоволокно є проміжним кроком, поки штучний інтелект не стане здатним розпізнавати різні типи обладнання і не буде здатним до масового виробництва.

Рішення приймаються на основі інформації, а без достовірної інформації неможливо прийняти правильне рішення. Wild Hornets – це організація з виробництва дронів, яка вимагає від підрозділів записувати всі свої місії, щоб виробнича команда могла їх переглядати і вносити зміни в обладнання на основі аналізу місій і відгуків від команд дронів. Вони відмовляються працювати з командами дронів, які не записують свої місії. Команда Мадяра працює подібним чином, записуючи кожне влучання і промах, а також обставини кожної місії. Така процедура заохочує самодисципліну серед команд дронів і дозволяє організації зрозуміти тенденції, щоб змінити процедури для більшої ефективності. У деяких підрозділах оператори безпілотників брешуть про свої невдачі через небезпеку бути відправленими на перепідготовку або на передову в якості піхоти. У підрозділі Бровді промах – це лише точка даних, а умови змінюються, щоб зменшити кількість невдач.

Полк має власне виробництво металу і власну операцію з утилізації вибухових речовин, щоб бути максимально ефективним і незалежним.

Він може переглянути дані будь-якої команди безпілотників за будь-який місяць і проаналізувати, наскільки ефективними вони були проти будь-якого типу цілей, таких як особовий склад, бункери або різні типи транспортних засобів. Він може прочитати, які типи безпілотників вони використовували і в якій конфігурації, а також врахувати погодні й бойові умови, чи були операції на підтримку наступальних чи оборонних зусиль, характер і якість цілей, або РЕБ середовища. Підрозділи аналізують ці дані та вносять зміни, щоб повторити успіх, чи то зміна використовуваного обладнання, чи то проведення тренувань для підрозділів, які відстають, чи то зміна процедур для впровадження доведених успіхів в усьому підрозділі.

Підрозділ приділяє увагу логістиці з такою ж ретельністю. Щоб дрони могли патрулювати 24 години на добу, необхідно постійно заряджати акумулятори та мати запасні дрони для заміни пошкоджених або втрачених. Існує шість типів екіпажів дронів, кожен зі своїм переліком потреб, і ці потреби розраховуються на рік, щоб вони могли планувати закупівлю компонентів. З досвіду вони знають, що кожен екіпаж втрачає 7,5 Mavic щомісяця, виконуючи 600-650 місій. Тож їм потрібно купити 8 батарей. Це лише для втрачених безпілотників. Для забезпечення 24-годинного патрулювання кожен дрон потребує 20 акумуляторів, які постійно заряджаються.

Вони більше не користуються бронемашинами, оскільки вони привертають увагу, знищуються безпілотниками, коштують дорожче і їх важче обслуговувати. Вони вважають за краще уникати виявлення, наскільки це можливо, і відмовитися від вантажівки, щоб врятувати життя.

Неможливо проводити такі операції без контрольних списків і процедур, і вони розробили алгоритми для відстеження запасів дров (щоб зігріти екіпаж і компоненти), презервативів (наповнити водою, щоб мати потрібну вагу для тренувань зі скидання бомб), літніх і зимових шин (щоб зберегти машину і особовий склад живими).

Вони втрачають 22 безпілотники Vampire, які коштують $16-20 тис., здійснюючи 2500 вильотів щомісяця. Це приблизно 100 місій на один безпілотник, 4 бомби на місію, тобто 400 бомб на місяць на один безпілотник, і з цих 400 скинутих бомб, можливо, 150 потрапляють у ворожого солдата. Таким чином, вони можуть звітувати, що середня вартість місії зі скидання бомб становить 100 доларів. Безпілотник FPV може бути використаний лише один раз і має 22% успіху, при вартості 300 доларів за безпілотник, що становить 1500 доларів за місію.

Різні батальйони полку підтримують понад 20 бригад, які не мають обладнання та пілотів для забезпечення власних операцій. Для цього до його полку на два місяці відряджають 20-30 екіпажів безпілотників з Національної поліції, прикордонників та підрозділів територіальної оборони. Вони використовують безпілотники полку, що означає вищий рівень втрат, який потрібно враховувати, а також вантажівки, системи РЕБ та засоби зв'язку підрозділу. Наприкінці двох місяців їх відправляють назад до своїх підрозділів, а на зміну їм прибувають нові команди дронів.

Якщо буде підготовлено достатню кількість команд безпілотників для забезпечення власних безпілотних операцій бригади, "Птахи Мадяра" зможуть виділяти більше ресурсів на більш глибокі, складні й спеціалізовані місії. Розширення до бригади полегшить підтримку спеціалізованих операцій, і він пропонує створити ще 4-5 полків, подібних до його, для забезпечення наступального і оборонного прикриття безпілотниками сотень кілометрів лінії фронту. Однією з проблем буде набір більшої кількості особового складу, який би відповідав високим стандартам "Птахів Мадяра". Інший виклик – знайти лідера, який би мав організаторські здібності для управління персоналом, фінансовими, логістичними та технічними потребами такого підрозділу. Але щонайменше його діяльність на рівні роти і батальйону забезпечує стандарт, який інші підрозділи можуть копіювати.

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