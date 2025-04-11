Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер

У черговому огляді війни Ендрю Таннер звертає увагу на статистику, яка свідчить про зменшення втрат танків та броньованих машин і натомість зростання втрат особового складу орків. Це означає, на його думку, великий дефіцит техніки в оркостані. А піхотні атаки без підтримки бронетехніки та артилерії приречені на поразку.

Великі тренди. Це був ще один тиждень, коли орки здійснювали близько 200 атак щодня від Сум до Херсона, і ще один тиждень, коли лише невелика частина з них фактично досягала мети. Маючи досвід роботи з передовою статистикою, я дуже ціную ресурси, які відстежують дані про втрати та дії противника, про які повідомляє Україна.

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Навіть без застосування крутих алгоритмів, на цих графіках видно серцебиття російської військової машини; припливи й відпливи, що корелюють з основними змінами у підходах ворога протягом багатьох років. Зверніть увагу, як втрати танків в середньому повільно повзуть вниз, тоді як кількість особового складу рухається в протилежному напрямку? Москва торгує кров'ю замість сталі.

Майже смішно розмірковувати про те, наскільки мало наративів іноземних ЗМІ про війну в Україні відповідають інтенсивності реальних бойових дій на фронтах. Дані показують, що військова машина орків спожила більшу частину ключових ресурсів до кінця 2024 року, навіть раніше, ніж очікувалося. Втрати різко зростають на тлі постійного зниження середньої кількості знищених справжніх бронемашин, ворог змушений замінювати їх цивільною технікою, яка гине в ще більшій кількості.

Зараз з'являються підтверджені повідомлення про китайських громадян, які потрапили в полон, воюючи на боці орків в Україні. Навіть з точки зору живої сили військові зусилля Москви намагаються встигати за темпами згоряння на фронтах. І знову ж таки, всі ці зусилля не досягли практично нічого помітного за кілька місяців, окрім того, що українські війська залишили більшу частину того, що залишилося від Вільного Курська.

Північний театр бойових дій. Цього тижня на північному театрі не відбулося суттєвих змін. Орки все ще намагаються прорватися вглиб Сумщини й опинитися позаду українських військ в останньому редуті Вільного Курська, але для стримування невеликого українського удару на Бєлгород вже були перекинуті необхідні резерви.

Північний фронт, 14-й тиждень 2025 року. Плюс територія на північ від Куп'янська. Корисно зменшити масштаб, щоб відчути масштаб подій.

Тут російська пропаганда, яка заявляє про гіркі українські поразки, не підтверджується реальністю. З'явилося відео, нібито з Бєлгородщини, на якому колона українців проїжджає повз, вигукуючи національні гасла "Слава Україні" та "Героям слава".

На цьому фронті мета України, схоже, полягає в тому, щоб зробити якомога витратнішим просування на Сумщину для ворога. Вторгнення на Бєлгородщину, ймовірно, відбувається занадто близько до боїв на Курській дузі, щоб мати якусь надію просунутися в тил ворожого угруповання, що загрожує Харкову.

На окупованій російськими військами ділянці Харківщини бої все ще характеризуються зондуванням місцевості невеликими підрозділами, з обох боків не залучається багато важкої бронетехніки. Хоча час від часу Україна повідомляє про потенційне розширення цього фронту, Москва не демонструє жодних ознак того, що має достатньо резервів для здійснення чогось серйозного.

Східний театр бойових дій. На Куп'янському фронті все ще точаться запеклі бої, війська орків намагаються розширити свій плацдарм через Оскіл практично без ефективної підтримки з боку техніки, хоча, вочевидь, не припиняють спроб навести мости. Війна Москви протягом останнього року все більше стає переконливою демонстрацією моєї часто повторюваної тези про те, що якщо вам бракує якогось компоненту в комбінованій збройній грі, то ефективність зазнає дуже серйозного удару. Танки та артилерія далеко не застаріли: саме постійна деградація можливостей московитів у цих двох сферах призводить до того, що спроби використовувати методи радянського зразка зазнають невдачі за межами тактичного рівня.

Коли орки наносять удар, інакше кажучи, він швидше вивітрюється. Ще рік тому українським солдатам на передових позиціях доводилося відбиватися від хвилі за хвилею бронетехніки, часом десятками за день. Зараз це відбувається все рідше і рідше. Як наслідок, українські військові, ймовірно, частіше відпочивають. Це ще більше підвищує їхню ефективність.

Радянський спосіб ведення війни залежить від застосуванні достатньої вогневої потужності на цільовій ділянці, щоб зламати здатність противника чинити опір. Західне військове мислення, настільки інфіковане постмодерністською інтелектуальною оманою, що теоретика систем Джона Бойда помилково назвали картярем, занадто одержиме ідеєю проникнення в голову ворога, щоб зрозуміти, що це починається з вогневої потужності. Якщо ви не можете фізично розірвати комунікації і логістику противника, то не має значення, наскільки швидко ви прокручуєте свої цикли OODA відносно іншої сторони.

У своїй доктрині СРСР мав рацію щодо важливості вогневої сили. Волю ворога до опору можна зламати, а не блефом змусити його підкоритися. Тож, хоча орки, очевидно, все ще можуть здобути певні позиції, вони втрачають так багато солдатів у масових атаках, головним чином спрямованих на те, щоб спробувати утримати українців у повсюдній окупації, що тактичні успіхи ніколи не об'єднуються, щоб сформувати кризу на оперативному рівні для Києва. Наступальні операції так і не набувають належних масштабів. Українські війська відбивають як великі, так і малі атаки вогневими засобами, а спроби московитів переключатися між піхотними хвилями та масовими бронетанковими атаками не призводять до систематичного підриву української оборони.

Отже, попри повільне розширення плацдармів через Оскіл та Жеребець, путінські орки навіть не наблизилися до того, щоб спровокувати серйозну кризу на українському боці. Спостерігається деяке розширення Оскілського плацдарму, і цілком зрозуміло, що ворог сподівається зробити його занадто великим, щоб його не можна було легко знищити. Однак українські сили на схід від Осколу перед Куп'янськом утримують позиції, які загрожують контратакою в тил орків на південний схід від Дворічної.

Північ Донбасу: боротьба за Куп'янськ-Борова-Лиман-Сіверськ. Пунктирними стрілками та зонами позначені ймовірні вектори атак у найближчому майбутньому.

Ще одним ускладненням для ворога є агресивна позиція третьої штурмової бригади, яка зараз – серце третього штурмового корпусу, що загрожує ще одним українським контрнаступом, який може швидко переломити хід подій на Куп'янському напрямку. Хоча Третя штурмова не просунулася суттєво вперед за останній тиждень, недостатня кількість резервів орків у їхньому секторі може призвести до того, що Сватове може бути атаковане. Перерізання дороги зі Сватового до Куп'янська зробить плацдарм орків над Осколом ще більш вразливим, оскільки фланг української контратаки буде краще захищений.

Проте Москва останнім часом демонструє досить чітке бажання просунутися до Лиману через Жеребець, оскільки це може призвести до колапсу північного флангу довгої дуги фронту навколо Сіверська. Лише на північному краю Сіверської дуги, на підступах до Лиману, є ознаки української слабкості, якими орки можуть скористатися. Плацдарм над Жеребцем досить швидко розширився, як на такі речі. Схоже, що вони, можливо, знайшли слабшу бригаду або прогалину між українськими військами, яку можна було б використати як мішень.

Після того, як 21-ша механізована бригада, в основному підготовлена й оснащена Швецією, яка тривалий час охороняла підступи до Тернів, відійшла до Курської області, українські війська були змушені повернутися назад через Жеребець. Я не здивуюся, якщо 21-ша знову з'явиться тут, оскільки, за повідомленнями, українське угруповання на цьому фронті сильно переважає за чисельністю. Я б дуже хотів, щоб 21-а допомогла нанести удар у напрямку Волновахи цього літа, але знайомство з місцевістю – це певний мультиплікатор бойової потужності.

З БПЛА та РЕБ пряма видимість має велике значення. У степу невелике підвищення або водонапірна вежа можуть мати величезне значення, коли йдеться про те, щоб переконатися, що сигнали потрапляють туди, куди потрібно та перешкоджають ворожим. Знання рельєфу місцевості є головною перевагою в цьому відношенні.

Наступ в напрямку Лиману може бути перенесений на спробу оточити Третю штурмову, яка утримує Борову. Але перспективи Москви ближче до Сіверська виглядають набагато сильнішими. Вже більше двох років досить невелика група українських військ стримує безперервні спроби орків досягти Сіверська з трьох напрямків. Без особливих фанфар вони утримують густі лісові насадження, кар'єрний комплекс і смугу степу, які Москва повинна захопити, щоб дістатися до вільного урбанізованого Донбасу.

Сіверськ і вільний урбаністичний Донбас. Плани орків позначені пунктирними стрілками. Насправді не нові: вони прагнули до цього і зазнавали невдач роками.

Чесно кажучи, цей сектор вже давно мав би розвалитися – те, що Москва продовжує викидати недостатню кількість військ у здебільшого невдалих спробах, багато говорить про те, як Москва керує конфліктом загалом. Логіка, якої дотримуються орки, полягає в тому, що Україна повинна бути пов'язана скрізь. Біда в тому, що Москва є стороною, яка застрягла з надто малою кількістю військ на більшості фронтів зараз. Українці здебільшого відсиджуються і стирають атаки з поля бою. Те, що Україна випереджає більшість наступальних дій орків, завдаючи їм власних руйнівних ударів, свідчить про те, що Україна загалом володіє ініціативою.

Сіверськ – одна з тих ділянок, де несподіваний крах української бригади міг би швидко змінити ситуацію, але поки що немає жодних ознак того, що це станеться найближчим часом. Втім, рано чи пізно ворог практично змушений докласти серйозних зусиль, інакше фланги будь-якого наступу в напрямку Слов'янська і Краматорська залишаться небезпечно вразливими. І ніколи не варто недооцінювати те, на що здатні українці в таких ситуаціях.

Костянтинівка, як і очікувалося, найближчим часом стане гарячою точкою, і це робить дуже розумним перехід України до класичної еластичної оборони, а не до менш агресивної оборони території на цьому фронті. За повідомленнями, ворог нарешті закріплює контроль над центральною частиною Торецька після того, як втратив значну її частину в результаті українських контратак, і готує спроби обійти Часів Яр з півдня. Але видимий рух обмежений.

Москва також нарешті працює над зачисткою українського рубежу на захід від Торецька, який має бути взятий для взяття Костянтинівки. Прогрес повільний, незважаючи на відносно обмежені українські сили в цьому районі. Схоже, що вони добре використовують укріплення, побудовані з минулого року, коли цей наступ мав би набагато більше сенсу.

Покровськ і Костянтинівка. Плани противника, схоже, повернулися до обходу Покровська зі сходу.

Але спроби взяти Покровськ і прорватися через Вугледар, Курахове та Велику Новосілку коштували дорого. Україна обміняла частину території на знищення сил орків на цьому фронті. Часів Яр і Торецьк не впали, як багато хто очікував, у тому числі і я. Фронтальний штурм українських позицій на Донбасі завжди був поганою стратегією, навіть якщо лінія фронту пересувається на кілька кілометрів туди чи сюди, це не вирішує фундаментальної проблеми, що Україна здатна забезпечити свої війська майже скрізь. Оточення Донбасу було єдиним життєздатним варіантом, і кожна спроба орків зазнала невдачі.

Зважаючи на те, що до середини літа кількість військових втрат росіян може перевищити мільйон, війна путіна проти України увійде в історію як одна з найбільш колосальних помилок усіх часів і народів. Як іронічно, що єдиними країнами, які путіну вдалося знищити в цій війні, є його власна країна і США – в цьому йому дуже допоміг американський політичний клас.

Стосовно Покровська, ситуація тут також мало змінилася порівняно з минулим тижнем, хоча це не через відсутність атак орків. Почалася нова хвиля атак, але поки що вона не приносить великих успіхів. Українські контратаки останнього місяця самі опинилися під тиском, хоча, як повідомляється, вони також продовжують операції, спрямовані на зменшення висоти над Солоним, яке Україна повільно руйнує.

Якщо Москва достатньо посилить атаки, периметр Покровська, ймовірно, дещо стиснеться. Але оточення міста зараз не під силу Москві, тому воно навряд чи впаде, навіть якщо атаки знову посиляться після відносної березневої перерви.

На фронті Донбас-Південь також спостерігається лише обмежений прогрес орків, хоча по всій території фронту тривають запеклі бої. Українські бригади на цьому фронті ведуть запеклі бої, щоб не допустити ворога до Комара, Багатира, Новопавлівки та Олексіївки. За цим фронтом у них є гарний лісовий бастіон для приховування підкріплень та елементів підтримки, а ворог намагається підтримувати логістику. Якщо їх підкріпити, то лінія має вистояти. Бої в Розливі, Андріївці та Костянтинополі, вочевидь, спрямовані на те, щоб не дати ворогу створити передову базу для наступної хвилі атак.

Донбас-Південь. План орків тут досить очевидний.

У Розливі ситуація була цікавою вже кілька тижнів. Спочатку орки розпочали лобову атаку через відкриті поля, яка увірвалася в село. Захопивши кілька будинків, орки вдерлися всередину, щоб розширити свій контроль. Україна не розпочала великої контратаки, незважаючи на небезпеку, яку цей наступ орків становить для оборони в цій місцевості. Підозрюю, що це свідчить про вибір провести бойовий відступ на Багатир з Костянтинополя в найближчому майбутньому.

Звісно, на північному березі Вовчої ситуація дещо інша – багато атак орків було відбито, а українські контратаки відновили лінію на підступах до Андріївки, принаймні частково. Загалом, наступ ворога на цій ділянці, схоже, неухильно слабшає. Я дуже сподіваюся, що 5-а і 36-а об'єднані армії не будуть готові до того, щоб через пару місяців отримати удар по західному флангу від кількох українських бригад.

Південний театр бойових дій. Якщо бої між Оріховим та Кам'янкою, що тривають зараз, є тим самим великим наступом на Запоріжжя, про який деякі українські джерела час від часу попереджають вже близько півроку, то путінська орда вкотре не спромоглася виконати навіть елементарні завдання. Поки що кілька тижнів посилених боїв призвели до того, що орки просунулися на кілька кілометрів у сіру зону. Це просто не дуже розумне місце для ворога, щоб зараз зосереджувати сили, навіть якщо метою є відволікти українське керівництво. На даному етапі війни це малоймовірно, зважаючи на децентралізованість українського управління сухопутними військами.

Схожа картина спостерігається і на Херсонщині: ворог завжди активний на певному рівні, оспорюючи острови в дельті, які просто не мають значення в оперативному сенсі. Ніщо з того, що роблять орки на Херсонщині, не загрожує переправі, і ворог не може довго утримувати плацдарм. Тому вони тероризують цивільне населення атаками дронів і намагаються притиснути якомога більше українських військ. Рівень загрози настільки низький, що Україна має лише невеликі сили, які прикривають херсонський фронт, здебільшого бригади берегової охорони, що входять до складу морської піхоти.

Крим, тим часом, активно атакують військово-морські БПЛА, які завдають ударів по системах протиповітряної оборони. Чим більше деградує протиповітряна оборона противника, тим легше буде безпілотникам дістатися до об'єктів, про які дбає Москва.

Повітря, море та глибокі удари. Розмови про припинення вогню на суші в Україні виявилися такими ж передчасними, як і заяви про те, що Україна не може перемогти у війні. На морі перемир'я майже не має сенсу: Москва використовує свої нечисленні військові кораблі, що залишилися, для запуску крилатих ракет по Україні зі свого боку Чорного моря, тоді як українські БПЛА завдають ударів по Криму.

Москва перенесла свої атаки з енергетичної інфраструктури на об'єкти, як вона видає, на яких розташовані військові цілі. Одна ніч, коли з території орків не було жодного дрону, виявилася випадковістю.

Щодо атаки на Кривий Ріг, москалі навмисно вибрали мішенню місце поруч з дитячим майданчиком серед білого дня, збрехавши, що справжньою ціллю був ресторан, який також постраждав від вибуху й у якому перебували офіцери НАТО – брехня, яку швидко спростували записи з камер спостереження. Це частина відвертих терористичних атак на українські міста, в яких немає навіть натяку на те, що вони намагаються вразити справжні військові цілі. Звісно, якби Україна мала достатньо ракет для Patriot’ів, нещодавнього зростання успішності орків не спостерігалося б. Орки залишаються орками, але партнери України все ще мають запаси. Особливо США.

На щастя для України, багато важливих об'єктів в Україні зараз настільки добре захищені або мають достатнє підкріплення, що вплив будь-якого успішного удару обмежений. Москва більше не в змозі подолати оборону України, як це було колись. Ця слабкість проявляється у тому, що безпілотники та ракети наносять удари по цивільному населенню та службам швидкого реагування. Невже ніхто не зрозуміє, що спроби зламати бойовий дух у такий спосіб ніколи не спрацьовують?

На противагу цьому, українська ударна кампанія швидко розвивається і рухається саме в тому напрямку, в якому їй потрібно. Оскільки Україна зміщує свою логіку націлювання з енергетичної інфраструктури на догоду американським побажанням, вона має в запасі удари по інших об'єктах, що мають не менше, а то й більше значення для московської військової машини. Так було знищено єдиний в Московській імперії завод з виробництва оптоволокна. Аеродромні склади боєприпасів теж приємно вражати. Список ударів продовжує розширюватися, і Москва більше не може сподіватися нічого вдіяти з цим. Хіба що вона зможе швидко побудувати набагато більше ракет ППО.

Ситуація Москви зовсім не покращується постійним посиленням ПСУ. Кожні пару місяців прибуває все більше F-16, тоді як орки втратили здатність влучно наносити удари по українських позиціях планерними бомбами. Тим часом, українські літаки продовжують скидати бомби через кордон в росію.

Лідерство та кадри. Перезавантаження української армії, схоже, приносить очікувані плоди, якщо покращення. Все більше бригад приймають прямий набір, і кожен, хто зголосився добровольцем віком до 25 років, може отримати досить чесну угоду, подібну до тієї, що пропонують американським ветеранам. Водночас прийнято рішення про покращення підготовки, як вступної, так і на рівні бригади.

Проблеми залишаються і будуть залишатися: реформа потребує часу. Ймовірно, половина проблеми полягає в тому, щоб отримати правильну інформацію і перетворити її на дієву політику і доктрину. Зрештою, виживання в польових умовах часто залежить від дрібниць, які забуваються в запалі, якщо солдату не прищепити певні звички.

Я хочу виділити абсолютно неймовірну статтю про Курську операцію в перші дні кампанії. Це лонгрід, але він того вартий, якщо вас цікавить прорив ворожого кордону в Курській області торік і те, чому кампанія не просунулася далі вглиб російської території.

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