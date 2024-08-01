Потенціал кульгавої качки Джо Байдена. Давно потрібно відкрити склади озброєнь для України – Ендрю Таннер

Ендрю Таннер ґрунтовно описує внутрішньополітичні розклади та пасьянси у США, геополітичні загрози для Америки та союзників. Він не виключає, що результатом цьогорічних виборів у Сполучених Штатах буде дисфункція федерального уряду або навіть розпад країни – штати будуть виходити за партійним принципом. Втім, Таннер вкотре наголошує: у Джо Байдена є всі можливості увійти в історію: він може надати Україні всі необхідні ресурси для перемоги над росією вже до кінця 2024 року, і тоді не матиме значення, що там матиме на меті Трамп.

Світовий розклад сил і конфліктів. Погляд на Близький Схід

Глобальні відносини продовжують повільно, але впевнено погіршуватися, оскільки нинішнє покоління невмілих світових лідерів робить всі класичні помилки. Китай активно залякує менші країни через дрібні конкурентні претензії у Південно-Китайському морі, і цю напруженість охоче розпалює американський зовнішньополітичний істеблішмент, який бачить у вічному ворогові за кордоном єдину надію склеїти Червону і Блакитну Америку разом.

Близький Схід продовжує залишатися пекельною катастрофою, а Ізраїль і "Хезболла" виглядають все більш впевненими у тому, що врешті-решт вони можуть зіткнутися у повномасштабній війні. Ймовірно, єдина причина, чому цього ще не сталося, полягає в тому, що "Хезболла" боїться втратити владу в руїнах післявоєнного Лівану, а США відчайдушно намагаються відновити статус-кво, який діяв до Йом-Кіпура 2023 року, і таким чином стримують Ізраїль. Й Ізраїль, і "Хезболла" вважають за краще, щоб хтось один взяв на себе провину за початок будь-якої великої сутички, тож, можливо, ситуація не вийде з-під контролю.

Але вбивство групи друзських дітей на Голанах, ймовірно, ракетою "Хезболли", яка не влучила в ціль, є саме тією іскрою, якої побоюються близькосхідні спостерігачі відтоді, як Ізраїль і "Хезболла" почали обстрілювати одне одного минулого року. Оскільки доля Нетаньягу пов'язана з тим, що Ізраїль залишатиметься у стані війни доти, доки його народ не відчує себе в безпеці – чого ізраїльський уряд і ЗМІ ніколи не допустять – важко уявити, як вдасться уникнути ширшого конфлікту. Чи буде в нього втягнутий Іран – питання відкрите. Війни на Близькому Сході мають тенденцію до методичної ескалації, коли позерство до певної міри замінює кінетичні дії, тож, сподіваємось, шкоду можна буде відносно обмежити. Можливо, Ізраїль зрозуміє, що зрівняння Бейрута із землею неодмінно матиме зворотні наслідки, і застосує розумні обмеження до своїх алгоритмів наведення ШІ.

Американське протистояння. Чому перспективи похмурі

Проте найважливішою темою міжнародної політики цього спекотного липня залишається похмура американська партійна громадянська війна. Цього тижня вона швидко повернулася на круги своя: і Гарріс, і Трамп охарактеризували вибори в екзистенціальних термінах, зруйнувавши ту невелику надію, яка ще існувала на те, що хтось дотримуватиметься об'єднавчої, спрямованої на майбутнє, політики.

Цілком очевидно, що донори обох партійних команд хочуть агресивної риторики і відчути себе частиною історії. Це навряд чи закінчиться добре для когось.

Як я і передбачав, Гарріс, яка замінила Байдена на чолі списку Демократичної партії, подається як порятунок Америки у ЗМІ, які відчайдушно шукають нову сюжетну лінію в абсолютно похмурому передвиборчому циклі. На жаль, тенденція американських ЗМІ об'єднуватися навколо дешевого наративу є ще одним свідченням того, наскільки відірваним від емпіричної реальності стало сучасне американське суспільство.

Якщо Гарріс не вдасться вирватися зі звичної партійної форми, вибори залишатимуться звичним підкиданням монети. З огляду на те, що сталося під час останніх виборів, це, ймовірно, означає, що результат буде оскаржений, можливо, з рішенням Верховного суду. Оскільки демократи відкрито ставлять під сумнів легітимність суду, навіть якщо це буде виправдано, це створює кошмарний сценарій зустрічі 2000-го і 2020-го років.

Ось чому я змушений прогнозувати, що підтримка України з боку США залишатиметься під серйозною загрозою, що б не сталося. Конгрес майже напевно буде міцно розділений, і навіть якщо демократи отримають більшість у Палаті представників (що можливо) і утримають Сенат (що дуже малоймовірно), блокування гарантує, що останній залишиться гальмом для всіх важливих законів. Верховний суд сьогодні явно заангажований, прагнучи розвалити федеральну регуляторну державу, щоб "червоні" штати могли робити все, що їм заманеться, висмоктуючи податки, вироблені в "синіх" штатах. Але ви не можете реформувати його, не контролюючи 60 голосів у Сенаті, яких ніхто не отримає.

Прогноз для Америки залишається: дисфункція з ймовірністю хаосу. За іронією долі, перезавантажити ситуацію може Україна, яка помітно переломила ситуацію і дала відсіч путінській окупації. Чи станеться це, залежить від Джо Байдена.

Не буду приховувати, що мені особисто подобається Камала Гарріс. Багато нападок, спрямованих проти неї за останні кілька років і чимало з них також походять від лівих – є нічим іншим, як погано завуальованим фанатизмом, спрямованим проти каліфорнійців. Зокрема, республіканці вклали багато грошей у зображення штату як беззаконного соціалістичного кошмару, головним чином тому, що Республіканська партія більше не є конкурентоспроможною на Західному узбережжі з культурних причин. Лідери партії мають всі підстави ставитися до всіх 40 мільйонів каліфорнійців так, як пуритани-янкі завжди ставилися до Півдня.

Сільські каліфорнійці активно зневажають шикарних мешканців передмість та міських жителів узбережжя, тому їм доводиться покладатися на республіканців на національному рівні, щоб захистити свої місцеві інтереси. Це працює приблизно так само, як і демократи на Півдні, які очікують, що Вашингтон виправить відсталість регіону та суспільство, яке все ще наполовину застрягло в пастці після Громадянської війни.

Гарріс та Україна. Не все однозначно

Мені важко не бачити в Гарріс "великого пальця в оці" снобів і фанатиків зі Східного узбережжя, які все своє життя потрошили більшу частину країни. Однак це нічого не змінює у моїй повній недовірі до Демократичної партії. Це машина, а вона просто новий керівник.

Ставлення ЗМІ до того, що вона перейшла від навіть не дуже витонченого копіювання чудової темної комедії "Віцепрезидентка" до поведінки, ніби вона – друге пришестя Барака Обами, було передбачуваним, але водночас і шокуючим. Ті ж самі люди, які колись пропонували Байдену замінити її у виборчому списку, тепер поспішають співати їй дифірамби.

Ласкаво просимо до політики як до церкви, де все, що має значення, – це залишатися в добрих стосунках з іншими членами команди і робити так, щоб усі виглядали добре. Той, хто вимикається з шоу, не має значення, і саме тому до 40% американців проігнорують ці вибори, як вони це роблять завжди.

Не забувайте, що існує видатний хор американців, переважно істориків та ліберальних аналітиків, які активно використовують Україну як питання, що вбиває клин проти Трампа. Це не означає, що вони погані люди або не переймаються майбутнім України в якомусь сенсі. Але майте на увазі, що якщо старійшини "синьої команди" вирішать, що Україна повинна прийняти гіркий мир після перемоги Гарріс, вони будуть одними з перших, хто це виправдовуватиме. Такого можна очікувати, коли політика стає релігією.

Слід зазначити, що українські лідери підтримують тісні контакти як з табором Гарріс, так і з табором Трампа. Політика – брудна справа, і один із ключових радників Зеленського, Єрмак, мудро розмовляє з обома сторонами. Влада є влада, і ніхто не хоче, щоб путін переміг – ні Трамп, ні навіть Сі Цзіньпін. Сильні світу цього думають, що чийсь виграш – це їхня втрата. Китай, як, вочевидь, розуміє головний дипломат України Кулеба, волів би бачити незалежну Україну, яка залишається постійною скалкою в оці москви, а не відроджену московську імперію. Пекін і москва – історичні вороги, і жоден із них цього не забув.

Дисфункція США. На щастя, Україна більша за американську партійну маячню

Насправді шанси на те, що США залишаться дисфункціональними і надалі, дуже високі, незалежно від того, хто займатиме Овальний кабінет у 2025 році. Я вже давно зрозумів, що в американській федеральній політиці немає жодної надії. Результати варіюються від нескінченного безладу до національного розпаду. Останній варіант є більшим ризиком, ніж визнає майже будь-який американський експерт, і іронія полягає в тому, що, якщо все зробити правильно, більшість американців може отримати більш чутливий федеральний уряд, який керуватиметься регіонально відповідною інтерпретацією Конституції.

Натомість, якщо Трамп програє, у "червоних" штатах може легко розпочатися рух за відокремлення. Якщо ж він буде призначений Верховним судом після спірних виборів і конституційної кризи, навіть "сині" штати можуть розглянути цей варіант. У військовій грі 2020 року, яку вели високопоставлені лідери обох партій і яку згодом намагалися применшити демократичні експерти, одним із кінцевих результатів був тиск кандидата від Демократичної партії на губернаторів Західного узбережжя з метою відокремлення.

Як би малоймовірно це не здавалося, але якщо цієї зими відбудеться масове насильство, всі ставки будуть зроблені. На щастя, найбільш вірогідним результатом залишається проста дисфункція.

Більшість американців – балакучі. Дуже примітно, що замах на Трампа не був політичним, судячи з доказів, зібраних слідчими, незважаючи на багатомісячну риторику про те, що Трамп є американським Гітлером. Стрілець не був партійним, а просто ще одним американцем, якого підштовхнули до самоспалення в надії залишити свій слід в історії єдиним відомим йому способом: з AR-15. Це їхня помста суспільству, яке вдає із себе відкрите та інклюзивне, але використовує ці заяви, щоб приховати жорстокі репресії проти тих, хто не підкоряється.

Знаю, що останнім часом я часто про це говорю, але попередження залишається виправданим: ніщо в партійній Америці не є саме таким, яким здається. Набагато легше брехати, коли у вас є мільйони людей, готових повторити ваші слова, тому що вам вдалося змусити їх повірити, що ви про них дбаєте. У передвиборчі роки політологи починають поводитися так, як американці на Різдво, вдаючи, що NORAD відстежує Санта-Клауса по всій Північній Америці, та виголошуючи інші солодкі нісенітниці.

Коли американські політики наполягають на тому, що США будуть з Україною стільки, скільки буде потрібно, або що не буде жодних переговорів про Україну без України, завжди пам'ятайте, що Джо Байден збирався зняти свою кандидатуру з виборів, тільки якщо Всевишній зійде і скаже йому це зробити, чого Всевишній абсолютно не збирався робити.

Американське лідерство полягає в тому, щоб підтримувати аферу до самого кінця. Ці хлопці просто відображають те, за що люди з грошима готові платити. Це роблять керівники, це роблять політики. І генерали.

В Америці слова не мають значення, тільки дії. Те ж саме відбувається і на міжнародній арені. США можуть продемонструвати достатню волю, щоб претендувати на глобальне лідерство зараз, лише якщо вони дадуть Україні все необхідне для перемоги у війні, окрім ядерної зброї.

Майбутнє України пов'язане з Америкою головним чином тому, що США мають величезну кількість озброєння, яке вкрай необхідне українським захисникам. Гроші – це добре, але якщо справа дійде до штовханини, Європа буде змушена надати Україні набагато більше допомоги, ніж вона надає зараз. Боротьба за Україну – це боротьба за стабільну, демократичну Європу. Перемога України – це перемога Європи, так само як і її поразка.

Тим часом Європа, яка насправді робить те, що говорять такі люди, як Трамп, і витрачає більше коштів на оборону, за іронією долі отримає свободу ігнорувати США в майбутньому. У питаннях оборони, окрім глибини інвентаризації, Сполучені Штати надають певні важливі допоміжні можливості, яких бракує Європі. Як тільки це буде виправлено протягом наступних кількох років, ЄС стане економічним і демократичним конкурентом. На щастя, якщо є щось, чого американські політики не можуть зробити, то це щось, пов'язане з великою стратегією.

США здатні забезпечити перемогу України. І відновити власне лідерство

Адекватно підтримуючи Україну, США можуть допомогти відновити власну лідерську роль і знищити загрозу безпеці, яку становить військовий потенціал москви, на довгі роки. На відміну від імперії путіна, Китай не має можливості кинути виклик Сполученим Штатам одразу в двох різних півкулях. Китай не може серйозно загрожувати Європі військовою силою, окрім як через сильну об'єднану росію.

Тож що може зробити Байден, щоб ситуація була кращою, ніж зараз? Все просто: взяти на себе відповідальність і дати Україні все необхідне для перемоги до кінця року. І крапка.

Насправді перемога над військами путіна триватиме і у 2025 році, але якщо Україна матиме все необхідне до січня, вона зможе зробити все інше. Якщо Трамп спробує відмовитися від допомоги, це вже не матиме значення.

Оскільки Байден відмовляється піти у відставку і дозволити Гарріс очолити уряд зараз, як це було б доречно, його обов'язок перед майбутнім – зробити все, що в його силах, щоб Україна змогла здобути перемогу до 2025 року, навіть якщо Трамп спробує скоротити або припинити надання допомоги. Джерела, близькі до табору Трампа, пропонують саме те, що я припустив – більше допомоги Україні без обмежень, якщо путін не зменшить масштаби своєї агресії. Заангажовані аналітики із "Синьої команди" наполягають на тому, що це брехня, але в наші дні вони наполягають на багатьох речах, не маючи жодного вагомого доказу. Вся справа в командному дусі.

У тому, що Байден допрацює до кінця свого терміну, є певний сенс, оскільки це дозволяє Гарріс проводити кампанію без прив'язки до Білого дому. Однак, враховуючи ймовірний вплив того, що вона виглядатиме як його продовження, надзвичайно непопулярного президента за історичними мірками – навіть більш непопулярного, ніж Трамп, – ефект може бути зведений нанівець. Вона також може не дуже добре провести кампанію, а як президент, я очікую, що вона буде суцільним нудним технократом.

Незважаючи на це, видимий прогрес на місцях у війні в Україні необхідний для того, щоб Байден і Гарріс виглядали сильними. Це в їхніх спільних інтересах. Американці можуть не сказати, що вони зосереджуються на зовнішній політиці, коли голосують, але це тому, що вони припускають певний рівень компетентності. Це значною мірою пояснює, чому рейтинг Байдена впав, коли Афганістан підкорився талібам у 2021 році. Між тим, COVID зростав, незважаючи на те, що президент наполягав на тому, що він згасає, та інфляція, Байден втратив Небесний мандат. Гарріс має шанс повернути його завдяки хорошій кампанії та успіхам України на місцях.

Відтепер і до кінця президентського терміну Байдена Україна має отримати тисячі одиниць бронетехніки. Танки Abrams, БМП Bradley, БТР Stryker і М-113, самохідні гаубиці М-109 – все, що завгодно, і потрібно українським бригадам. І хоча Європа також має докласти зусиль, США мають найглибші резерви у світі.

У вересні Україна зможе розпочати серію локальних контрнаступів, які повільно наростатимуть, поки вона вчиться розбивати російські формування в польових умовах. Погода не матиме великого значення, якщо не планується глибокий наступ у напрямку Азовського моря, а це означає, що український наступ може посилитися, незважаючи на осінню багнюку. Лише лютий холод глибокої зими змусить зробити паузу, а навесні наступ почнеться з новою силою.

Як я сподіваюся остаточно викласти в одному з дописів, перемога над московськими військами – це питання проведення широких, неглибоких наступальних операцій, які, як наждачний папір, шліфують загони орків уздовж лінії фронту. Україна буде вмикати і вимикати їх залежно від того, куди москва надсилає підкріплення, і докладатиме всіх зусиль, щоб націлюватись на формування, відведені з одного фронту на відпочинок, і переслідувати їх, коли вони з'являться на іншому.

Однак для цього Україні потрібні буквально десятки бригад, оснащених відповідним чином, протягом наступного року. Лише після того, як ряди ворога будуть проріджені, а резерви виснажені, можна буде відвоювати велику територію одним ударом.

Щоб побудувати будинок, потрібні матеріали та інструменти. Щоб спекти пиріг, потрібно змішати всі інгредієнти у правильних пропорціях, а потім тримати його в духовці за певного температурного режиму й певний час. Військова справа нічим не відрізняється.

Добре це чи погано, але в кінцевому підсумку спадщина Байдена буде визначатися тим, як він впорається з війною в Україні. Якщо Байден не зможе зробити все правильно, поки ще є час, історія запам'ятає його не як хлопця, який врятував НАТО, а як реінкарнацію Чемберлена, який ледь не втратив Україну і підготував підґрунтя для ще більшої трагедії в майбутньому. Але якщо він вийде з Білого дому, гарантувавши, що Україна збереже перевагу, незалежно від того, до яких трюків вдасться Трамп, навіть такі письменники середнього віку, як я, повинні будуть віддати йому належне.

Одним із позитивних аспектів того, що марні мрії Джо Байдена розбилися, є те, що у нього більше немає причин не робити правильні речі, поки він може. Завдяки тому, що американці з 1945 року наділили виконавчу владу неймовірною кількістю повноважень – і я гарантую, що це рано чи пізно повернеться до країни, – Байден може наказати Пентагону зробити набагато більше для допомоги Україні.

Тихо, за лаштунками, офіцери НАТО середнього і навіть вищого рівня у деяких випадках повністю усвідомлюють серйозність ситуації. Вони майже напевно перевертають небо і землю, щоб створити канали зворотного зв'язку з промисловістю та українським урядом, які б дозволили Україні отримати сучасні озброєння.

Саме на них Байдену зараз потрібно звернути увагу, а не на свій невдалий мозковий трест Блінкен-Бернс-Салліван з Ліги Плюща. Можливо, тепер він нарешті зрозуміє, що вони підводили його з першого дня.

Нібито інструкції Байдена Саллівану, коли він делегував йому управління війною в Україні, полягали в тому, щоб не розпочинати Третю світову війну. Саме Салліван вирішив інтерпретувати це як нульовий шанс на ядерну ескалацію, коли-небудь.

Все, що Байдену потрібно зробити, – це доручити підлеглим йому менеджерам середньої ланки переорієнтуватися на забезпечення поразки путіна. Розблокувати бюрократичну тяганину, яка заважає керівникам оперативного рівня в НАТО і навіть у Пентагоні робити те, що вони абсолютно точно знають, що потрібно робити, і до кінця року Україна може бути на шляху до того, щоб раз і назавжди зруйнувати сухопутний коридор до Криму.

Висновок. Все що має зробити Байден – відкрити склади для України

Україна може виграти війну проти путіна до кінця 2025 року, якщо до неї нарешті поставляться так, як до союзника, про якого постійно говорять американські лідери. Наразі слова мало що означають.

Нещодавно Пентагон оголосив про помилку на два мільярди доларів, що виникла через випадкове використання вартості заміщення замість амортизованої вартості під час виставлення рахунків для бюджету допомоги Україні. Таким чином, це підтвердило те, що мене цікавило щодо допомоги Україні із самого початку.

Якщо Україні надсилають танк Abrams, збудований у 1990-х роках, нерозумно розраховувати його вартість як таку ж, як у танка, що щойно зійшов з конвеєра в Огайо, яка наближається до 10 мільйонів доларів. M1A2SEP з усіма модернізаціями коштує більше навіть з урахуванням інфляції, ніж класичний M1A1 часів війни у Перській затоці, яких на складах зберігаються тисячі. Але навіть якщо його еквівалентна нова вартість сьогодні становила б 5 мільйонів доларів, принаймні 80% його корисної вартості було втрачено навіть за умови ідеального технічного обслуговування.

Деталі старіють і виходять з ладу. Все побудовано так, щоб служити рівно стільки, скільки може знадобитися. Ось чому доречно виставити рахунок Україні за амортизовану вартість, яка, використовуючи ці абсолютно приблизні цифри, становить 1 мільйон доларів. Різниця при купівлі 500 танків M1A1 є суттєвою і становить цілу бухгалтерську помилку, виявлену Пентагоном.

Коли Україна отримує лише 60 мільярдів доларів військової допомоги від країни, яка витрачає 900 мільярдів доларів щорічно, кожен мільярд має значення. Але Україна все ще має можливість повністю оснастити 14 бригад, які зараз чекають на спорядження, за меншу суму, ніж остання помилка Пентагону.

Все, що має зробити Байден – це дати добро на постачання зброї. Відверто кажучи, зберігати старі Abrams і Bradley, найімовірніше, дорожче, ніж вони необхідні американським військам на полі бою сьогодні.

Україна бореться за своє існування і зараз потребує чогось кращого, ніж Т-64 або БМП. Але давайте будемо реалістами: якщо якийсь американський офіцер думає, що він успішно веде війну з тим озброєнням, яке є у нього зараз, він помиляється. Китай може зробити сотню безпілотників на кожен танк армії США.

Давно пора відкривати склади для України. Ніхто не може гарантувати, як виглядатиме політична сцена у США через пів року. Після того, як Байден нарешті прийняв правильне рішення щодо свого переобрання, перед ним стоїть ще один важливий вибір – як належним чином підтримати демократію, що перебуває під загрозою.

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