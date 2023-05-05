Посіпаки кремля порівняли атаку безпілотника з 11 вересня. Та завзято знищили Київ в етері – Джулія Девіс

Неперевершена Джулія Девіс продовжує відстежувати та аналізувати все те, чим пропагандони кремля промивають мізки росіян і західних спільників москви. Цього разу йшлося про заклики до знищення Києва та керівників України. Втім, раптово, без застосування ядерної зброї. Будемо сподіватися, що рано чи пізно всі пропагандони та їхні "експерти" у студіях отримають ордери від Міжнародного кримінального суду.

російські офіційні особи та державні ЗМІ заявили, що Україна нібито завдала удару з безпілотника по кремлю, щоб вбити президента росії путіна, хоч його там і не було. Передбачаючи, що цей інцидент сприймуть як провокацію москви під чужим прапором, керівниця державного телеканалу RT Маргаріта Сімоньян опублікувала в Twitter короткий допис про те, що росія зробила б це філігранно. Вона підсумувала: "Ні, це були не ми. На жаль".

Підозри Сімоньян, що росію звинуватять в інсценуванні, були цілком обґрунтованими: росія виграла від цієї події більше, ніж Україна. По-перше, це відволікання від невдалого вторгнення і спроба змусити росіян із великих міст нарешті відчути, що війна наблизилася до їхніх домівок. Державні телепропагандисти вже давно скаржаться на те, що призов на військову службу, що розширився на москву і санкт-петербург, сприймається негативно.

Спроби заручитися підтримкою громадськості миттєво досягли гротескного рівня на шоу Владіміра Соловйова "Вечір з Владіміром Соловйовим", і провину за інцидент негайно поклали на Сполучені Штати. По-перше, в програмі показали мем, в якому президент Джо Байден йде поруч із президентом України Володимиром Зеленським, а позаду них палає кремль. Соловйов вигукнув: "Покажіть організаторів! Ось, подивіться на них!"

На цьому Соловйов не зупинився. Орденоносний пропагандист перевершив сам себе, порівнявши "атаку безпілотників", яка не завдала шкоди майну і не спричинила жодних людських жертв, із трагічними подіями 11 вересня 2001 року в США.

В ефірі показали короткий фрагмент брифінгу речника Державного департаменту США Веданта Пателя від 1 травня, коли він відповідав на запитання про використання Україною безпілотників. Патель, зокрема, сказав: "Я дозволю нашим українським партнерам говорити про конкретні операції, які вони вирішили провести, але я думаю, що для всіх нас тут дійсно важливо пам'ятати, що є одна країна, яка агресивно нападає, намагаючись стерти іншу, і це росія, яка намагається захопити в Україну, стерти її кордони, стерти її національну ідентичність... Ми будемо робити кроки, щоб притягнути російську федерацію до відповідальності".

Соловйов на ролик розлютився: "Я не знаю, кого ти можеш притягнути до відповідальності, жирна свиня, але що я знаю точно, так це те, що ти щойно виправдав 11 вересня, руйнування веж-близнюків... Ми знаємо правду! Вона дуже проста: українські нацисти вчинили замах на верховного головнокомандувача нашої країни, яка володіє ядерним потенціалом".

У програмі Соловйова продемонстрували пост у соцмережах експрезидента росії Дмітрія Мєдвєдєва, де він закликав до вбивства Зеленського та його найближчого оточення. Соловйов і гості цілком погодилися з ним, оскільки давно виступали за те, щоб українського президента було вбито.

Посилаючись на попередні заяви колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, який сказав, що переконав путіна дати обіцянку не вбивати Зеленського, російський політолог Владімір Корнілов висловив сподівання, що атака безпілотника зробить цю гарантію недійсною. Він також запропонував москві вийти з угоди, що дозволяє експорт українського зерна, оскільки вона не вигідна російській федерації.

Депутат Державної думи Андрєй Гурульов, колишній військовий командир, вимагав більше крові, і не лише Зеленського. "Ми повинні офіційно заявити, що все керівництво цієї терористичної нації підлягає фізичному знищенню. Ми не маємо цього соромитися. Їх просто не повинно бути на цій землі", – заявив він. – Нехай [Зеленський] ховається і не з'являється на публіці – його все одно ліквідують. Це буде головний результат. А якщо дехто думає: "Якщо ми знищимо Зеленського, буде хтось інший", – то ми знищимо і другого! І третього! І четвертого! І п'ятого! Після цього ніхто більше не захоче обіймати цю посаду".

Гурульов також запропонував: "Найголовніше зараз – остаточно придушити їхні системи ППО, щоб наша авіація зайшла на територію України і знищила її". Соловйов підтримав його, маючи на увазі російську балістичну ракету РС-28 "Сармат", відому як "Сатана II": "Може, вдаримо по ній "Сатаною"?" Гурульов із ентузіазмом відповів: "Так, можемо!"

Українська столиця, Київ, стала скалкою в оці російських пропагандистів як місто, яке росія не змогла завоювати, і як символ тривалого опору України. Для Соловйова інцидент із безпілотником видався зручним приводом позбутися міста та його мешканців раз і назавжди. Ведучий виступив за знищення Києва і уточнив, що він не говорив про ядерні удари – можливо, це сприйняли б серйозно, враховуючи його схильність до щотижневих погроз підірвати ядерну зброю в інших країнах. Соловйов запропонував: "Ми повинні спокійно повідомити наших американських колег, що це буде неядерний удар, і місто Київ припинить своє існування".

Джерело: The Daily Beast