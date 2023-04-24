Повернути Крим, розчавити росіян і принизити путіна. Як Україна готується до "Великого Вибуху"

Провідний британський таблоїд The Sun поспілкувався з високими військовими чинами та експертами з безпекових і міжнародних питань, щоб змалювати для пересічного британця майбутній український контрнаступ. Таблоїд резюмує, що українці кмітливі і будуть боротися до останнього. Водночас генерал Бен Ходжес у виданні The Telegraph переконує британців, що Україна може повернути Крим за кілька місяців, якщо Захід їй допоможе.

На думку провідних військових експертів, українські війська готові використати свою нову блискучу західну зброю у "стилі великого вибуху", щоб принизити владіміра путіна, стверджує британський таблоїд The Sun. Для того, щоб змалювати можливу картину майбутнього українського наступу The Sun поспілкувався з колишнім американським генералом Беном Ходжесом, бригадним генералом британської армії у відставці Беном Баррі та колишнім британським полковником Гемішем де Бреттон-Гордоном про наступні кроки Києва для перемоги над росією.

І хоча вони дають різні описи того, як може виглядати контрнаступ, пише видання, всі вони погоджуються, що Україна здатна пустити росіянам "кров з носа".

The Sun зауважує, що хоробрі солдати тримають оборону супроти вторгнення путіна, витримавши протягом місяців одні з найкривавіших, жорстоких, ближніх окопних боїв за всю війну. Але, зазначає видання, українське керівництво чітко дало зрозуміти, що розглядає ці бої з великими втратами як ціну, яку варто заплатити, готуючись до контрнаступу.

Британський таблоїд стверджує, що за лінією фронту нова хвиля солдатів, налаштованих захищати свою батьківщину, тренується із західним озброєнням. Вони підуть у бій з новими ключовими зразками озброєння, такими як основні бойові танки Challenger 2, M1 Abrams і Leopard 2, бронемашини Stryker і Bradley, а також новими артилерійськими системами.

Із цим озброєнням, припускає The Sun, українці повинні випередити і перевершити росіян, заклавши основу для нового наступу.

Генерал Ходжес сказав в інтерв'ю The Sun Online, що він вірить в те, що Україна піде далі і зосередить свої зусилля на остаточному поверненні Криму, який перебуває в руках росії з 2014 року. Полковник де Бреттон порівняв потенційний український удар з операцією "Буря в пустелі", коли українські війська намагалися б просунутись на 200 миль за лінію фронту в стилі бліцкригу. Тим часом, бригадний генерал Баррі заявив, що контрнаступ буде схожий на "великий вибух", щоб спробувати вийти з глухого кута, особливо навколо Бахмута.

Однак генерал Ходжес, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, вважає, що наступ буде набагато амбітнішим, ніж перемога в битві за Бахмут.

"Україна може вбити кожного російського солдата в радіусі 200 миль від Бахмута, і це не змінить стратегічної ситуації. Ключовим моментом є перемога над Кримом – це буде вирішальна територія. Як тільки Крим буде звільнений, це все закінчиться, це все змінить. Україна знає, що вона ніколи не буде в безпеці, якщо не поверне Крим", – заявив Ходжес в інтерв'ю британському виданню.

Маючи великий військовий досвід, Ходжес вважає, що наступ буде зосереджений на ізоляції анексованого Кримського півострова шляхом розриву сухопутного коридору з частково контрольованими росією територіями на півдні України. "Він буде спрямований на те, щоб зруйнувати цей сухопутний коридор, за допомогою більш точного озброєння відбудеться ураження цілей на півострові, що зробить його непридатним для російських військ", – пояснив він.

Цей наступ, на його думку, включатиме удари по російських авіабазах, амбітні атаки на Чорноморський флот росії та націленість на логістичні й командні центри в глибині утримуваної ворогом території в Криму.

"Коли це буде доцільно, – сказав Ходжес, – вони можуть "знову" підірвати Кримський міст – улюблений міст путіна, на який було скоєно напад у жовтні минулого року.

Генерал Ходжес стверджує, що наступ буде зосереджений на вузькій ділянці, щоб прорвати добре укріплені російські лінії. На його думку, Україна вибере одне або два місця, з метою зосередити свій наступ на вузькому фронті шириною в кілька миль і проникнути через укріплені лінії фронту, використовуючи танки, механізовану піхоту, інженерні війська і артилерію.

Ходжес вважає, що українці використають свої військово-повітряні сили для прикриття, а в російському тилу будуть діяти спецпідрозділи і партизани, щоб протидіяти росіянам відреагувати на атаку.

Коли це може статися? "Це ніколи не планувалося як весняний наступ", – заявив Ходжес. За його словами, українські сили були зайняті тренуваннями, практикою і ретельним захистом інформації – вони чекали на сприятливі умови для руху.

Полковник де Бреттон-Гордон також прогнозує, що українці будуть амбіційними у своєму контрударі, а ключовим фактором стане їхній новий арсенал бойових танків. За його словами, західна бронетехніка перевершить застарілий танковий парк радянських часів, який зараз використовує путін, пробиваючи танкові пастки, траншеї та колючий дріт, як так звана "Лінія Саддама" під час операції "Буря в пустелі" в 1991 році. Укріплення Саддама Хусейна були прорвані за лічені години американськими військами за допомогою танків M1 Abrams – саме таких, які зараз мають на озброєнні українці.

Наземна операція "Буря в пустелі" тривала всього 100 годин, і армія на чолі з американськими та британськими військами перетворила на фарш танки і війська Саддама, які зрештою масово здалися в полон.

Полковник де Бреттон-Гордон розповів The Sun Online: "За чотири дні [операції "Буря в пустелі"] ми пройшли кілька сотень миль. Українці, ймовірно, захочуть пройти трохи далі, але не набагато". У майбутніх боях західні танки, як-от "Абрамс" і "Челленджер", зіткнуться з російською бронетехнікою і швидко покінчать із нею.

Якщо українці зможуть у подібному стилі прорвати російську оборону, вони скористаються цією позицією, щоб спричинити хаос і руйнування в тилу ворога. За словами полковника де Бреттон-Гордона, ключем до української перемоги буде логістичне забезпечення такого прориву доти, доки війська не зможуть зайти достатньо далеко в тил росіян, щоб завдати максимальних руйнувань.

"Українці дуже хитрі. Я був вражений тим, як вони діють. Ми мало чому можемо їх навчити. Звичайно, ми навчили їх користуватися нашими танками і артилерією, але з точки зору навчання генералів, вони вже дуже вражають", – додав він.

"Тепер у них є танки і артилерія для ближнього бою, я впевнений, що вони зможуть [досягти успіху]. Вже кілька місяців війна перебуває "в глухому куті", а лінії фронту залишаються "досить статичними, але, зміни настають", – сказав бригадний генерал Баррі в інтерв'ю The Sun Online.

Старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з питань наземної війни сказав, що росія робить "дуже повільний прогрес ціною величезних втрат" у Бахмуті.

Бахмутську битву називають "найкривавішою битвою" у війні – обидві сторони зійшлися в бою, схожому на м'ясорубку, з повідомленнями про те, що солдати забивають одне одного до смерті лопатами, змальовує The Sun ситуацію на фронті для британських читачів.

Україна "неодноразово заявляла, що 2023 рік – це рік контрнаступу, коли вони хочуть вигнати росію з України", – пояснив експерт. Україна захоче переконатися, що наступ спрацює, тож ми побачимо "Великий Вибух" концентрованої атаки, а не розпорошення її по "копійчаних пакетах".

За словами генерала Баррі, чим довше українці затримують контрнаступ, тим більше сучасної зброї та бронетехніки вони матимуть на озброєнні й навчать людей керувати нею. Відомо, що Україна формує мережу нових "штурмових бригад", які налічують близько 40 000 солдатів.

"Нові українські підрозділи, що отримали назви "Ураган", "Спартан", "Червона калина", "Кордон", "Лють", "Азов" і "Кара-Даг" готуються зіграти свою роль у новому вирішальному наступі, щоб відтіснити путінські війська", – зазначає The Sun.

Військові аналітики Conflict Intelligence Team вважають, що головною метою нового контрнаступу буде "розблокування" Бахмута.

"Бронетехніка вже перебуває на території України в розпорядженні її військових і може бути використана в бою найближчим часом", – написала команда у своєму звіті. В CIT очікують, що основною метою українського контрнаступу буде розблокування Бахмута. The Sun наводить як підтвердження слова командувача Сухопутних військ України генерал-полковника Олександра Сирського: "Наше завдання – знищити якомога більше ворогів і створити умови для наступу".

Експертка з безпекових питань Chatham House Саманта де Бендерн заявила, що вона також скептично ставиться до того, що український контрнаступ відбудеться до літа. Вона сказала в інтерв'ю The Sun Online, що українські війська "зайняті обороною Бахмута і тримають його на волосині... і не будуть готові в найближчому майбутньому". "Це зміниться дуже скоро", – сказала вона, коли прибудуть українські війська, підготовлені за кордоном, а також їхня нова зброя і техніка.

Погодившись із військовими експертами, Саманта де Берден зазначила, що "вони не можуть йти по всіх фронтах... це буде концентрований наступ". Вона також зауважила, що лінія фронту настільки довга як відстань від Лондона до Барселони.

Однак, як вважає де Бендерн, те, що потягне за собою цей наступ, "буде найкраще збереженим секретом українців". За її словами, вони є майстрами "несподіванки", які вміють маскувати свої справжні наміри, "створювати фальшиві заслони, а потім атакувати в іншому місці".

Наукова співробітниця Chatham House не погоджується з тим, що Крим буде метою України, оскільки "існує тиск з боку американців, щоб вони не нападали на півострів, адже не вітають українські ідеали звільнення Криму".

Натомість де Бендерн вважає, що наступ буде зосереджений на сході і повністю залежатиме від того, коли західна зброя, надіслана в Україну, почне працювати. За її словами, підтримка з повітря також буде абсолютно необхідною для будь-якого українського наступу. Нещодавній витік файлів Пентагону викрив фундаментальну істину про те, що "українська протиповітряна оборона вичерпує себе", як і їхні літаки.

Яким би не був план наступу, сказала де Бендерн, відомо одне – можна сказати абсолютно точно – Україна ніколи не здасться: "Вона буде битися до останнього".

Більш детально про повернення Криму розмірковує у британській газеті The Telegraph колишній командувач сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Він вважає, що Україна може повернути Крим за кілька місяців, якщо Захід їй допоможе. Дипломатичне рішення не потрібне. Війна росії може незабаром завершитися принизливим для неї кінцем, наголошує Бен Ходжес.

Дехто із західних політиків вважає, що Україні неможливо, чи навіть, небажано повертати Крим, і натомість прагне фальшивого миру, за яким Київ погодиться залишити півострів у "сірій зоні". Можливо, вони навіть хочуть статус-кво, коли Крим залишається під повним російським контролем. Такі політики не розуміють військової стратегії і не вміють читати карту.

В основі цієї проблеми лежить той факт, що наші лідери ще не визначилися, чи справді вони хочуть перемоги України. Якби це було так, то не було б жодних сумнівів у тому, що українські війська повинні бути підтримані цього літа в їхньому прагненні повернути Крим, що призвело б до повного краху російської кампанії.

Жодна політична софістика не змінить того факту, що Крим є вирішальною територією у цій війні. Можна вбити багато сотень росіян на околицях Бахмута, і це не матиме великого стратегічного ефекту. Але якщо ви приберете сотні з Севастополя, російської військово-морської бази в Криму, ви зміните хід історії і фактично закінчите війну.

В останні місяці я просував план із трьох пунктів, щоб зробити саме це. Перше завдання – ізоляція Криму – може бути виконане найближчим часом у разі успішного українського наступу, що розпочнеться цього літа. Сили Києва можуть легко розрізати окупований росією сухопутний коридор.

Друге завдання – зробити Крим непридатним для російських військ. Це можна здійснити за допомогою наданих Заходом високоточних ракет дальнього радіусу дії, які можуть бути націлені на Севастопольську військово-морську базу і близько десятка інших баз у таких місцях, як Саки, логістичний центр у Джанкої і головну російську штаб-квартиру в Генічеську. Кінцевим завданням буде звільнення самого Криму, зайняття півострова і завершення руйнування Керченського мосту, що з'єднує його з росією.

Українці мають волю, людські ресурси і військову компетентність, щоб зробити все це. Західним політикам просто потрібно погодитися, що це найшвидший спосіб закінчити війну і надати Україні зброю, якої вона потребує.

Немає потреби подорожувати світом у пошуках "дипломатичного рішення", яке перетворилося на поділ української землі, коли це набагато простіше рішення вже готове до реалізації. За лічені місяці, а не роки, воно принесе мир. російський флот втратив би свій найбільший центр, а путін і його злісні помічники в кремлі були б принижені до такої міри, що їхня адміністрація опинилася б у глибокій небезпеці. Хіба це не кращий шлях для міжнародного порядку, заснованого на правилах?

Сам російський народ втрачає бажання захищати Крим. Раніше говорили, що навіть російські лідери, які нам подобалися – ті, хто, як Алєксєй Навальний, протистояв деспотичному правлінню путіна, – вважали, що анексія Криму – це був правильний крок. Довгий час Навальний відмовлявся публічно підтримувати негайне повернення Криму до складу України. Проте провал повномасштабного вторгнення путіна змінив ситуацію. У лютому російський дисидент опублікував план із 15 пунктів, в якому виклав своє бачення післявоєнної росії. У ньому йдеться про те, що кордони України мають бути "визнаними і визначеними в 1991 році", тобто включати Крим.

Такий самий зсув можна спостерігати і у суспільстві в цілому. Анексія Криму путіним була надзвичайно популярною, коли вона була легкою і безкровною. Менше, коли на кону опинилися життя росіян. Пам'ятаєте видовище, коли відпочивальники тікали з півострова, як тільки впали перші ракети? Вони не демонстрували жодної прив'язаності до цієї нібито "священної" землі.

росія вже не та, що колись. Вона втратила довіру і військову повагу. Її остання надія – відчайдушно чекати на зміну політичних вітрів на Заході. Чи дамо ми їй таку можливість? Чи нарешті надішлемо світові сигнал, що Європу буде захищено?

Джерела: The Sun, The Telegraph