Посада на продаж. Як Трамп заробляє на президентстві через Truth Social – Wall Street Journal

Американська газета The Wall Street Journal показує, як платформа президента Truth Social перетворюється на комерційний інструмент фінансового ринку. Компанія Trump Media готується продавати великим торговим фірмам надшвидкий доступ до дописів Дональда Трампа за сотні тисяч доларів на рік. На конкретних прикладах автори демонструють, як алгоритмічні системи реагують на заяви президента за частки секунди, спричиняючи різкі коливання цін акцій. Видання порушує питання про рівність доступу до публічної інформації та можливий конфлікт інтересів через комерціалізацію повідомлень президента.

Платформа президента США Truth Social готується продавати трейдерам надшвидкий доступ до дописів Дональда Трампа. Втім, Волл-стріт і раніше використовувала їх для заробітку, пише американська газета Wall Street Journal.

Як розповіли виданню трейдери, багато провідних інвестиційних фірм уже мають автоматизовані системи, які відстежують Truth Social, розпізнають ключові слова і за частки секунди відкривають або скасовують торгові позиції.

Аналіз торгових даних, проведений WSJ, показує, наскільки швидко інвестори реагують на дописи президента. Протягом хвилини після двох його дописів про Іран минулого місяця інвестори здійснили операції з понад 2 мільйонами акцій, свідчать дані компанії DTN. Ці операції спричинили коливання котирувань більш ніж на 2% для акцій майже двох десятків енергетичних і промислових компаній.

Новий продукт – "Truth API"

Новий продукт під назвою "Truth API" від компанії Trump Media & Technology дасть фірмам змогу за плату ще швидше отримувати дописи президента. За інформацією обізнаних із ситуацією джерел, компанія планує стягувати 100 000 доларів на місяць або 60 000 доларів на місяць у разі укладення багаторічного контракту. Як зазначає WSJ, для більшості звичайних трейдерів, які стежать за соціальними мережами президента, такі суми недосяжні.

Білий дім переадресував запит на коментар до Trump Media. Речник компанії заявив, що "Truth API" створено, щоб передавати дописи всім користувачам одночасно з їхньою публікацією, а не раніше.

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Обсяг торгів акціями компаній ConocoPhillips, Chevron та EOG Resources до і після допису Трампа у Truth Social 9 червня

9 червня о 12:38 президент написав, що Іран нібито збив вертоліт Apache, який патрулював Ормузьку протоку, і додав: "Сполучені Штати змушені відповісти на цей напад". Дані, які проаналізувала WSJ, показують, що котирування акцій енергетичних компаній різко зросли майже одразу після допису.

Через два дні президент повідомив, що скасовує заплановані на той вечір удари, оскільки переговори з Іраном тривають, і натякнув на можливість довгострокової мирної угоди. "Час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом", – написав Трамп. Цього разу ринок відреагував миттєво: акції енергетичних і оборонних компаній різко впали.

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Обсяг торгів акціями Chevron, ExxonMobil та RTX до і після допису Трампа у Truth Social 11 червня

За інформацією обізнаних джерел, переговори з торговими компаніями щодо платного доступу до стрічки ведуть технічний директор Trump Media Владимир Новачкі, директор з доходів Пол Бремер та директор зі стратегічних ініціатив Маттеус Вагнер. Стрічка міститиме дані з найпопулярніших акаунтів. Найбільше підписників – близько 13 мільйонів – має сам президент; його сини та віцепрезидент Джей Ді Венс також мають значну аудиторію.

За словами одного з джерел WSJ, послугу вже замовили п'ять компаній, які займаються високочастотною торгівлею. Такі трейдери заробляють на короткочасних цінових розбіжностях між активами, тому швидкість реакції для них критично важлива. У цій галузі доступ до даних на лічені наносекунди раніше за конкурентів може дати суттєву перевагу. Наносекунда – це час, за який світло долає приблизно 30 сантиметрів.

WSJ зауважує, що фірми високочастотної торгівлі використовують різні методи, щоб отримати перевагу у швидкості, зокрема розміщують сервери поруч із комп'ютерами, що обслуговують такі біржі, як Nasdaq чи Нью-Йоркська фондова біржа. Деякі компанії розташовують сервери поблизу Вашингтона, щоб якнайшвидше отримувати урядові економічні дані, розповів професор Школи бізнесу Бута Чиказького університету Ерік Бадіш, який досліджує такі торгові компанії.

Платний доступ до швидкої стрічки – ще один спосіб отримати перевагу. Наприклад, якщо торгова фірма виставила заявки на купівлю ф'ючерсів на нафту, а потім через нову стрічку отримала допис Трампа про завершення війни з Іраном, вона могла б миттєво скасувати ці заявки й відкрити коротку позицію щодо нафти – і все це раніше, ніж допис побачать інші інвестори, пояснив співзасновник і партнер брокерської компанії Themis Trading Джо Салуцці.

"Їм потрібно бути найшвидшими. І заради цього вони будують цілі системи, – зазначив Салуцці. – Здавалося, саме цього елемента бракувало".

WSJ наголошує, що реакція Волл-стріт на публікації президента в соцмережах зараз стриманіша, ніж на початку його каденції, коли відмова від мит підняла індекс Nasdaq Composite, у якому переважають технологічні компанії, на 12% за одну торгову сесію. Проте трейдери, які діють найшвидше, й далі отримують вигоду від коливань, які його заяви спричиняють у котируваннях окремих акцій і на ринку загалом.

Торгові компанії вже сканують стрічку президента, шукаючи назви компаній чи характерні фрази – наприклад, "дякую за увагу до цього питання", які можуть свідчити про важливість повідомлення. Серед інших ключових слів – "припинення вогню" чи "Іран". Деякі компанії використовують ШІ-агентів для швидкої оцінки можливого впливу заяв президента на ринок.

Навіть якщо Трамп не називає конкретних компаній, зазначає WSJ, його заяви іноді все одно швидко впливають на котирування окремих акцій. 7 січня, коли він написав про намір заборонити великим інституційним інвесторам купувати більше односімейних будинків, зауваживши, що "люди живуть у будинках, а не в корпораціях", акції Blackstone, Invitation Homes та інших компаній цієї галузі різко впали.

Деякі трейдери вважають, що швидка стрічка Truth Social незабаром стане обов'язковим інструментом для галузі, і багато компаній підключаться до неї, аби не відставати. "Це радше захисна витрата, а не обов'язково джерело додаткової дохідності", – пояснив Девід Буль, керуючий директор опціонної брокерської компанії BayCrest, маючи на увазі торгову перевагу.

Чимало роздрібних інвесторів також хочуть реагувати на дописи Трампа, і на Reddit навіть існують спеціальні форуми, присвячені цій темі. Проте звичайні трейдери не можуть діяти так само швидко, як алгоритми. "Роздрібні інвестори просто не встигнуть відреагувати досить швидко, щоб це мало значення", – додав Буль.

Стрічка Truth Social у реальному часі вже викликала критику з боку демократів, зокрема сенатора від Вірджинії Марка Ворнера, який заявив цього тижня, що йдеться про використання президентом свого становища у власних інтересах, яке "створює дворівневу систему доступу до державної інформації та ставить під загрозу довіру до ринків капіталу США".

Речник Trump Media відповів, що окремі політики безпідставно звинувачують компанію "в діях, що суперечать вільному ринку, водночас тиснучи на бізнес, аби той бойкотував продукт публічної компанії, – і все це є частиною скоординованої кампанії з метою завдати їй шкоди".

Джерело: Wall Street Journal