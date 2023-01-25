Потрібен міжнародний трибунал. Як притягнути путіна та його посіпак до відповідальності – Washington Post

Впливова Washington Post опублікувала редакційну колонку про те, що важливо покарати російських військових злочинців за їхні злочини в Україні. Але це було б фарсом, якщо б ініціатори цих злочинів – путін та його посіпаки – уникли відповідальності. Це складно зробити, але треба почати принаймні зі створення спеціального трибуналу, і тоді суд над головними злочинцями стає імовірним.

Кривава картина російських звірств в Україні вимагає справедливості, навіть президент Байден назвав владіміра путіна "військовим злочинцем" і заявив, що російські війська чинять "геноцид". Про це йдеться в редакційні колонці Washington Post.

Видання, зокрема, зазначає, хоча московські війська, безумовно, винні у воєнних злочинах і повинні бути притягнуті до відповідальності, але постає складніше питання: як здійснити правосуддя над путіним, його міністрами, генералами та олігархами – тими, хто несе головну відповідальність за розв'язання незаконної війни проти суверенної держави.

Україна, західні країни-лідери, а також Міжнародний кримінальний суд зібрали багато обвинувальних матеріалів, які можуть і повинні бути використані як докази для переслідування російських командирів в Україні за конкретні воєнні злочини. "Але було б фарсом тягти цих офіцерів до суду, закриваючи очі на кремлівських винуватців, які розв'язали найжахливішу криваву бійню в Європі з часів воєн у колишній Югославії 30 років тому", – підкреслює Washington Post.

Видання вважає, що наївно думати, що російський президент або його найвищі посадовці найближчим часом постануть як відповідачі перед судом. Але, на думку редакції, було б безсовісно не створити офіційний механізм, щоб їх особисто притягнути до відповідальності за агресію. У цьому випадку потрібно створити новий трибунал, оскільки Міжнародному кримінальному суду в Гаазі бракує юрисдикції для притягнення реальних винуватців.

WP нагадує, що дипломати країн-лідерів, і Сполучені Штати віднедавна повернулися до цієї ідеї, почасти за наполяганням президента України Володимира Зеленського. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун активно її просував, а Франція та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повністю її підтримали. В ООН зараз обговорюється проєкт резолюції, який підтримає створення такого трибуналу. "Україна та її західні союзники мають зробити усе для того, щоб його створили", – наполягає видання.

Як приклад відомих подібних прецендентів, видання наводить трибунали з військових злочинів, які судили вищих посадових осіб Німеччини та Японії після Другої світової війни. У Нюрнберзі найвідоміших нацистів звинуватили у "злочинах проти миру", зараз відомі як злочин агресії (нацистів). Це обвинувачення виходить за рамки простого ведення війни в Україні – довгий список задокументованих вбивств, зґвалтувань, тортур і бомбардувань цивільних об'єктів, до яких прокурорам буде важко безпосередньо прив'язати путіна і його оточення. Адже таке обвинувачення підкреслює найбільшу вину з усіх: на тому, що війну почали.

Як дійшов висновку Нюрнберзький суд, "розв'язання агресивної війни ... є не лише міжнародним злочином; це найвищий міжнародний злочин, який відрізняється від інших воєнних злочинів тим, що чинить зло проти людства".

Однією з переваг буде відносна легкість обвинувачення вищого російського керівництва в агресивній війні порівняно зі складністю, тривалістю і вартістю судового переслідування конкретних воєнних злочинців або злочинців проти людства, в тому числі геноциду. Трибунал міг би забезпечити змогу для правосуддя жертвам, які мають малі шанси на відшкодування – громадянам, яких змушують воювати і гинути в несправедливій війні; цивільним особам, що покинули свої домівки і країну; невинним людям, убитим або пораненим як "супутні втрати" під час атак, які зазвичай не переслідуються як воєнні злочини.

Важливо, що трибунал може посіяти сумніви серед кремлівських інсайдерів у тому, що цивілізований світ коли-небудь забуде безчинство, скоєне від їхнього імені.

Поки залишаються питання, чи буде це справді міжнародний трибунал, санкціонований ООН (бажано, щоб Генеральна Асамблея проголосувала за надання йому реальних повноважень), чи гібрид, заснований на українському законодавстві й підсилений європейськими або іншими зовнішніми прокурорами та слідчими. Було би добре, аби суд відбувався у Нідерландах, які запропонували свою територію. Спонсорам суду також потрібно буде вирішити, чи можна судити путіна і його прихвоснів заочно. Це звісно не ідеальний варіант, але тоді можна ВЖЕ розпочинати процес і завдати такого собі символічного удару. Юристи ж сперечатимуться про те, чи мають російський лідер і інші російські посадовці імунітет від судового переслідування згідно з міжнародним правом.

Washington Post вважає, що на сьогодні шанси на те, що путіна або його посіпак притягнуть до реальної відповідальності поки примарні. Але нереальними здавалися судові переслідування і в попередніх випадках – під час Другої світової війни, а також під час бойових дій у колишній Югославії та інших країнах, – перш ніж, нарешті, вони стали реальністю зі створенням цілком робочих трибуналів. Без суду, уповноваженого ухвалювати вироки за загарбницьку війну, правосуддя для російських лідерів, – це ілюзія. А зі спеціальним трибуналом воно принаймні стає імовірним.

Джерело: Washington Post