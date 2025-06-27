"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ

Відразу дві британські газети опублікували критичні колонки стосовно саміту НАТО в Гаазі. Попри фанфари і слова про перемогу Трампа, Едвард Лукас назвав саміт "потьомкінським", який приховує відсутність єдності в Альянсі, а Самюель Рамані голосно назвав саміт зрадою України. Висновок невтішний: затьмарений Трампом, саміт альянсу приховав роз'єднаність і нерішучість у Європі.

Боягузтво не личить військовому альянсу. Але воно домінувало на саміті НАТО в Гаазі. Лідери альянсу, які зібралися в голландському місті, показали, що вони більше бояться Дональда Трампа, ніж путіна, пише Едвард Лукас у The Times.

Щоб заспокоїти президента США, вони скоротили порядок денний, відсунули Україну на другий план, применшили загрозу з боку росії, роздавали порожні обіцянки і ухилялися від прийняття нагальних рішень. Це спрацювало – до пори до часу.

На думку Едварда Лукаса, князь Григорій Потьомкін це схвалив би. Щоб справити враження на Катерину ІІ та її наближених під час подорожі новозавойованим Кримом у 1787 році, російський придворний збудував (за легендою) переносні фальшиві села. За фасадами залишався порожній простір. Тепер його сучасні колеги прагнуть справити враження на іншого можновладця – імператора Дональда I, наголошує автор.

Головним серед них був генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Колишній прем'єр-міністр Нідерландів підняв національну характеристику прагматизму на новий рівень у своєму догідливому ставленні до президента США. Він сформулював текстове повідомлення (належним чином розміщене у соцмережах найвпливовішим лідером світу) майже в пародійному стилі Trumpspeak. Він подякував Дональду за те, що змусив союзників погодитися на новий цільовий показник витрат на оборону в розмірі 5 % ВВП, і вигукнув: "Європа заплатить по-великому, як і належить, і це буде ваша перемога".

Країни, що перебувають у складних умовах, треиторіально близькі до росії, вже досягають або навіть перевищують рівень 5 %. Але вони не можуть компенсувати відставання в інших сферах. "Литва може витратити 100 %, але цього все одно буде недостатньо, щоб перекрити тих, хто не виконує своїх зобов'язань", – каже колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Іспанія заявляє, що зробить все, що від неї вимагається, але не витрачатиме 5 %. Бельгія і Словаччина публічно вагаються; інші в приватних розмовах бурмочуть, що мета занадто висока.

На щастя для них і для путіна, простір для маневру досить широкий. 5 % включають 1,5 % на інші витрати на безпеку. Це може покрити зусилля гідні захоплення, спрямовані на допомогу Україні, посилення стійкості й полювання на російських шпигунів. Це також ласий шматочок для тих, хто хоче відмазатися. Ще зручніше те, що крайній термін – аж 2035 рік, коли мало хто з політиків, які переповнюють Гаагу цього тижня, залишаться на своїх посадах, якщо взагалі залишаться.

Що ще важливіше, екстравагантні військові витрати є політично непопулярними і економічно руйнівними. "Це зруйнувало Радянський Союз", – рефлексивно зауважив один з учасників саміту. Європейські союзники НАТО разом узяті вдесятеро багатші за росію. Якби вони витрачали навіть свої наявні оборонні бюджети належним чином, робота була б виконана. Обіцянки витратити багато грошей у майбутньому не заповнять небезпечні прогалини в обороні і стримуванні вже зараз.

Оптимістичний настрій був зумовлений, головним чином, усвідомленням того, що вдалося запобігти ще більшим катастрофам. По-перше, саміт відбувся; лише кілька місяців тому його проведення виглядало ризикованим. Трамп з'явився. Він не втратив самовладання. Він і його адміністрація все ще, принаймні на словах, захищають Європу. Незважаючи на його періодичну дружбу з путіним, у комюніке саміту росія згадується як "довгострокова" загроза ("безпосередня" було б кращим прикметником); Трамп відмовився підтримати це прямо, лише назвавши російського лідера "ошуканим".

Попередні обіцянки НАТО Україні не були повторені, але й не були скасовані. Володимира Зеленського не пустили на зустріч лідерів, але за лаштунками він виглядав левом. Навіть розмова українського лідера з президентом США тет-а-тет була ввічливою. Трамп сказав, що він "не міг бути більш люб'язним", натякнувши, що може продати Україні вкрай необхідні системи ППО Patriot.

Ця приємна новина пролунала на прес-конференції, яка показала, що президент США перебував у переважно сонячному настрої і сам себе вітав. Найголовніше, він визнав, що його колеги з НАТО змінили його погляд на альянс, показавши, що "ці люди дійсно люблять свої країни; це не обкрадання". Після десятиліть, протягом яких він принижував НАТО, це можна вважати блискучою підтримкою.

Лише кількома годинами раніше він викликав здивування, поставивши під сумнів основні зобов'язання НАТО щодо колективної оборони. Зобов'язання США захищати Європу, за його словами, залежить від того, яке з "численних визначень" статті 5 застосовується. Як це часто буває із заявами Трампа, в цьому була частка правди. 145 слів у найбільш цитованому пункті Атлантичної хартії лише заохочують, а не зобов'язують членів Альянсу захищати один одного в разі нападу.

Якщо оцінювати масштаб виклику, а не потенціал катастрофи, то картина виглядає інакше. Пильна увага до настрою і вибору слів Трампа підкреслює вразливість Альянсу до примх президента. НАТО покладається на США, щоб залатати численні дірки. Серед них – мізерні запаси боєприпасів і запчастин, протиповітряна і протиракетна оборона, вогнева міць великої дальності, а також життєво важливі допоміжні засоби, такі як розвідка і логістика. Ці ресурси вже зараз є вкрай обмеженими, – каже генерал Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі. Втім, якщо союзники вважають підхід Трампа заплутаним, то путін теж буде збитий з пантелику. Іноді двозначність переважає над ясністю.

Але затримки і відставання все ще вкорінені. Як зазначив Ландсбергіс: "Україна випадає з поля зору". Тоді як саміт гудів, російські дрони і ракети атаки вбили десятки українських цивільних осіб, і ледве потрапили в заголовки газет. Боягузтво виглядає дешево, коли за нього платять інші, завершує колонку Едвард Лукас.

Своєю чергою Семюель Рамані у The Telegraph зазначає, що Трамп, можливо, і переміг на саміті з питань оборонних витрат, але східний фланг альянсу залишився незахищеним. Запальні коментарі Трампа щодо неоднозначності статті 5 змусили країни Балтії засумніватися, чи буде НАТО протистояти посиленню гібридних загроз з боку росії, пише автор.

Відчуття зради в Україні було ще більш відчутним. Семюель Рамані теж констатує, що відмова НАТО засудити повномасштабне вторгнення росії в Україну та обмежена присутність Володимира Зеленського в підсумковій декларації саміту свідчили про зростаючу втому альянсу від України.

Оскільки Трамп продовжує демонструвати своє неприйняття безстрокової військової допомоги Україні, поставки військової техніки можуть ще більше скоротитися. Оскільки російські безпілотні та ракетні обстріли Києва посилюються, Україна надає пріоритет системам ППО Patriot у своїх закупівлях у США і відсуває на другий план свої попередні прохання про більш сучасне наступальне озброєння. Перспективи передачі США крилатих ракет "Томагавк" або літаків, здатних повністю нейтралізувати російські винищувачі-невидимки Су-35, є далекими.

Наразі Україна може покладатися на щедрість своїх європейських союзників, щоб компенсувати деякі з цих недоліків. Європейські країни також відіграють важливу роль у зміцненні української оборонної промисловості. На саміті НАТО Британія оголосила про плани фінансувати спільні з Україною та Німеччиною ініціативи з виробництва безпілотників, що ґрунтуються на її нещодавній обіцянці інвестувати 5 мільярдів євро в українські потужності з виробництва ракет дальнього радіусу дії.

Небажання росії деескалувати війну, незважаючи на приголомшливі втрати і розчаровуюче повільні успіхи, свідчить про те, що Україна не може покладатися лише на рішучість. Усвідомлення цього перетворює українців, які боготворили західні економічні та демократичні інститути, на циніків і шкодить довгостроковим перспективам інтеграції України в трансатлантичну орбіту безпеки.

"Хоча Трамп і Рютте привітали збільшення оборонних витрат, що має підвищити довгострокову стійкість НАТО, усунення України зі спільної декларації НАТО нівелює багато переваг цієї системи. Довгострокова безпека неможлива, якщо ми здамося росії в Україні", – завершує колонку Семюель Рамані.

Джерела: The Times та The Telegraph