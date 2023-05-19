Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта

Традиційно глибока і конструктивна аналітика декана Коледжу міжнародних відносин і безпеки Європейського центру досліджень безпеки ім. Джорджа К. Маршалла Ендрю А. Міхти про помилковість дискусії у США "Україна VS Тайвань: кому допомагати". За його словами, стратегічні інтереси Сполучених Штатів полягають у тому, щоб допомогти Україні фактично завершити кризу, яку роздмухують росія і Китай, змушуючи Вашингтон боротися на два фронти – в Європі та Азії. Китай уважно спостерігає чи здатні США нівелювати цей виклик їхньому глобальному лідерству – чи надасть Америка Україні всі необхідні ресурси для знищення росії на полі бою.

Відтоді, як владімір путін розпочав своє вторгнення в Україну, а адміністрація Байдена активізувала зусилля НАТО з надання Києву зброї та допомоги, в політиці США спостерігається поглиблення розколу.

З одного боку – ті, хто бачить нашу відповідь як підтвердження стратегічної ДНК Америки, у тому числі і ваш автор. По інший бік розколу – ті, хто вважає, що європейський театр – це відволікання уваги від головної загрози, з якою стикаються Сполучені Штати в Індо-Тихоокеанському регіоні, коли Китай готується до нападу на Тайвань. Аргумент проти допомоги Україні складається з двох підгруп: по-перше, це твердження, що допомагаючи Україні, Сполучені Штати фактично створили китайсько-російський альянс, тоді як нашою метою має бути "Ніксон-Кіссінджер навпаки" і відірвати росію від Китаю. По-друге, це питання переважно ресурсних обмежень.

Аргумент "Китай – перший" стверджує, що наша оборонно-промислова база занадто мала для підтримки дій на обох театрах військових дій, і ми повинні використовувати наші запаси зброї та боєприпасів для захисту Тайваню.

Відносна цінність кожного із цих аргументів не має значення, але на кону стоять і наші егоїстичні інтереси. І з наближенням президентських праймеріз дискусія щодо підтримки "України і Тайваню" або ж "України чи Тайваню" може стати безнадійно політизованою, паралізувавши раціональні дебати з цього питання.

Роз'єднані дебати. США – це Велика Британія в континентальному масштабі

Одним із прикрих аспектів американських дебатів про зовнішню політику і політику національної безпеки є те, що вони ніколи не можуть бути відірвані від більш широких політичних позицій, які займають аналітичні центри і урядовці, або від того, як вони бажають позиціонувати себе у майбутньому. Дебати, які нерідко виявляються вирішальними у формуванні майбутньої зовнішньої та безпекової політики країни, зазвичай стосуються минулого. Вони часто позбавлені далекоглядності.

Так само і у випадку з хибною дихотомією між Україною і Тайванем, коли ширший контекст геостратегічних пріоритетів США відходить на задній план. Основи американської могутності ледь проглядаються в цих дебатах, якщо взагалі проглядаються. Те, що мало би бути дебатами про стратегію, за замовчуванням перейшло на оперативний рівень, а подекуди навіть на рівень тактики. Після двох десятиліть марнотратних витрат на невдалу війну в Афганістані ми, здається, звелися до розмов про цифри і логістику, так, ніби стратегія визначається не бажаними кінцевими цілями, а поточними витратами на оборону і виробничими потужностями.

Варто нагадати, що відправною точкою будь-яких стратегічних дебатів є утвердження основ геополітики. Сполучені Штати – це морська держава, свого роду Велика Британія в континентальному масштабі, чия безпека і процвітання залежать від того, чи стоять вони на якорі по обидва боки Світового океану. Наша Конституція покладає на Конгрес обов'язок утримувати військово-морський флот, у той час як армія має бути збільшена в разі потреби. Цю фундаментальну реальність американської геополітики і могутності розуміли всі президенти США, і з моменту піднесення Америки до статусу глобальної держави на початку ХХ століття ця реальність є рушійною силою нашої великої стратегії.

Фундаментальна геополітика. Першопричина дуалізму "Україна і Тайвань" у скороченні оборонної промисловості США

Сполучені Штати брали участь у двох світових війнах, а потім вступили в Холодну війну, щоб не допустити домінування жодної держави над ресурсами Європи та Євразії. Інакше такий розвиток подій поклав би край необмеженому доступу нашої країни до світових ресурсів, відкинув би нас назад у нашу півкулю і, зрештою, перетворив би Сполучені Штати на регіонального гравця, зменшивши процвітання і безпеку країни.

Досить сказати, що останні три десятиліття глобалізації та вибухової світової торгівлі стали можливими завдяки американській військово-морській могутності, адже саме ВМС США захищали морські шляхи. Захоплення Азією за рахунок Європи в американських політичних дебатах випускає з уваги той факт, що з точки зору як промислових товарів, так і послуг Америка залишається найбільшим торговельним партнером Європи, оскільки 75% нашої торгівлі з Європою проходить через Північну Атлантику. Стверджувати, що ми можемо залишити Європу наодинці з її власними ресурсами, щоб впоратися з китайською загрозою Тайваню, не зазнавши при цьому поразки на обох театрах військових дій, є вкрай короткозорим.

Тези школи "залишити Європу заради Азії" помилкові, але не тому, що їй бракує точної картини ресурсних обмежень, з якими стикаються американські збройні сили. Радикальне скорочення оборонно-промислової бази Сполучених Штатів насправді є однією з причин того, що ми опинилися перед необхідністю вибирати між життєво важливими пріоритетами. Але ця ситуація не є функцією обмеженості ресурсів як такої. Це скоріше результат тридцятирічної політики, в рамках якої закупівлі були вирівняні, і філософії "точно і вчасно", яка керувала закупівлями озброєнь і боєприпасів.

Подібне скорочення оборонного сектору відбулося по всій Європі, а також серед наших азійських союзників. Тут немає нічого дивного: оборонні підрядники не займаються благодійністю. Вони не будуватимуть нові заводи, не найматимуть робочу силу і не розширюватимуть виробництво, якщо не матимуть контрактів, які гарантуватимуть, що товари будуть закуплені. Зважаючи на те, з якою швидкістю витрачаються запаси на полях боїв в Україні, стає зрозуміло, що наших можливостей недостатньо. У великому міждержавному конфлікті на кшталт того, про який теревенять прихильники повороту до Тайваню, ми повинні мати надлишкові запаси. Без надлишків ми не зможемо підтримувати тривалі військові дії.

Забезпечення запасів США. Поки Україна бореться, Пекін спостерігає за спроможностями Америки

У підсумку: дискусія, яку ми повинні вести в Сполучених Штатах і серед наших союзників, стосується необхідності відновлення наших сил і засобів. Простий перерозподіл активів з одного театру бойових дій на інший нічого не вирішить. Це не усуне структурну вразливість, яка залишається. Розширення нашої оборонно-промислової бази є відповіддю з іншої причини: протягом останніх 20 років операцій в Афганістані та на Близькому Сході наші логістичні лінії постачання були надійно захищені. Але в умовах фактичного і потенційного конфлікту між великими державами, в якому ми живемо сьогодні, ми повинні припустити, що наші логістичні ланцюги будуть під загрозою, що робить системне резервування запасів озброєння і боєприпасів необхідним.

Настав час розпочати серйозні дебати про безпеку нашої країни на велико-стратегічному рівні. Сполучені Штати та їхні демократичні союзники стоять на порозі, можливо, найскладнішої епохи, яку ми пережили з часів закінчення холодної війни. Війна в Україні – це конфлікт, що трансформує систему, який вже змінив безпекове середовище Європи і продовжить реструктуризувати розподіл сил у світі. Китайсько-російський альянс намагається створити кризу на двох кордонах для Сполучених Штатів у той час, коли наші Об'єднані сили занадто малі для двох основних театрів бойових дій. Проте замість того, щоб вирішити основне питання про те, що потрібно зробити для відновлення, ми зв'язуємо себе вузлами суперечок про те, який театр є важливішим. Сьогодні ми маємо сили, що не є членами НАТО, які розбивають російські сухопутні війська на території, що не є членом НАТО. І все, що потрібно Україні, - це зброя і гроші, щоб виграти більше часу на переозброєння. У цьому процесі українські військові фактично демонтують кризу на двох кордонах, тоді як Пекін уважно спостерігає за тим, чи є у нас політична воля завершити цю роботу.

Відправною точкою для будь-якої великої стратегії в нашу епоху суперництва великих держав є визнання того, що європейський і азійський театри пов'язані між собою, і що Україна і Тайвань не є пропозицією "або-або". Епоха однополярності і глобальної війни з тероризмом привчила Вашингтон мислити категоріями досягнення цілей за відносно низьку ціну. Ці дні минули. Нинішня епоха буде епохою тривалої системної нестабільності, в якій не буде коротких шляхів, поворотів і перезавантажень, до яких ми так звикли за короткий час системної однополярності.

Ми переможемо, якщо зміцнимо наші альянси і виділимо достатньо ресурсів для боротьби. Аргумент "Європа проти Азії" є хибним розмежуванням. Він увічнює нашу вразливість замість того, щоб її подолати, він поглиблює партійність замість того, щоб сприяти консенсусу щодо зовнішньої політики і політики безпеки, і він є стратегічним планом поразки Америки. Це просто неправильно.

Джерело: 1945