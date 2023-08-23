Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute

Директорка Центру США та Європи Brookings Institute, старша наукова співробітниця з питань зовнішньої політики кафедри Фріца Штерна з питань Німеччини та трансатлантичних відносин Констанц Штельценмюллер привідкриває завісу над джерелом "прихильності" Заходу до переговорів та пошуку компромісу. У перший частині матеріалу йдеться, що когнітивна установка Заходу вважати, що час ворожнечі і заперечення права на існування супротивника минув, завадила західним елітам побачити "відродження" чи радше перетворення супротивника на ворога, який прагне знищити систему міжнародних відносин і заперечує право інших на існування. З таким ворогом неможливий компроміс, оскільки він буде тактичною паузою перед наступною атакою.

Після вісімнадцяті місяців з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну, питання про те, як закінчиться ця війна, залишається відкритим як ніколи. Україна чинить героїчний опір загарбникам. Захід, за лідерства США, з величезними фінансовими та матеріальними витратами по обидва боки Атлантики, допомагає їй. Контрнаступ Києва приносить скромні успіхи. Але так само очевидно, що він завдає жахливих втрат – збройним силам України, її громадянам і її прихильникам по всьому світу. росія також зазнає важких втрат, не змогла досягти ключових цілей і, вірогідно, вичерпує свої можливості; короткий заколот лідера "Вагнера" Євгєнія Прігожина виявив вражаючу вразливість вищих ешелонів кремля, включно зі самим путіним. Тим не менш, москва продовжує свої варварські, невибіркові напади на українські війська, її народ, об'єкти культурної спадщини та інфраструктуру її економіки.

Чи настав час – як продовжують стверджувати деякі критики – шукати компромісне рішення замість подальших поставок зброї, щоб запобігти подальшому кровопролиттю або розпаду західної коаліції? Можливо навіть для України необхідно відмовитися від повернення всієї своєї території, щоб уникнути поразки, поширення війни на сусідні держави, ядерної ескалації з боку кремля або голоду в найбідніших країнах світу? Безумовно, владімір путін, схоже, розраховує, що час на його боці. "Далекий від того, щоб шукати шляхи відступу, – пише Алєксандр Габуєв, – путін готується до ще більшої війни".

Такий компромісний мир вимагатиме від українців, які є жертвами агресивної війни, воєнних злочинів і злочинів проти людяності та живуть під майже безперервними російськими бомбардуваннями, надлюдського прагматизму і самозречення. Побоювання критиків, тим не менш, заслуговують на ретельний розгляд, оскільки вони реалістичні. Вони посилюються очевидним фактом боротьби західних урядів з численними іншими деструктивними викликами, а також перспективою низки виборів у ключових державах – від Польщі в жовтні 2023 року до Сполучених Штатів у листопаді 2024-го; все це, як видається, посилює крайніх правих або принаймні підвищує ціну згоди виборців. Слід зазначити, що опозиція проти підтримки України з боку США зростає в лавах республіканських кандидатів у президенти та серед їхніх виборців у міру розгортання передвиборчої кампанії. Відповідальні політики повинні визнати ці обмеження і зважити витрати та ризики всіх можливих варіантів.

путінська росія. Сприймати буквально і серйозно

І все ж заклики до переговорів залишають поза увагою головне питання: що робити, якщо путінська система і сам російський президент не бажають, навіть не здатні, досягти такого компромісу?

Видатний німецький історик Східної Європи Карл Шльогель лаконічно описав путінізм: "Заснований на насильстві порядок, що виник після розпаду континентальної імперії та системи державного соціалізму", вкорінений у "радянсько-сталінській ДНК... Він включає цілеспрямовані вбивства політичних опонентів, банальне насильство у в'язницях і таборах, безкарність за злочини, свавілля, конспірологічні міфи, поняття "ворогів народу".

У своєму сумнозвісному історичному есе "Про історичну єдність росіян і українців" від літа 2021 року путін категорично, і не вперше, заперечив право України на існування як незалежної країни; він написав, що вона є складовою (разом із білоруссю) "єдиного великого народу, триєдиного народу". кремль неодноразово давав зрозуміти, що лише повна капітуляція України, включно з відмовою від суверенітету, є прийнятною основою для мирної угоди.

Ця максималістська непоступливість аж ніяк не обмежується Україною. 17 грудня 2021 року кремль надіслав до Білого дому та штаб-квартири НАТО в Брюсселі два схожі "проєкти договорів", в яких напрочуд чітко сформульовані цілі москви щодо Європи. Вимоги, викладені у пропозиціях, які були негайно відхилені їхніми одержувачами, включали не лише вето на членство України в Альянсі, але й перегляд євроатлантичного безпекового доробку періоду після Холодної війни щодо розширення, базування, розгортання, навчань та співпраці з партнерами. Вони б суттєво обмежили свободу пересування США в Європі (без жодних супутніх обмежень для росії), звели б нанівець 25-річну інтеграцію країн Центральної та Східної Європи до НАТО і Європейського Союзу, поклали б край праву країн, що не є членами Альянсу, обирати свої власні альянси і відновили б російську сферу впливу на континенті. Справжнім переворотом стало останнє положення (ст. 7) проєкту російсько-американського договору про те, що вся ядерна зброя має бути повернута на національні території: це означало б кінець американської ядерної парасольки над Європою, а отже, цілком можливо, і самого Північноатлантичного альянсу.

Як попереджали мої колеги з Brookings Institute Фіона Гілл та Анджела Стент: "Ця війна стосується не лише України. ... Українці та їхні прихильники розуміють, що в разі перемоги росії експансіонізм путіна не закінчиться на українському кордоні. Країни Балтії, Фінляндія, Польща та багато інших держав, які колись були частиною російської імперії, опиняться під загрозою нападу або повалення зсередини".

Конрад Шуллер, кореспондент німецької щоденної газети Frankfurter Allgemeine Zeitung з питань Східної Європи, додає, що прихильники переговорів неправильно оцінюють категоричність цієї ворожості: "У випадку тотальної ворожнечі компроміс не слугує нічим іншим, окрім тактичної паузи". Цей підхід, пише він, має "глибоке коріння в Радянському Союзі" і неодноразово демонструвався путіним, як, наприклад, систематичне порушення Мінських угод від самого початку.

Схоже, путіна треба сприймати – як і Дональда Трампа – буквально і серйозно. Це, в свою чергу, вимагає протистояння чомусь іншому: поверненню категорії ворога в політику безпеки.

1989 – кінець ворожнечі. Можливість сумісних інтересів навіть між несумісними системами?

Ключовим теоретиком цієї концепції у ХХ столітті був Карл Шмітт, запеклий критик ліберального модерну, парламентської демократії та політичного плюралізму, а також затятий антисеміт. Незважаючи на його відмову дистанціюватися від своєї ролі "коронного юриста Третього Рейху", його думки спричинили те, що Ян-Вернер Мюллер назвав "великим і тривалим інтелектуальним впливом" на дебати про політичну геостратегію, які тривають донині – не лише на Заході, а й у росії та Китаї. Для Шмітта поняття ворога є сутністю політичною: "Політичний ворог – це... інший, чужий; і для його природи достатньо, щоб він був, в особливо інтенсивний спосіб, екзистенційно чимось іншим і чужим, так що в крайньому випадку можливі конфлікти з ним". Ворожнеча тут не мається на увазі в метафоричному сенсі: "Поняття друг, ворог і битва отримують свій реальний сенс саме тому, що вони посилаються на реальну можливість фізичного вбивства. Війна випливає з ворожнечі. Війна є екзистенційним запереченням ворога". Шмітт розрізняє тут "реальних" та "абсолютних" ворогів: перші здатні до територіального узгодження інтересів, другі не здатні на це через ідеологічну природу свого антагонізму.

Під час Холодної війни більша частина світу була поділена на табори друзів і ворогів, деякі з яких були розділені справжніми укріпленими кордонами, такими як Берлінський мур і залізна завіса. Противником Заходу був Радянський Союз, суперницька наддержава з тоталітарною ідеологією та "усталеною і непримиренною ворожістю", а також Варшавський договір. За словами Джона Льюїса Геддіса, західні лідери прагнули післявоєнного порядоку європейської безпеки, "який передбачав можливість сумісних інтересів навіть між несумісними системами" – тоді як метою Іосіфа Сталіна було "остаточне радянське домінування в Європі", і він "не припускав нічого подібного". З іншого боку, як зазначив у 2016 році колишній міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан, після 1945-го держави Заходу більше не визначали свою національну ідентичність в опозиції до "демонізованого іншого".

Після падіння Берлінського муру Сполучені Штати залишилися єдиною наддержавою, яка не мала суперників на великій території. Їхній гегемоністський статус знайшов своє відображення й у політичній теорії: так звана теорія конвергенції, згідно з якою решта світу поступово наближатиметься до західної моделі вільної ринкової демократії.

За іронією долі, поняття конвергенції виникло у відомому есе російського фізика і правозахисника Андрєя Сахарова, чиє есе 1968 року "Думки про прогрес, мирне співіснування та інтелектуальну свободу" стверджувало, що політичні системи Заходу і радянського блоку будуть зближуватися в міру того, як їхні відносини розморожуватимуться. Томас Райт зазначив, що "поняття конвергенції пронизувало три американські адміністрації після Холодної війни. Воно було явною метою їхньої стратегії і визначало її параметри".

Теза про конвергенцію знайшла своє класичне вираження у зверненні до Конгресу 1990 року тодішнього президента Джорджа Буша:

"З цих неспокійних часів... може постати новий світовий порядок: нова ера – вільніша від загрози терору, сильніша в прагненні до справедливості і безпечніша в пошуках миру. Ера, в якій народи світу, Сходу і Заходу, Півночі і Півдня, зможуть процвітати і жити в гармонії. Сотні поколінь шукали цей невловимий шлях до миру, в той час як тисячі воєн вирували на всьому просторі людської діяльності. Сьогодні цей новий світ намагається народитися, світ, який дуже відрізняється від того, який ми знали. Світ, де верховенство права витісняє панування джунглів. Світ, в якому нації визнають спільну відповідальність за свободу і справедливість. Світ, де сильні поважають права слабких".

Відтоді історія, як ми знаємо, пішла дещо іншим шляхом. Тим не менш, протягом наступного десятиліття було досягнуто значного прогресу, який спочатку, здавалося, підтверджував надію на зближення. Біполярний порядок часів Холодної війни відновився як "глобальна співдружність, яка прагне до розширення НАТО і трансформувала Організацію Об'єднаних Націй, [Міжнародний валютний фонд] і Світовий банк, Світову організацію торгівлі та ЄС". Понад те, демократична трансформація майже всього Варшавського договору знайшла наслідувачів у всьому світі; рухи громадянського суспільства повалили авторитарні режими в Латинській Америці, Африці та Азії. Здавалося, що феномен ворога у міжнародних відносинах опинився на смітнику історії.

Ключовими прихильниками цієї тези були ліберальні політичні теоретики. В есе Френсіса Фукуями "Кінець історії" 1989 року – можливо, найвпливовішій артикуляції теорії ліберальної ентропії – прямо постулювалося, що категорія ворожої держави, а точніше, держави-ворога з антизахідною ідеологією, приречена стати анахронізмом. "Відхід марксизму-ленінізму спочатку з Китаю, а потім з Радянського Союзу означатиме його смерть як живої ідеології всесвітньо-історичного значення... А смерть цієї ідеології означає... зменшення ймовірності великомасштабного конфлікту між державами". Фукуяма поспішив додати, що тероризм і національно-визвольні війни триватимуть, але "великомасштабний конфлікт повинен залучати великі держави, які все ще перебувають у лещатах історії, а саме вони, схоже, сходять зі сцени".

Ще у 2011 році найзатятіший прихильник тези про ліберальну конвергенцію Дж. Джон Ікенберрі виступив проти "панічного наративу" про зростання неліберальних, авторитарних держав: "Китай та інші нові великі держави не хочуть оскаржувати основні правила і принципи ліберального міжнародного порядку; вони хочуть отримати більше влади і лідерства в ньому. Насправді, сьогоднішній перехід влади означає не поразку ліберального порядку, а його остаточне піднесення".

Країною, яка з найбільшим ентузіазмом сприйняла наратив про кінець історії, перемогу Заходу завдяки дипломатії та демократичним перетворенням і непереборне глобальне поширення світового порядку, заснованого на правилах, стала об'єднана Німеччина. У 2019 році дипломат Томас Баґґер, який тоді очолював відділ планування у Міністерстві закордонних справ ФРН, описав інтерпретацію Берліном Zeitenwende 1989 року з м'якою, але безпомилковою іронією:

"Наприкінці століття, позначеного тим, що Німеччина двічі опинялася на неправильному боці історії, вона нарешті опинилася на правильному боці. Те, що десятиліттями здавалося неможливим, навіть немислимим, раптом виявилося не просто реальним, але й неминучим. Швидке перетворення країн Центральної та Східної Європи на парламентські демократії та ринкові економіки було сприйнято як емпіричний доказ сміливого заголовку Френсіса Фукуями. ... Найкраще те, що в той час як Німеччині ще доведеться трансформувати свої нові регіони на Сході, колишню НДР, країна в більш широкому сенсі вже досягла свого історичного призначення: вона стала стабільною парламентською демократією, з власною добре перевіреною і шанованою соціальною ринковою економікою. Тоді як багатьом іншим країнам світу довелося б трансформуватися, Німеччина могла залишатися такою, якою вона є, чекаючи, поки інші поступово приєднаються до її моделі. Це було лише питанням часу".

Через тридцять років після возз'єднання напрочуд самовдоволена інтерпретація німцями подій 1989 року стане впертою когнітивною перешкодою для сприйняття та адаптації до іншого, набагато похмурішого періоду зміни клімату в міжнародних відносинах і глобальному безпековому порядку.

У Сполучених Штатах, однак, представники реалістичної школи міжнародних відносин розглядали цей ліберальний наратив про лінійну дугу історії з таким же скептицизмом, який вони мали щодо міжнародних інституцій, міжнародного права та поняття ліберального світового порядку загалом. Теоретики-реалісти, як-от Кеннет Уолтц, Джон Міршаймер і Стівен Уолт, стверджували, що конкуренція є головним рушієм міжнародної системи. Але оскільки реалісти вважають інтереси набагато важливішими за ідеології, вони також не схильні вважати конкуруючу державу або навіть супротивника "ворогом" у шміттівському розумінні. Інтереси конкурента просто інші; це також полегшує ведення переговорів з ним, досягнення компромісу або навіть прийняття його вимог щодо сфери впливу. Такий досить спокійний і поблажливий погляд на явище міждержавної конкуренції, безсумнівно, був зумовлений тим, що до недавнього часу у Сполучених Штатів не було правдоподібного рівного собі суперника. Піднесення Китаю помітно змінило тон реалістів.

Третя школа – конструктивісти – заперечувала відмову реалістів визнати ідентичність та ідеї ключовими чинниками поведінки держав. І саме конструктивіст Александр Вендт через десять років після падіння Берлінського муру звернувся до проблеми ворога впритул. Він розрізняв гоббсівський, локківський та кантівський порядки, які базуються відповідно на ворожнечі, суперництві та дружбі. Посилаючись на Шмітта, Вендт визначив різницю між ворогом і суперником: "Ворог взагалі не визнає права Я на існування як вільного суб'єкта... Суперник, навпаки, вважається таким, що визнає право Я на життя і свободу". Він додає: "Насильство між ворогами не має внутрішніх меж. ... Насильство між суперниками, навпаки, самообмежується, обмежується визнанням права один одного на існування". Вендт наводить як приклади ворожості конфлікти після Холодної війни між "палестинськими та ізраїльськими фундаменталістами", а також у Північній Ірландії, Камбоджі, Югославії та Руанді. Всі ці приклади, однак, є внутрішніми або вузько локалізованими конфліктами.

Наприкінці президентства Джорджа Буша-старшого (1989-1993), а потім за його наступника Білла Клінтона (1993-2001), Організація Об'єднаних Націй направила миротворців до Камбоджі та Руанди, а НАТО вперше з часу свого заснування втрутилася на Балкани з бойовими військами. Виправданням для відправки військ була необхідність запобігти регіональній дестабілізації, покласти край гуманітарній катастрофі або порушенню основних принципів міжнародного права, таких як заборона геноциду. Провідні західні держави мали патронажні відносини з деякими учасниками конфлікту (Франція-Руанда; Франція/Велика Британія-Сербія; Німеччина-Хорватія), але вони ніколи не заходили так далеко, щоб вважати ворогів своїх клієнтів своїми власними. Тим часом відносини між великими державами були здебільшого стабільними і конструктивними. Президент росії Боріс Єльцин і президент США Білл Клінтон зіткнулися через повітряну війну НАТО проти Сербії. В іншому, однак, вони значною мірою співпрацювали один з одним; Клінтон проклав шлях для вступу Китаю до Світової організації торгівлі.

Далі буде...

Ця публікація є частиною серії аналітичних матеріалів під назвою "Документи Талбота про наслідки російського вторгнення в Україну", названих на честь американського державного діяча і колишнього президента Інституту Брукінгза Строуба Талбота.

Джерело: Brookings Institute